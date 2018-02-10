Итальянская Олимпиада. «Ювентус» vs «Наполи»

«Соккер.ру» напоминает, что сегодня у Сарри сложнейшее испытание – бой с «Лацио». А ведь «Ювентус» уже обыграл «фиалок» и вернулся на вершину.

Опыт чемпионской борьбы

По циферкам в поле исторической значимости «Наполи» сложно тягаться с шестикратным чемпионом Италии – этот «Ювентус» поставил рекорд, побив достижение состава тридцатых годов. По бюджетам и всему прочему, связанному со статусом или опытом, тоже будет чистая победа «Ювентуса», ведь речь о возрастной команде. Средний возраст состава Аллегри почти на два целых года больше, чем у Сарри. У Буффона 500 матчей в рамках национального чемпионата за туринский клуб – тут все понятно.

Вердикт: победа «Ювентуса». Титулы тянутся к титулованным.

Влияние плей-офф ЛЧ и ЛЕ

Фанатам «Наполи» надо болеть за «Ювентус» в Лиге чемпионов. Тем более, в Турине не раз говорили, что победы в Италии веселые, но для выхода на новые рынки, а также для завоевания сердец болельщиков глорихантеров нужны победы в Европе. Зачем великому клубу такие поклонники? Ведь не случайно сделали новый логотип клуба, а теперь всячески пытаются затесаться в список модных. «Наполи» в плей-офф ЛЕ столько сил, как «Ювентус» со «шпорами», не потратит, а может и сразу вылететь от «Лейпцига» - специально ради Скудетто.

Вердикт: победа «Наполи». Им будет проще.

Сложность календаря

«Лацио» - самая интересная команда Серии А после двух лидеров, но у «Наполи» впереди игры с «Ромой», «Интером», «Миланом» в гостях. Матч с «Ювентусом» в 34-м туре – возможно, чемпионский поединок, если оба фаворита не потеряют форму. У действующего победителя турнира впереди игры с «Аталантой» в чемпионате и в Кубке Италии, туринское дерби, встреча с неудобным «Лацио» в Риме, «Милан», «Интер» и «Рома» тоже в меню – будет непросто.

Вердикт: ничья в чемпионате Италии, хотя нагрузка у «Ювентуса» в случае прохода «Тоттенхэма» будет выше.

Состояние и форма кадров

У «Ювентуса» в новом году семь игр, семь побед, ноль пропущенных мячей (невероятно, правда?). При этом немало минимальных побед, то есть команде три очка никто не дарит, приходится воевать, приспосабливаться, меняться, как это делает Игуаин в поисках нового себя, полезного команде. У «Наполи» пока меньше матчей – пять штук, есть поражение – в Кубке Италии, зато в Серии А продолжается победная серия, которая длится с декабря.

Вердикт: ничья. Снова речь о командах, где все замечательно по результатам и кадрам, не считая травмы Гулама у «Наполи». Хотя и здесь хорошие новости – защитник пропустит не год, а месяц!

Показатели в Серии А

«Ювентус» результативнее – даже «Лацио» нужно сегодня постараться, чтобы угнаться за туринцами после 7:0 в позапрошлом туре. Впрочем, если учесть тот погром, то разница не такая уж большая - «Наполи» на третьей строчке в таблице результативности. При этом команда Сарри проще создает моменты, чем «Ювентус» - больше ударов, моменты опаснее, чем у чемпионов. Получается, у «Наполи» есть проблемы с реализацией? Небольшие, хотя компенсируют близкой к идеальной игре в обороне – по xG соперников оборона Сарри опережает даже защиту Щесны и Буффона.

Вердикт: победа «Наполи». «Ювентус» хорош, но по отдельным параметрам чаще всего ниже команды Сарри в Серии А.

Поддержка болельщиков

Поклонники клубов тоже воюют за чемпионские титулы. И заслуживают их, когда классно поддерживают команды в домашних и выездных матчах. Фанаты «Наполи» запоминались раньше флешмобами, как в случае с масками в поддержку Кулибали после расистских оскорблений. Они умеют быть буйными и дикими, вряд ли тифози «Ювентуса» могут с ними сравниться. Впрочем, надо отметить, что в Турине меньше свободных мест, чем на «Сан-Паоло». Хотя в первом случае речь о новой арене, а в Неаполе стадион старенький. Зато там есть свой заводила «Децибел», а шум помогает «Наполи» побеждать.

Вердикт: ничья. Пусть количественно у «Наполи» аудитория шире, фанаты «Ювентуса» тоже не теряют интерес к чемпионам, невзирая на серию титулов.

Итог баттла. «Наполи» 5:4 «Ювентус»

Огромный плюс Сарри – создал команду, которая не идеальная, как и у Аллегри, но чертовски интересная. «Наполи» прекрасен, когда говорим о показателях в Серии А. И если бы не редкие осечки и мощь «Ювентуса», который сам оступился всего четырежды, вполне могли оторваться от действующего чемпиона сильнее. Но раз не хватило везения и реализации – «Ювентус» как минимум до вечера на первом месте. Но кто заслуживает победу в чемпионате Италии? Выбирайте, с кем вы в этой борьбе.

В остальных ведущих лигах чемпионы, считай, определены. А вот в Серии А будет борьба, есть смысл поддерживать «Наполи» хотя бы из спортивного интереса. Можно согласиться с Игуаином – «Ювентус» набирает ход. И если «Наполи» сейчас оступится несколько раз, тогда и сказочке конец. А можно не соглашаться, болеть не против «Ювентуса», а за «Наполи» - чтобы в Италии спустя много лет был новый чемпион. Это прекрасный спор, ведь оба претендента достойные, а ниже расположились интересные преследователи.