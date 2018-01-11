Символическая сборная болельщиков против сборной ФИФА

Болельщики усердно выбирали свою версию символической сборной 2017 года. «Соккер.ру» сопоставляет выбор любителей футбола с выбором главной футбольной организации.

Разнообразными символическими сборными никого в наше время не удивишь. Только ленивый их не составляет. По общему признанию, конечно, самой авторитетной по итогам года является символическая сборная ФИФА. Однако зачастую любые такие сборные вызывают негативный отзыв у болельщиков или как минимум непонимание. Но вот УЕФА выкатил на всеобщий обзор сборную, составленную самими болельщиками, любителями футбола, которые голосовали прямо на сайте организации. Любопытно сравнить эту сборную с той, что составила ФИФА, чтобы оценить, где есть расхождения.

Вратарь: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»).

По версии ФИФА: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»).

По вратарю вопросов нет. Пожалуй, более справедливое решение сложно придумать. Буффон действительно вошел в ранг живой легенды и проводит год за годом на блестящем уровне. Известие о том, что итальянец близок к завершению карьеры, только повышает внимание к нему. Да и признание это в том числе и по совокупности удивительных футбольных лет, проведенных Буффоном. Впереди эпоха, когда Де Хеа, Куртуа, Нойер и другие будут собирать такие награды.

Защитники: Дани Алвес («Ювентус»/ПСЖ), Серхио Рамос («Реал»), Джорджо Кьеллини («Ювентус»), Марсело («Реал»).

По версии ФИФА: Дани Алвес («Ювентус»/ПСЖ), Серхио Рамос («Реал»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»/«Милан»), Марсело («Реал»).

В вопросе оценки обороны болельщики и ФИФА разошлись только по одной позиции. Официальное видение оказывается чуть более инертным, чем болельщицкое. Все-таки речь о лучшем по итогам 2017 года в целом. А Бонуччи, конечно, круто в составе «Ювентуса» провел прошлый сезон, но это же всего половина из целого календарного года, который должен оцениваться. А после перехода в «Милан» Леонардо вместе с командой провально провел вторую часть года, то есть первую половину нынешнего сезона.

И вполне справедливо, что болельщики среагировали на это чутко, предпочтя Бонуччи такого же круто сыгравшего в защите «Ювентуса» в прошлом сезоне Кьеллини, который свой уровень не уронил и проявил в который раз лояльность, преданность «Ювентусу» и готовность сражаться за него до последнего. Единогласная позиция по другим исполнителям отдает должное «Реалу», который в целом 2017 год провел блестяще, завоевав россыпь трофеев. И даже невзрачные результаты во второй части года не повлияли на оценку игры Рамоса и Марсело болельщиками. Что же до Алвеса, то Дани высокую планку игры на левом фланге не уронил, перейдя в ПСЖ из все того же блистательного «Ювентуса».

Полузащитники: Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Тони Кроос («Реал»), Лука Модрич («Реал»).

По версии ФИФА: Андрес Иньеста («Барселона»), Тони Кроос («Реал»), Лука Модрич («Реал»).

Тоже всего одно расхождение по позициям. И опять ФИФА проявляет себя более консервативной в выборе, хотя нельзя сказать, что более инертной. Иньеста – представитель поколения, которое уже давно на передовой футбольного креатива. Андрес живая легенда, которая не вылезает из подобных сборных. Поэтому выбор ФИФА оказался минимально радикальным и диктовался в чем-то привычкой. А вот болельщики не постеснялись отметить более чем выдающуюся игру Де Брюйне в прошлом сезоне.

И пусть он ничего не выиграл трофейного, зато просто поразил всех качеством игры, изумительными передачами и захватом лидерства в управлении игрой звездного «Манчестер Сити». Также стоит отметить совпадение позиций ФИФА и болельщиков по двум другим позициям в полузащите. Обе они отданы игрокам «Реала». Модрич и Кроос качественно отпахали в триумфальном для мадридцев сезоне, чего нельзя было не заметить. Даже при определенном спаде общекомандной игры эти двое, пожалуй, менее других вызывают огонь критики на себя.

Нападающие: Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Реал»), Эден Азар («Челси»).

По версии ФИФА: Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Реал»), Неймар («Барселона»/ПСЖ).

И тут тоже всего одно расхождение. По позициям Месси и Роналду все понятно. Эти двое трофеи-то индивидуальные год за годом делят, отбирая друг у друга, а уж если признание позволяет настигнуть обоих, то оба в него и помещаются. Во всевозможных сборных и рейтингах аргентинец и португалец постоянно следуют ноздря в ноздрю, поэтому в том, что они оба окажутся в составе всех возможных символических сборных, сомневаться не приходится. А вот позиция третьего форварда вызвала серьезную борьбу. Ярких футболистов достаточно много, однако никто не наиграл на откровенное соседство с Месси и Роналду. Поэтому у ФИФА и болельщиков расхождения.

При этом по части эффективности и результативности Неймар кажется вполне себе логичным выбором. Но тут болельщики проявили свою эмоциональность. Бразильца многие невзлюбили после его истории с переходом в ПСЖ. А у парижан пока не такая армия фанатов, чтобы продавить кандидатуру Неймара. По понятным причинам болельщики «Барселоны» да и «Реала» за него не голосовали. Но подключились поклонники английского футбола, которых впечатлил Азар в чемпионском «Челси», ну и потом по ходу первой части нынешнего сезона. Хотя именно выбор Эдена болельщиками вызывает наибольшие вопросы у болельщиков же. Что красноречиво говорит о субъективности любых таких сборных и списков, которые составляются на основании мнений и вкусов.

Стоит отметить, что ФИФА по сравнению с болельщиками не слишком уважила чемпионат Англии, не включив ни одного игрока АПЛ в свою сборную. Фанатов же у турнира очень много, поэтому логично, что в болельщицком голосовании именно представители Премьер-Лиги вытеснили пару игроков, предложенных ФИФА. А какая сборная ближе вам? Или есть свои коррективы в эти составы?