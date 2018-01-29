20 лет спустя. Победители ЛЧ-1997/98 из Мадрида. Где они сейчас?

29 января 2018, 12:50

В этом году исполняется 20 лет самой долгожданной европейской победе «Реала». «Соккер.ру» рассказывает о том, как разбросала жизнь творцов того знаменитого успеха.

Флешбек. За последние 20 лет «Реал» шесть раз выигрывал Кубок чемпионов, причем внутри этого отрезка была 12-летняя пауза, когда весь Мадрид с нетерпением ждал завоевания «Десимы» - десятого КЧ, который покорился «сливочным» в 2014 году под руководством Карло Анчелотти. Но что такое 12 лет по сравнению с 32-мя? Именно такой срок без побед на европейской арене (Кубки УЕФА не в счет) прошел между завоеванием «Реалом» шестого Кубка чемпионов в 1966-м и седьмого – в 1998-го. Победа 20-летней давности была долгожданной, а поэтому невероятно ценной.

Мадридцы не ходили в главных фаворитах, но в «расширенном списке» определенно присутствовали. «Реал» без проблем проскочил групповой этап, где разобрался с «Русенборгом», «Олимпиакосом» и «Порту». В четвертьфинале и полуфинале мадридцы оставили не у дел немецкие клубы – сначала «Байер» (1:1; 3:0), а затем дортмундскую «Боруссию» (2:0; 0:0). Исход финального матча с «Ювентусом» на амстердамской арене решил единственный мяч Предрага Миятовича в середине второго тайма.

Бодо Илльгнер (Германия, 50 лет). В том сезоне Илльгнер проигрывал конкуренцию Канисаресу, он играл только в трети матчей, но в финальной встрече Лиги чемпионов Хайнкес доверил место в воротах соотечественнику, и тот не подвел. Бодо дождался еще одной большой континентальной победы с «Реалом» - в 2000 году, тут он уже плотно сидел «под» юным Касильясом. На следующий год немец завершил карьеру после пяти лет в Мадриде, стал экспертом на телевидении. В 2013-м году «Марка» включила Илльгнера в символическую сборную лучших иностранцев в истории «Реала».

Сантьяго Канисарес (Испания, 48 лет). Канисаресу было обидно пропустить финальный матч, и вообще вскоре после него он покинул родной «Реал», в котором ему так и не доверились полностью, в отличие от «Валенсии», где Санти провел заключительные 10 лет своей карьеры и стал настоящей легендой «Местальи». Сейчас участие Канисареса в футбольной жизни ограничивается матчами ветеранов и редкими интервью, но у Сантьяго хватает других занятий: он воспитывает детей (их семеро!), участвует в ралли, принимал участие вместе с женой в танцевальном шоу на ТВ.

Кристиан Пануччи (Италия, 44 года). После ухода из «Реала» Пануччи еще 10 лет выступал на высоком уровне, преимущественно за «Рому». Повесив бутсы на гвоздь, стал тренером. В 2012 – 2014 годах помогал в сборной России Фабио Капелло, по чьей милости оказался в «Реале», потом начал самостоятельную карьеру. Без особого успеха тренировал «Ливорно» и «Тернану», а прошлым летом возглавил сборную Албании.

Мануэль Санчис (Испания, 52 года). Легендарный дядька, носил капитанскую повязку «Мадрида» на протяжении 13 лет. Отошел от дел в 2001 году после 18 сезонов в главной команде «Мадрида» и тридцати лет в системе клуба, которому остается верен и ныне даже без официальных должностей. Иногда появляется на телевидении в качестве эксперта. В октябре прошлого года Санчис потерял отца, который тоже оставил заметный след в истории «Реала» и воспитал для «Королевского клуба» преданного сына.

Фернандо Йерро (Испания, 49 лет). Санчис поднял над головой Кубок чемпионов в 2000 году, а в 2002-м «ушастого» первым потрогал Фернандо Йерро – новый капитан «Реала». Впрочем, уже в 2003 году Нандо покинул «Сантьяго Бернабеу», доигрывал в Катаре и Англии. По окончании карьеры работал «директором по футболу» в сборной Испании и «Малаге», входил в тренерский штаб Карло Анчелотти после того, как Зидан ушел в «Кастилью», а потом самостоятельно тренировал «Овьедо».

Роберто Карлос (Бразилия, 44 года). Доиграл в «Реале» до 34 лет, но после этого успел побывать в Турции, России, Индии и смотаться на годик на родину. Отец девятерых детей подался в тренеры, но особой славы не снискал, сейчас гордится тем, что представляет «лучший клуб в мире». Роберто Карлос – посол мадридского «Реала» в Азии и тихоокеанском регионе.

Фернандо Редондо (Аргентина, 48 лет). Аргентинец, который провел на «Сантьяго Бернабеу» свои лучшие годы, отметится обыгрышем пяткой в матче с МЮ, который войдет в заставку Лиги чемпионов в следующем победном розыгрыше для «Реала». Фернандо вернулся на родину, где осваивает профессию для ленивых бывших футболистов – эксперт на ТВ.

Кристиан Карамбё (Франция, 47 лет). Карамбё по окончании карьеры тоже не искал должностей с большой ответственностью. Работал в скаутских сетях «Портсмута» и «Арсенала», брался за разные синекуры за пределами футбола, а в 2013 году устроился в греческий «Олимпиакос» стратегическим советником президента.

Кларенс Зеедорф (Нидерланды, 41 год). Кларенс стал победителем Лиги чемпионов с «Реалом» в 22 года, и это был уже второй для него успех после триумфа с «Аяксом» тремя годами раньше. Затем Зеедорф оказался в «Милане» транзитом через «Интер» и стал легендой «россонери», присоединив к своему послужному списку еще две победы в ЛЧ. На закате карьеры голландец поиграл в Бразилии, а потом избрал тренерскую стезю, правда, пока получается не очень: в «Милане» и китайском «Шэньчжэнь» держался всего по несколько месяцев.

Рауль (Испания, 40 лет). Легендарный форвард «Реала» не завершил карьеру в Мадриде из-за Моуриньо, на закате поиграл в «Шальке», Катаре и США. Собственно, в Америке и осел, там он занимался продвижением Ла Лиги, а потом стал доверенным лицом «Реала» в США.

Фернандо Морьентес (Испания, 41 год). Морьентесу не удалось запустить тренерскую карьеру, через несколько месяцев работы он был уволен из клуба третьего дивизиона «Фуэнлабрада». Ждет новых предложений.

Предраг Миятович (Югославия/Сербия, 49 лет). Автор единственного гола «Реала» в финале с «Ювентусом» работал спортивным директором «Мадрида» в 2006-2009 годах при Рамоне Кальдероне, а после возвращения в клуб Флорентино Переса сосредоточился на агентской деятельности.

Хосе Эмилио Амависка (Испания, 45 лет). Стал директором спортивной школы в Сантандере, задействован в нескольких ТВ-проектах, дает экспертные оценки в прессе, выступает за ветеранские команды, в частности, на Кубке Легенд в Москве.

Хайме (Испания, 44 года). За «Реал» играл редко, а после ухода из мадридского клуба его карьера и вовсе пошла на спад. Работал тренером юношеских команд «Депортиво», тренировал любителей. Известный в Испании организатор благотворительных акций и борец с голодом.

Давор Шукер (Хорватия, 49 лет). Организаторский талант был у Шукера всегда, он ему и пригодился после окончания профессиональной карьеры. Давор создал собственную академию, продвигал футбольные идеи УЕФА и ФИФА, а с 2012 года руководит футболом в родной Хорватии – перед вами президент Хорватского футбольного союза.

Главный тренер. Юпп Хайнкес (Германия, 72 года). 53-летний немецкий специалист был уволен всего через несколько дней после победы над «Ювентусом» в амстердамском финале. Даже за триумф в Лиге чемпионов Хайнкесу не простили провал в Ла Лиге – только четвертое место. В последующие годы Юпп долго и успешно работал, пока не добрался до пика карьеры, сотворив с «Баварией» золотой требл в 2013 году. После этого ушел на пенсию, которой с удовольствием наслаждался до прошедшей осени, когда помощь опытного специалиста понадобилась «Баварии», уволившей Анчелотти. Как минимум, Бундеслигу в этом сезоне Хайнкес выиграет еще раз в карьере.

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