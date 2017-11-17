​Погода в РФПЛ. Календарь против болельщиков и игроков

Зачем бегать в морозных краях зимой, а летние туры проводить на юге? «Соккер.ру» отвечает вместо футбольных властей, ведь они опять промахнулись.

Почему календарь такой нелепый?

Сергей Прядкин жаловался, что все критики календаря РФПЛ просто ни разу в жизни его не составляли. Удивим президента РФПЛ – редкий пациент нейрохирурга копался в человеческом мозгу, что не мешает требовать от врача профессионализма. Сотрудникам РФПЛ платят зарплату, чтобы они выдавали адекватный календарь, развивали лигу и делали ее конкурентным и ярким продуктом.

А знаете, как составляют календарь? В ручном режиме, поскольку жребий и IT-алгоритмы не помогли. Выходит, отчасти виноваты ведущие клубы с влиянием в РФПЛ – продвинули только свои интересы, а на всю картину в целом никто не смотрел. В результате летом споры о календаре Прядкин подытожил гениальной фразой: «Претензии по календарю есть только у болельщиков и журналистов». Холопы барина ругают, на борзых щенков давно их не меняли?

Руководитель РФПЛ заявил, что мнение болельщиков не важно, хотя календарь влияет на возможность прийти на футбол. В РФПЛ играют для себя, а не для тех, кто смотрит футбол? Причем играют, не забывайте, в основном на миллиарды из казны РФ. Миллиарды, не миллионы. Ответ напомнил ситуацию в «Лужниках», когда архитектор сооружения после матча с Аргентиной возмущался – все 16 больших выходов полностью готовы. Так зачем организаторы поиздевались над россиянами?

Какие дикости встречаем в расписании?

В деле знакомый принцип – проверка на терпимость. Можно доставать кого-то и смотреть на реакцию. Если человек все прощает и на все соглашается – на нем начинают возить воду. Так и здесь: раз фанаты не протестуют, то в РФПЛ ничего и не меняют. Тем более, клубы из года в год ставят официальные подписи под документами, а когда нарушается регламент – как было совсем недавно, когда лига не опубликовала вовремя расписание ближайших туров, говорят единицы. Кто вообще эти законы читал?

В результате «Анжи» начал сезон четверкой домашних матчей в шести первых турах. А теперь 10 декабря сыграют против «Динамо» в гостях, хотя дома встретили москвичей 12 августа. В прошлом году в столице в декабре было «-6», шел дождь со снегом. Рядом с Махачкалой было «+10». Разница в шестнадцать градусов! Да и Шалимова может уволить календарь, если его сосед Галицкий (дома рядом) не решится – 26 ноября «быки» сыграют в Екатеринбурге, а 10 декабря – в Перми. Прогноз походы на эти дни пока такой – «-5» и снег в Екатеринбурге, а также «-3» и снег в Перми.

Может быть и холоднее, хотя с этими соперниками в Краснодаре сыграли в августе! Зачем? Даже если заявить, что дома «быки» играли во имя успеха в Лиге Европы, то аргумент сомнительный – не помогло. А какой смысл в дерби «Спартака» и ЦСКА 10 декабря? Не говорите, что другой даты не было. «Спартак» вообще ни во что не ставят – у них 4 марта дерби с «Локомотивом» через три дня после кубковой игры в Самаре. «Крылья Советов», знаменитый газон, 1 марта – в прошлом году в начале весны там было «-9». Феноменальное отношение к чемпионам России! А потом будем удивляться, откуда столько травм?

Календарь верстали в интересах сборной?

Чуть что – сразу интересы сборной вспоминают, мол, насиловали календарь ради команды Черчесова. И позже заканчивать запрещают злые дяди в ФИФА. Но зачем московское дерби «красно-белых» и «красно-синих» было ставить именно на декабрь, если можно в последнем туре года еще и после шестого тура Лиги чемпионов сыграть рядовые поединки, а «Спартак» и ЦСКА свести весной, чтобы устроить праздник на полном стадионе без сосулек на носах зрителей?

И неужели все-все лиги Европы завершаются в начале мая? Проверим. Последний тур АПЛ сыграют 13 мая. Последний тур Примеры – 19 мая, на шесть дней позже. Последний тур Бундеслиги – 12 мая. В России тот же день завершения, что в Англии, и в этот раз все дело вправду в чемпионате мира. РФПЛ завершится 13 мая, поскольку до 14 июня у Черчесова и футболистов сборной будут сборы в рамках подготовки к матчу-открытию главного турнира 2018 года. Тут все просто, когда говорим о сроках.

Но нет никаких гарантий, что будут спешить, а сборная потом порадует. Важно напомнить, что 13 мая чемпионат завершали последний раз шесть сезонов тому назад. И хотя сборная почти месяц готовилась к Евро-2012, из группы не вышли. В 2014 году тоже был месяц – еще одна неудача, через два года только три недели и результат тот же. Так что непонятно, почему в РФПЛ оправдывают дикое распределение по турам интересами сборной, когда ради ЧМ-18 сместили один тур. Претензии ведь к распределению матчей, а не к срокам – на это сложно повлиять, есть только два резервных дня и оба – плохие.

Неужели сложно исправить календарь?

Иногда так бывает, что один работает, а десять – только советуют. Но это не наш случай, ведь чтобы исправить календарь, надо было лишь захотеть переставить местами отдельные матчи. Надо было подумать об интересах «Анжи», «Динамо», «Амкара» и «Спартака». Также странно, что два ведущих клуба захотели особого отношения при перелете в Хабаровск. «Зенит» и «Спартак» летали, а «Локомотив» и ЦСКА думали схитрить? Вот только поле стадиона в Хабаровске выглядит вот так, формально готово:

Публикация от ФК «СКА-Хабаровск» (@fcska) Ноя 15 2017 в 7:20 PST

Конечно, сама идея ставить игру ЦСКА в Хабаровске на завтра (прогноз «-14…-17» в лучшем случае), а «Локомотива» на 27 ноября – альтернативная одаренность. Но раз так решили, а 5 августа играли на поле Семина, то почему хозяева должны терять поддержку самых морозостойких фанатов? Конечно, поле не будет в идеальном состоянии. Разумеется, через неделю 27 ноября в Хабаровске прогнозируют вообще от «-18». В таких условиях сложно сыграть в большой футбол. Но разве мороз – что-то новое?

При этом в РФПЛ выступили против матча «Локомотива» в Сочи. Ведь понятно, что Геркус и Семин хотят получить преимущество ради РФПЛ и ЛЕ. А «Зенит», «Спартак», ЦСКА или «Краснодар» от полета в Хабаровск не открестятся (или уже там гостили). Но где тут мудрость РФПЛ? Зачем гнать в ноябре и декабре любые клубы в Хабаровск? Почему не сыграть весной, а местную команду не отправить в Ростов-на-Дону и Грозный, например?

Но чего мы хотим, если даже время начала матчей не могут согласовать? Болельщики постоянно жалуются, свежий пример – «Зенит» и «Спартак» играли параллельно в последнем туре. График оправдывают интересами телевиденья, словно каналы выигрывают от одновременных матчей таких команд. Ладно, на народ плевать. Но теперь ведь плевать еще и на здоровье игроков. Вот что будет с Дзагоевым на искусственном поле при «-17»? Фернандеса даже не взяли в Хабаровск – любую мышечную травму можно усугубить. Игроков «СКА-Хабаровска» тоже не пожалели!

Зима в России наступает впервые?

Болельщики объясняют РФПЛ позицию здорового человека на пальцах, без логарифмов. Зимой в России – холодно, летом – теплее. В декабре нельзя играть центральные матчи в Москве. Слишком высокий риск, что будет плохое поле и ужасные условия для фанатов. Только у «Зенита» стадион с крышей, но даже в Санкт-Петербурге можно уничтожить дорогущий газон одной игрой. Значит, никаких центральных матчей в декабре – а там всего два тура, не «Boxing day», можно избежать дерби и чемпионских сражений.

Также нельзя летом пихать «Краснодару» в домашние соперники восточные клубы. Как можно столько лет наступать на одни и те же грабли? Говорят, «условия будут одинаковыми для всех». Ну, как сказать. «Спартак» и «Зенит» сыграли в Хабаровске при «+20» и «+19», первые потеряли очки, вторые – рисковали потерять. А ЦСКА и «Локомотиву» рубиться после аналогичного перелета в мороз между «-14» до «-18». При этом Хабаровск не накрыл летом ужасный ледник. А в Краснодаре не первый раз в истории планеты будет «+7» в конце ноября.

Так что вина полностью на РФПЛ и клубах, которые соглашаются на календарь, который потом сами же хотят и не могут изменить.