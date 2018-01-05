Напарник для Джикии. Новогоднее усиление «Спартака»

«Соккер.ру» знакомит с потенциальным защитником «Спартака». Чемпионы могут подписать молодого футболиста Вериссимо до конца этой недели.

Кто такой Вериссимо и откуда взялся?

Лукас Вериссимо да Силва родился в штате Сан-Паулу двадцать три года тому назад. Первым юношу заметил «Линенсе» из родного штата Лукаса, но сразу после перехода в основу его забрал к себе один из местных китов – легендарный «Сантос». У Вериссимо был контракт с великим клубом на два года, но потом продлил еще на два, оставшись на правах Кутепова. То есть человека, который пришел из другой команды в юном возрасте и должен выждать и вызреть.

Вериссимо до прошлого года был четвертым в списке центральных защитников «Сантоса». А теперь он первый-второй. Но поскольку речь о молодом игроке, такой рывок в пределах нормы. Зато когда с весны Лукас заиграл сильно и стабильно, тренеры в нем больше не сомневались. В результате из резервиста стал игроком основы, причем провел сезон достаточно ровно. У «Сантоса» выделяли «атаканте» Бруно Энрике (не заигравшего в «Вольфсбурге») и двух центральных защитников – опытного Браза и молодого Вериссимо.

Почему «Сантос» рад отпустить Лукаса?

В прошлом году бразильцы подписали с Вериссимо новый контракт – до 2022-го года. Поэтому французские и немецкие клубы, претендовавшие на футболиста, отступили. Но сейчас в Бразилии поговаривают, что у «Сантоса» появились финансовые проблемы. Говорят, ради новогодней премии пришлось брать кредит. Конечно, трудности могут быть временными…

Но, скорее всего, клуб Пеле и вправду не прочь попрощаться с Вериссимо за хорошую компенсацию. В этом случае речь о 8 миллионах евро. Причем «Сантос» так активно заинтересован в предложении «Спартака» - официальном и конкретном, что и агент футболиста заявлял об интересе к переезду клиента в Москву, и клуб не опровергал слухи. Появилась только новость об «Удинезе», но это стандартная уловка.

Как только ты покупаешь что-то ценное, продавец сразу говорит – тут еще один человек интересуется, готов даже доплатить. В переходе Вериссимо настораживает только факт, что 20% его прав не принадлежат «Сантосу», а равными частями - двум компаниям. Но здесь надо быть внимательными юристам «Спартака». Для Бразилии такой расклад обычный, нужно просто со всеми правообладателями контракта обсудить все детали.

Правильно судить его по игре в Бразилии?

«Сантос» завершил прошлый сезон на третьем месте, набрав столько же пунктов, как «Палмейрас». Чемпионский «Коринтианс» оторвался от преследователей на девять пунктов, и это дублирует положение «Спартака» и «Зенита» в чемпионате России к зимнему перерыву. Правда, «Сантос» не был действующим чемпионом в прошлом году, а «Спартак» таковым остается. Так что Вериссимо уходит из одного легендарного клуба в другой.

В Бразилии он сыграл 34 поединка в 38 турах, что очень хорошо для человека, который провел первый полноценный сезон. По минутам только голкипер «Сантоса» провел на поле больше времени. Значит, потенциальный новичок – выносливый футболист. У тренера «Сантоса» не может быть претензий также по точности пасов Лукаса, поскольку в составе только один игрок основы может похвастаться лучшим процентом аккуратных передач – знакомый вам по «Севилье» Ренато. Но ветерану 38 лет, а Вериссимо – 22 года, что не мешает длинноногому защитнику делать 88 точных пасов из каждой сотни.

При этом не стоит переоценивать обостряющие передачи Лукаса и вообще думать, что в Серии А в Бразилии играют так, как в РФПЛ. Посмотрите, у него процент точных дальних передач всего 47%, и это без прессинга. Для сравнения, у Фернандо – 70%. А у Василия Березуцкого – 59%. Впрочем, Вериссимо берут не для того, чтобы учил опытных защитников Таски и Боккетти, как играть в футбол. Скорее всего, приезд бразильца будет означать, что Сердар или Сальваторе приняли окончательное решение и уйдут из «Спартака». Вероятнее всего, один из них в таком случае уедет зимой. Скорее немец, поскольку к нему есть стойкий интерес из Турции.

Где и как может играть Вериссимо в «Спартаке»?

Вериссимо занимает позицию правого центрального, то есть будет напарником Джикии в потенциальной основе. Он заберет на себя роль короля воздуха, поскольку в Серии А собирал по три победы наверху за игру в среднем – лучший в «Сантосе». А вот переходить на три защитника Каррера не станет – надо догонять «Локомотив», а не защищать преимущество. Поэтому важно подписать новичка как можно быстрее и провести с ним все занятия на сборах.

Массимо не сможет забыть выезд в Ливерпуль, и это сразу семь причин, почему команде не помешает еще один центральный защитник. Несчастный случай – тоже случай, а у свежего Лукаса такого опыта за плечами нет. Зато он может посмотреть голы в ворота «Спартака» и понять, как играть не стоит. Сам Вериссимо слабо сыграл только против известного всем «Шапекоэнсе» в прошлом сезоне. А так работал довольно стабильно. Он цепкий, порой жесткий, ставит на довольно агрессивную манеру отбора, быстро выносит мяч от ворот.

Не отличается мастерской игрой у чужих ворот, но может изредка сделать голевую передачу, оказавшись на стандарте. Рост и гибкость позволяют даже в падении через себя сыграть. Жилистый молодой человек, хотя не тяжелый. Следовательно, будет играть на опережение, как Кутепов в лучшие времена. Но с эмоциями, как у Джикии. По стилю немного напоминает Варана, но не такой отрешенный. Нормально читает игру, не боится мяча, о чем уже сказано выше. Нормальный материал для лепки основного защитника.

Трансфер защитника решит проблемы в обороне?

Сказочно сильный Вериссимо – плохой для «Спартака» вариант. Ведь в таком случае футболист достался бы «Ювентусу», «Реалу» или «Манчестер Сити». Но в меру талантливый и подкованный технически рослый парень способен погасить пожар в обороне «Спартака», привычный по некоторым выездным и не только гостевым матчам. Ведь Каррера понимает, что удачное попадание с Джикией не гарантирует, что система защиты весной переключится на прошлогодний режим. Зато подписание Георгия подсказало, что вовсе не обязательно делать невероятно дорогую ставку на человека, которого все знают, чтобы «Спартак» сделал шаг в нужном направлении.

В случае Вериссимо спор не о таланте или уровне – в основе «Сантоса» приличные футболисты, а в адаптации. Если окажется парнем, которому интересно жить в Москве и играть в России, то получите еще одного толкового бразильца в основе «Спартака». С Фернандо не стоит сравнивать, его настраивал еще до Серии А Луческу в «Шахтере». Но Вериссимо, если его выбирал бывший защитник Каррера – перспективная ставка. Тем более, Массимо просил купить центрального защитника еще летом. Если его пожелания Дед Мороз выполняет с опозданием – ничего страшного. «Спартак» к концу года перестроился и стал играть качественнее, но с учетом десятого-двенадцатого места по пропущенным голам в чемпионате, защитник чемпионам не помешает.

А вот гарантией более аккуратной работы у своих ворот может стать только комплексная система обороны. Ещенко и Комбаров должны грамотно участвовать в отборе. Глушакову нельзя бросать Фернандо одного. А Джикия будет вынужден быстро сыграться с Вериссимо, если на новичка сделают ставку в старте. В «Спартаке» принимают грамотное решение. Если бы Вериссимо поиграл на своем прошлогоднем уровне пару сезонов, то стоил бы по нынешним ценам 16 миллионов евро. А так молодого и перспективного бразильца можно забрать вдвое дешевле и даже помечтать, чтобы стал в будущем новым Видичем, принес пользу «Спартаку» и прогрессировал так, чтобы пойти на повышение, доказав, что молодой Каррера учится воспитывать сильных мастеров.