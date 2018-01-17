Вакантный пост номер один

Вратарей топ-уровня не так и много. И не всем топ-клубам хватает. «Соккер.ру» называет те команды, для которых вопрос подписания классного голкипера в приоритете.

Хороший вратарь – на вес золота. Такой имеет все шансы стать чуть ли не главной легендой клуба или провести в нем много-много лет, став залогом успеха и символом трофейной эпохи. Главное – сделать правильный выбор, и вратарю, и клубу. Можно вспомнить массу примеров вратарей, которые стали легендами, много лет проведя в одном топ-клубе. Конечно, самый наглядный нынешний пример – Буффон в «Ювентусе», на которого туринцы когда-то давно сделали ставку и потом в ус не дули.

Свою ставку сделал, например, совсем недавно «Манчестер Сити», подписав Эдерсона на долгие годы вперед. Так что информация об интересе тех или иных топ-клубов к вратарям привлекает особое внимание – есть шанс увидеть зарождение уникальной химии, долгосрочного тандема. Посмотрим, какие топ-клубы сейчас занимаются поиском такой потенциальной легенды.

ПСЖ

Парижане во всем развиваются экстенсивным путем. Им неохота ждать, они хотят брать готовых легенд и делать их своими. Агрессивная трансферная политика в этом должна бы помочь. Удалось путем колоссальных трат закрыть позиции в атаке с помощью Мбаппе, Кавани и Неймара. Надеются, что если не все трое, то кто-то из них точно будет легендой именно с ПСЖ. А вот с вратарями у парижан как-то не складывается. И нельзя при этом сказать, что в их составе выступали откровенно плохие голкиперы. Сиригу пришел на заре экстенсивной арабской эпохи, но не смог удержаться и загубил карьеру.

Потом попытался закрепиться Трапп, которому выдавали колоссальные авансы, за которого якобы бились и другие топ-клубы, но Кевин чем-то не угодил амбициозным парижанам, уступив в итоге место в основном составе молодому Ареоля. Но в Париже продолжают считать, что Альфонс – недостаточно раскрученный персонаж, чтобы быть достойным такого всего из себя суперклуба. Так что потихоньку парижане разыскивают себе голкипера-легенду в потенциале. По традиции готовы выложить огромные деньги. Среди кандидатов известный круг соискателей – Облак из «Атлетико», Доннарумма из «Милана», Алиссон из «Ромы» и любой другой вратарь, который ярко блеснет на европейской арене и привлечет сорок из Парижа.

«Ливерпуль»

Даже противники «Ливерпуля» уже давно не устают твердить о том, что «красным» пора бы перестать позориться – нужно найти нормального вратаря, который не будет истеричным, сумбурным и несуразным. Как-то не клеится у «Ливерпуля» с этим. Причем вратари у «красных» имеют специфику, схожую со всей командой. Это эмоциональность, яркость, но и сопутствующая всему этому нестабильность. Миньоле и Кариус способны выдать шедевр, а через минуту совершить нелепейший поступок. Разумеется, клуб, претендующий на позиции топового, не может рассчитывать и опираться в перспективе на таких лихорадочных ребят. «Ливерпулю» следует хорошенько поискать еще – вдруг повезет. К тому же деньги стали водиться вроде как.

«Реал»

Длительное время «Реал» можно было отнести к клубу, которого не волнуют все эти пертурбации с вратарями. Все-таки за мадридцев играла легенда – Касильяс. Но Икеру пришлось уйти, а у боссов «Реала» чешутся руки, чтобы подыскать ему не менее яркую замену. Кейлор Навас – прекрасный трудяга, не раз выручавший «Реал», многое было добыто благодаря его игре. Однако ему не хватает какой-то нефутбольной яркости, которая очень важна для маркетинга «Реала». Отсюда и постоянные попытки мадридцев метнуться в сторону. Они уже давно ищут себе крутого голкипера, а пахать и добывать очки пока спокойно продолжает Навас. Касилья надежд не оправдал, Де Хеа и Куртуа никто не собирается отпускать. Приходится «Реалу» поглядывать по сторонам в некоторой растерянности. Вот уцепились было за Кепу из «Атлетика», но и с ним не сложилось из-за проблем со здоровьем.

«Ювентус»

«Ювентус» озаботился поиском преемника своей легенде. Буффон, к сожалению, не вечен, поэтому следующий, кто будет за ним, подвергнется большому давлению и столкнется с беспрецедентной ответственностью. Быть следующим после Буффона очень волнительно и сложно. Впрочем, в Турине к вратарскому вопросу стараются подходить взвешенно. У них есть Щесны, и там заявляют, что именно Войцех станет основным голкипером, а клуб ищет вратаря замены для него. Так что ситуация несколько неоднозначная.

Интересно, конечно, посмотреть, насколько поляк соответствует нужному уровню, но опыт у него в Англии и Италии богатый, пусть и не всегда был положительным. В любом случае менеджмент «Ювентуса» поступает мудро, не вступая в гонку за безумно дорогими и модными перспективными вратарями, которые тоже сильно переоценены, наверное, на этом перегретом арабским солнцем рынке.

«Наполи»

У неаполитанцев ситуация схожая. Пепе Рейна уже в солидном возрасте, поэтому не первое трансферное окно разносятся то робкие, то уверенные слухи о том, что неаполитанцы намерены приобрести-таки замену испанцу. Но он кажется вечным и не уступает позиций даже запасным своим, которые, вроде как, неплохи, однако на топ-уровень, к которому стремится лидирующий в Серии А «Наполи», не тянут.

Неаполитанцы, подобно «Ювентусу», не готовы тратить огромные ресурсы на вратаря, поэтому рынок прощупывают долго и аккуратно, высматривая потенциальных новичков среди персон второй волны раскрученности, так скажем, наподобие Руя Патрисиу. Учитывая, что не всегда очень крутой вратарь приходится ко двору любой команде, это, возможно, разумный подход.

Рынок вратарей – особая сфера, которая не всегда подчиняется законам общего трансферного дела. Иногда называются совершенно безумные цифры, порой делается ставка на молодых и не слишком ярких, которые за сезон-два набирают сумасшедшую стоимость. Иногда вдруг тот или иной клуб спокойно делает ставку на возрастного вратаря и радуется его надежной игре, не стремясь непременно обновить эту линию, омолодить ее. А бывает, что клубы внезапно отказываются от вполне себе качественных вратарей, которым еще играть и играть бы. Буквально каждый случай отношения голкипера с топ-клубом можно рассматривать отдельно, в особом контексте именно того, как выстраивается ситуация в команде.