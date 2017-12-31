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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 21 тур 1 X 2
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19:30 1’ Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич 0:0 Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал Фонбет 5.55 4.4 1.63
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Поздравления с Новым годом от российских клубов!

сегодня, 12:00

Армейцы загадывают желания, спартаковцы подключили легенд, а «Зенит» пожелал побед и любви. «Соккер.ру» собрал в одном месте праздничные ролики наших клубов.

ЦСКА выпустил целый цикл роликов, в которых с изрядной долей иронии обыгрывались желания футболистов и главного тренера. Так, Головин пожелал стать капитаном, Вернблум захотел стать более сдержанным, Витиньо хочет в сборную, а Виктору Ганчаренко нового форварда подавай. Посмотрите все ролики вне зависимости от клубных пристрастий – не пожалеете! 

И, собственно, поздравление.

«Зенит» дал установку футболистам записать пожелания на камеру и выдал им хлопушки.

В хорошем настроении и от всей души кривлялись перед камерой лидеры турнирной таблицы РФПЛ – московские железнодорожники.

 

Футболисты «Спартака» провели тяжелый год, стали чемпионами, выиграли Суперкубок России и вернулись в Лигу чемпионов. Похоже, так устали, что с Новым годом будут поздравлять только свои семьи, а перед красно-белой армией отдуваются ветераны клуба – Романцев, Дасаев, Родионов и другие.

 

В «Уфе» всегда ответственно подходят к возможности поздравить болельщиков с праздником: и креативный ролик сняли, и пожелания от футболистов прикрепили!

В Туле считают, что Дед Мороз – красно-желтый!

 

В Ростове-на-Дону Деда Мороза не стали переодевать в клубные цвета, зато он пришел на «Олимп-2», и ради него футболисты даже читали стихи. 

«Говорят, под Новый год…» Креативный ролик от «Рубина». Тоже стихи читали. Молодцы! А из Сергея Рыжикова может получиться отличный комический актер. Из Кузьмина – драматический. Без шуток.

В видео «Динамо» Кирилл Панченко забивает мяч на новом стадионе и слышит перекличку Дедов Морозов в динамовских цветах.

«Тосно» привлек прекрасных девушек из группы поддержки для записи новогоднего ролика. Беспроигрышный вариант!

Хабаровск первым из городов Премьер-Лиги встретит Новый год. Футболисты СКА разыграли целый триллер накануне праздника – «Битва за елку».

Клубы ФНЛ тоже поздравляют с наступающим Новым годом. Делимся роликами «Кубани», «Оренбурга», «Енисея» и «Тамбова».

К сожалению, креативные поздравления не всем по плечу – стесняются или ленятся. И тут нужно сказать, что российским футбольным клубам есть чему поучиться у своих коллег из других видов спорта. Приведем несколько примеров. Баскетбольный «Локомотив-Кубань» записал пародию на культовый клип группы «Стекловата».

 

А волейбольный «Зенит» из Казани «выдвинул» в кандидаты в президенты Артема Вольвича. Правда, только на 2030 год. Но кандидат уже тренируется исполнять одну из важнейших обязанностей на ответственном посту – поздравлять страну с Новым годом.

 

Волейболисты клуба «Динамо» из Казани не отстают: записали пародию на клип известного рэп-исполнителя с динамовским прошлым.

«Соккер.ру» присоединяется к поздравлениям и желает болельщикам отличного настроения во время праздников! 

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Все комментарии
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 13:48
Всех с НГ,всех цветов и мастей,адекватных и не особо! Трофеев Спартаку!
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 13:27
Старая версия соккера спартаковская ,а новая полное сбг
Томик
Томик
сегодня в 13:21
У меня, кстати, до сих пор старая версия. Но я тоже против новой. Хватит деньги осваивать.
Томик
Томик ответил Литейный 4
сегодня в 13:19
Литейный 4:
Хочу поздравить с наступающим Новым годом моих спартаковских девчонок! :)
Всё так плохо в жизни? Ну ничего, и у Вас будут какие-нибудь свершения. Может конфетку подарят или ещё чего. С Наступающим Вас! Пусть в Новом Году посещает Вас хорошее настроение, радость, любовь к близким! Желаю, чтобы получали Вы положительные эмоции и без странных подобий шуточек в адрес болельщиков Спартака. Жизнь интересна и многогранна. Не заставляйте себя жалеть. Удачи!
Ришат ливерпульский
Ришат ливерпульский ответил Alex-96
сегодня в 13:05
Alex-96:
Всех с Новым годом！Отмечаеме как в песне！))))) Год уходит мы его... провожаем! Серпантиновым дождём... поливаем! Бьют часы, сомкнулись стрелки, Зазвенят сейчас тарелки, Продырявят пробки небо. Где икра?? Не надо хлеба! Льёт шампанское рекой, И салат в тазу горой, Дед Мороз в дверях бухой Нас подарком дразнит. Если рядом есть друзья, Значит прожит год не зря. Веселимся до утра В новогодний праздник!!!
    Alex-96
    Alex-96
    сегодня в 13:04
    Всех с Новым годом！Отмечаеме как в песне！)))))

    Год уходит мы его... провожаем!
    Серпантиновым дождём... поливаем!
    Бьют часы, сомкнулись стрелки,
    Зазвенят сейчас тарелки,
    Продырявят пробки небо.
    Где икра?? Не надо хлеба!

    Льёт шампанское рекой,
    И салат в тазу горой,
    Дед Мороз в дверях бухой
    Нас подарком дразнит.
    Если рядом есть друзья,
    Значит прожит год не зря.
    Веселимся до утра
    В новогодний праздник!!!
    Спартач-болельщик
    Спартач-болельщик
    сегодня в 13:03
    ...нормально ! а у Зенита маленькие бакланчики летают в клипе....
    ...Всех с наступающим новым годом и хорошего НАМ ВСЕМ футбола !
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    сегодня в 12:55
    Всех соккерчан с Новым Годом!!!
    Будьте любезны, ВЕРНИТЕ СТАРЫЙ SOCCER как праздничный подарок,мы будем только РАДЫ!!!
    Болельщиков всех клубов с НОВЫМ ГОДОМ, удачи Вашим командам и Вам!
    cska.78
    cska.78
    сегодня в 12:32
    Уважаемый соккер! Пожалуйста не мучайте своих пользователей новой версией, оставьте возможность пользоваться старой! Всех(даже спартачей) с наступающим Новым Годом! Всего наилучшего в Новом 2018 Году!
    Литейный 4
    Литейный 4
    сегодня в 12:25
    Хочу поздравить с наступающим Новым годом моих спартаковских девчонок! :)
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