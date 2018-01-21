Задача Хайнкеса. Погба играет на все деньги?

Юпп усомнился, а «Соккер.ру» помогает разобраться: играет ли Поль Погба в «Манчестер Юнайтед» на сто пять миллионов евро плюс зарплата?

На все деньги. Голевые передачи

Погба рубится на таком уровне, что количество созданных голов приближается к количеству сыгранных матчей. А по среднему количеству голевых передач за матч Поль Погба – первый игрок АПЛ, если не считать свежую статистику Уолкотта в «Эвертоне», ведь Тео сыграл в новой команде один матч. А вот Погба, хотя пропускал матчи МЮ из-за дисквалификации, создал почти десяток мячей пасами. Средний показатель Сане, Коутиньо, Де Брюйне и Силвы ниже – от 0.4 до 0.5, а если пересчитать на девяносто минут, то отрыв только увеличится. Люди, которые не любят МЮ, скажут, что многие его передачи не такие уж изящные, но ведь голы приходят!

Мимо кассы. Плохая дисциплина

Огромный минус Погба по пути к статусу стабильного топ-игрока. Из футболиста сложно выжать полную отдачу. Погба не очень ответственный парень и не очень собранный. Например, Поль проспал тренировку на второй день после игры против «Арсенала». Причем отключил телефоны, и клубу пришлось отправлять к дому француза сотрудника – переживали, где он пропал. Не единственный такой поступок. Погба не раз злил Моуриньо опозданиями в Манчестере. Дисциплина не его конек.

На все деньги. Финансовые плюсы

С одной стороны, Погба стоит много и обходится дорого. С другой, из всех игроков клубов АПЛ его футболки разлетаются быстрее всего. У Де Брюйне такой популярности нет, у Азара – тоже. Конечно, поскольку в первой пятерке находятся напарники Погба по атаке МЮ, то можно предположить, что майки «Юнайтед» популярны всегда. Но у Поля полно рекламных контрактов, и он приносит клубу живые деньги. Часть из доходов МЮ генерирует именно популярность Погба в разных концах света. И популярность эта будет расти, если станет больше правильных решений на поле.

Мимо кассы. Экономические потери

Но давайте считать, а не просто констатировать, что футболки хорошо продаются. МЮ почти ничего не получает от доходов после продажи атрибутики – производитель забирает деньги себе. А поскольку знаем официальные суммы по доходам и прибыли МЮ за прошлый сезон – 581 млн. и 81 млн. фунтов (оба значения рекордные), то можем посчитать, какой процент от этих денег забирает себе лично Погба.

Его зарплата по разным данным от 10 до 15 миллионов фунтов, не считая бонусов. Получается, МЮ тратит на звезду меньше 2.5 % доходов. Немного? Но если добавите сумму трансфера и не забудете о долгах клуба – 213 миллионов, то поймете, что Погба выбил царские условия. Например, на него приходится 6 % зарплатной ведомости. Если бы на всех так тратили, то содержание всего 25 игроков обошлось бы в полтора раза дороже, чем МЮ тратит на всех сотрудников вместе взятых.

На все деньги. Возраст и перспективы

Неслучайно эксперты в телевизионных студиях в Британии и даже Моуриньо говорят, что из француза может вырасти капитан «Манчестер Юнайтед». Им виднее. Плюс отработать вложенные в него деньги Погба может и через пару лет, если в МЮ выиграет Лигу чемпионов. Или с его помощью завоюют новые рынки и сердца фанатов с толстым кошельком.

Полю всего двадцать четыре года, а это значит, что с ним можно работать дальше, он способен прибавить. Погба схватывал на лету, когда играл за «Ювентус», который структурно опережал МЮ на голову, как и должен финалист Лиги чемпионов опережать финалиста Лиги Европы. Так что Поля на 100 % не использует сам Моуриньо. А игрок молодой и податливый в плане улучшений и изменений.

Мимо кассы. Игровые минусы хава

И все-таки самостоятельность в игре Погба выражается только в необдуманных ударах. Поль бывает предсказуемым, и хотя он всегда способен поставить на свою выдающуюся физику, сравнивать его, например, с тезкой Скоулзом по тонкости понимания игры не получится. Отличный футболист, но не претендует он пока на попадание в тройку лучших на планете.

Даже Де Брюйне сумел в этом впечатлить объемнее и чаще. А Погба просто поменял часть ударов на навесы и передачи под удар. МЮ выбрал такой стиль, что Полю удобно быть ассистентом, но бывали неудачные матчи, особенно в линии с Матичем. В целом – монстр, но если присмотреться, то увидите, как Погба эгоистично принимает сложные решения и подставляет МЮ. В «Ювентусе» его контролировали лучше, в Англии Поль себе много позволяет, и не всегда с пользой для команды.

На все деньги. Трансферные реалии

226 миллионов евро предлагает «Реал», чтобы «Тоттенхэм» отпустил Кейна – хотят побить рекорд Неймара. Алли оценивают в полторы сотни миллионов, Коутиньо перешел в «Барселону» дешевле, чем Мбаппе в ПСЖ, но каталонцы тоже не скупились и прописали дикие бонусы. Так что «Манчестер Юнайтед» не прогадал, когда забрал себе Погба до того, как Райола заявил, что дешевле 150 миллионов евро «Ювентус» молодого хавбека не отпустит. Хайнкес должен понимать, что Поль стоит 105 миллионов евро просто потому, что сейчас его за такие деньги не купишь. Капитализм, как он есть.

Мимо кассы. Сомнительные результаты МЮ

Зидан был игроком, который меняет облик команды. Погба пока так не умеет, поскольку «Ювентус» не развалился после его ухода, а МЮ не стал первой командой Англии после подписания. Сомнительные результаты «Юнайтед» - победа в Лиге Европы и поражение в чемпионской гонке с «Манчестер Сити», не позволяют заявлять, что Поль завоевал для клуба трофеи, которые можно уравнять по ценности с деньгами, которые за него заплатили. И продолжают платить, ведь вряд ли Райола успокоится на нынешней зарплате игрока. Потребует больше в ближайшие дни, говорят, уже потребовал не меньше, чем у Санчеса!

Мнение читателей. Поль Погба играет на все деньги?

Хайнкес, упомянув Погба, пробовал объяснить путь «Баварии» - подписывать футболистов, которые не самые дорогие, но подходят под тренерские задачи в Мюнхене. А поскольку в УЕФА именно сегодня проговорились об изменения в финансовых правилах – ужесточат их, нельзя будет потратить намного больше, чем заработал на продажах контрактов футболистов, тренер «Баварии» поднял правильную тему.

Стоит ли переплачивать? Погба играет прилично, но он не лучший игрок АПЛ ни по одной из известных и авторитетных версий. Сейчас создают много рейтингов. Ни в одном Поль не первый, поскольку есть те, кто работают стабильнее и лучше. «Манчестер Юнайтед» тоже не законодатель мод, поэтому сомнения тренера-ветерана не беспочвенные. Погба пока слишком мало сделал, чтобы его считали королем «Олд Траффорд».

Думает ли француз о футболе и МЮ больше, чем о модных вещах, прическах, развлечениях и деньгах? Поль одаренный от природы человек, и везучий, ведь когда он на поле – «Манчестер Юнайтед» не проигрывает. Но удачу надо отработать, и пока с этим были проблемы. Поль в двадцать четыре года старается играть с ленцой, словно ему тридцать, и таким образом медлит перед шагом вперед. Или наоборот видит только мяч и ворота, как в отдельных контратаках МЮ.

Моуриньо еще работать и работать, чтобы Погба подтвердил, что его игра стоит вложенных сил и средств без привязки к рынку. Но если вспомнить о новых трансферах, то понятно - сейчас Поля за 105 миллионов не купишь. И Жозе не просто так говорит, что его коллектив становится «командой Погба». МЮ не идеальный, а вот француз не сбавляет и двигает мяч на мировом уровне.