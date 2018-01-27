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Гном, Плакса и другие прозвища известных футболистов

сегодня, 21:04

Как на «Соккер.ру» у многих ники, так и в футболе между собой игроки называют друг друга не по именам. Узнаем, как именно! 

Анхель Ди Мария в интервью использовал кличку Месси – «Гном» или «Карлик», если переводить более грубо. Лионеля до сих пор так называют друзья, ведь Луис Суарес даже подарил аргентинцу в свое время пижаму с изображением гнома из мультфильма, и Месси хвастался подарком. Но прозвища, которые дают по внешним признакам, не единственные. Захотелось собрать футбольные клички по группам, чтобы понять логику. Как игроки выдумывают друг другу «погоняла»?  

Прозвища из-за внешности. Огромная группа, поскольку проще всего выдумать напарнику прозвище. Месси – Гном (140 сантиметров в дни, когда его так начали звать), Кокорин – Бибер (Широкову показался похожим на канадца), Иньеста – Каспер (из-за бледности, как привидение), а Торрес – Эль Ниньо («малыш» из-за детского лица). 

Также есть «убийца с лицом ребенка» - Оле-Гуннар Сульшер, есть «убийца с лицом убийцы» - Сантьяго Каньисарес. А у голландца Райцигера такая форма черепа и лица, что его иначе как Противогазом никто и не звал в среде болельщиков. Британские журналисты увидели в Дане Петреску актера Дэвида Духовны, так румын получил прозвище «Агент Малдер».

Рекоба и Давид Силва – Китайцы, Рибери – «Лицо со шрамом». Хави Эрнандеса в «Барселоне» называли Хэмфри Богардом. Считали, что похож на знаменитого голливудского актера. Похож не сильно, зато есть общая с Богардом черта – женщины к Хави относятся лучше, чем к Джону Терри. Посмотрите, как тепло жены и подруги других футболистов каталонцев провожали легенду на пенсию: 

Хави настолько крутой, что его называли также Профи и Учителем, а обнимается он с другими женщинами под смешки собственной жены, которую держит за руку. Есть также два «Зубастика» Роналдо и его давний знакомый Роналдиньо, такие прозвища получили из-за прикуса. 

Животные клички. У Месси, кроме прозвища «Гном» есть еще одно - Атомная блоха. Пьохо, то есть «Блохой», называли многих невысоких ребят в Аргентине, так и форварда Клаудио Лопеса величали. Рино Гаттузо прозвали Носорогом из-за манеры игры и того, что Rhino – носорог. 

Давидс – Питбуль, хотя так же звали и Христо Стоичкова за «ласковый» характер бойцовского пса. Савиола – Кролик, есть сразу пару жирафов – Джек Чарльтон и Нванко Кану. Могучим мышонком стал обладатель «Золотых мячей» Кевин Киган, Яна Коллера за рост прозвали Дино, а Ортегу за характер – Осликом, Пато это и есть «Утенок». 

Игита за свой удар получил прозвище Скорпион. Трудно понять, куда отнести одно из прозвищ Акинфеева, ведь оно обыгрывает фамилию и животный символ ЦСКА, но прозвище Игоря вы знаете. А вот с Яшиным все проще – Льва Ивановича величали «Черным пауком» за манеру игры и черный свитер. Эйсебио – Пантера, и так далее по списку из зоопарка… 

Прозвища по фамилии или имени. Очень популярная тема в России и ближних странах, поскольку это повелось от тренеров, которые орут на подопечных, сокращая их фамилии. Так Аршавин становится Шавой. Шевченко всегда был Шевой, Кержакова звали Керж и так далее. Радим, Сыч, Бес, Пога, Кири, Тит, Алень… Но это предсказуемо, как и Беляш. А вот Чук и Гек для Гекдениза Карадениза – уже веселее. 

Если к куску фамилии или имени прицепить «гол», тоже получается неплохо – Батигол, Габигол. У Марко Матерацци, кроме ругательных французских прозвищ, есть одно производное от фамилии – Матрица. Также можно немного изменить фамилию, чтобы стало веселее. Например, из Набабкина легко получится Кебабкин. Подольски бы оценил, ведь «принц Польди» недавно открыл кебабную в Кельне.

Пике просто помог Испании выиграть чемпионат мира, не делает мир лучше с помощью шавермы, но получит почетное прозвище из двух фамилий – Пикенбауэр, в честь сами знаете кого. На Западе укороченными именами или фамилиями играют реже, хотя есть Клинси – Юрген Клинсманн, Тото – Сальваторе Скилаччи. А вот Зизу это не сокращение от имени или фамилии, ведь было бы Зиза, а не Зизу.  

Говорят, это прозвище давнего товарища тренера Ролана Курбиса, и этого неизвестного футболиста молодой Зидан напомнил наставнику. Иногда рассказывают, что «Зизу» значит «Белая кошка». Но эта версия, похоже, выдуманная, не нашлось подтверждений. А вот что друзья Зидана называют его Яз или Зиз – проверено, ведь полное имя Зинедин Язид. Так что Зизу скорее чужое прозвище, которое прилепилось к самому Зидану, или просто кто-то услышал Зиз, а чтобы легче было выговаривать, добавил «у». 

Прозвище по номеру или инициалам. В «Зените» любят обозначать народ, используя сокращения. Т-44 – Тимощук, «34-й скорый» - Быстров, по аналогии с советским фильмом-катастрофой (хотя у Владимира хватает прозвищ, и одно из них «Хавчик»). Анюков, который сегодня перешел на работу тренером, именовался АН-22.

Златко Заховича называли «ZZ Top» - как рок-группу из-за первых букв имени и фамилии. Великого Эленио Эрреру прозвали сеньором НН (по первым буквам латинского имени и фамилии), а Валерия Васильевича Лобановского сокращенно величали ВВЛ. По похожему принципу сформировали прозвище Александра Шовковского – СаШо, только вместо полного имени взяли короткий вариант Саша. 

Никнеймы из-за характера. В детстве Роналду получил прозвище Плакса, поскольку постоянно ревел по малейшему поводу, даже когда напарники не отдавали мяч. Хватало также Психов от футбола – англичанин Пирс, уругваец Абреу, колумбиец Игита, аргентинский тренер Бьелса. «Сумасшедшие» на любой вкус и любых амплуа.   

Также есть версия, что легенду «Спартака» Нетто прозвали «Гусем» не только из-за длинной шеи. Но и из-за привычки «шипеть» на напарников, как делают гуси. А вот прозвище Пола Гаскойна – крепкого ему здоровья и долгой «завязки», полностью отражает характерный способ жизни. «Алкашом» называли, что соответствует истории его жизни. 

Прозвища по месту рождения. Карпатский Марадона – Хаджи. Пустынный Марадона – Аль-Овейран. Азиатский Марадона – Карими. Турецкий Марадона – Шукюр (хотя Хакана чаще называли «Быком с Босфора», что тоже подходит для этой категории). Московский Марадона – Дзюба. 

Панов – Колпинская Ракета. Павла Недведа называли именами батареек, но одно из его прозвищ имеет отсылку к родине обладателя «Золотого мяча» - Чешская Пушка. Ван Бастена называли Утрехтским лебедем. Мягко говоря, не оригинально. А вот Бергкампа можно отнести к следующей категории, ведь его назвали Нелетучим голландцем, ведь Денис боялся летать на самолете.  

Ироничные и оригинальные прозвища. Аэроплан Монтелла – за манеру празднования голов, Спящий гигант Павлюченко – за характер игры, «Каннибал» Суарес – за проделки в прошлой жизни. В принципе, сюда и Бибер подходит, но скорее примером служит Бекхэм с его «Спайс бой», по аналогии с группой, где пела его жена Виктория. 

Также оригинально смотрятся прозвища в женском роде «Ведьма» и «Ведьмочка» для двух мужиков из рода Веронов – отца и сына. Прозвище Руни все знают – Шреком его называют, хотя раньше величали еще МакРуни, когда Уэйн переедал и был в молодости крупным круглым парнем. Также попадает в точку прозвище «Трактор» легендарного Хавьера Дзанетти. 

«Храбрым сердцем» были Пуйоль и Гаттузо, хотя у Карлеса еще было прозвище «Пудель». У одного российского тренера оно тоже есть, хотя это снова отсылка к миру животных. Примерно как у Озила, которого за пучеглазость напарники по сборной Германии и «Арсеналу» называют «Немо». А вот Хавьер Эрнандес получил прозвище «Горошина» в наследство, как и Верон свое – у отца «Чичарито» были зеленые глаза, похожие на горох. 

Уважительные прозвища. Особая категория, получить такой никнейм почетно, ведь в основном он не с целью оскорбить или подчеркнуть недостатки, а наоборот. Пеле, Кантона, Далглиш, Киган – Короли. Кройф – Летучий голландец, Марадона – Микеланджело, Роналдо – Феномен, Беккенбауэр – Кайзер (германский монархический титул), от римского титула «Цезарь».

Также примером уважительного прозвища служит кличка Мостового в Испании – Царь. У Шевченко в Италии тоже было прозвище Царь, как и у Пьетро Верховода, чей отец родился в будущей Луганской области. Также хватает Императоров – Тотти, Адриано, принцев – Подольски, Франческоли, Редондо. А вот Босс у Овчинникова это не уважительное прозвище, а сокращение от другой его клички – Боцман. 

Хватало также майоров, полковников и даже генералы бывали, как Ринус Михелс. Вообще, заслужить красивое прозвище в футболе – подчеркнуть собственную значимость. Царями, Королями и Кайзерами называют далеко не всех, хотя в последнее время пафос скрутили. Месси и Роналду не получили высокопарные популярные прозвища. Гномом и Пеналду их называют в разных частях мира чаще, чем «Гений из Росарио» или «Волшебник из Мадейры». 

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Все комментарии
Tott_Hot
Tott_Hot
сегодня в 22:54
Московский Марадона – Дзюба =DDD
Кирилл Сергеев
Кирилл Сергеев
сегодня в 22:44
А какое у Акинфеева,чё то кроме сухаряна ничего не знаю
Rheinfall
Rheinfall
сегодня в 22:41
Гарринча - Великий хромой , Радость народа , Кривоногий ангел.
Gigante Buono
Gigante Buono ответил kanuni
сегодня в 22:30
kanuni:
Герд Мюллер - Бомбардир Нации. Альфредо Ди Стефано - Белая Стрела. Ференц Пушкаш - Полковник. Андреа Пирло - Архитектор. Фатих Терим - Император.
Прозвище Пушкаша - Галопирующий майор, полученное после присвоения соответствующего воинского звания.
kanuni
kanuni
сегодня в 22:15
Герд Мюллер - Бомбардир Нации.
Альфредо Ди Стефано - Белая Стрела.
Ференц Пушкаш - Полковник.
Андреа Пирло - Архитектор.
Фатих Терим - Император.
DXTK
DXTK
сегодня в 22:14
Позор Автору не назвать имя Мэтта Ле Тиссье по прозвищу "Бог".
cska.78
cska.78
сегодня в 22:10
Глушаков - банщик!
AmIIIeR89
AmIIIeR89
сегодня в 22:07
А где же Лорд Бентдер
Gigante Buono
Gigante Buono
сегодня в 21:58
Андони Гойкоэчеа - Мясник из Бильбао. По-моему, идеальное прозвище для защитника.
Inquisitоr
Inquisitоr
сегодня в 21:52
Даже не прочитав сей трактат, не трудно догадаться кому принадлежит прозвище "Плакса". Атомная блоха - тоже весело, особенно если учесть сколько сливочных и прочих 30ков подорвал маленький гений - даже у атомной бомбы радиус действия намного меньше...
вoлгoдoн
вoлгoдoн
сегодня в 21:52
"плакса" это в молодости,а нынче у Кристины целый ряд курино-пeтушиныx погонял,одно другого краше)
The Bilderberg group
The Bilderberg group
сегодня в 21:45
Макса Крузе можно величать игроманом либо лудоманом(от лудомании - игровой зависимости) , картежник тот еще
Евгений Сибель
Евгений Сибель
сегодня в 21:35
Убогий формат новостей, надо искать инвестиции свой контент создавать.
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ
сегодня в 21:33
Забыли про прозвище Роналду - "Принцесса"
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
сегодня в 21:23
Московский Марадона – Дзюба
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1033935
😂😂😂
Fenomen-9
Fenomen-9
сегодня в 21:19
Блоха каталонская😂
борька
борька
сегодня в 21:14
Забавно!
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