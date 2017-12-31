Поздравления с Новым годом от российских клубов!

Армейцы загадывают желания, спартаковцы подключили легенд, а «Зенит» пожелал побед и любви. «Соккер.ру» собрал в одном месте праздничные ролики наших клубов.

ЦСКА выпустил целый цикл роликов, в которых с изрядной долей иронии обыгрывались желания футболистов и главного тренера. Так, Головин пожелал стать капитаном, Вернблум захотел стать более сдержанным, Витиньо хочет в сборную, а Виктору Ганчаренко нового форварда подавай. Посмотрите все ролики вне зависимости от клубных пристрастий – не пожалеете!

Новый год - время подводить итоги, строить планы... и немножко мечтать



В канун праздника мы решили рассказать вам, чего ждут от 2018-го армейцы. Начнём с Саши Головина! https://t.co/1KszWu1YgK — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 27 декабря 2017 г.

🎄 Вчера мы начали рассказать вам, чего ждут от 2018-го армейцы. На очереди — Марио Фернандес и @11vittinho! pic.twitter.com/rVNX5LL7Sw — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 28 декабря 2017 г.

🎄 Продолжаем раскрывать, что загадали себе на Новый год армейцы! На очереди Понтус @wernbloom 🔨 pic.twitter.com/2Tm5pNzVlV — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 29 декабря 2017 г.

🎄 Виктор Михайлович, Евгений Леннорович и самое заветное желание — в очередном новогоднем ролике 🔥 pic.twitter.com/6NRLJOcR9a — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 30 декабря 2017 г.

И, собственно, поздравление.

«Зенит» дал установку футболистам записать пожелания на камеру и выдал им хлопушки.

В хорошем настроении и от всей души кривлялись перед камерой лидеры турнирной таблицы РФПЛ – московские железнодорожники.

Футболисты «Спартака» провели тяжелый год, стали чемпионами, выиграли Суперкубок России и вернулись в Лигу чемпионов. Похоже, так устали, что с Новым годом будут поздравлять только свои семьи, а перед красно-белой армией отдуваются ветераны клуба – Романцев, Дасаев, Родионов и другие.

В «Уфе» всегда ответственно подходят к возможности поздравить болельщиков с праздником: и креативный ролик сняли, и пожелания от футболистов прикрепили!

В Туле считают, что Дед Мороз – красно-желтый!

В Ростове-на-Дону Деда Мороза не стали переодевать в клубные цвета, зато он пришел на «Олимп-2», и ради него футболисты даже читали стихи.

«Говорят, под Новый год…» Креативный ролик от «Рубина». Тоже стихи читали. Молодцы! А из Сергея Рыжикова может получиться отличный комический актер. Из Кузьмина – драматический. Без шуток.

В видео «Динамо» Кирилл Панченко забивает мяч на новом стадионе и слышит перекличку Дедов Морозов в динамовских цветах.

«Тосно» привлек прекрасных девушек из группы поддержки для записи новогоднего ролика. Беспроигрышный вариант!

Хабаровск первым из городов Премьер-Лиги встретит Новый год. Футболисты СКА разыграли целый триллер накануне праздника – «Битва за елку».

Клубы ФНЛ тоже поздравляют с наступающим Новым годом. Делимся роликами «Кубани», «Оренбурга», «Енисея» и «Тамбова».

К сожалению, креативные поздравления не всем по плечу – стесняются или ленятся. И тут нужно сказать, что российским футбольным клубам есть чему поучиться у своих коллег из других видов спорта. Приведем несколько примеров. Баскетбольный «Локомотив-Кубань» записал пародию на культовый клип группы «Стекловата».

А волейбольный «Зенит» из Казани «выдвинул» в кандидаты в президенты Артема Вольвича. Правда, только на 2030 год. Но кандидат уже тренируется исполнять одну из важнейших обязанностей на ответственном посту – поздравлять страну с Новым годом.

Волейболисты клуба «Динамо» из Казани не отстают: записали пародию на клип известного рэп-исполнителя с динамовским прошлым.

«Соккер.ру» присоединяется к поздравлениям и желает болельщикам отличного настроения во время праздников!