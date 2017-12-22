Тренеры для многократного применения

22 декабря 2017, 14:33

Фатих Терим возглавил «Галатасарай» в четвертый раз, и блогер «Соккер.ру» Duran Duran напоминает о похожих случаях – когда наставник и клуб сходились и расходились много раз.

Фатих Терим и 4 пришествия в «Галатасарай»

1. 1996 – 2000 (4 чемпионства, 2 Кубка Турции, 2 Суперкубка Турции, Кубок УЕФА)

2. 2002 – 2004

3. 2011 – 2013 (2 чемпионства, 2 Суперкубка Турции)

4. 2017 - …

Фатих Терим стал легендой «Галатасарая» еще на футбольном поле, он 11 лет выступал за «львов», выигрывал титулы и носил капитанскую повязку. Впервые возглавил главный клуб своей жизни Терим больше 20 лет назад, и первое пришествие до сих пор остается самым успешным: «Галатасарай» доминировал на внутренней арене и выиграл европейский трофей – Кубок УЕФА, после чего Терим отправился покорять Италию, где работал с «Фиорентиной» и «Миланом». Последние 15 лет карьеры Фатиха – это чередование работ в «Галатасарае» и сборной Турции. К рулю национальной команды он приходил трижды, а клуб из Стамбула только что возглавил в четвертый раз в жизни.

Юрий Сёмин и 4 пришествия в «Локомотив»

1. 1986 – 1990 (финалист Кубка СССР)

2. 1992 – 2005 (2 чемпионства, 4 Кубка России, 2 Суперкубка России)

3. 2009 – 2010

4. 2016 - … (Кубок России)

Прекрасный отечественный пример. Юрий Семин в 70 лет не утратил молодецкой удали и возглавляет турнирную таблицу РФПЛ вместе с «Локомотивом». Впервые Семин связал себя с «железнодорожниками» почти 43 года назад – в 1975-м, когда присоединился к «Локо» в качестве игрока. В 1986-м он впервые возглавил московский клуб и задержался у руля на четыре года, следующее пришествие длилось 13 лет, а суммарный стаж Юрия Павловича у руля «Локомотива» стремится к 20 годам. Семин впервые стал тренером «железнодорожников» в 38 лет, а в конце этого сезона, который, возможно, станет чемпионским, символу «Локо» стукнет 71.

Юпп Хайнкес и 4 пришествия в «Баварию»

1. 1987 – 1991 (2 чемпионства, 2 Суперкубка Германии)

2. 2009

3. 2011 – 2013 (чемпионство, Кубок Германии и Лига чемпионов – большой «Требл»!)

4. 2017 - …

Старина Юпп начал тренерскую карьеру в далеком 1979 году в родной гладбахской «Боруссии», но вскоре перебрался в клуб, который на протяжении всей молодости был его главным соперником. Хайнкес дважды привел «Баварию» к чемпионству, после чего расстался с ней почти на 20 лет. В 2009 году Юпп возглавил мюнхенцев в качестве временного наставника после увольнения Клинсманна, а двумя годами позже был утвержден в роли тренера и завершил свою двухлетнюю работу завоеванием трех трофеев, после чего объявил об уходе на пенсию. Четыре года титулованный тренер наслаждался спокойной жизнью, пока по ходу этого сезона «Бавария» не отправила в отставку Анчелотти и не попросила Юппа поработать до конца сезона. Причем у Хайнкеса даже нет контракта! Говорит, что ему не нужны какие-то бумажки, раз он ударил по рукам с людьми, которым доверяет.

Луис Арагонес и 5 пришествий в «Атлетико»

1. 1974 - 1978 (чемпионство, Кубок Короля и Межконтинентальный кубок)

2. 1979 - 1980

3. 1982 – 1986 (Кубок Короля и Суперкубок Испании)

4. 1991 – 1992 (Кубок Короля)

5. 2001 – 2003

Форвард, который в конце 50-х годов прошлого века не сумел раскрыться в «Реале», стал впоследствии звездой «Атлетико», отыграв в составе «матрасников» 10 лет. Арагонесу было 36 лет, когда он начал в составе мадридского клуба сезон-1974/1975, появился на поле в шести встречах, после чего резко переобулся из бутс в цивильные туфли: руководство предложило Луису стать главным тренером. Так началась долгая Одиссея Мудреца из Орталесы, по ходу которой он неизменно возвращался в «Атлетико». Если посчитать еще кратковременные пришествия к тренерскому мостику, когда его просили по-братски возглавить команду на несколько матчей без контракта, то наберется целых семь пришествий Арагонеса.

Нильс Лидхольм и 4 пришествия в «Рому»

1. 1973 - 1977

2. 1979 – 1984 (чемпионство, три Кубка Италии, финалист Кубка чемпионов)

3. 1987 – 1989

4. 1997

Один из лучших футболистов Серии A середины XX века, фанат тренировок и звезда «Милана» (12 сезонов в футболке «россонери»), выходивший на поле почти до 40 лет, стал востребованным тренером по окончании карьеры. Лидхольм трижды возглавлял «Милан», а к работе в «Роме» приступал четыре раза, суммарный срок в должности главного тренера «волков» составляет 12 лет. Нильс тренировал Фалькао и Конти, с помощью которых и своей новаторской системы зональной защиты привел «Рому» к Скудетто, вместе с римлянами он уступил в финале Кубка чемпионов по пенальти, а в 1997 году завершил тренерскую карьеру, недолго потренировав еще молодого Франческо Тотти, которому только предстояло стать Императором.

Гаджи Гаджиев и 4 пришествия в «Анжи»

1. 1999 - 2001

2. 2003

3. 2010 – 2011

4. 2013 – 2014

В заключение об еще одном патриархе отечественного тренерского цеха. Гаджи Муслимович четыре раза принимался за работу с «Анжи», застав различные эпохи. Вероятно, самым счастливым временем был стык веков, когда махачкалинцы пробились в элитный дивизион и сходу едва не дотянулись до медалей. Застал Гаджиев и приход больших денег Керимова, несколько месяцев поработал с Роберто Карлосом и Самуэлем Это’О, а потом был брошен на разбор завалов, когда вектор развития клуба в очередной раз сменился. Ходили слухи и о пятом пришествии, но оно пока не состоялось. Впрочем, какие его годы, этот юноша еще потренирует!

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