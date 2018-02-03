Анатомия голов. Откуда забивают в современном футболе

Каков подход к завершающему удару в наше время? «Соккер.ру» делится наблюдениями, пользуясь данными чемпионата, где тактику и стиль всегда чтили.



Результативность как тренд

Нужно больше голов – девиз топ-5 дивизионов. Во французской Лиге 1 показатель средней результативности на уровне 2.65 гола за игру. В АПЛ - 2.66, в Испании – 2.77, в Бундеслиге – 3.06, а в Серии А после 22 туров получаем 2.73 гола за матч в среднем. Все показатели высокие, что понятно, если сравнить с РФПЛ – 2.29 мяча за матч. Для простоты понимания удобно пересчитать для 100 игр.

В Германии зрители видят 306 голов, а в России за это же время всего 229. Разница в 77 мячей значит, что отставание составляет 33 поединка при средней результативности РФПЛ. В топ-5 поняли, что для привлечения зрителей нужно играть ярче. И хотя отчасти успехи атакующих линий надо списать на классовый разрыв фаворитов и аутсайдеров, не скучают ни в АПЛ, ни в Серии А.

Вывод: Забивать мячи модно. В лигах, где в начале сезона немножко упала результативность, статистику естественным образом пытаются поправить. И у многих получается – немцы хорошо рванули, а итальянцы недалеко от прошлогоднего рекорда.

Дальние удары - спорные

Благодаря анализу голов в Серии А, можно сделать выводы относительно современного подхода к ударам. И первое, что бросается в глаза – вроде бы немало мячей забивают из-за пределов штрафных. Если говорить о числах, то получаете всего два мяча очень дальними ударами, зато 43 гола выстрелами с расстояния в двадцать метров и более. При этом всего 84 гола из 601 (14%) влетели после ударов из-за пределов штрафной площади.

Получается, что из 5894 ударов целых 43% из-за пределов штрафных. Но лишь 3% голевые. Общий показатель голов на удар – 10.1%, в три раза больше. Кроме того, у дальних ударов есть свои законы. Прямо с линии штрафной бить сложнее, чем издалека – опека жиже. И только два гола забили не из зоны, которую можно создать, если продолжить боковые линии штрафной. Речь о мяче Мертенса с боковой линии вратарских владений и о голе Кальехона с угла поля. Оригинальничать нельзя, надо лупить с позиций ближе к центральной зоне.

Вывод: хотя дальних ударов 43% от общего количества, только 3% из них реализуют. Из 83 таких голов сразу 20 – после штрафных от Дибалы, Коларова и остальных. На самом деле лишь 2.25% от всех голов – дальними ударами не с места. Любопытно, ведь мало.

Левоногие игроки в ударе

Понятно, что голов правой ногой больше всего – 299 штук (49.8%). Но важно отметить, что левоногие футболисты в ударе. Левшей на планете абсолютное меньшинство, но при этом в Серии А 30% голов (181 мяч) организовали после ударов левой. Это тренд, который связан не только с успехами Месси – теперь многие ставят левшей справа и позволяют им смещаться в центр, но и с именами лидеров атаки ведущих клубов. «Ювентус» и «Рома» - единственные команды Серии А, где голов левыми больше, чем мячей правыми. Но речь о заметных клубах, соотношение 50 на 30% по голам правыми и левыми говорит об успехе левшей.

Вывод: в Серии А есть мастера ударов левой – Дибала (11 голов), Фальке и Лазанья (по 6 мячей). Высокий процент мячей левой доказывает, что сейчас форварду полезно уметь бить с двух ног, как и поступают Игуаин, Джеко или Мертенс.

Форварды с головой в цене

Пункт, объединяющий прямое и переносное знание фразы «сыграть головой». Иммобиле забил 4 из 20 голов головой, как и младший Симеоне. У Икарди 3 мяча из 18, а у Джеко четыре гола головой, столько же правой ногой. Но дело даже не в персоналиях, хотя сложно не заметить, насколько важны форварды со светлой головой. У Иммобиле 35% голов «Лацио» - самой результативной команды Серии А нового сезона, а у Икарди почти половина всех мячей «Интера». Не случайно Де Лаурентис предлагал за него 60 млн евро.

Головой играть важно во всех смыслах, 97 мячей головами забили сами футболисты, а еще три – автоголы с применением верхней конечности. Получается, что игра головой – очень выгодная штука, а поскольку ученые пока не смогли доказать, что в футболе удары мячом в голову также опасны, как кулаками в боксе, то не удивительно, что народ не боится сильно бить головой. Есть даже две точки в штрафной, из которых забили 22 гола головой из 100 (каждый пятый).

Вывод: важность центральных нападающих не падает в современных реалиях, а количество результативных ударов головой высокое – каждый шестой гол забивают не ногами.

В футболе правит расчет

Этот вывод прямо протекает из анализа низкой эффективности дальних ударов. В современном футболе не мечтают застать врасплох, но стараются выводить игроков атаки на максимально удобные позиции. 102 гола в Серии А забили из зон, которые находятся прямо по центру ворот. А больше всего мячей отправили из точек в метре от линии вратарской.

17% голов забито из максимально удобных для атакующей стороны позиций. Более того, 143 гола из 601 (23.8%) придумали из пределов вратарской. Причем, если вы посмотрите на соотношение общего количества ударов именно из вратарской площади, то обнаружите другую разницу – всего 6.6% от всех ударов в Серии А из максимально близкого расстояния от линии. Но при этом реализация таких ударов – 37%.

В десять раз выше, чем реализация выстрелов из-за штрафных, почти в четыре раза выше, чем в целом для всех ударов. Вывод понятный: выгоднее довести одну атаку до ума, чтобы ее завершил сильный форвард с близкого расстояния, чем собрать десять дальних ударов с реализацией в 3%. Что и доказывает пример «Лацио» и Иммобиле. Каждый третий удар с близкого расстояния - повод отпраздновать взятие ворот.

Вывод: если искать точки, с которых голы приходят чаще всего, то мысленно нарисуйте правильный треугольник с вершиной в центре вратарской, а также с углами вправо и влево от ворот – из его пределов забивают чаще всего.

Общий вывод: голы собирают любой ценой

100 голов в Серии А забиты в сумме с пенальти, штрафных и после автоголов. Как видите, стандарты тоже имеют значение, ведь также надо учесть голы головой или ногами после угловых. Также важно отметить, что итальянцы реализовали 60 из 76 назначенных пенальти. Эффективность в 78.9% кажется высокой, например, у старика Квальяреллы реализация 5 из 5. Но если подумать, оказывается, что один смазанный пенальти из каждых пяти – комплимент Буффону, а также другим голкиперам Серии А, которые брали удары с «точки».

Анатомия голов четко показывает «физиологические» особенности этого феномена. Его важно изучать, чтобы лучше понимать футбол. Стандарты очень важны, левши рулят, издали бьют чаще всего команды, где есть мастера этого дела или же середняки, не нашедшие свою игру. Вес ударов головой довольно высокий, ведь они наносятся с близкого расстояния. А общий тренд на поверхности – в сезоне 2017/18 крайне важно пробить из пределов штрафной (лучше вратарской), при этом выиграв зону по центру ворот.

Голы не случайны, ведь они подчиняются банальной логике: чем ближе к вратарю и к центру, чтобы можно было выбрать угол – тем лучше. Клубы высокого уровня выжимают максимум из самых удобных положений на поле. Импровизация сработала только в двух случаях из шести сотен, рациональность разгромно побеждает. Но раз при этом результативность Серии А не сильно упала, а по весне может вырасти, жаловаться не на что. Голы в моде, это здорово!