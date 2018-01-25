«Арсенал» ищет Санчеса

«Арсенал» ищет и суетится. Клубу нужен яркий исполнитель в атаку. «Соккер.ру» называет имена тех, кого чаще других связывают с переходом к «канонирам».

«Арсенал» расстался со своим ключевым исполнителем в атаке, отпустив Алексиса Санчеса в «Манчестер Юнайтед». Конечно, взамен «канониры» получили достойное усиление средней линии. Однако Генрих Мхитарян все-таки играет в несколько ином амплуа и не может считаться равноценной заменой чилийцу. Это скорее просто дополнительная сила в полузащите. Поэтому сейчас «Арсенал» стоит перед острой необходимостью укрепить фронт атаки. Судя по курсирующим в СМИ слухам, у лондонцев припасена кругленькая сумма для усиления в это окно. Поэтому посмотрим, кого чаще всего в прессе связывают с «Арсеналом».

Пьер-Эмерик Обамеянг («Боруссия», Дортмунд)

Контракт до июня 2021 года. Оценка стоимости – 65 млн евро (здесь и далее – по данным Transfermarkt)

Это наиболее очевидный вариант замены Санчеса для «Арсенала». По сути, габонец может занять фактически ту же самую нишу, которая была закреплена за Алексисом. «Канонирам» даже ничего практически не придется менять в своих построениях, в стиле игры. Обамеянг очень гибок, обладает высокой скоростью, отличным дриблингом, относительно универсален в атаке и техничен – эти же качества свойственны Санчесу. Так что «Арсенал», потеряв один элемент пазла, в лице Обамеянга может найти идеальную замену. Но есть определенные проблемы со сговорчивостью «Боруссии», которая уже давно передержала Пьера-Эмерика у себя и довела его до дисциплинарных срывов.

Понятно, что век Обамеянга в Дортмунде практически подошел к концу, однако «Боруссия» хочет напоследок гульнуть на все деньги, поэтому отклоняет одно предложение «Арсенала» за другим. Уверенности немцам придает контракт Обамеянга, а также интерес к нему со стороны китайцев. Это вынуждает «канониров» торговаться дальше, повышая ставку, что «Арсенал» делать не любит. Да и сам Обамеянг в последнее время ведет себя очень странно. Может стать так, что он вообще не захочет в «Арсенал». Хотя вариант для прокачивания карьеры очень неплохой. Есть шанс стать лидером традиционно симпатично играющей команды в престижнейшей лиге. А дальше – выше.

Карим Бензема («Реал»)

Контракт до июня 2021 года. Оценка стоимости – 50 млн евро.

Слухи связывают Бензема с интересом «Арсенала» так же давно, как вообще появилась впервые информация о возможном уходе Карима из «Реала». А этим разговорам уже несколько лет. В «Реале» Бензема уже стал едва ли не самым критикуемым футболистом. Сейчас на него оказывается колоссальное давление, но он упорно не желает покидать Мадрид и уверяет, что готов бороться за место в основном составе.

Такое рвение, конечно, похвально, но «Реал» пока оно тянет вниз. У 30-летнего француза всего два гола в 13 матчах чемпионата Испании в нынешнем сезоне. Зидан может сколько угодно защищать соотечественника, но пора признавать очевидное: «Реалу» нужно избавляться от Бензема. И «Арсенал» кажется хорошим претендентом: неравнодушному к французам Венгеру Карим нравится, он давно на него смотрит. Тут проблемой может стать желание самого игрока оставаться в «Реале» - контракт позволяет упираться долго.

Малком («Бордо»)

Контракт до июня 2021 года. Оценка стоимости – 30 млн евро.

А это наименее раскрученный и известный вариант для «Арсенала». Его приобретение вряд ли напрямую можно будет назвать компенсацией за Санчеса. Народ не поймет. И ясно все будет только одному Венгеру – этот трансфер из Франции был бы в его стиле. Впрочем, за Малкома говорит его возраст – бразильцу всего 20 лет. Специалисты все рассыпают комплименты в адрес талантливого форварда, так что «Арсенал» может открыть новую звезду мирового масштаба в потенциале. Но всегда есть риск и промахнуться.

Готовы ли к этому «канониры»? Пойдут ли они до конца в борьбе за Малкома. А побороться придется. Причем не только с конкурентами, которые тоже положили глаз на него, но и с самим «Бордо». В клубе понимают, что Малком на коне, а на фоне кризисных в целом аквитанцев вообще смотрится богоподобно, поэтому набивают цену, отвергая все предложения и ожидая, что вскоре Малком будет стоить еще больше. Венгеру нужно подключать все свои французские связи, а сам форвард уже готов мчаться в Англию.

Лукас Моура (ПСЖ)

Контракт до июня 2019 года. Оценка стоимости – 28 млн евро.

Наряду с Обамеянгом вариант с Моурой наиболее продвинутый в плане переговоров и возможностей для «Арсенала», однако «канониры» не видят 25-летнего бразильца своим фаворитом. В первую очередь прорабатываются другие варианты, а Моура – запасной. В скоротечном и сложном зимнем трансферном окне необходимо иметь такие ходы. В остальном же вариант неплохой. Разве что полноценной заменой Санчесу его все равно не назовешь.

Несколько лет назад по потенциалу он оценивался не ниже Алексиса, но в ПСЖ приостановился в развитии, перестал должным образом прогрессировать, а с новой волной закупки стал вовсе ненужным парижанам, заметно скиснув. В Европе себя толком он нигде больше не пробовал, поэтому в «Арсенале» может выстрелить – не такой и старый. Однако нужно осторожно делать на него ставку. Со стороны ПСЖ, впрочем, никаких помех быть не должно – парижанам остро необходимо разгрузить себя от зарплат и выручить хоть какие-то деньги. Моура выставлен на продажу, и это не скрывается.

Мауро Икарди («Интер»)

Контракт до июня 2016 года. Оценка стоимости – 75 млн евро.

Да, Икарди тоже связывали с интересом «Арсенала». Однако в этот вариант верится совсем уж мало. Все-таки Мауро сейчас немного из другой лиги интересов и амбиций. За ним ухаживает «Реал», который, кстати, может подписать Икарди как раз на место Бензема. Мауро на пике, он результативен и стоит очень дорого для «Арсенала» даже по нынешним сумасшедшим трансферным ценам.

Вряд ли «канониры» пойдут на ценовую войну с «Реалом» и ему подобными. К тому же Икарди и в Милане чувствует себя неплохо, а его жена и агент точно не даст спуску Венгеру в переговорах и выколотит из него немыслимый контракт. Да и «Интер» в деньгах не так нуждается, чтобы продавать своего ведущего игрока посреди сезона. Разве что за невероятно большую сумму. «Арсенал» не из тех, кто готов сделать такое предложение. В общем, этим слухам реализоваться будет крайне трудно.

Трансферные метания и поиски «Арсенала» - одна из главных интриг оставшегося периода дозаявок в Европе. Увлекательную картину обещают попытки «канониров» восполнить пробел в атаке. И отнюдь не исключено, что в итоге «Арсенал» останется при своих и просто перестроит игру, используя внутренние резервы. Хотя, конечно, от клуба поклонники ждут хорошего усиления.