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Куман призван спасти Нидерланды

вчера, 22:14

Королевский футбольный союз Нидерландов сделал свой выбор. Рональд Куман возглавил сборную Голландии. «Соккер.ру» оценивает перспективы выхода из кризиса.

У Королевского футбольного союза было достаточно времени, чтобы определиться с новым наставником. Отбор на ЧМ-2018 сборная Голландии провалила, на турнир не попала. Об уходе Дика Адвоката, который не справился с ролью спасителя, стало известно заранее, так что кандидатура нового наставника должна быть проработана очень тщательно. До старта следующего цикла отбора довольно много времени. Однако у многих решение назначить Рональда Кумана главным тренером вызвало массу вопросов, если не сказать претензий.

Словно боссы союза просто перебирали имена более-менее известных голландских тренеров и ткнули наугад. Благо, выбор-то в Нидерландах большой, очень многие бывшие футболисты пошли по тренерской стезе и с разной долей успеха трудятся в различных клубах и национальных командах. Не исключено, что одним из основных мотивов был экономический – тратить много руководство сборной не хочет и не может. Но еще вопрос, насколько экономичным получилось приглашение Кумана – специалист не самый «бюджетный», хотя его ценность многими кажется завышенной.

Да, у него были определенные успехи в качестве наставника «Аякса» и ПСВ, но это было довольно давно. К тому же выигрывать с этими командами чемпионат Нидерландов относительно несложно. Опыт же работы в других местах у Кумана, мягко говоря, неоднозначный. Если с «Саутгемптоном» в Англии удалось совершить относительный прорыв и заявить о себе громко – он поставил команде прекрасный футбол, пусть и использовав определенный прошлый багаж клуба, то из того же «Эвертона» в нынешнем сезоне Рональд был уволен чуть ли не с позором.

Клуб провел достаточно мощную трансферную кампанию, стартовал в Лиге Европы, где был ужасающе плох, а в чемпионате Англии оказался в зоне вылета. Что для команды с ресурсами «ирисок» просто уму непостижимо. Поэтому уже в октябре Куман ушел в отставку, хоть и удивился этому решению. В какой-то момент после удачной игры «Саутгемптона» и стартового сезона в «Эвертоне» Кумана было включали в большие списки претендентов на работу в топ-клубах. Называлась даже «Барселона».

Рональд был близок к повышению в классе, поэтому, кстати, отказывал более мелким рыбам, приглашение к которым в другое время могло бы им рассматриваться как комплимент. Что-то уровня «Вест Бромвича» и «Вест Хэма» с «Суонси». Но Куман ждал более удачного варианта и решил-таки взяться за сборную Голландии. Задача весьма сложная. О нынешнюю сборную Нидерландов сломали зубы несколько тренеров, но суть команды не меняется.

В сборной нет структуры, нет коллектива. Куману предстоит разгребать настоящие Авгиевы конюшни и упорядочивать не только саму игру, но и в принципе всю систему работы с игроками, всю организацию. Тут нужен определенный опыт или уж совсем оригинальное свежее мышление, которое позволит совершить прорыв. Опыта работы со сборными у Кумана нет, хотя недолго на заре карьеры он входил в тренерский штаб национальной команды.

Придется брать некими наработками из клубного футбола, жизненным игроцким опытом, а также поиском оптимального подхода к формированию сборной. Проблема Нидерландов в том, что при наличии по-прежнему весьма талантливых игроков в ней нет настоящего лидера, футболиста уровня Снейдера, ван Перси или Роббена в лучшие годы.

Промес, Вейналдум, Депай и их сверстники, конечно, хороши, однако не могут взять и сразу стать определяющими в сборной. Когда они играют за Нидерланды, складывается ощущение, что каждый матч для них – первый в команде. Могут выстрелить, а могут и провалиться. Никакой в этом логики и закономерности. Причем тренеры в последних двух провальных циклах, когда голландцы никуда не попадали, пытались работать по-разному. То старались прививать по инерции острый атакующий футбол – терялась стабильность в обороне и в атаке все было хаотично. То пытались перестроить стиль и сделать его более сдержанным.

Получалось вообще какое-то месиво из апатичных и не понимающих что делать футболистов, которые боятся брать на себя ответственность. Пробовали и старичков нагружать, но Роббен пусть иногда и вспыхивал, в целом уже не так лих и горяч, чтобы вывозить целую сборную. Боссы сборной Голландии столкнулись с необычной для себя проблемой. Футболистов чуть выше среднего в нынешнем активном поколении довольно много, но настоящих звезд и лидеров нет. А попытки тасовать имеющиеся ресурсы приводят к плачевному результату.

В каждом матче команда играет так, как карта ляжет, с огромной долей случайности и ситуативной готовности того или иного футболиста. Можно вспомнить, как много раз от матча к матчу говорилось про того или иного исполнителя, что он станет новым лидером новой сборной Голландии. А уже в следующем матче он из себя ничего не представлял. Так что Куману предстоит огромная селекционная работа и выведение в буквальном биологическом смысле лидерского костяка сборной, которая сейчас представляет собой простой разнородный набор исполнителей в самом классическом негативном варианте.

Отбор в данной ситуации должен во многом заключаться не только и не столько в определении лучших по футбольным характеристикам, но и в исследовании ментальных способностей и перспектив. Игроков нужно научить брать на себя ответственность в сборной и нести ее. Судя по игре многих из них, приглашению в национальную команду и игре за нее, они не уделяют достаточно внимания, считая это некой дополнительной повинностью. Необходимы жесткие меры, какие, например, в сборной Франции применил Дидье Дешам, не допустив никакого люфта и шатания, а сразу избавившись от тех, кто даже потенциально может повлиять негативно на атмосферу.

Возможно, с ущербом в качестве подбора исполнителей на начальном этапе. Но теперь никто претензий Дешаму не предъявит – построенная им машина работает и без Бензема, Рибери, Насри. Поклонникам сборной Голландии остается надеяться, что Куман и сам серьезно отнесется к делу и использует более глубокий подход к выбору состава, не ограничившись вызовом только на основании статистических достижений или цены того или иного игрока на рынке.

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Все комментарии
Tott_Hot
Tott_Hot
вчера в 23:14
Дело все в том, что и Снейдер и ван Перси и Роббен, как и Ван дер Сар, Де Йонг, Ван дер Ваарт, Бергкамп и прочие ушедшие звезды голландского футбола - чистокровные представители своей нации, и они боролись и выгрызали поле за свою страну. А из сегодняшнего сборища зулусов как Промесы, Вейналдумы, Депаи и ван Дейки ничего толкового не выжмешь! За что им бороться? За своих белых господинов, которые ущемляли их родню в прошлом? Нет в их генах никакого патриотизма, и сборную из них не собрать! Звучит жестко, но это реалность.
Морозовский
Морозовский
вчера в 22:41
Куман штрафные бить не будет - значит не спасёт!
time out
time out
вчера в 22:39
Ку-ку 78, я на сто процентов знаю, что сказал бы тебе Лавров.
cska.78
cska.78
вчера в 22:29
Выгнать Промеса из сборной надо! Со спартачом в составе никакой Куман не поможет!
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