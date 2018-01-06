Росс, который дорос

Парень, которого несколько лет назад называли главным английским талантом, буднично перешел в «Челси». «Соккер.ру» - о том, откуда Баркли, куда он пришел и что дальше.

«Главный английский талант»

Сейчас Россу Баркли 24 года, он провел уже четыре полных сезона на взрослом уровне, нынешняя кампания – пятая для полузащитника, правда, в ней он пока не сыграл ни минуты из-за травмы задней поверхности бедра. По крайней мере, такова официальная версия. Это уже сформировавшийся игрок с понятными сильными и слабыми сторонами, вполне определенного класса, но три-четыре года назад вся Англия трубила о невероятном мерсисайдском таланте, неустанно сравнивая его то с Руни (по месту рождения), то с Баллаком и Гаскойном (по амплуа на поле).

В 22 года Росс провел мощнейший сезон за «Эвертон» (2015/16) - забил 12 голов в 39 матчах во всех турнирах, а ведь годом раннее отметился всего лишь парой точных ударов. К тем же 22 годам Баркли провел 22 матча за национальную сборную Англии, во время ЧМ-2014 ходил «под основой», но с тех пор много воды утекло, а все еще молодой игрок воспринимается почему-то как ветеран и чуть ли не сбитый летчик. Во-первых, оставшись в «Эвертоне» летом 2016 года, Росс совершил ошибку – это был лучший момент, чтобы перебраться в топ-клуб. Во-вторых, появился новый «главный английский талант» - Деле Алли из «Тоттенхэма». Внимание к Баркли серьезно сократилось, конкуренцию за место в основе сборной Англии он тоже проиграл.

«Грязный» трансфер

Сэм Эллардайс очень хотел поработать с Баркли в «Эвертоне», но подчеркнул, что к моменту его прихода на тренерский мостик, в клубе уже смирились с тем, что придется расстаться с воспитанником. Однако эхо трансфера в «Челси», похоже, утихнет не сразу. Мэр Ливерпуля Джо Андерсон, страстный поклонник «ирисок», назвал переход Росса «грязной сделкой» и «плевком в лицо всем фанатам „Эвертона“». Градоначальник напирает на то, что летом «Челси» давал за полузащитника 35 миллионов фунтов, но тогда трансфер намеренно сорвал агент. После этого Баркли не сыграл за «Эвертон» ни минуты в течение четырех месяцев, чтобы теперь перейти в лондонский клуб всего лишь за 15 миллионов фунтов (с учетом всех бонусов сумма может достичь 20 миллионов).

Получается, «Эвертон» потерял порядка 20 миллионов фунтов, не «приобретя» Баркли в качестве действующего члена команды на первую половину сезона. Мэр настаивает на расследовании, но что тут можно доказать? По официальной версии Росс остался долечивать травму бедра в родном клубе, наверняка поучаствовал и агент, выторговавший себе повышение комиссионных за снижение цены. Ходила совсем интересная история, будто летом, когда «Эвертон» и «Челси» все согласовали, а личный контракт Баркли оставалось только подписать, хавбек решил связаться с Конте, чтобы обсудить свои перспективы, но ему не удалось – итальянец отключил телефон. Антонио, впрочем, комментировал эту ситуацию так: «Смешно. Очень смешно».

Без рисков

Летний переход в «Челси» не состоялся, но уже в начале января сделка оформилась. Согласитесь, история могла пойти по гораздо менее позитивному сценарию для футболиста, оставшегося на полгода без футбола. Тот факт, что действующий чемпион Англии сохранил к нему интерес, не переключился на другие цели и оформил трансфер при первой возможности, должен вдохновлять Баркли на игру за «Челси» душой и сердцем. Впрочем, «синие» и свои интересы соблюли в полной мере: взяли игрока потенциально уровня сборной Англии за сущие по современным меркам копейки – 15 миллионов фунтов. «Челси» ничего не стоит поставить на кон такие деньги, даже осознавая футбольные риски, но при этом держа в уме потенциал Баркли. По факту это беспроигрышная сделка: либо парень, которому достался номер Фрэнка Лэмпарда, заиграет на «Стэмфорд Бридж», и все будут довольны, либо у него не получится, но в таком случае «Челси» без проблем отобьет вложение. Низкая стоимость связана с тем, что у Росса летом истекал контракт с «Эвертоном», а с «синими» полузащитник теперь связан отношениями до 2023 года.

Где будет играть Баркли в «Челси»?

Любимая позиция Баркли – центральный атакующий полузащитник, поэтому несколько удивляет распространившееся мнение о том, будто Росс нужен Антонио Конте в качестве напарника Н’Голо Канте в середине поля. Нет, если итальянский тренер видит в английском полузащитнике некие качества, подходящие для успешной игры в глубине поля, и готов заняться обучением, то и такое может случиться, кто спорит, но основная квалификация Росса – созидание. Если схему «Челси» 3-4-3 расписать чуть подробнее, то получится 3-4-2-1, и Баркли со своими качествами должен целиться в «двойку». Речь о нынешней позиции Фабрегаса рядом с Азаром, другие конкуренты – Виллиан и Педро.

Между прочим, Росс имеет конкретный опыт выступления в этом амплуа: в прошлом сезоне Рональд Куман несколько раз использовал схему 3-4-3, и Баркли чаще всего в паре с Миральясом оказывался «под» нападающим Лукаку. Конте или кому-то из его штаба не составляло труда подсмотреть это готовое для «Челси» решение, с приобретением футболиста у «Эвертона» достаточно объяснить знакомые ему принципы на новом месте. Другое дело, что в нынешнем сезоне Баркли вряд ли сыграет ключевую роль в новой команде. Ожидается, что оптимальные кондиции он наберет к февралю, а тут еще и конкуренция заметно жестче, чем в «Эвертоне». Впрочем, это может и хорошо: из-за низкой трансферной стоимости и травмы Росс практически избавлен от давления. У него есть ценнейшее время – несколько месяцев на адаптацию, но уже в начале будущего сезона Баркли должен предстать во всей красе, иначе не избежать разговоров о том, что он окончательно «спекся».