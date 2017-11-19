«Зенит» разгромил «Тосно»

В матче 17-го тура чемпионата России «Зенит» разобрался с «Тосно».
Санкт-Петербург, стадион «Санкт-Петербург».
«Зенит» - «Тосно» - 5:0 (1:0)
Голы: Паредес 19 (пен), Кузяев 51, Иванович 62, Кокорин 70, Дзюба 86.
«Зенит»: Лодыгин, Иванович, Кришито, Смольников, Маммана, Паредес, Краневиттер (Ерохин 77), Ригони (Дзюба 68), Кузяев, Шатов (Жирков 73), Кокорин.
Главный тренер: Роберто Манчини.
«Тосно»: Юрченко, Сухарев, Буйволов, Дугалич, Нуну Роша (Быстров 54), Мирзов (Труйич 71), Карницкий (Казаев 46), Полетанович, Галиулин, Заболотный, Марков.
Главный тренер: Дмитрий Парфенов.
Предупреждения: Смольников 1, Нуну Роша 39, Заболотный 88.
Судья: Алексей Еськов.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов встречи в составе каждой из команд.
В другом матче тура «Ростов» и «Амкар» сыграли вничью (0:0).
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