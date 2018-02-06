Лучше звоните Гусу. «Челси» рассыпался на глазах

Два неожиданных крупных поражения и жалобы Конте на отсутствие поддержки со стороны клуба заставляют «Соккер.ру» задуматься о том, что итальянец не доработает до конца сезона.

Недобрая традиция

В последние десять лет в «Челси» бесперебойно работает правило: тренер, выигравший АПЛ или европейский турнир, в следующем после триумфа сезоне будет уволен. Начало традиции положил Карло Анчелотти, который сходу сделал с «синими» золотой дубль, а в следующей кампании дотянул до мая. Следующей жертвой пал Роберто Ди Маттео, при котором лондонцы выиграли Лигу чемпионов. На дистанции итальянец не справился. Жозе Моуриньо во второе пришествие на «Стэмфорд Бридж» взял сезон на раскачку, затем сделал «Челси» чемпионом, после чего с дичайшим треском провалился. От «Особенного» пришлось в спешном порядке избавляться, ведь в какой-то момент «синие» едва не включились в борьбу за выживание, а закончили тот чемпионат на почетном 10-м месте. И после этого пришел Конте, чтобы снова порадовать Романа Аркадьевича. Вот такие русские горки: с первого места на десятое, потом снова на первое, а теперь «Челси» предстоит напряженная борьба за попадание в зону Лиги чемпионов. И не факт, что эту миссию до конца будет доводить эмоциональный синьор Антонио.

Как есть. Расклад для «Челси»

Успехи «Челси» в последние две недели: вылет из полуфинала Кубка Лиги после поражения от «Арсенала», два фиаско в матчах с середняками АПЛ. «Борнмуту» команда Антонио Конте проиграла дома со счетом 0:3, а «Уотфорду» в понедельник уступила на выезде 1:4. Нужно заметить, что две трети матча «синие» провели в меньшинстве после удаления Тьему Бакайоко, а три мяча получили в свои ворота в заключительные 10 минут, включая компенсированное время. Азар сравнял счет на 82-й минуте, а на 84-й, 88-й и 90-й забивали «шершни», которыми сейчас руководит бывший наставник «Рубина» Хави Грасия. Впереди у «Челси» игра с «Вест Бромвичем» в АПЛ, затем кубковая встреча с «Халл Сити», после чего начинается горячий отрезок: матчи с «Барселоной» в плей-офф Лиги чемпионов и выездные встречи против клубов из Манчестера идут чередой. Между тем, в турнирной таблице чемпионата Англии действующие чемпионы на 19 очков отстают от лидирующего «Манчестер Сити» и только на один балл опережают «Тоттенхэм», который пока пятый. Да и «Арсенал» недалеко – в пяти очках позади.

Как есть. Расклад для Конте

Не отрицая заслуг Конте в завоевании чемпионства, нельзя не отметить, что ему помогли обстоятельства. Предшествующий провал сделал команду злой и нацеленной на реабилитацию, что очень помогло на пути к титулу. Большая победа стала козырем Антонио, но в клубе поняли, какую занозу в задницу получили, когда итальянец конфликтовал с Диего Костой, а потом «увольнял» его по СМС, затем были трансферные войны, в ходе которых Конте из-за неадекватного поведения отодвинули от переговоров. В общем, решение о том, что второй сезон будет для итальянца последним на «Стэмфорд Бридж», скорее всего, созрело еще осенью. Футболисты тоже явно не горой за своего тренера: старожилов он утомил, а новички не сработали, как того ожидал Антонио. В итоге, «алленаторе» оказался между двух огней: клуб не поддерживает, игроки запаслись попкорном и наблюдают за его судьбой. Безвыходная ситуация для тренера, у которого мотивация – один из главных инструментов.

Почему «Челси» стоит уволить Конте прямо сейчас?

Еще перед игрой с «Уотфордом» ходили слухи, что этот матч может стать последним для итальянца. 1:4 – мощный повод для оргвыводов. Конте повторяет путь Моуриньо в сезоне 2015/2016, когда после чемпионства «Челси» свалился в пропасть. Сейчас все не настолько ужасно, но смысл тот же. И это как раз аргумент в пользу отставки Антонио: сезон еще можно спасти. Футболисты не могли в один миг растерять все навыки, очевидно, проблема в раздевалке. Мнение о проблеме может быть разным, возможно, виноваты те самые «крысы», которые сделали подкоп под Моуриньо, но прямо сейчас отсечь можно только другую сторону конфликта – Конте. Тем более, у клубных боссов есть объективные причины для недовольства тренером, прощание с которым выглядит делом решенным. Вопрос – когда. Сегодняшний сгусток противоречий под названием «Челси» без шансов влетит «Барселоне», а потом устроит двойной праздник в Манчестере, и тогда пить «Боржоми» будет уже поздно.

Почему «Челси» нужно оставить Конте до конца сезона?

Как минимум, чтобы прервать порочный круг. Заодно щелкнуть по носу футболистов, принимающих слишком деятельное участие в решениях, которые должны приниматься без них: пока светит солнышко – играют и радуются жизни, чуть что не так, и появились тучки на небе – впадают в футбольную депрессию и подталкивают руководство к выгодным для себя перестановкам. Конте допустил много ошибок, но в «Челси» тоже не учатся, раз наступили на те же грабли, что и с Моуриньо. И можно понять состояние Антонио, который из тренера-чемпиона вдруг превратился в наставника-временщика, если судить по отношению к нему сверху. Конечно, стратегические решения, полезные для клуба, могут приниматься заранее, но, во-первых, они должны держаться в строгом секрете, во-вторых, не должны явным образом менять систему взаимоотношений.

Напротив, «Челси» следовало еще яростнее поддерживать Антонио ради достижения целей, а уж когда придет время – жать ему руку или плевать в спину на прощание, это будет уже не столь важно. Сейчас же обиды директоров и советников еще сильнее раскачивают лодку. Оставлять Конте до конца сезона на птичьих правах сулит провалами. Однако если «Челси» соберется с духом и выразит поддержку итальянцу, то игроки поймут, что никакой добрый старичок не придет на смену ненавистному тирану в ближайшие месяцы, и Антонио получит шанс закончить двухлетний цикл в Лондоне на мажорной ноте. Возможно, клубу, где тренерская чехарда стала фирменным знаком, так и стоит поступить?

Кто, если не Конте?

У «Челси» большой опыт расставаний с тренерами по ходу сезона и богатая история сотрудничества с временщиками. Только одному такому наставнику удалось зацепиться и стать полноценным тренером, пусть и ненадолго. Речь о Роберто Ди Маттео, которому помогла победа в Лиге чемпионов. После итальянца место для Моуриньо грел Рафа Бенитес и даже выиграл Лигу Европы, а два раза «Челси» прибегал к услугам доброго друга Романа Абрамовича – Гуса Хиддинка. Не исключено, что «синие» снова обратятся к голландцу в случае расставания с Конте или, быть может, на этот раз позовут Анчелотти, тем более Карло уже работал в «Челси», сейчас свободен и хочет жить в Лондоне. Правда, говорят, у него уже есть контракт с «Арсеналом», так что Гус остается номером один в списке потенциальных «пожарных», а тренеры, которым «синие» хотят предложить полноценный контракт, пока недоступны. Вероятно, летом на «Стэмфорд Бридж» будет работать итальянский специалист, но уже не Конте, а Аллегри или Сарри.