Красные короли Азии

В Азии стал известен победитель главного клубного турнира. Блогер «Соккер.ру» Варуж Бабаян повествует о японском клубе «Урава Ред».

«Урава Ред»

Прозвище: Красные

Основан: в декабре 1950 года

Стадион: «Сайтама 2002» и «Урава Комаба», (вместимость: Сайтама- 63 700, Комаба-21 500)

Тренер: Михайло Петрович (Австрия)

Стоимость состава: 23,7 млн евро

Самый дорогой игрок: Сусаку Нисикава (2 млн евро)

У победителя Лиги чемпионов АФК 2017 года вполне опытный и серьезный состав. Вратарь Нисикава, защитники Макино, Эндо, полузащитник Касивагаи, нападающий Короки - все они представители сборной Японии, и некоторых из них мы тоже увидим в России в следующем году. Короки - лучший бомбардир Джей Лиги (20 голов). Есть ветераны: полузащитник Юки Абэ и словенский нападающий Златан Любиянкич, в обойме у главного тренера Петровича есть еще бразильский нападающий Рафаэль, второй бомбардир команды (12 голов) и быстроногий японец Муто. Так что у австрийского тренера вполне боеспособная команда.

Пройденный путь

Вице-чемпионы Японии стартовали в Лиге Чемпионов АФК в группе, где их соперниками были южнокорейский «Сеул», австралийский «Вестерн Сидней Уондерерс» и китайский гранд «Шанхай СИПГ». Японцы стали победителями этого квартета. В 1/8 финала японцы обыграли корейский клуб «Чеджу Юнайтед» со счетом 3:0 в ответном матче, а первая дуэль была за южнокорейцами (2:0). В первом четвертьфинальном матче они проиграли другому японскому клубу «Кавасаки Фронтале» со счетом 1:3. Но в ответном матче «красные» проявили характер и обыграли «дельфинов» со счетом 4:1. Да уж, японцы были слишком нестабильны. В первом матче полуфинала китайский «Шанхай СИПГ» на своём поле принимал японский клуб «Урава Ред Даймондс». Встреча завершилась со счётом 1:1. «Шанхай СИПГ» вышел вперёд благодаря голу бывшего нападающего «Зенита» Халка, однако сопернику удалось отыграться после точного удара Йосуке Касиваги. В ответном матче японцы дома минимально обыграли китайцев благодаря голу Рафаэля.



Финал

В финале соперником «красных», как и ожидалось, стал саудовский «Аль-Хиляль». Более дорогой состав, более крутой тренер... главный претендент на победу в турнире... шансы у ближневосточной команды были выше. В первой игре между этими командами в Эр-Рияде была зафиксирована ничья - 1:1. И вот в Сайтаме, в ответном матче, должно было выясниться, кто взойдет на трон азиатского клубного турнира. На 88-й минуте после передачи Юки Муто голом отличился тот самый Рафаэль. Таким образом, японцы стали 6-й командой, добывшей путевку на клубный чемпионат мира-2017.

Герой команды - Рафаэль Силва

25 летний бразильский нападающий 4 года назад переехал в Швейцарию, где подписал контракт с «Лугано». После вполне успешного для бразильца сезона (29 игр, 12 голов) Рафа решил продолжить карьеру в Японии, подписав контракт с «Альбирекс», где тоже играл удачно, забивал гол в каждом втором матче. И вот в этом году он перешел в стан «красных», где стал одним из лидеров команды, и именно с его помощью японцы выиграли главный клубный турнир континента. Парень отличается хорошей скоростью, техникой, и, может быть, после такого триумфа мы увидим его в одном из топ-чемпионатов, а может быть, и в РФПЛ.

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