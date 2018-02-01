Легионеры «Спартака». Кто лишний?

Валерий Рейнгольд заявил, что иностранцев в «Спартаке» хватит на полторы команды. «Соккер.ру» копается в составе и называет имена тех, от кого нужно избавиться.

Леонид Федун пересмотрел свои взгляды на лимит легионеров и сейчас выступает за ограничение количества иностранцев, но не на поле, а в заявке. Наиболее вероятная схема нового лимита – 8 легионеров и 17 российских футболистов в составе каждого клуба РФПЛ. Однако «Спартак» со своим нынешним составом никак не вписывается в такую формулу, да и под действующую схему, где на поле одновременно может находиться 6 человек без российского паспорта, варягов многовато. 14 человек – больше, чем у кого бы то ни было в чемпионате России. Считайте, 50% футболистов действующих чемпионов представляют другие страны. Очевидно, в оставшиеся недели зимнего трансферного окна, а также летом «Спартаку» придется думать не только об укреплении, но и о переформатировании состава. От части легионеров придется избавиться. Смотрим на иностранцев, которые сейчас находятся в распоряжении Массимо Карреры, на их достижения.

Фернандо (Бразилия, 25 лет)

Позиция: центральный/опорный полузащитник.

В сезоне 2017/18: 26 матчей = 4 гола, 2 результативные передачи.

Контракт: до 30 июня 2021 года.

Квинси Промес (Нидерланды, 26 лет)

Позиция: вингер/атакующий полузащитник/нападающий.

В сезоне 2017/18: 25 матчей = 15 голов, 8 результативных передач.

Контракт: до 30 июня 2021 года.

Луис Адриано (Бразилия, 31 год)

Позиция: центральный нападающий.

В сезоне 2017/18: 26 матчей = 9 голов, 6 результативных передач.

Контракт: до 30 июня 2020 года.

Зе Луиш (Кабо-Верде, 27 лет)

Позиция: центральный нападающий.

В сезоне 2017/18: 14 матчей = 4 гола, 3 результативные передачи.

Контракт: до 30 июня 2021 года.

Лоренцо Мельгарехо (Парагвай, 27 лет)

Позиция: вингер/центральный нападающий/атакующий полузащитник/левый защитник.

В сезоне 2017/18: 21 матч = 4 гола, 5 результативных передач.

Контракт: до 30 июня 2020 года.

Марио Пашалич (Хорватия, 22 года)

Позиция: центральный/атакующий полузащитник.

В сезоне 2017/18: 23 матча = 5 голов, 1 результативная передача.

Контракт: в аренде из «Челси» до 30 июня 2018 года.

Сердар Таски (Германия, 30 лет)

Позиция: центральный защитник.

В сезоне 2017/18: 18 матчей.

Контракт: до 30 июня 2018 года.

Сальваторе Боккетти (Италия, 31 год)

Позиция: центральный защитник.

В сезоне 2017/18: 15 матчей.

Контракт: до 30 июня 2020 года.

Педро Роша (Бразилия, 23 года)

Позиция: вингер/нападающий.

В сезоне 2017/18: 10 матчей = 1 гол, 1 результативная передача.

Контракт: до 30 июня 2021 года.

Ивелин Попов (Болгария, 30 лет)

Позиция: атакующий полузащитник.

В сезоне 2017/18: 20 матчей.

Контракт: до 30 июня 2019 года.

Джано Ананидзе (Грузия, 25 лет)

Позиция: атакующий полузащитник.

В сезоне 2017/18: 7 матчей.

Контракт: до 30 июня 2021 года.

Марко Петкович (Сербия, 25 лет)

Позиция: правый защитник.

В сезоне 2017/18: 8 матчей.

Контракт: до 30 июня 2019 года.

Никола Максимович (Сербия, 26 лет)

Позиция: центральный защитник.

В сезоне 2017/18: зимний новичок.

Контракт: в аренде из «Наполи» до 30 июня 2018 года.

Софьян Ханни (Алжир, 27 лет)

Позиция: атакующий полузащитник/левый вингер/оттянутый форвард.

В сезоне 2017/18: зимний новичок.

Контракт: до 30 июня 2021 года.

Ситуация с контрактами

У большинства легионеров «Спартака» действующие долгосрочные контракты. Фернандо, Промес, Зе Луиш, Роша, Джано и новичок Ханни связаны с «красно-белыми» обязательствами до 2021 года, Луис Адриано, Мельгарехо и Боккетти – до 2020-го. Это 9 из 14 легионеров. У Попова и Петковича соглашения истекают в 2019 году, а избавиться от Таски, Пашалича и Максимовича вообще ничего не стоит: два балканца выступают за «Спартак» на правах аренды до конца сезона, а у немца в июне истекает контракт. Учитывая, что лимит должен перейти на рельсы ограничения в заявке по формуле «8+17» или «7+18» с сезона 2020/2021, то на данный момент «Спартак» не рискует оказаться в авральной ситуации, когда нужно срочно продавать легионеров. Однако 14 иностранцев в составе, при возможности выпускать на поле одновременно только шестерых, – это весьма нерентабельная обойма, необходимо задуматься, по крайней мере, о первичной чистке.

Кто лишний?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно не только оценить уровень легионеров и их эффективный вклад, но и учесть пропорции формирования команды по игровым амплуа. Допустим, в центре обороны логично выглядит обойма «2 иностранца + 2 россиянина». До травмы Джикии так и было, но после «крестов» Георгия пришлось брать в аренду Максимовича. Получается, сейчас один легионер-центрбек – лишний. Но у Таски заканчивается контракт, Максимович подписан всего на несколько месяцев, а Боккетти нестабилен. К лету «Спартак» может продлить Таски или договориться с Николой о полноценном сотрудничестве, а может вообще расстаться с тремя центральными защитниками, с Боккетти в том числе, пригласив новых людей. Общей сути дела это не меняет: на центр обороны уходит два легионерских пропуска.

Комбаров, Ещенко, Тигиев, Рассказов, Петкович – набор крайних защитников «Спартака». Догадайтесь, кому тут нет места? При нынешнем лимите фланги защиты традиционно отходят россиянам, а при новой формуле не будет смысла содержать легионера сомнительного уровня, каким является Петкович. Если Марко вдруг не начнет феерить весной, то его можно отпустить уже летом. Вряд ли «Спартак» почувствует себя хуже, если Ещенко будут страховать Тигиев и воспитанник клуба Рассказов, а если кто-то конкуренцию выиграет у ветерана – просто прекрасно, молодой игрок с российским паспортом в основе еще никому не вредил, особенно, если он толковый и прогрессирующий.

В центре поля обойма такая: Фернандо, Глушаков, Зобнин, Пашалич и Тимофеев. Добротный и сбалансированный набор исполнителей, где Фернандо и Глушаков – ключевые, а Зобнин всегда при деле благодаря универсализму. Но и Пашалич каши не портит, так что «Спартак» может попытаться выкупить его трансфер у «Челси». «Синие» в своем составе место хорвату не найдут, так что здесь многое будет зависеть от желания самого Марио. Но если уйдет – потребуется еще один полузащитник, москвичи могут попытать счастье на российском рынке, присмотревшись, например, к Швецу из «Ахмата».

Атакующий кластер. Здесь два центрфорварда – Зе Луиш и Луис Адриано, которые могут и вместе играть. На флангах Квинси, Самедов, Мельгарехо и Роша – законченная композиция. А с приходом Ханни кажутся лишними Попов и Джано. В какой-то момент первой половины сезона Каррера и вовсе упразднил позицию центрального атакующего полузащитника, потому что Джано в очередной раз попал в лазарет, а Попов просто перестал «тянуть». Отсутствие результативных действий в 20 матчах – красноречивая иллюстрация. В этом месте точно нужно «резать мясо»: как минимум, отпускать Попова, как максимум – прощаться и с Джано тоже.

Результаты первичной чистки. В «Спартаке» сейчас один лишний центрбек-иностранец, но это временная история. Петкович, Попов и Джано – первые кандидаты на выход. Таким образом, без потери качества состава (глубину при этом никто не отменял, но это совсем другая история) «Спартак» может одним махом сократить число иностранцев с 14 до 10, чтобы Рейнгольд сильно не переживал. А если расстаться с Поповым, Джано и Петковичем, не продлевать Таски и отпустить Пашалича с Максимовичем, то останется всего 8 человек – как в предполагаемой формуле нового лимита. Промес, Фернандо, Луис Адриано, Зе Луиш, Ханни, Роша, Мельгарехо, Боккетти.

Если лимит «8+17» ввести прямо сейчас

Рассуждаем о сокращении иностранного легиона «Спартака» гипотетически – закон не запрещает содержать хоть 20 игроков из других стран. А вот если бы реформы грянули снегом на голову, то прощание с теми же Джано, Поповым и Петковичем стало бы необходимостью. Уедет в Англию Промес или Зе Луиш – и откроется место в заявке для еще одного центрального защитника, вот и великолепная восьмерка, а дальше уже начнется перетягивание одеяла. Хотите пригласить звезду в атаку – жертвуйте Мельгарехо или Рошей. Идея у нового лимита правильная, он призван не просто ограничивать, но также устанавливать уровень легионеров и менять систему конкуренции, «российские» и «иностранные» позиции должны уйти в прошлое, а в топ-клубах дублерами сильных легионеров, по идее, будут становиться отечественные футболисты. Скажем, «Спартаку» на позиции атакующего полузащитника сейчас пришлось бы сменить вертикаль Попов – Джано на новую связку, где уровня Ханни попытается достичь молодой Михаил Игнатов.

«Десятка» для «Спартака». Знакомимся с Софьяном Ханни