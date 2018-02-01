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Легионеры «Спартака». Кто лишний?

вчера, 16:00

Валерий Рейнгольд заявил, что иностранцев в «Спартаке» хватит на полторы команды. «Соккер.ру» копается в составе и называет имена тех, от кого нужно избавиться.

Леонид Федун пересмотрел свои взгляды на лимит легионеров и сейчас выступает за ограничение количества иностранцев, но не на поле, а в заявке. Наиболее вероятная схема нового лимита – 8 легионеров и 17 российских футболистов в составе каждого клуба РФПЛ. Однако «Спартак» со своим нынешним составом никак не вписывается в такую формулу, да и под действующую схему, где на поле одновременно может находиться 6 человек без российского паспорта, варягов многовато. 14 человек – больше, чем у кого бы то ни было в чемпионате России. Считайте, 50% футболистов действующих чемпионов представляют другие страны. Очевидно, в оставшиеся недели зимнего трансферного окна, а также летом «Спартаку» придется думать не только об укреплении, но и о переформатировании состава. От части легионеров придется избавиться. Смотрим на иностранцев, которые сейчас находятся в распоряжении Массимо Карреры, на их достижения.

Фернандо (Бразилия, 25 лет)
Позиция: центральный/опорный полузащитник.
В сезоне 2017/18: 26 матчей = 4 гола, 2 результативные передачи.
Контракт: до 30 июня 2021 года.

Квинси Промес (Нидерланды, 26 лет)
Позиция: вингер/атакующий полузащитник/нападающий.
В сезоне 2017/18: 25 матчей = 15 голов, 8 результативных передач.
Контракт: до 30 июня 2021 года.

Луис Адриано (Бразилия, 31 год)
Позиция: центральный нападающий.
В сезоне 2017/18: 26 матчей = 9 голов, 6 результативных передач.
Контракт: до 30 июня 2020 года.

Зе Луиш (Кабо-Верде, 27 лет)
Позиция: центральный нападающий.
В сезоне 2017/18: 14 матчей = 4 гола, 3 результативные передачи.
Контракт: до 30 июня 2021 года.

Лоренцо Мельгарехо (Парагвай, 27 лет)
Позиция: вингер/центральный нападающий/атакующий полузащитник/левый защитник.
В сезоне 2017/18: 21 матч = 4 гола, 5 результативных передач.
Контракт: до 30 июня 2020 года.

Марио Пашалич (Хорватия, 22 года)
Позиция: центральный/атакующий полузащитник.
В сезоне 2017/18: 23 матча = 5 голов, 1 результативная передача.
Контракт: в аренде из «Челси» до 30 июня 2018 года.

Сердар Таски (Германия, 30 лет)
Позиция: центральный защитник.
В сезоне 2017/18: 18 матчей.
Контракт: до 30 июня 2018 года.

Сальваторе Боккетти (Италия, 31 год)
Позиция: центральный защитник.
В сезоне 2017/18: 15 матчей.
Контракт: до 30 июня 2020 года.

Педро Роша (Бразилия, 23 года)
Позиция: вингер/нападающий.
В сезоне 2017/18: 10 матчей = 1 гол, 1 результативная передача.
Контракт: до 30 июня 2021 года.

Ивелин Попов (Болгария, 30 лет)
Позиция: атакующий полузащитник.
В сезоне 2017/18: 20 матчей.
Контракт: до 30 июня 2019 года.

Джано Ананидзе (Грузия, 25 лет)
Позиция: атакующий полузащитник.
В сезоне 2017/18: 7 матчей.
Контракт: до 30 июня 2021 года.

Марко Петкович (Сербия, 25 лет)
Позиция: правый защитник.
В сезоне 2017/18: 8 матчей.
Контракт: до 30 июня 2019 года.

Никола Максимович (Сербия, 26 лет)
Позиция: центральный защитник.
В сезоне 2017/18: зимний новичок.
Контракт: в аренде из «Наполи» до 30 июня 2018 года.

Софьян Ханни (Алжир, 27 лет)
Позиция: атакующий полузащитник/левый вингер/оттянутый форвард.
В сезоне 2017/18: зимний новичок.
Контракт: до 30 июня 2021 года.

Ситуация с контрактами

У большинства легионеров «Спартака» действующие долгосрочные контракты. Фернандо, Промес, Зе Луиш, Роша, Джано и новичок Ханни связаны с «красно-белыми» обязательствами до 2021 года, Луис Адриано, Мельгарехо и Боккетти – до 2020-го. Это 9 из 14 легионеров. У Попова и Петковича соглашения истекают в 2019 году, а избавиться от Таски, Пашалича и Максимовича вообще ничего не стоит: два балканца выступают за «Спартак» на правах аренды до конца сезона, а у немца в июне истекает контракт. Учитывая, что лимит должен перейти на рельсы ограничения в заявке по формуле «8+17» или «7+18» с сезона 2020/2021, то на данный момент «Спартак» не рискует оказаться в авральной ситуации, когда нужно срочно продавать легионеров. Однако 14 иностранцев в составе, при возможности выпускать на поле одновременно только шестерых, – это весьма нерентабельная обойма, необходимо задуматься, по крайней мере, о первичной чистке.

Кто лишний?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно не только оценить уровень легионеров и их эффективный вклад, но и учесть пропорции формирования команды по игровым амплуа. Допустим, в центре обороны логично выглядит обойма «2 иностранца + 2 россиянина». До травмы Джикии так и было, но после «крестов» Георгия пришлось брать в аренду Максимовича. Получается, сейчас один легионер-центрбек – лишний. Но у Таски заканчивается контракт, Максимович подписан всего на несколько месяцев, а Боккетти нестабилен. К лету «Спартак» может продлить Таски или договориться с Николой о полноценном сотрудничестве, а может вообще расстаться с тремя центральными защитниками, с Боккетти в том числе, пригласив новых людей. Общей сути дела это не меняет: на центр обороны уходит два легионерских пропуска. 

Комбаров, Ещенко, Тигиев, Рассказов, Петкович – набор крайних защитников «Спартака». Догадайтесь, кому тут нет места? При нынешнем лимите фланги защиты традиционно отходят россиянам, а при новой формуле не будет смысла содержать легионера сомнительного уровня, каким является Петкович. Если Марко вдруг не начнет феерить весной, то его можно отпустить уже летом. Вряд ли «Спартак» почувствует себя хуже, если Ещенко будут страховать Тигиев и воспитанник клуба Рассказов, а если кто-то конкуренцию выиграет у ветерана – просто прекрасно, молодой игрок с российским паспортом в основе еще никому не вредил, особенно, если он толковый и прогрессирующий.

В центре поля обойма такая: Фернандо, Глушаков, Зобнин, Пашалич и Тимофеев. Добротный и сбалансированный набор исполнителей, где Фернандо и Глушаков – ключевые, а Зобнин всегда при деле благодаря универсализму. Но и Пашалич каши не портит, так что «Спартак» может попытаться выкупить его трансфер у «Челси». «Синие» в своем составе место хорвату не найдут, так что здесь многое будет зависеть от желания самого Марио. Но если уйдет – потребуется еще один полузащитник, москвичи могут попытать счастье на российском рынке, присмотревшись, например, к Швецу из «Ахмата». 

Атакующий кластер. Здесь два центрфорварда – Зе Луиш и Луис Адриано, которые могут и вместе играть. На флангах Квинси, Самедов, Мельгарехо и Роша – законченная композиция. А с приходом Ханни кажутся лишними Попов и Джано. В какой-то момент первой половины сезона Каррера и вовсе упразднил позицию центрального атакующего полузащитника, потому что Джано в очередной раз попал в лазарет, а Попов просто перестал «тянуть». Отсутствие результативных действий в 20 матчах – красноречивая иллюстрация. В этом месте точно нужно «резать мясо»: как минимум, отпускать Попова, как максимум – прощаться и с Джано тоже.  

Результаты первичной чистки. В «Спартаке» сейчас один лишний центрбек-иностранец, но это временная история. Петкович, Попов и Джано – первые кандидаты на выход. Таким образом, без потери качества состава (глубину при этом никто не отменял, но это совсем другая история) «Спартак» может одним махом сократить число иностранцев с 14 до 10, чтобы Рейнгольд сильно не переживал. А если расстаться с Поповым, Джано и Петковичем, не продлевать Таски и отпустить Пашалича с Максимовичем, то останется всего 8 человек – как в предполагаемой формуле нового лимита. Промес, Фернандо, Луис Адриано, Зе Луиш, Ханни, Роша, Мельгарехо, Боккетти. 

Если лимит «8+17» ввести прямо сейчас

Рассуждаем о сокращении иностранного легиона «Спартака» гипотетически – закон не запрещает содержать хоть 20 игроков из других стран. А вот если бы реформы грянули снегом на голову, то прощание с теми же Джано, Поповым и Петковичем стало бы необходимостью. Уедет в Англию Промес или Зе Луиш – и откроется место в заявке для еще одного центрального защитника, вот и великолепная восьмерка, а дальше уже начнется перетягивание одеяла. Хотите пригласить звезду в атаку – жертвуйте Мельгарехо или Рошей. Идея у нового лимита правильная, он призван не просто ограничивать, но также устанавливать уровень легионеров и менять систему конкуренции, «российские» и «иностранные» позиции должны уйти в прошлое, а в топ-клубах дублерами сильных легионеров, по идее, будут становиться отечественные футболисты. Скажем, «Спартаку» на позиции атакующего полузащитника сейчас пришлось бы сменить вертикаль Попов – Джано на новую связку, где уровня Ханни попытается достичь молодой Михаил Игнатов.  
«Десятка» для «Спартака». Знакомимся с Софьяном Ханни

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Все комментарии
richi
richi
вчера в 23:56
Слушайте Рейнгольда, ветеран всегда дело говорит.
Томик
Томик
вчера в 23:44
Специально такие статью для обделенных адептов чешских биатлонисток пишут. Вот где разгуляться то безудержной фантазии. А, извините, ещё для блистательно великолепных.
Великолепный
Великолепный
вчера в 21:00
А помнится Федун говорил, что то про академию спартака
И где же свои воспитанники?
Куча легионеров, которые в Л/Ч ничего хорошего не показали
В отличии от молодежи ЦСКА, которые выступили в Л/Ч лучше чем спартак
salaga
salaga
вчера в 20:11
Чистяков, дал инфу о легионерах и стоп, спасибо, а уж советы давать, а тем более решать кто лишний, не тебе.
Nikola45
Nikola45
вчера в 19:09
Спорт ру тут хорошее фото выложил о Спартаке )) Смеялся до слез! ))
Nikola45
Nikola45 ответил Михаил Славнов
вчера в 19:04
Михаил Славнов:
Да весь спартак вместе легионерами лишний в РПФЛ.
Однозначно!
cska.78
cska.78 ответил Байкал Иркутск
вчера в 19:01
Байкал Иркутск:
Не связывайся с ними! Особенно этот аут на оскорблениях и живут, я с такими не общаюсь.
Да я вообще никогда им не пишу. Тайм аут постоянно липнет с оскорблениями, а потом еще наглости хватает что-то говорить! Ты прав, в игнор эту семейку поставлю!
Байкал Иркутск
Байкал Иркутск ответил cska.78
вчера в 18:58
cska.78:
Ага, продвинутая, именно поэтому никто семьями не зависает у мониторов кроме вас :)
Не связывайся с ними! Особенно этот аут на оскорблениях и живут, я с такими не общаюсь.
cska.78
cska.78 ответил time out
вчера в 18:06
time out:
В общем, словарный запас у тебя, я так понял, закончился, пошли попытки оскорбить семью, улизнуть в сторону от диалога. Это у всех коней так. Кстати у тебя сочувствующий появился, какой-то байкал, дизлайки мне лепит. Это тот, который болеет за все команды против Спартака, кроме своего Локомотива, он просто забывает о нем. Но по нему я не сужу о Локо и отношусь к команде нормально, всякие бывают, которые приписывают себя к болельщикам.
    time out
    time out ответил cska.78
    вчера в 17:58
    cska.78:
    Ага, продвинутая, именно поэтому никто семьями не зависает у мониторов кроме вас :)
    В общем, словарный запас у тебя, я так понял, закончился, пошли попытки оскорбить семью, улизнуть в сторону от диалога. Это у всех коней так. Кстати у тебя сочувствующий появился, какой-то байкал, дизлайки мне лепит. Это тот, который болеет за все команды против Спартака, кроме своего Локомотива, он просто забывает о нем. Но по нему я не сужу о Локо и отношусь к команде нормально, всякие бывают, которые приписывают себя к болельщикам.
    112910415
    112910415
    вчера в 17:50
    лучший из болгар и небольшой грузин должны искать новые вызовы
    cska.78
    cska.78 ответил time out
    вчера в 17:50
    time out:
    У нас семья продвинутая. Не так, как некоторые до сих пор щи лаптем хлебают.
    Ага, продвинутая, именно поэтому никто семьями не зависает у мониторов кроме вас :)
    time out
    time out ответил cska.78
    вчера в 17:49
    cska.78:
    Себе сочувствуй, никто всей семьей не сидит за мониторами :)
    У нас семья продвинутая. Не так, как некоторые до сих пор щи лаптем хлебают.
    cska.78
    cska.78 ответил time out
    вчера в 17:47
    time out:
    Что мысли закончились? Не удивительно. И на помощь позвать некого? Не отчаивайся, в жизни всякое бывает, я тебе сочувствую.
      time out
      time out ответил cska.78
      вчера в 17:44
      cska.78:
      Беги за папкой, обаму прихватить не забудь :)
        Байкал Иркутск
        Байкал Иркутск ответил makkie
        вчера в 17:43
        makkie:
        Как нет? Джано лет в 16 свой дебютный гол забил... угадай, кому? Правильно, Локомотиву!
        Ну и какой из тебя болельщик Спартака если ты толком ничего не знаешь?!
        15 июля 2009 года Ананидзе дебютировал в основном составе «Спартака» в кубковом матче против футбольного клуба «Краснодар» и на 90-й минуте матча забил гол.
        В чемпионате России дебютировал 1 августа 2009 года в матче 16-го тура против «Кубани», выйдя на замену на 70-й минуте[18], а 18 октября в матче 25-го тура против московского «Локомотива» (3:0) забил свой первый гол, установив тем самым рекорд как самый молодой автор гола в чемпионатах России (17 лет и 8 дней).
        Вот видишь первый гол за основную команду Спартак , Джано забил Краснодару! Локо он забивал ужу когда ему было 17 лет, а не 16 как утверждаешь ты! Учи историю своего клуба!
        И чем он ещё запомнился? вот именно туалетом и "пупсиком"! Посмотрел специально его статистику, посмотри и ты, посмейся! Атакующий полузащитник 20 голов (включая Ростов) за 9 лет! Что же его Каррера в основу не ставит или он от него в туалете шкерится?
        ChsZ
        ChsZ
        вчера в 17:42
        Даже Рейнгольд признался, что много спартака в нашем чемпионате.
        cska.78
        cska.78 ответил time out
        вчера в 17:41
        time out:
        Кукуй дальше, у тебя это лучше всего получается, на радость любителям посмеяться над очередным глупым остросюжетным перлом от коней.
          time out
          time out ответил cska.78
          вчера в 17:41
          cska.78:
          Ты себе посочувствуй, пищевик позорнейший клубишко 1:18 и 0:7 :)))
          Кукуй дальше, у тебя это лучше всего получается, на радость любителям посмеяться над очередным глупым остросюжетным перлом от коней.
          Михаил Славнов
          Михаил Славнов
          вчера в 17:40
          Да весь спартак вместе легионерами лишний в РПФЛ.
          cska.78
          cska.78 ответил time out
          вчера в 17:38
          time out:
          Перебор не недобор, продажа и аренда быстро все урегулирует. А нам только придется сочувствовать и соболезновать замученным коням-пенсионерам, стреноженным Гинером, не дающем уйти им на заслуженный отдых. Говорите, что у вас негров нет. Да у вас все в конюшне негры-рабы, независимо от цвета кожи.
            time out
            time out ответил cska.78
            вчера в 17:35
            cska.78:
            Как запел то, все сыты и обуты :) В Зените тоже все сыты и обуты и поболее вашего, но ты другое совершенно изрыгаешь :) Скоро надоест вашим легам лавочку полировать, перебор не есть хорошо(даже если сыты)
            Перебор не недобор, продажа и аренда быстро все урегулирует. А нам только придется сочувствовать и соболезновать замученным коням-пенсионерам, стреноженным Гинером, не дающем уйти им на заслуженный отдых. Говорите, что у вас негров нет. Да у вас все в конюшне негры-рабы, независимо от цвета кожи.
            cska.78
            cska.78 ответил time out
            вчера в 17:27
            time out:
            В тарасовке все нормально, нет причин для того чтобы грызться, все довольны, сыты и обуты, и сколько надо, столько и купят. Гинер, чтобы Мусу выпросить у "Лестера" последние брюки протер на коленках. Скоро увидим побирушек в красно-синей форме у стен своего пустующего стадиона, которые будут грызть друг друга за каждый брошенный им рубль.
            Как запел то, все сыты и обуты :) В Зените тоже все сыты и обуты и поболее вашего, но ты другое совершенно изрыгаешь :) Скоро надоест вашим легам лавочку полировать, перебор не есть хорошо(даже если сыты)
            time out
            time out ответил cska.78
            вчера в 17:21
            cska.78:
            Нет лишних, надо еще штук 15 негров и пусть грызутся у себя в тарасовке!
            В тарасовке все нормально, нет причин для того чтобы грызться, все довольны, сыты и обуты, и сколько надо, столько и купят. Гинер, чтобы Мусу выпросить у "Лестера" последние брюки протер на коленках. Скоро увидим побирушек в красно-синей форме у стен своего пустующего стадиона, которые будут грызть друг друга за каждый брошенный им рубль.
            Мельгарехо
            Мельгарехо ответил Sully
            вчера в 17:16
            Sully:
            а кто его знает кто у них в парилке лучший?)) наверно тот кто парит лучше!
            ты лучший!
            особенно под Шуфутинского.
            makkie
            makkie ответил Sully
            вчера в 17:09
            Sully:
            а когда Джано дебютировал в парилке?))
            Фу-фу-фу, дух Молло не отпускает?))
            albucid
            albucid
            вчера в 17:00
            Фокус в том, что с легионерами проблем нет. Проблемы как раз у тех, кто без легионеров.
            Благодаря лимиту российскоподданные еле-еле ходят, как обожравшиеся утки.
            Это ещё хорошо, если ходят, вон Погреб в Динамо. Если бы в конец не охамел и глупо не подставился, то до сих пор на лавке сидел, а бабки бы капали.
            Sully
            Sully ответил makkie
            вчера в 16:48
            makkie:
            Как нет? Джано лет в 16 свой дебютный гол забил... угадай, кому? Правильно, Локомотиву!
            а когда Джано дебютировал в парилке?))
            Sully
            Sully
            вчера в 16:46
            а кто его знает кто у них в парилке лучший?)) наверно тот кто парит лучше!
            denmig
            denmig
            вчера в 16:44
            Ну и что??? - Таски и Петкович? или Таски и Бокетти??? - взгляните на зенит - там вообще полкоманды можно на трансфер хоть сейчас!
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