На флажке. 10 супертрансферов для дедлайна

В Европе трансферное окно закрывается сегодня. «Соккер.ру» намечает план на последние часы работы зимнего рынка: какие крупные фигуры могут протиснуться в форточку?

Пьер-Эмерик Обамеянг (из дортмундской «Боруссии» в «Арсенал»)

Не только тульский «Арсенал» собирается представить новичков в последний день января. Лондонцам, конечно, не светит Дзюба, но хоть Обамеянга подпишут – и то Венгеру радость. Вчера за перелетом Пьера-Эмерика из Дортмунда в Лондон следили 32 тысячи человек. Было бы эпично, разверни Обамеянг жестом Примакова самолет в воздухе после поражения своего будущего клуба от «Суонси», но он прилетел раньше. По крайней мере, так предполагается. И вообще, кажется, что никаких препон не осталось, сегодня «канониры» должны объявить о заключении контракта с габонским форвардом, сумма трансфера составит порядка 70 миллионов евро.

Оливье Жиру (из «Арсенала» в «Боруссию» или «Челси»)

Вероятно, оформление сделки по Обамеянгу немного затягивается из-за этого человека. «Боруссии» нужен форвард на замену африканцу, «Арсенал» тоже не против включить Жиру в сделку по Пьеру-Эмерику, но у Жиру вдруг появился вариант остаться в Лондоне, сменив команду. «Челси» весь январь искал мощного нападающего, чтобы разнообразить игру, даже святого Питера Крауча вспоминали, но фаворитом Конте в дедлайн стал Оливье Жиру. Француз, таким образом, оказался между ангелом и демоном: можно уехать в Дортмунд и играть в стартовом составе или остаться в Лондоне, но «Челси», понятно, предлагает всего лишь роль второго плана.

Фернандо Льоренте (из «Тоттенхэма» в «Челси»)

Если Оливье Жиру все-таки решит уехать в Германию, то «Челси» бросит все усилия на подписание Фернандо Льоренте, которому кисло живется в «Тоттенхэме»: только 1 гол в 13 матчах, ноль шансов хотя бы навязать конкуренцию Харри Кейну. Антонио Конте знаком с Льоренте по совместной работе в «Ювентусе», где баску неплохо удавалось справляться с той самой ролью, на которую подыскивает «Челси».

Миши Батшуайи (из «Челси» в «Боруссию»)

Закрываем кластер связанных между собой трансферов нападающих. Если Обамеянг переходит в «Арсенал», а Жиру выбирает «Челси», то «Боруссия» обратится к кандидатуре Миши Батшуайи. Во-первых, он действительно окажется лишним в линии нападения «синих», во-вторых, «Челси» поведет себя не по-джентльменски по отношению к немецким коллегам, если и Жиру уведет, и Батшуайи зажмет. Ожидается, что три из четырех этих трансферов осуществятся на флажке.

Мауро Икарди (из «Интера» в «Реал»)

Даже тренер сборной Аргентины Сампаоли рассказал, что «Реал» искушает Икарди, а Флорентино Перес мечтает провернуть трансфер нападающего уже зимой, так как устал от Карима Бензема. Мауро сможет помочь «Реалу» и в Лиге чемпионов, так как не заигран в евротурнирах в нынешнем сезоне. Частью сделки по переходу Икарди может стать Матео Ковачич, которого «Интер» попробует вернуть под шумок.

Хавьер Пасторе (из ПСЖ в «Интер»)

Пасторе не хочет оставаться в ПСЖ из-за отсутствия игровой практики, ведь на горизонте маячит чемпионат мира, где аргентинец мечтает сыграть. Агент полузащитника говорит, что «Пари Сен-Жермен» не хочет продавать Хавьера, но не станет возражать против перехода, который «осчастливит Пасторе». Трансфер в «Интер» может стать именно таким, ведь игрок хочет выйти из тени своих нынешних звездных партнеров с вполне определенной целью – попасть в заявку сборной Аргентины на чемпионат мира.

Рияд Марез (из «Лестера» в «Манчестер Сити»)

Гвардиоле не удалось подписать Алексиса Санчеса, но Пеп считает, что ему просто необходим еще один игрок в атаку. Травма Лероя Сане активизировала процесс, а жертвой «Ман Сити» становится «Лестер», чей лидер Рияд Марез действительно засиделся в среднем клубе, чьи 15 минут славы остались позади. «Горожане» агрессивно торгуются, но «лисы» пока держат удар. Алжирец на стороне покупателей, ведь подал официальный запрос на трансфер, вот только расхождение пока слишком велико: «Лестер» хочет получить 90 миллионов фунтов, «Сити» пока дает только 60. Но в дедлайн это расстояние может резко сократиться.

Лукас Моура (из ПСЖ в «Тоттенхэм» или «Арсенал»)

Уход Лукаса Моуры из ПСЖ выглядит делом решенным, сообщается, что «Тоттенхэм» уже согласовал с парижским клубом переход бразильца за 25 миллионов фунтов и тот находится Лондоне, где ему осталось пройти медицинский осмотр и подписать бумаги. Однако «Арсенал» надеется вклиниться в эту историю, преподнести соседям неприятный сюрприз. Скорее всего, Лукас станет игроком «Тоттенхэма», но дедлайн на то и дедлайн, чтобы дарить нам неожиданные повороты.

Квинси Промес (из «Спартака» в «Саутгемптон»)

«Саутгемптон» рассчитывает на флажке заарканить главную звезду чемпионата России, но «Спартак» ведет себя логично и ждет лучшего предложения. Запрос в размере 25 миллионов фунтов был отклонен, однако расхождение в деньгах с прописанной в контракте Квинси суммой не столь велико, «святые» вполне могут удовлетворить запросы «красно-белых» последним предложением в дедлайн. Тогда все будет зависеть исключительно от Промеса: готов ли голландец менять уютную обстановку «Спартака», где чувствует себя абсолютно комфортно, на команду, которая борется за выживание в АПЛ? Или лучше подождать лета и выбрать из более широкого списка вариантов? Так или иначе, болельщикам чемпионов России предстоят нервные часы до 2 ночи по московскому времени, когда форточка в Англии захлопнется.

Фёдор Смолов (из «Краснодара» в «Вест Хэм»)

Сага с отъездом Федора Смолова в Англию заглохла после громких слухов в начале января. То ли стороны слишком расходятся во взглядах на происходящее, то ли ведут переговоры слишком тихо. В прессу просочилась лишь информация о том, что «Вест Хэм» желает взять лучшего бомбардира двух последних розыгрышей РФПЛ в аренду до конца сезона с опцией выкупа, а «Краснодар» настаивает на моментальном трансфере за 14 миллионов евро.

Вне конкурса. Златан Ибрагимович (из МЮ в «Лос-Анджелес Гэлакси»)

На возможный отъезд Ибрагимовича в МЛС сегодняшний дедлайн не влияет. В США трансферное окно еще не открылось, а период заявок продлится до 1 мая. Одним словом, спешить некуда. Как минимум, Златан может поиграть в Манчестере еще месяц и присоединиться к своему новому клубу в марте. Возможно, он и вовсе задержится в Англии до лета. По слухам, у Ибрагимовича уже есть контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси», но когда состоится фактический переход – пока вопрос.