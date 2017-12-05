Бонуччи, Санчес и Смолов. Крутые парни без Лиги чемпионов

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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 36 тур1X2
16:15 сегодня Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм -:- Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити96.51.27
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал1.45.358.25
Германия. Бундеслига 2017/2018, 32 тур1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вердер (Бремен)Вердер -:- Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д3.93.91.85
Испания. Примера 2017/2018, 35 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал 4:1 Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)Сельта1.673.755.2
17:15 сегодня Логотип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)Алавес -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М3.353.152.25
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона---
Италия. Серия А 2017/2018, 35 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер 2:3 Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус3.053.252.55
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб БолоньяБолонья -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан5.253.71.67
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина -:- Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи6.54.21.5
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Торино (Турин)Торино -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио4.93.91.67
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 28 тур1X2
14:00 Идет первый тайм, 23’ Логотип футбольный клуб Амкар (Пермь)Амкар 0:1 Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М5.13.551.72
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА2.253.253.25
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов -:- Логотип футбольный клуб ТосноТосно1.573.76.5
Франция. Лига 1 2017/2018, 35 тур1X2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АнжеАнже -:- Логотип футбольный клуб МарсельМарсель4.33.71.8
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Бонуччи, Санчес и Смолов. Крутые парни без Лиги чемпионов

05 декабря 2017, 11:35
Бонуччи, Санчес и Смолов. Крутые парни без Лиги чемпионов

Сегодня и завтра в Лиге чемпионов определяются участники плей-офф, а «Соккер.ру» называет самых ярких футболистов, которые выступают в Европе, но не задействованы в ЛЧ.

Согласно регламенту Лиги чемпионов зимой 16 клубов, которые пробьются в весеннюю часть турнира (надеемся, среди них найдется место ЦСКА и «Спартаку»), смогут дозаявить трех футболистов. Один из этих игроков может быть с групповым этапом текущей Лиги Европы за плечами – переход между турнирами УЕФА в таком формате возможен. Так что не просто сокрушаемся из-за отсутствия звездных игроков в Лиге чемпионов, но и рассматриваем их в качестве возможного усиления для участников плей-офф.

Вратари. Петр Чех («Арсенал») и Джанлуиджи Доннарумма («Милан»).

Пожалуй, два самых заметных вратарских светила вне Лиги чемпионов – умудренный опытом 35-летний Петр Чех и 18-летний Джанлуиджи Доннарумма, переживающий сезон «медных труб». Команды обоих вратарей выступают в Лиге Европы, и если молодой итальянец постоянно в игре, то у Чеха почти нет еврокубковой практики в этом сезоне – он принял участие только в выездном матче с «Црвеной Звездой», в остальных поединках Венгер использовал других голкиперов, Оспину и Мейси.

Правые защитники. Эктор Бельерин («Арсенал») и Жоао Канселу («Интер»).

«Арсенал», впервые за долгое время пропускающий розыгрыш Лиги чемпионов, конечно же, будет одним из главных поставщиков кадров, но тут ничего не попишешь: Бельерин по данным «Трансфермаркта» входит в тройку самых дорогих правых защитников планеты (30 миллионов евро) наравне с Кайлом Уокером и Дани Карвахалем. Вторым номером возьмем универсального парня из «Интера», хотя это скорее за яркие выступления в «Валенсии» и перспективность, так как у Спаллетти Жоао пока не основной. 

Центральный защитники. Леандро Бонуччи («Милан»), Вирджил ван Дейк («Саутгемптон»), Шкодран Мустафи («Арсенал»), Стефан де Врей («Лацио»).

Бонуччи играл в финале предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов, мог бы и сейчас быть в одной банде с Буффоном, Кьеллини и Барцальи, но выбрал иной путь. Снова представитель «Арсенала» - чемпион мира Мустафи, а еще сразу два голландца, которые не сыграют на надвигающемся чемпионате мира. Ван Дейк мог перейти в топ-клуб прошедшим летом и попробует исправить эту недоработку зимой, а де Врей и в «Лацио» себя прекрасно чувствует. И это не полный список – за пределами Лиги чемпионов хватает сильных центральных защитников. Вспоминаются парни из Страны Басков – Иньиго Мартинес, Эмерик Ляпорт, юный Унаи Нуньес, 21-летний немец Джонатан Та из «Байера». Славная компания.

Левые защитники. Йонас Хектор («Кельн») и Хосе Луис Гайя («Валенсия») 

«Кельн» без Хектора тонет и сейчас является безнадежным аутсайдером Бундеслиги. Лидер «козлов» в начале сезона повредил связки ступни, с тех пор на поле не появляется, но это очень сильный игрок, основной левый защитник сборной Германии и обладатель Кубка Конфедераций. Йонас должен вылечиться, вытащить «Кельн» из зоны вылета и летом попробовать что-нибудь новенькое в своей карьере. Кстати, немец может сыграть и в опорной зоне, часто в команде он уходит в центр полузащиты, освобождая левую бровку для нашего новоиспеченного соотечественника Константина Рауша. Гайя в этом сезоне снова действует отлично. Хосе остается одним из главных претендентов на роль преемника Марсело в «Реале», «Королевский» клуб ведет 22-летнего защитника с юных лет.

Опорные полузащитники. Гранит Джака («Арсенал») и Матиас Весино («Интер»)

Джака – пожалуй, самый звездный игрок своего амплуа, пропускающий нынешний розыгрыш Лиги чемпионов, а вот Весино никогда прежде не играл в главном европейском турнире, но его работа в «Интере» под руководством Спаллетти впечатляет, в одночасье Матиас стал системообразующим футболистом «нерадзурри». Кстати, Весино – уругваец, сыграет против сборной России на чемпионате мира, это еще одна причина внимательно к нему присмотреться. 

Центральные полузащитники. Аарон Рэмзи («Арсенал») и Сергей Милинкович-Савич («Лацио»)

Пожалуй, остановлю свой выбор вот на этой парочке. Аарон – игрок высочайшего класса, что уже неоднократно доказывал, а Милинкович-Савич прогрессирует в «Лацио» в хорошем темпе и уже оценивается боссами «орлов» в 100 миллионов евро. А у скольких богатых и знаменитых клубов он на радаре – не сосчитать.

Атакующие полузащитники. Месут Озил («Арсенал») и Набиль Фекир («Лион»)

У Озила в конце сезона истекает контракт с «Арсеналом», так что, если сам футболист устроит бунт, а его будущий клуб надавит на «канониров» извне, бегство может случиться и зимой. К Месуту много вопросов, но это шикарный футболист, если его правильно использовать и мотивировать. Фекир тоже не простой парень, зато Набиль в этом сезоне «в огне», он умеет связывать игру в атаке и сам много забивает. Такие футболисты всегда востребованы.

Вингеры/инсайды. Алексис Санчес («Арсенал»), Иван Перишич («Интер»), Витоло («Лас-Пальмас»), Мемфис Депай («Лион»), Ларс Штиндль («Боруссия М»).

Алексис Санчес в представлениях не нуждается, и он, как и Месут Озил, близок к расставанию с «Арсеналом». Перишич – второй по результативности в «Интере» после Икарди, Витоло на полгода застрял в «Лас-Пальмасе», но зимой он присоединится к «Атлетико», который не мог заявить игрока сборной Испании летом. Депай вновь лопает удовольствие от футбола большой ложкой после неудачного периода в негостеприимном Манчестере, а Ларса Штиндля отмечаю по собственному хотению: на Кубке Конфедераций этот полузащитник впечатлил, а впоследствии сложилось мнение, что его оценивают не вполне по достоинствам. Это такой игрок, который в любом окружении будет действовать полезно. 

Нападающие. Мауро Икарди («Интер»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Симоне Дзадза («Валенсия»), Уэйн Руни («Эвертон»), Фёдор Смолов («Краснодар»).

Руни здесь из ностальгических чувств, классно было бы снова увидеть Уэйна в Лиге чемпионов. Что касается Смолова, то это не шутка. Речь ведь не о переходе в состав европейского гранда, а о том, что Федор заслужил попробовать себя в этом турнире, который для него по-прежнему открыт – хоть в составе «Спартака», хоть ЦСКА, хоть «Зенита», раз уж «Краснодар» такой возможности не дает. О трех остальных форвардах долго разглагольствовать не приходится: если вы мало-мальски следите за европейскими чемпионатами, то знаете, в каком порядке сейчас Икарди, Иммобиле и Дзадза.
Икарди – on! Режим истребителя защиты 

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Все комментарии
борька
борька ответил plusnindimon
10 декабря 2017 в 12:18
plusnindimon:
Писать про Смолова в одной статье с Руни, это соккер)
Смолов нынешний лидер российского футбола, а кто сейчас Руни?
борька
борька
10 декабря 2017 в 12:16
Сожалеем, до следуюших баталий!
scikuni
scikuni
07 декабря 2017 в 01:40
    Квадратный Мяч
    Квадратный Мяч
    05 декабря 2017 в 22:13
    Непонятно, что имеется ввиду под понятием "Крутой Парень". Заслуженный ветеран? Молодая восходящая звезда? Или не такая уж звезда, но в прекрасной текущей форме? Кажется всех в кучу накидали.
    An Jo
    An Jo
    05 декабря 2017 в 18:57
    Единственный человек из списка, которого ваапще ни капли не жалко - это Бонучи. Этот тупой манёвр с переходом из Юве в Милан - крайне не ясен в плане карьерном. Уйти в заведомо тонущую команду, ради борьбы за зону еврокубков (хотя сейчас уже сомнительно), провалить сборную - чего кому доказал не понятно.

    Дзадза - со своим утёнковым пенальтём - пусть лучше подальше от кубков сидит) Руни тоже тот еще кекс. А арсеналовцы пусть играют лучше, а не так как сборная РФ по ногомячу тогда в ЛЧ играть будут.
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny ответил plusnindimon
    05 декабря 2017 в 14:00
    plusnindimon:
    Писать про Смолова в одной статье с Руни, это соккер)
    а чем тебе Руни не сдался?)
    WAARLOT
    WAARLOT
    05 декабря 2017 в 13:47
    все лишние кроме усатого мопеда
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    05 декабря 2017 в 13:37
    Соккер, остановись.

    28 лет через 2 месяца
    проявил себя на хорошем уровне только в течение полутора лет в третьесортном чемпионате
    не отличается физической выносливостью и скоростью

    О ком это я? Да, о Федоре, которого в мечтах Соккера пытаются порвать пополам на трансферы "Реал" и другие топ-клубы.

    А вот еще одна история вам, случившаяся 2 года назад, игрок такого же возраста, 28 лет, забивал в течение 13 матчей подряд в самой дорогой Лиге мира, перебив рекорд Ван Нистельроя. Стал одним из творцов чемпионства своей команды. По физике, скорости и голевому чутью Федя и рядом не стоял и даже не лежал никогда. И, да, его зовут Джейми Варди. И, как он играл тогда в "Лестере", так и сейчас там же играет. Все "Реалы" и ПСЖ прошли мимо, решили, что возрастной игрок им не нужен.

    Я думаю, тут можно подвести черту и сказать, что у Феди все еще есть шанс перейти в условный "Сток Сити", который может рискнуть купить ноунейма и где он будет бороться за место в составе с молодыми и атлетичными мулатами. Но этот шанс близок к нулю.

    Задумайтесь о том, что, учитывая специфику заканчивающих играть в 29-30 лет максимум российских игроков (и никто ее не испортил, если не считать 5 лет сидения Кержакова и Аршавина на скамье за игру, а Калачев - белорус), он проводит вообще последние сезоны.

    И ближайший ЧМ будет ведь для Феди последним (а, если не будет, жалко мне нашу сборную, в которой никто не сможет вытеснить ветерана со слабой физикой).
    mikhuil
    mikhuil
    05 декабря 2017 в 13:29
    Не проще было просто клубы перечислить, которые не играют в лиге чемпионов?)))
    Александр Чистяков
    Александр Чистяков ответил Евгений Сибель
    05 декабря 2017 в 13:10
    Евгений Сибель:
    Интер в Лиге Европы? Не знал
    Его там нет, это правда) Где именно ошибка, не подскажете?
    Евгений Сибель
    Евгений Сибель
    05 декабря 2017 в 13:04
    Интер в Лиге Европы? Не знал
    plusnindimon
    plusnindimon
    05 декабря 2017 в 12:52
    Писать про Смолова в одной статье с Руни, это соккер)
    дырявый
    дырявый
    05 декабря 2017 в 12:44
    ДЗЮБА !!!!
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