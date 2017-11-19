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Германия. Бундеслига 2017/2018, 12 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 2:0 Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург Фонбет 1.63 3.75 5.7
Италия. Серия А 2017/2018, 13 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория 3:2 Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус Фонбет 5.95 4.15 1.53
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта Фонбет 1.7 3.7 4.9
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 17 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб УфаУфа 2:0 Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи 0:1 Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М Фонбет 4.35 3.35 1.9
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов 0:0 Логотип футбольный клуб Амкар (Пермь)Амкар Фонбет 1.8 3.05 5.8
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 5:0 Логотип футбольный клуб ТосноТосно Фонбет 1.31 5.3 14
Россия. ФНЛ 2017/2018, 24 тур 1 X 2
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов 3:1 Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 Фонбет 1.5 3.9 6.3
Франция. Лига 1 2017/2018, 13 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛионЛион 0:0 Логотип футбольный клуб МонпельеМонпелье Фонбет 1.45 4.5 7
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БордоБордо -:- Логотип футбольный клуб МарсельМарсель Фонбет 2.3 3.35 3.1
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«Зенит» разгромил «Тосно»

сегодня, 20:51
ЗенитЗенит5 : 0ТосноТосноМатч завершен

В матче 17-го тура чемпионата России «Зенит» разобрался с «Тосно».

Санкт-Петербург, стадион «Санкт-Петербург».

«Зенит» - «Тосно» - 5:0 (1:0)
Голы: Паредес 19 (пен), Кузяев 51, Иванович 62, Кокорин 70, Дзюба 86.

«Зенит»: Лодыгин, Иванович, Кришито, Смольников, Маммана, Паредес, Краневиттер (Ерохин 77), Ригони (Дзюба 68), Кузяев, Шатов (Жирков 73), Кокорин.
Главный тренер: Роберто Манчини.

«Тосно»: Юрченко, Сухарев, Буйволов, Дугалич, Нуну Роша (Быстров 54), Мирзов (Труйич 71), Карницкий (Казаев 46), Полетанович, Галиулин, Заболотный, Марков.
Главный тренер: Дмитрий Парфенов.

Предупреждения: Смольников 1, Нуну Роша 39, Заболотный 88.

Судья: Алексей Еськов.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов встречи в составе каждой из команд.

В другом матче тура «Ростов» и «Амкар» сыграли вничью (0:0).

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Все комментарии
nikolah ответил RDeanW
сегодня в 21:09
RDeanW:
я боюсь представить, в какое место деньги зенита, если при 100 млн на двух игроков за 5 лет столько же чемпионств, сколько и у спартака)
в этом то и парадокс,без особых трат играем лучше чем с вложениями,вспомни ту же Валенсию в прошлом году,Эвертон в этом году
RDeanW ответил Sully
сегодня в 21:09
Sully:
как обычно спартак сгоняет в пятерочку?))
как обычно, зенит уедет с открывашки без победы)
Ruslik1982
сегодня в 21:08
засудили Тосно, газпром всех купил
nikolah ответил makkie
сегодня в 21:08
makkie:
Питер с победой! Даже Дзюба забил, во дела?) Ждем матча Спартак-Зенит, уже скоро!
понедельник же выходной у всей страны?
Михаил Славнов
сегодня в 21:08
Гонорар судье на следующий матч спартаку придется увеличить в пять раз.
Sully ответил makkie
сегодня в 21:07
makkie:
Питер с победой! Даже Дзюба забил, во дела?) Ждем матча Спартак-Зенит, уже скоро!
как обычно спартак сгоняет в пятерочку?))
RDeanW ответил iri13
сегодня в 21:07
iri13:
..ну да..бойтесь!..когда там у братьев Симонянов следующая дата?..ибо без даты, Спартак-деньги на ветер.
я боюсь представить, в какое место деньги зенита, если при 100 млн на двух игроков за 5 лет столько же чемпионств, сколько и у спартака)
Sully
сегодня в 21:07
    Ангел неБесГрешен ответил vm777
    сегодня в 21:07
    vm777:
    Спартак 4-ку отгрузил и без голевой засухи)) А так с победой. Помогли поддержать результативность тура)
    Спасибо за поздравление. Я писАл с намёком на вашу рекламу Пятёрочки, а так же про то, что зачастую от Зенита вынимаете именно столько.
    Но следующий матч будет очень трудным, после еврокубков. Но у ваших на 2 дня отдыха больше...
    makkie
    сегодня в 21:06
    Питер с победой!
    Даже Дзюба забил, во дела?)

    Ждем матча Спартак-Зенит, уже скоро!
    drug01
    сегодня в 21:06
    Теперь у Фурсенко совсем голова кругом пойдет.....с хорошим результатом, но не ЧЕМПИОНСКОЙ игрой !
    stavr74 ответил игорь алексеев
    сегодня в 21:06
    игорь алексеев:
    Особенно я ржал когда происходил этот спектакль с пенальти, начиная от нарушения и заканчивая его исполнением. Тосновский рамочник хоть маякнул бы Паредасу в какой угол будет прыгать, так Паредаснян чуть было в него не попал, благо воротчик согнул руки в пол амплитуды и мяч проскочил таки в ворота. Нет, вы когда нибудь видели прыгающего в угол ворот за мячом голкипера с согнутыми в локтях руками?!)))))
    Вся страна видела этот цирк
    Игорь Солнцев
    сегодня в 21:06
    Любителям шашлыка по пять осталось ждать неделю.
    Sully
    сегодня в 21:05
      UMOR ответил Miaf
      сегодня в 21:05
      Miaf:
      Величайшее дерби страны Зенит Тосно.Очень тяжело было узнать кто победит. Но несмотря на это Зенитовцы справились. Они смогли это сделать. Герои.
      Не то что Спартак, который играя в большинстве пропускает от Тосно двушку
      stavr74
      сегодня в 21:05
        iri13 ответил RDeanW
        сегодня в 21:05
        RDeanW:
        Фурсенко: «„Зенит“ будет чемпионом!» началась реализация проекта "чемпион-2018"
        ..ну да..бойтесь!..когда там у братьев Симонянов следующая дата?..ибо без даты, Спартак-деньги на ветер.
        nikolah ответил JackNorz
        сегодня в 21:04
        JackNorz:
        Цель существования "Тосно" - такие матчи
        и забивать два гола спартаку,В МЕНЬШИНСТВЕ!
        вoлгoдoн
        сегодня в 21:04
          MIKITA463295
          сегодня в 21:03
          Ну Манчини сказал что в следущем туре навтыкают голов ,никто и несомневался что Тосно не окажет сопротивления ...
          severnyj84
          сегодня в 21:03
            Gloomy59
            сегодня в 21:03
            Следующий СПАРТАК!!!!!!
            Footbolista
            сегодня в 21:03
            Своим голом Дзюба "спалил" Зенит...
            Kurtd
            сегодня в 21:03
            Фига, Зюба забил. Срочно на ЧМ, целый гол за 17 туров! Гений, русский Пеле, чемпион!!!!!11
            Fierce snake
            сегодня в 21:02
            Лучше бы так надрали Арс и Локо. А перед Тосно выеживаться не надо было.
            Правда, состоялась неплохая разминка перед выездным матчем. Ожидаю такой же следующей виктории.
            iri13 ответил Sully
            сегодня в 21:02
            Sully:
            нет, просто вся Россия знает что тула на зарплате у федуна))
            ..ага..то то они там стадио громят, и ничего им за это не прилетает.
            игорь алексеев
            сегодня в 21:02
            Особенно я ржал когда происходил этот спектакль с пенальти, начиная от нарушения и заканчивая его исполнением. Тосновский рамочник хоть маякнул бы Паредасу в какой угол будет прыгать, так Паредаснян чуть было в него не попал, благо воротчик согнул руки в пол амплитуды и мяч проскочил таки в ворота. Нет, вы когда нибудь видели прыгающего в угол ворот за мячом голкипера с согнутыми в локтях руками?!)))))
            Miaf ответил Хороший Малый
            сегодня в 21:01
              iri13 ответил Miaf
              сегодня в 21:01
              Miaf:
              Тут можно сказать только одно, хорошо что газовик вылетел в фнл,а то чемпионское место заранее решалось в кабинете Мутко.
              "Страшно тебе, ослик?"(С)..ну или пася..(что тебе ближе и роднее)
              РС пася=поросенок розовый, одна штука.
              Конфетка ненаглядная
              сегодня в 21:01
              Прорвало зенит
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