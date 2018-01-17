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«Спартак» и защита чемпионства

вчера, 22:30

Победа в прошлом году вернула «красно-белым» достоинство, и в новом очень важно его не потерять. «Соккер.ру» собирает вместе задачи Карреры. 

Вернуть чемпионский темп

Без надежды надеюсь? Луис Адриано мыслит иначе – ставит целью «Спартака» на весну чемпионскую борьбу. Как показывают внимательные расчеты и анализ живого футбольного опыта, у действующих чемпионов маловато шансов. Не потому, что нельзя поднять их средний показатель очков за матч чуть выше, а из-за «Локомотива». Команда Семина имеет «плюс восемь», идет по обычному чемпионскому графику. Хотя если «Спартак» вместо 1.85 балла за матч начнет брать по 2.3 весной – их собственный золотой темп, то насобирает 23 пункта. А это 60 очков, порой с такими баллами даже вторым можно стать. Но для чемпионства нужно ставить чуть ли не на 8 побед и 2 ничьи параллельно с провалом «Локомотива». Но играть, как в прошлом сезоне, в любом случае полезно!

Делать грамотные трансферы

Касается как продаж, так и покупок. Прямо сейчас в заявке есть люди, которых хорошо бы во благо качества игры заменить на более качественных. Есть фигуры, по которым вопросы – как Роша. Также есть позиции, требующие усиления. Но даже со ставками, при которых не нужно перебивать предложения «Реала» или «Ювентуса», возникают серьезные проблемы. Трансферная политика «Спартака» ставила в тупик даже Массимо Карреру, чего он не скрывает и летом тоже не скрывал. Поэтому навести порядок с покупками и продажами - важная задача. Нельзя гробить команду, особенно с учетом, что Промес и Зе Луиш могут уйти. И разве им продумали замены? После очень удачных подписаний – Фернандо, Зобнина, Джикии, Адриано и Селихова, пошли неубедительные сделки. И зимой, и летом нужны выстреливающие новички.

Переформатировать оборону

Касается не защитников, а именно всей системы игры. И, прежде всего, выездных поединков. Очевидно, чего «Спартаку» не хватает, чтобы реже попадать в различные истории в гостях. ОПГ «Ромашка», как называет Глушаков дружескую компанию с участием Реброва и братьев Комбаровых, не в полном составе виновата. Но брат Дмитрий и Денис, так уж получается, если анализировать пропущенные мячи, чаще других игроков «Спартака» являются теми, из-за кого система дала сбой. Выходит, им в первую очередь нужно изменить подход к прессингу и отбору один в один. Но остальным – правому беку, третьему хавбеку и второму центральному рядом с Джикией, необходимо за зиму выработать стиль, который исключит выездные провалы. Ведь дома «Спартак» может сыграть мощно, да и атаке не хватает разве что реализации.

Сохранить атмосферу в команде

«Спартак» не сломал выезд в Ливерпуль, что о коллективе говорит с хорошей стороны. Команда умеет переигрывать прямых конкурентов – тоже намек на дух. Зе Луиш не пишет стихи, адресуя их своему нынешнему клубу. Шутку Джикии, если бы в пресс-службе «Спартака» обмозговали не суть эпизода – командный юмор, а просчитали ожидаемую реакцию на отсылку к цвету кожи, тоже мог никто не увидеть. В мужском коллективе и ссоры бывают, и ругань, но даже нелепые извинения «Спартака» не мешают понять, что в команде здоровая атмосфера. Заслуга тренерского штаба, заслуга чемпионского титула. В 2018 году «Спартаку» нельзя разбивать раздевалку на кланы, единство их не раз выручало. И выручит в будущем, хотя это трудная задача в футболе – сохранять командный дух.

Не отпускать Массимо Карреру

Был один российский клуб, который считал, что ветераны команды и легионеры важнее, чем главный тренер. Клуб этот просчитался стратегически, даже если тактически победил разок после ухода нормального иностранного наставника в чемпионате. Поэтому для «Спартака» важно не вернуться к Аленичевым и Карпиным, пускай оба не самые слабые специалисты в российском футболе. Но обидчивые тренеры хуже реагируют на поражения и критику, чем Каррера. Массимо отвечает за солидность в «Спартаке», его вменяемость обрастает царскими примерами, и настолько адекватный на публике и довольно подкованный в тактике человек нужен клубу. Карреру надо мотивировать в 2018-м, чтобы он не решил уйти из «Спартака».

Выйти в плей-офф Лиги чемпионов

Если ставить на чемпионскую борьбу, как опытный бразилец Луис Адриано, то надо попадать в Лигу чемпионов. Если играть в самом престижном турнире, то даже потеря ряда футболистов не должна мешать «Спартаку» сделать шаг вперед. При удачной жеребьевке осенью нужно играть так, чтобы толковый соперник уровня «Севильи» на этот раз не отыгрался. «Спартаку», если выполнять представленные выше пункты – компенсировать потери или усилить состав, оставив тренером Карреру, вправду можно подумать о достижениях ЦСКА и «Зенита». А именно о плей-офф Лиги чемпионов. Более чем солидная задача, но ее можно реализовать, даже если не фантазировать, как Леонид Федун о полуфинале ЛЧ.

Вернуть внимание болельщиков

«Спартак» в прошлом сезоне показал четвертый в Европе прирост посещаемости болельщиков – 7 581 зритель. Считали прирост по количеству, а не по процентам от вместимости стадиона, поэтому «Краснодар» оказался на пятом месте – сменили арену. «Зенит» покажет себя в этом сезоне, но важно отметить – «Спартак», наблюдая за поддержкой клуба-конкурента, подрастерял темп. Просто сравним средние цифры прошлого и этого сезонов. Было 32 760 зрителей, а стало 30 077 болельщиков. Падение с учетом, что стадион на 45 тысяч, ощутимое. Надо мечтать об аншлагах. Но просчитались, на чемпионской волне не вылетели вверх. В стране, где «Краснодар» на матч Юношеской ЛЧ против статусного, но составленного из молодых ребят «Реала» соберет более 18 тысяч зрителей, «Спартаку» необходимо биться за 35-40 тысяч зрителей на каждом домашнем матче. Москва огромная, спартаковская семья большая, и не потерять чемпионские показатели – задача на 2018 год. Как думаете, получится у «Спартака» не откатиться, а задержаться у вершины?

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Все комментарии
Стыдно за зенит
Стыдно за зенит
сегодня в 08:40
Сложно Спартачам будет) Трансферов нет, а те кто есть постоянно играют на уровне ФНЛ ) хотя зона нападение у Спартака весьма неплохая.
112910415
112910415
сегодня в 07:28
всё будет хорошо, вот увидите!
mugik1973
mugik1973 ответил Красно Синий воин
сегодня в 06:09
Aа что армейские болельщики уже перековались и стали за Локомотив болеть?
antant1
antant1
сегодня в 05:39
Спартак должен стремиться к достижениям ЦСКА и Зенита, выходе в плей-офф ЛЧ?) Ну да конечно Спартак не играл ведь в полуфинале, в четвертьфинале) Кто к чьим достижениям должен стремиться?)
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 01:44
7-0 - этим всё сказано
Коля58
Коля58
сегодня в 01:18
Я что то не пойму что Мутко вернулся?
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
сегодня в 00:58
Чего там собрались защищать бестрофейники?
oFANATo
oFANATo ответил Jum13
сегодня в 00:41
Jum13:
Прямо две противоположности в названии. Спартак и безтрофейность - синонимы, так правильней
Лет через 16 может защитят.
Jum13
Jum13
сегодня в 00:23
Прямо две противоположности в названии. Спартак и безтрофейность - синонимы, так правильней
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил blitz
вчера в 23:48
blitz:
В 21 туре Локомотив опустит с небес на землю тарасовских....возможно так же как и Ливерпуль
Вся страна будет за Локомотив!
blitz
blitz
вчера в 23:25
В 21 туре Локомотив опустит с небес на землю тарасовских....возможно так же как и Ливерпуль
kingoffam
kingoffam
вчера в 23:16
Каррера ещё в прошлом сезоне сказал-нужно в каждом матче играть на победу,не оглядываясь на соперников.И тогда в конце сезона можно сказать:"Мы сделали всё,что могли.И если кто-то оказался выше в таблице,значит они были сильнее." На очереди Локомотив.3 очка в матче с ними-задача номер один.
cpartak60
cpartak60
вчера в 23:04
сложно!но шанс догнать локо есть!и первоочередно надо обыгрывать локо!
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