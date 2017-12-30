811: Венгер поражает своим рекордом

31 декабря Арсен Венгер войдет в историю как тренер, который провел больше всего матчей в АПЛ. «Соккер.ру» отмечает ключевые вехи в английской карьере француза.

811 матчей

Поединок с «Вест Бромвичем», который запланирован на 31 декабря, будет для Венгера 811-м в Премьер-Лиге. Сейчас французский специалист делит рекордную позицию с легендой «Манчестер Юнайтед» Алексом Фергюсоном. У них по 810 игр в высшем дивизионе чемпионата Англии. С 1996 года Венгер бессменно рулит «канонирами». Разумеется, на этом отрезке были и удачные, и неудачные эпизоды. Невозможно пройти такой продолжительный путь без осечек и ошибок. Но как ни крути, Венгер стал легендой «Арсенала» и одним из наиболее легендарных тренеров в истории английского футбола.

Масштаб достижения тяжело укладывается в голове. Вряд ли Фергюсона и Венгера кто-либо превзойдет в обозримом будущем уж точно. Занимающий третье место Харри Реднапп имеет 641 матч, у Дэвида Мойеса – 508 игр, у Сэма Эллардайса – 494, у Марка Хьюза – 442. Судите сами, как далеко наши рекордсмены ушли от остальных. А в нынешнюю эпоху не любят долго держать тренеров. Чуть что не так – в отставку. Так что Венгер остается эдаким последним отголоском «лампового» прошлого.

Трофейная коллекция

На свое большое будущее во главе «Арсенала» Венгер намекнул в самом начале лондонской карьеры. Уже во втором своем сезоне с «канонирами» французский специалист добился исторического достижения, став первым иностранным тренером, который оформил дубль в Англии. Причем чемпионский титул «Арсенал» завоевал весьма эффектно. Он отыграл 13-очковое отставание от «Манчестер Юнайтед», выдав серию из 15 побед и трех ничьих на отрезке в 18 игр. А вишенкой на торте стала победа в финале Кубка Англии над «Ньюкаслом» благодаря голам Марка Овермарса и Николя Анелька. Венгер взялся за дело. Позднее он выиграл еще два титула и всего семь раз брал Кубок Англии, столько же у него побед и в Суперкубке. Кстати, по числу триумфов в Кубке Англии Венгер стал рекордсменом страны. Последний такой трофей он взял как раз в прошлом сезоне.

Исторический трансфер

Можно долго ругать Венгера, но он приложил руку к появлению в команде главного символа начала века. Многие из нынешних активных поклонников футбола как раз в то время начинали смотреть игру, вливаться в нее, поэтому «Арсенал» прочно у них ассоциируется не только с самим Венгером, но и с его соотечественником Тьерри Анри. Переход этого форварда из «Ювентуса» в 1999 году стал знаковым. В «Арсенале» он заменил ушедшего в «Реал» Николя Анелька. За восемь сезонов в Премьер-Лиге Анри забил 174 гола, а всего на его счету 226 мячей во всех турнирах. Анри по праву стал лучшим бомбардиром в истории «Арсенала» и главным символом команды эпохи Арсена Венгера.

Исторический сезон

А еще с именем Венгера долго будут связывать другое невероятное достижение – сезон без поражений. «Канониры» провели неподражаемо сезон-2003/04, ни разу не проиграв в чемпионате Англии. В 38 турах «Арсенал» одержал 26 побед, сыграл 12 матчей вничью и пропустил всего 26 мячей. Этот чемпионский титул стал для Венгера третьим и последним на сегодняшний день. Еще было чемпионство 2002 года. Причем тогда «Арсенал» как и при первом титуле Венгера взял дубль, выиграв еще и Кубок Англии – любимый трофей француза. В финале был бит «Челси», а в борьбе за чемпионство в предпоследнем туре «Арсенал» на «Олд Траффорд» одолел «Манчестер Юнайтед», показав, кто в том сезоне был реально лучшим в Англии.

Девятилетняя засуха

Приучивший к определенным успехам и ярким победам «Арсенал» сбавил обороты с середины первого десятилетия 21-го века. Взяв Кубок Англии в 2005 году, «канониры» оказались в спячке. Несколько раз они были близки к успеху в том или ином турнире, но постоянно чего-то не хватало. Недовольство фанатов росло. Тогда-то впервые и стали появляться разговоры и идеи о том, что Венгер уже не тот, что пора бы с ним расстаться. Но низко уровень «Арсенала» француз не опускал, в Лиге чемпионов играл относительно удачно каждый сезон, формальных поводов для отставки не давал. К тому же руководству «Арсенала» с ним было очень комфортно, он не психовал, больших денег на трансферы не требовал.

А любая смена тренера после длительной работы – это большой стресс для клуба с неизбежными годами перестройки. Посмотреть на мучения того же МЮ после ухода Фергюсона. В «Арсенале» продолжали верить в Венгера, и в 2014 году бестрофейная серия прервалась. На выручку пришел все тот же Кубок Англии, который француз снова взял. А потом и еще дважды его выигрывал. Но осадок остался. В чемпионате «Арсенал» отставал от тратящих огромные средства конкурентов, методы Венгера признавались все более устаревающими, а сам он все чаще и чаще жаловался то на судей, то на игру соперников, то на трансферную ситуацию в мире – на много чего.

Есть куда стремиться

По числу матчей в Премьер-Лиге Венгер обойдет Фергюсона, однако у сэра Алекса останется преимущество в другом очень важном показателе – проценте побед. Фергюсон выиграл 528 матчей, то есть 65,2 процента игр. Тогда как у Венгера этот показатель равен 57,8 процента. Даже у Жозе Моуриньо, который в этом сезоне рулит МЮ, а ранее работал с «Челси», процент побед равен 63,3. Тот же Жозе для Венгера оказывается еще и очень неудобным тренером. В Премьер-Лиге француз обыграл Моуриньо только в одном матче из 14. Чудовищная статистика. Хотя Арсен не обыгрывал вовсе Юргена Клоппа, Хосепа Гвардиолу, Роя Эванса и Роберто Ди Маттео, например.

Хотя понятно, что там и число встреч было маленьким. А вот того же Фергюсона Венгер побеждал в 10 случаях из 34-х – тоже так себе статистика. То есть с топовыми наставниками Арсену и его команде бороться непросто. Туго даются встречи с «Ливерпулем» (13 побед в 43-х матчах) и МЮ (12 побед в 43-х матчах). Зато есть свои «любимцы». Например, «Эвертон». «Ирисок» Венгер обыгрывал 28 раз, проиграл только шесть матчей из 43-х, а разница мячей +50 в пользу «Арсенала». «Лестеру» Венгер проиграл только шесть матчей из 20.

Мы живем в век, когда бьются самые невероятные футбольные рекорды. Трансферные суммы поражают воображение, а Лионель Месси и Криштиану Роналду обесценили на двоих не один десяток рекордов. Но нынешнее достижение Арсена Венгера станет одним из наиболее масштабных в историческом смысле, поскольку наверняка останется долговечным. А сам Венгер будет легендой, что бы плохого на излете карьеры в «Арсенале» про него ни говорили.