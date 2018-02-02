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10 самых результативных команд Европы

вчера, 15:22

Блогер «Соккер.ру» Тот самый Babangida собрал десятку команд из топ-5 чемпионатов, которые чаще всего доставляют мяч в чужие ворота. Хотите голов – смотрите встречи с их участием!

10 место. «Бавария» (Германия) = 72 гола в 30 играх

В среднем: 2.4 гола за игру

Немецкая стабильность во всей своей убедительности. Год назад в аналогичном исследовании результативности «Бавария» тоже заняла 10-е место с показателем средней результативности 2.39 гола за матч. Несмотря на рокировку на тренерском мостике, мюнхенцы держат точно такой же темп по забитым мячам при Хайнкесе, как и при Анчелотти. Ни больше, ни меньше, разницей в 0.01 можно легко пренебречь. При этом в рейтинге выстраиваем команды по абсолютному числу забитых мячей, а «Бавария» играет не так часто, как коллеги из Англии, Испании или Франции, потому что в Бундеслиге 18 команд и в Германии нет дополнительных кубковых турниров. Иными словами, по средней результативности команда Юппа Хайнкеса расположится выше 10 места. Где именно – узнаете в конце статьи!

9 место. «Монако» (Франция) = 73 гола в 35 играх

В среднем: 2.09 гола за игру

До прошлогодних космических показателей «Монако» далеко. Напомню, по ходу прошлого сезона первыми отметки в 100 забитых мячей достигли монегаски и «Барселона», а средний показатель «Монако» впечатлял – 2.63 гола за игру. Сейчас скромнее, но это и немудрено с таким количеством кадровых потерь. Тем не менее, позиция в десятке – это уже весьма почетно. Не смогли попасть в топ-10 такие клубы, как «Ювентус», «Тоттенхэм», «Арсенал», «Атлетико» и  «Наполи». А «Монако» здесь.

8 место. «Манчестер Юнайтед» (Англия) = 75 голов в 37 играх

В среднем: 1.95 гола за игру

Моуриньо часто перебарщивает с «автобусом», иногда кажется, что он недооценивает и использует атакующий потенциал своей команды не в полной мере, однако свои 75 голов «красные дьяволы» в этой кампании уже положили. Во-первых, у них очень плотный календарь, во-вторых, в ряде встреч МЮ забивал в ворота соперников по четыре гола, особенно на старте сезона это удавалось регулярно.

7 место. «Челси» (Англия) = 76 голов в 40 играх

В среднем: 1.9 гола за игру

Уже четыре десятка встреч отыграли «синие» в кампании 2017/2018, они одни из лидеров по этому показателю в Европе. Соответственно, у подопечных Антонио Конте было много игровых минут, чтобы наколотить под восемь десятков голов. С другой стороны, средняя результативность не дотягивает даже до двух голов за матч.

6 место. «Лацио» (Италия) = 77 голов в 32 играх

В среднем: 2.4 гола за игру

Довольно неожиданно промежуточные лавры самой результативной команды Италии достаются «Лацио». «Орлы» и в Серии A забивают чаще «Ювентуса» и «Наполи», во многом благодаря феноменальной игре Чиро Иммобиле в нынешнем сезоне, и в Лиге Европы клали в среднем два гола за игру. Полет отличный!

5 место. «Реал» (Испания) = 81 гол в 37 играх

В среднем: 2.19 гола за игру

Очень тяжелый сезон для «Реала», причем одной из основных проблем команды Зидана является отвратительная реализация голевых моментов. Отсюда и довольно вялая результативность по меркам «Королевского клуба». Давайте проведем элементарную параллель. Год назад в 37 играх «Мадрид» отправил в ворота соперников 106 голов. 2.86 гола за матч – вот это был темп! 

4 место. «Ливерпуль» (Англия) = 84 гола в 34 играх

В среднем: 2.47 гола за игру

А вот это уже серьезно: результативность «Ливерпуля» приближается в 2.5 гола за игру. Показатель команды, которая ищет счастье в атаке. Больше «красных» в АПЛ забил только «Манчестер Сити», а еще команда Клоппа неплохо порезвилась в Лиге чемпионов, где их уловом стали 23 забитых мяча, причем 14 из них в двух матчах – против «Марибора» и «Спартака», которые завершились с цифрами «7:0» на табло.

3 место. «Барселона» (Испания) = 86 голов в 36 играх

В среднем: 2.39 гола за игру

В «Барселоне» за год произошли серьезные изменения, команда под руководством Эрнесто Вальверде не такая авантюристичная, как у Луиса Энрике, баскский тренер уважает серьезную работу в обороне, игровой баланс каталонцев немного сместился, отсюда и падение результативности – с 2.78 до 2.39 за игру.

2 место. «Манчестер Сити» (Англия) = 101 гол в 38 играх

В среднем: 2.67 гола за игру

Гвардиола потратил первый сезон в Англии на ознакомление с командой и занимался внешней разведкой, впервые в карьере остался без трофеев, зато «Манчестер Сити» засиял на второй год работы Хосепа. «Горожане» - бесспорные фавориты АПЛ, где их отрыв от преследователей уже неприличен, да и в Лиге чемпионов манкунианцы собираются бороться за победу. «Манчестер Сити» - одна из двух команд в топ-5 лигах, которая преодолела отметку в 100 забитых мячей в нынешнем сезоне. Рост результативности по сравнению с аналогичной отсечкой прошлой кампании налицо – 2.67 против 2.14 гола за игру.

Рейтинг тренерской репутации. Гвардиола – лидер!

1 место. ПСЖ (Франция) = 118 голов в 35 играх

В среднем: 3.37 гола за игру

Конечно, можно сделать скидку на конкурентную среду, в которой существует ПСЖ на внутренней арене, но цифры в любом случае впечатляющие. С приходом Неймара и Мбаппе команда Унаи Эмери совершила колоссальный скачок по части эффективности атаки. В 35 матчах прошлого сезона ПСЖ забил 82 гола – тоже немало, а сейчас – 118. Космический показатель, не иначе!

Топ-10 команд из «большой пятерки» по средней результативности

1 место. ПСЖ (Франция) = 3.37 гола за игру

2 место. «Манчестер Сити» (Англия) = 2.67 гола за игру

3 место. «Ливерпуль» (Англия) = 2.47 гола за игру

4-5 место. «Бавария» (Германия) = 2.4 гола за игру

4-5 место. «Лацио» (Италия) = 2.4 гола за игру

6 место. «Барселона» (Испания) = 2.39 гола за игру

7 место. «Реал Сосьедад» (Испания) = 2.24 гола за игру

8-9 место. «Реал» (Испания) = 2.19 гола за игру

8-9 место. «Лион» (Франция) = 2.19 гола за игру

10 место. «Монако» (Франция) = 2.09 гола за игру

На вершине без изменений, но «Ливерпуль» продвигается на третью строчку. Скорострельнее «Барселоны» оказались также «Бавария» и «Лацио», каталонцы откатились на шестое место. Выпали из десятки английские гранды – «Челси» и «Манчестер Юнайтед» со средней результативностью ниже двух голов за игру, зато видим новые лица: «Лион» и «Реал Сосьедад». 

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Fargis Abdula Merkzaev
Fargis Abdula Merkzaev ответил Nazi
вчера в 20:42
Nazi:
В топ 10 3 команды из Франции. Столько только от Испании. Остальные представлены 2 и 1 командой. Но французский чемп все равно дно:)
Так поэтому и дно, что есть 3 мощные команды, которые остальным 17 могут накидать столько голов))
Жажда скорости
Жажда скорости
вчера в 17:18
))
Nazi
Nazi
вчера в 16:43
В топ 10 3 команды из Франции. Столько только от Испании. Остальные представлены 2 и 1 командой. Но французский чемп все равно дно:)
амурец
амурец
вчера в 15:43
у ПСЖ очень хорошая атака, но с Реалом им она не поможет
yudin_duda
yudin_duda
вчера в 15:30
Ох уж этот Моур и его "автобус"😁😁
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