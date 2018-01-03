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Испания. Кубок 2017/2018, 1/8 финала 1 X 2
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23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КадисКадис -:- Логотип футбольный клуб СевильяСевилья Фонбет 5.2 3.8 1.65
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия Фонбет 3.8 3.7 1.9
Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
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Системные администраторы топ-клубов

сегодня, 11:49

«Соккер.ру» задел слух о том, что «Реал» ради приобретения Неймара может расстаться с Тони Кроосом. Пришло время поговорить о главных сисадминах футбола и их важности.

Финансовый фейр-плей обязывает даже большие клубы: если хочешь купить что-нибудь нужное, не забудь продать что-нибудь – не обязательно ненужное. Для «Реала», чей президент жаждет заполучить Неймара, продажа Бэйла в этой ситуации будет необходимым шагом, даже расставание с Роналду – логичным. Однако если «сливочные» отпустят Тони Крооса, то можно будет считать, что Флорентино Перес снова провалил тест на адекватность, как много лет назад, когда недооценил влияние Макелеле на командную игру и продал хавбека в «Челси». Расстаться с Кроосом ради приглашения Неймара – это все равно, что сорвать полы в своей квартире ради покупки роскошной люстры. Не очень умный ход, даже несмотря на то, что в «Реале» Тони – не единственный системный администратор.

Как определить системообразующего игрока? Вы часто слышали это определение, наверняка сходу назовете несколько примеров и понимаете, о футболистах какого типажа идет речь. Но каков атрибут любого сисадмина, игрока, образующего и администрирующего игровую систему своей команды? Ответ на поверхности: этот человек получает и отдает больше всего мячей, потому что находится в центре композиции, являясь одновременно мозговым центром и проводником темпа, а в частных случаях может быть таскальщиком рояля или, напротив, стремиться к позиции атакующего центрального полузащитника. Давайте сравним нескольких современных системных администраторов и их показатели.

Сисадмин «Реала». Тони Кроос

Передач за матч: 76.4. Точность: 92%

Немецкий хавбек чаще других игроков «Реала» «пропускает» через себя мяч, что делает его ценнейшим звеном команды Зидана. Да, у «сливочных» два центра управления полетами в полузащите, ведь есть еще Модрич, однако статистика показывает, что именно в этой роли Кроос главнее: у него 76.4 паса в среднем за матч против 65.2 у Модрича.

Сисадмин «Барселоны». Серхио Бускетс

Системные администраторы топ-клубовПередач за матч: 76.6. Точность: 91.5%

Появление в этом амплуа в «Барселоне» Серхио Бускетса не вызывает удивления, хотя во времена тики-таки ключевая точка пересечения передач находилась выше по схеме и командовал более креативный хавбек – Хави, позже Иньеста. Естественно, и показатели были другими, а сейчас у Бускетса цифры на уровне Крооса, то есть «Барселона» играет в современный сбалансированный футбол и на данный момент не имеет какой-то особенной игровой идентичности.

Сисадмин «Манчестер Сити». Фернандиньо

Передач за матч: 85.9. Точность: 90.4%

По горячим следам интересно сравнить парней из «Реала» и «Барселоны» с системным администратором «Манчестер Сити», команды Гвардиолы. Вообще-то, Фернандиньо работает в паре с Давидом Сильвой, который играет ближе к чужим воротам, у испанца 84 точные передачи в среднем за игру. Точность пасов у бразильского хавбека прекрасная, но не выдающаяся для модели Гвардиолы, те же Кроос или Бускетс могли бы поднять показатель до 93-94% и сделать «Манчестер Сити» еще сильнее.

Сисадмин «Манчестер Юнайтед». Неманья Матич

Системные администраторы топ-клубовПередач за матч: 70.8. Точность: 86.5%

В МЮ на эту должность, согласно статистике, претендуют два хавбека – помимо Матича, еще и Погба, но француз пока не получает желаемых полномочий, потому что Моуриньо предпочитает располагать центр тяжести ближе к оборонительной линии. Однако сравните качество работы сисадмина МЮ с его коллегами, о которых рассказано выше – просадка и по количеству передач, и по их точности налицо.

Кто виноват в неудачах Моуриньо

Сисадмин «Челси». Сеск Фабрегас

Передач за матч: 68.8. Точность: 82.8%

Контроль не является стихией «Челси», Антонио Конте любит скорость, а Сеск Фабрегас должен осуществлять быструю доставку мяча в атакующую линию, отчего страдают его показатели. Испанский хавбек и рад бы поиграть в более монотонный футбол с большим количеством передач, но командный стиль и тренерские требования обязывают подстраиваться.

Сисадмин «Ливерпуля». Джордан Хендерсон

Системные администраторы топ-клубовПередач за матч: 73.7. Точность: 83.2%

Как и Фабрегасу, капитану «Ливерпуля» постоянно приходится двигать мяч вперед и действовать в цейтноте. Различие в типажах системообразующих игроков красочно подчеркивает стилистические особенности команд.

Сисадмин «Тоттенхэма». Кристиан Эриксен

Передач за матч: 54.8. Точность: 80.8%

У «Тоттенхэма» чаще всего с мячом возятся защитники: Вертонген, Алдервейрелд и Дайер, больше половины матчей отыгравший именно в предпоследней линии. По факту именно защитники начинают атаки – это не то чтобы изобретение Почеттино и не откровение, но среди топ-клубов такой подход редкость, при этом оборонцев, конечно же, нельзя назвать системными администраторами оборонцев. В этой роли датчанин Эриксен, орудующий неподалеку от чужих ворот, Кристиан – главный архитектор наступательных акций «Тоттенхэма».

Сисадмин «Арсенала». Гранит Джака

Системные администраторы топ-клубовПередач за матч: 83. Точность: 85%

У «Арсенала» есть ярко выраженное звено в средней линии, причем количество передач у Джаки солиднейшее, а вот точность подводит, поэтому, когда говорят, что «Арсеналу» не хватает качества игры в центре поля, – верьте.

Сисадмин «Баварии». Тиаго Алькантара

Передач за матч: 64.7. Точность: 90.7%

Юпп Хайнкес вдохнул в «Баварию» новые эмоции и подкорректировал взгляды подопечных на футбол. В Мюнхене работал Гвардиола, навязывавший тики-таку, Анчелотти расставлял балансиры в полузащите, а старина Юпп работает по простецкому принципу: надежно сзади, эффективно впереди. У «Баварии», как и у «Тоттенхэма», чаще всего выполняют передачи центральные защитники, но дальше идут различия, ведь Тиаго подхватывает мяч ниже, чем Эриксен. Алькантара вообще администрирует игру по всей центральной оси – от позиции опорного полузащитника до места атакующего центрального хавбека.

Сисадмин «Ювентуса». Миралем Пьянич

Системные администраторы топ-клубовПередач за матч: 59.6. Точность: 89.1%

Подход «Ювентуса» в чем-то схож, хотя за три с половиной года Аллегри попробовал различные подходы, так что сегодняшний подход не константа. Тренер уверен в своих защитниках, поэтому «Старая Синьора» может вытягивать соперников из ракушки за счет низкого контроля мяча или подготавливать тем самым собственные позиционные атаки, главную роль в которых играет Миралем Пьянич, освоившийся в роли системообразующего игрока «Юве».

Сисадмин ПСЖ. Марко Верратти

Передач за матч: 97. Точность: 91%

Здесь нет никакой ошибки или опечатки, прописью – девяноста семь передач в среднем за игру делает Марко Верратти. Теперь вы понимаете мотивы «Реала», «Барселоны» и английских грандов, когда они открывают очередной сезон охоты на итальянского хавбека, предстающего в составе ПСЖ безотказным автоматом передач. Можно сделать определенную скидку на уровень сопротивления в Лиге 1, хотя в Лиге чемпионов у Марко показатели даже выше, так что дело в его умении и выборе Эмери, который вручает в руки итальянца все нити игры. Хотя такая зависимость чревата, ведь соперник может выключить Верратти, и что тогда? Вот и посмотрим в столкновении ПСЖ и «Реала» в ЛЧ.

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Все комментарии
Nety-net
Nety-net ответил Hamman
сегодня в 18:20
Тогда пусть пишут и о Валенсии, выигрывал чемпионат по круче и 2 финала, объективное мнение, пару лет назад ещё можно было о арсенале говорить, сейчас это команда из лиги Европы.
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 16:13
Кроос лучший, и в этом только неучи могут сомневаться.
zenit_forever2014
zenit_forever2014
сегодня в 15:28
Статья супер))) Очень интересно)))
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
сегодня в 15:19
...замечательный анализ ! респект автору !
БиллиБоб
БиллиБоб ответил Hamman
сегодня в 14:33
Hamman:
Ты будешь удивлён, но ДА! Арсенал топ клуб! Посмотри игры Арсенала при Тьерри Анри и у тебя больше не возникнет в этом сомнений...
Так может раньше какое-то время он таким и являлся, но вот последние лет 7, а может даже больше, статус топ клуба уже сильно притянут к нему.
barcelonistas
barcelonistas
сегодня в 14:08
Эх... Жаль Вератти не включили в сделку по Неймару
Hamman
Hamman ответил БиллиБоб
сегодня в 13:50
БиллиБоб:
Арсенал топ клуб? Оо
Ты будешь удивлён, но ДА! Арсенал топ клуб! Посмотри игры Арсенала при Тьерри Анри и у тебя больше не возникнет в этом сомнений...
Hamman
Hamman
сегодня в 13:46
Спасибо автору за статью! Цифрами раньше не интересовался и поэтому считал что Модрич более точен в передачах. Точные цифры заставляют смотреть на Крооса более объективно.
Единственное у Крооса есть один недостаток - скорость принятия решения! Он долго думает, высчитывает прежде чем отдать пас, и довольно часто это приводит к тому что игроки обороны соперника успевают сместиться и его пас теряет гипотетическую остроту. Но и это можно объяснить желанием сыграть максимально надёжно...
БиллиБоб
БиллиБоб
сегодня в 12:58
Арсенал топ клуб? Оо
Kurtd
Kurtd
сегодня в 12:39
Статья интересная, но почему "сисадмин" у Ливерпуля Хендерсон, который играет через раз в текущем сезоне? С тем же успехом в администраторы игры можно записать Коутиньо.
Triem
Triem
сегодня в 12:29
Это не статья! Это вкуснятина! Наконец то есть что хорошее почитать. Автору +100500!
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 11:59
спасибо автору,есть над чем подумать. интересно какие показатели в рпл
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