Освистанный «Зенит» на пути к совершенству

Болельщики «Зенита» освистали команду за медлительный футбол, и «Соккер.ру» увидел реакцию – вынесли «Тосно» 5:0!

Все, чемпионат выиграли. В УЕФА чартером срочно везут кубок Лиги Европы. «Спартак» дисквалифицируют из Кубка России и вернут туда «Зенит» - Манчини сделает за день трофейный хет-трик, все команды откажутся играть. Или нет? Пора просыпаться, ведь Геннадий Сергеевич вернулся вместе с удачей, но Орлов не Хоттабыч! «Зениту» нужно думать об усилении игры и о трансферах. Ведь не случайно заинтересовались игроками «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара».

Лидер в центре защиты

Иванович – славный дядька, титулованный футболист, гол не только в ворота «Урала» забить может, сегодня тоже отличился. Вот только не успевает к мячу частенько. Когда серб будет в плохой форме, например, устанет весной под плей-офф Лиги Европы – «Зенит» обязательно вынесут в обороне. А лидер в защите нужен еще и для того, чтобы управлять линией. Например, сегодня Лодыгин медленно вводил мяч в игру, но Иванович ему не подсказывал, Манчини орал с бровки. Но Роберто не успеет отдать оперативный подсказ при сложном перестроении.

Из-за того, что Кришито сам по себе – центральным не помощник. Смольников – латераль в атаке, Маммана не берет на себя ответственность при командной игре, Манчини вынужден рассматривать другие варианты. Говорят, Джикию вербуют, поскольку в «Спартаке» у него пока зарплата 700 тысяч евро в год. Георгий вряд ли согласится. Скорее подпишет новый контракт с чемпионом. А вот характерный Кверквелия – вариант, если вдруг окажется, что Мевля и Маммана не подходят на роль вожаков обороны, как Новосельцев не подошел для основы.

Кого могут подписать в оборону? Непросто найти центрбека уровня Гарая в начале российского пути Эсекьеля. Будут просматривать многих, от Джикии до иностранцев, если Мевля и Маммана не убедят, а Иванович напомнит, сколько ему лет.

Агрессивность в опорной

Второй пункт в трансферном списке. Ведь у клиента барбершопов Паредеса хорошо выщипаны брови, но острый вертикальный пас в стиле Широкова или Зырянова аргентинец вырезает нечасто, пусть передач отдает много. Пока из Паредеса и Краневиттера так себе копия связки Матич – Канте чемпионского сезона «Челси». Дело не только в защите, «Зенит» в РФПЛ в основном атакует, лишь в центральных матчах видны проколы в опорной зоне. Изначальная проблема именно в переходе в атаку.

Жесткого опорника с первым пасом «Зениту» не хватает. Краневиттер недостаточно «цербер» для такой роли. А Паредес слишком «треквартиста». Но не чистый плеймейкер – Леандро плохо видит идеальный путь к голевым передачам, у него их меньше, чем у Шатова, который играл далеко не всегда. Схеме «Зенита» не хватает основательности без фигуры, вроде спартаковского Фернандо. Даже против «Тосно» не все было гладко – вяло катали мяч в поисках всплеска активности.

Кого стоит взять в опорную зону? Стоит присмотреться к Денисову. Только не к Игорю, а к его последователю. Снова просмотреть Аскасибара, который теперь в «Штутгарте» – кроме агрессивности, парень с прозвищем «Русский» выделяется умением быстро и точно расстаться с мячом.

Поддержка для Кокорина

Сейчас экспонатов уровня Халка и Данни в коллекции «Зенита» нет, на выставке ван Гога некем хвастаться из личной коллекции Миллера. Против «Тосно» Кокорин снова часто играл сам с собой. Принимал мяч на своей половине, протаскивал вперед и начинал атаку. Потом оказывался на правом фланге, стягивал на себя внимание – отдавал нужный пас. Смещался на левый фланг, чтобы прессинговать и удвоить край, где был Шатов. А потом Кокорин бежал в штрафную, технично обыгрывал вратаря и прерывал личную безголевую серию в чемпионате.

Сам добежит, сам вынудит отдать мяч ему, сам организует атаку, а потом завершит другой набег. Тройки в атаке нет, даже когда в ударе Кузяев! Например, Шатову сегодня доверились, его явно сбили в чужой штрафной площади – бессмысленно и беспощадно, когда Олег был спиной к чужим воротам. Но Манчини закономерно орал именно на российского хавбека, ведь Шатов случайно заработал пенальти, а сыграл эпизодами. Пару раз включился, разок получил мячом по мужскому достоинству, но Олег, как и Ригони, по мнению Манчини, не заслужил доиграть матч до конца – изначальных вингеров по делу заменили.

Кто может вписаться в атаку? Алексей Миранчук – хавбек «Локомотива» может играть рядом с Кокориным в тройке атаки. Ригони, Дриусси и Шатов не выступают сильнее, чем один из лидеров «Локомотива».

Центральный форвард

Явление Дзюбы народу не убедило, что у Артема будет место в основе весной, хотя форвард и забил долгожданный первый гол чемпионата в 17-м туре! Зато агент Заболотного Геннадий Орлов не раз хвалил центрального нападающего «Тосно» и сборной России, словно предлагая его кандидатуру Миллеру. Но Заболотный пока не форвард уровня основы чемпионов России. А опыт неудачных матчей в атаке четко показал – «Зениту» нужно купить результативного форварда. Вот только не факт, что российского.

Ведь возможно, что лучший кандидат – Смолов, не подходит. С Кокориным в сборной не смогли сыграть в паре. Так что остаются зарубежные варианты. Зимой сильного нападающего ни найти, ни вырвать из цепких лап их нынешних клубов, но в трансферном списке Манчини точно есть форварды разных мастей. Команда, где столько футболистов играют ниже возможностей или нестабильно, обречена на точечные покупки. Тем более, лидер в обороне, сильный опорник, резкий плеймейкер и форвард решают большинство тактических проблем не до конца собранного «Зенита».

Кто может быть новым форвардом? О Смолове поспрашивают, но тут назвать конкретного человека сложнее. Ведь можно искать или крепкого парня на замену Дзюбе, или невысокого напарника Кокорину, вроде Дриусси. В любом случае, против «Тосно» семь точных ударов «Зенита» на счету семи разных игроков. Сразу видно, что центрфорварда нет!

Даже не спорьте с тем, что «Зенит» не идеален – сегодня команда Манчини повторила клубный антирекорд в истории чемпионатов России, 384 минуты ждали гол с пенальти. Затем прорвало, но тут скорее «Тосно» посыпался, чем «Зенит» сыграл на впечатляющих скоростях. Не просто так им собственные болельщики свистели! Погром ведь не значит, что все проблемы решены. Или что Манчини не начнет новогодний тост словами: «Пожелаю нам всем большого трансферного бюджета». Фурсенко накануне уверенно заявил, что «Зенит» будет чемпионом, но хитро не уточнял, в каком именно году. Чтобы праздновать в 2018, надо работать над обороной, центром поля и атакой – всеми полевыми линиями. Молодцы, что проснулись, но команду, которая всех вынесет так легко, как соседей, не показали.