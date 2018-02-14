4+. Разгромы в плей-офф Лиги чемпионов. Кто, кого и когда

В основной сетке Лиги чемпионов нет слабых команд, а в плей-офф и подавно? Но погромы случаются регулярно, вот и «Ман Сити» не остался в стороне. «Соккер.ру» покажет больше!

Изучаем матчи плей-офф Лиги чемпионов в XXI веке. Интересуют победы с разницей от четырех голов. Как выясняется, при старом формате ЛЧ, когда плей-офф начинался с четвертьфинала после двух групповых раундов, в играх навылет даже победы в три мяча были заметным событием. Сейчас разгромы в плей-офф стали делом обычным.

В четыре мяча

2003/2004. Четвертьфинал. «Депортиво» - «Милан» - 4:0 (ответная игра)

Эта знаменитейшая победа «Депортиво» - первый в плей-офф Лиги чемпионов в XXI веке зафиксированный случай преимущества одной команды над другой более чем в три мяча. Наверное, стоит напомнить об удивительном итало-испанском противостоянии: действующий чемпион Европы среди клубов «Милан» выиграл на своем поле 4:1 и посчитал, что дело в шляпе, однако на «Риасоре» хозяева победили крупнее – 4:0. В двух первых раундах плей-офф «Депортиво» тогда убрал с дороги финалистов предыдущего розыгрыша: в 1/8 финала досталось «Ювентусу».

2005/2006. 1/8 финала. «Лион» - ПСВ - 4:0 (ответная игра)

«Ткачи» в середине «нулевых» были сильны, могли себе позволить в плей-офф Лиги чемпионов крупные победы и издевательства над мадридским «Реалом». Как вы убедитесь ниже, это не последняя и не самая крупная победа «Лиона» в турнире под эгидой УЕФА.

2008/2009. 1/8 финала. «Ливерпуль» - «Реал» - 4:0 (ответная игра)

Еще один великий клуб, который хлебнул позора. И «Реал» не последний из грандов, который получал по самые «не балуйся» в матчах навылет ЛЧ. Проиграв «Ливерпулю» в Мадриде 0:1, «сливочные» отправились отыгрываться на «Энфилд», где получили четыре безответных гола.

2008/2009. Четвертьфинал. «Барселона» - «Бавария» - 4:0 (первая игра)

На следующей стадии той же Лиги чемпионов погорела «Бавария», которая в 1/8 отметилась двумя избиениями «Спортинга». Уже в первом матче против «Барселоны» мюнхенцы «съели» четыре гола и заставили комментаторов усомниться – настоящая ли «Бавария» вышла на поле или ряженая?

2009/2010. 1/8 финала. «Манчестер Юнайтед» - «Милан» - 4:0 (ответная игра)

В конце «нулевых» большие результаты в весенней стадии Лиги чемпионов стали нормой. В сезоне 2008/09 четыре матча завершились с преимуществом «4+», в следующем розыгрыше – три встречи. МЮ и «Милан» после веселого матча на территории «россонери» (3:2 в пользу англичан) не стали больше щекотать нервы зрителей: на «Олд Траффорд» хозяева победили в одну калитку.

2009/2010. 1/8 финала. «Барселона» - «Штутгарт» - 4:0 (ответная игра)

Сильнейшая на тот момент команда Европы под руководством Гвардиолы начала путь в плей-офф с выездной ничьей в Швабии (1:1), но на «Камп Ноу» «Штутгарт» получил свое от Месси, Педро и Бояна.

2010/2011. Четвертьфинал. «Барселона» - «Шахтёр» - 5:1 (первая игра)

На пути к очередному титулу в ЛЧ «Барселона» в четвертьфинале первым же движением снесла со своего пути донецкий «Шахтер», который раундом раньше играл с «Ромой» - прямо, как в нынешнем розыгрыше.

2010/2011. Четвертьфинал. «Реал» - «Тоттенхэм» - 4:0 (первая игра)

В свою очередь, мадридский «Реал» не стал церемониться с «Тоттенхэмом». Гарет Бэйл играл еще за лондонский клуб, а за «сливочных» неожиданно дважды забил Адебайор, по мячу добросили Роналду и Ди Мария.

2011/2012. 1/8 финала. «Милан» - «Арсенал» - 4:0 (первая игра)

«Милан» под руководством Массимилиано Аллегри бодро разбил «Арсенал» на своем поле, но этого преимущества едва хватило для итоговой победы. В Лондоне «канониры» скормили итальянцам три безответных мяча, а моментов имели на все восемь голов.

2012/2013. 1/8 финала. «Барселона» - «Милан» - 4:0 (ответная игра)

Довольно неожиданно «Милан» начал в плей-офф с домашней победы 2:0 над «Барселоной». Отличное преимущество? Только не в том случае, если впереди ответный матч на «Камп Ноу». Каталонцы размазали «россонери», Месси отметился дублем, Вилья и Альба догрузили по голу.

2012/2013. Полуфинал. «Бавария» - «Барселона» - 4:0 (первая игра)

Расплата настигла «Барселону» в полуфинале, где уже «Бавария» избила каталонцев с малоприличным для такой стадии счетом. Впервые в полуфинале Лиги чемпионов преимущество одной из команд оказалось настолько внушительным. А ведь в ответной игре «Бавария» снова выиграла – 3:0, так что итоговый счет дуэли получился совсем неприглядным для «Барселоны» - 7:0.

2013/2014. 1/8 финала. «Байер» - ПСЖ - 0:4 (первая игра)

Мало того, что ПСЖ выиграл в первом матче – погромы обычно случаются в ответных встречах, так еще и сделал это на выезде. Редкий случай. Дублем отметился Златан Ибрагимович, а «Байер» не впервые опозорился в весенней стадии ЛЧ.

2013/2014. Полуфинал. «Бавария» - «Реал» - 0:4 (ответная игра)

Годом раньше «Бавария», выиграв у «Барселоны» 4:0, стала первой командой, добившаяся такого перевеса в полуфинальном матче Лиги чемпионов. Теперь мюнхенцы оказались по другую сторону удачи, команда Хосепа Гвардиолы уступила 0:4 мадридскому «Реалу», причем на своем поле за шаг до финала. Дубли Рамоса и Роналду решили исход столкновения в пользу дружины Анчелотти, в итоге добравшейся до долгожданной «Десимы».

2014/2015. 1/8 финала. «Порту» - «Базель» - 4:0 (ответная игра)

«Базель» - стандартная жертва разгромов в плей-офф ЛЧ. Сил и упорства выйти из группы у этой швейцарской команды хватает, но весной ее неоднократно ставили на место, причем не обязательно всесильные гранды. Три года назад досталось от «Порту» после домашней ничьей 1:1.

2016/2017. 1/8 финала. ПСЖ - «Барселона» - 4:0 (первая игра)

Невероятнейшее по драматургии противостояние началось с разноса «Барселоны» в Париже. 4:0 в пользу ПСЖ, только это был еще не конец…

2016/2017. 1/8 финала. «Бавария» - «Арсенал» - 5:1 (первая игра)

2016/2017. 1/8 финала. «Арсенал – „Бавария“ - 1:5 (ответная игра)

„Арсенал“ выиграл свою группу, но все равно не сумел избежать встречи с „Баварией“ в первом же раунде плей-офф. Немецкий гранд вынес лондонское недоразумение Венгера с общим счетом 10:2.

2016/2017. 1/8 финала. „Боруссия Дортмунд“ - „Бенфика“ - 4:0 (ответная игра)

Плей-офф сезона 2015/16 обошелся без крупных результатов, зато год назад на стадии 1/8 финала случилось сразу пять матчей, в которых преимущество одной из сторон измерялось четырьмя и более голами. „Боруссия“ упустила кучу моментов в Лиссабоне, проиграла 0:1, но дома взяла у „Бенфики“ убедительный реванш.

2017/2018. 1/8 финала. „Базель“ - „Манчестер Сити“ - 0:4 (первая игра)

Уже в первый игровой день нового раунда плей-офф случился разгром: „Манчестер Сити“ не стал откладывать неизбежное дело в долгий ящик и заколотил „Базелю“ четыре безответных мяча в выездной встрече. Ответная игра превращается в формальность, которая вполне может вновь завершиться крупной победой „горожан“.

В пять мячей

2004/2005. 1/8 финала. „Лион“ - „Вердер“ - 7:2 (ответная игра)

Всего через год после матча „Депортиво“ - „Милан“, установившего планку максимального преимущества на отметке „+4 гола“, это достижение было переписано. Веселенький „Вердер“ Томаса Шаафа начал путь в плей-офф с домашнего поражения от „Лиона“ 0:3, а потом прикинулся, что играет в поддавки – на выезде „музыканты“ проиграли 2:7.

2008/2009. 1/8 финала. „Спортинг“ - „Бавария“ - 0:5 (первая игра)

До розыгрыша 2008/2009 победы за явным преимуществом одерживались исключительно в ответных поединках плей-офф, а тут „Бавария“ сразу же закопала „Спортинг“. Любопытно, что на следующей стадии мюнхенцы сами „сольются“ уже после первого матча.

2009/2010. 1/8 финала. „Арсенал“ - „Порту“ - 5:0 (ответная игра)

Наравне с МЮ и „Барселоной“ - финалистами розыгрыша 2008/09, мощную победу в том сезоне записал на свой счет „Арсенал“. Уступив на „Драгао“ 1:2, дома „канониры“ катком прошлись по „Порту“, а три мяча на свой счет записал сам Лорд Бендтнер!

2013/2014. 1/8 финала. „Шальке“ - „Реал“ - 1:6 (первая игра)

Той весной ПСЖ громил „Байер“ в Леверкузене, а „Реал“ не оставил „Шальке“ даже призрачных шансов после игры в Гельзенкирхене. „Сливочным“ исторически тяжело даются матчи в Германии, но та Лига чемпионов стала исключением.

2014/2015. Четвертьфинал. „Бавария“ - „Порту“ - 6:1 (ответная игра)

В 1/8-й обе команды отметились внушительными победами, но в четвертьфинал должен был выйти кто-то один. „Порту“ сотворил сенсацию в домашней встрече, победив 3:1, однако в ответной игре „Бавария“ уже к перерыву забила пять мячей, а дальнейшее было делом техники.

2016/2017. 1/8 финала. „Барселона“ - ПСЖ - 6:1 (ответная игра)

Проиграв в первом матче 0:4, каталонцы и не думали сдаваться. Никто не верил, что такое преимущество возможно отыграть, но главное, что не верили в это подопечные Унаи Эмери, позволившие „Барселоне“ творить безобразие. Не обошлось без спорных решений арбитра Айтекина, но парижане сами выкопали себе яму и встали на краю, было несложно их столкнуть в нее.

В шесть мячей

2006/2007. Четвертьфинал. МЮ - „Рома“ - 7:1 (ответная игра)

Сейчас о такой игре фанаты „Манчестер Юнайтед“ могут только мечтать. Можете себе представить команду Моуриньо, громящую соперника в плей-офф Лиги чемпионов с таким счетом? У меня скудная фантазия, поэтому не получается. А при сэре Алексе были прецеденты. Причем МЮ сначала уступил в Риме 1:2, но уже через неделю обрушил на бедных „волков“ небеса в Манчестере. 3:0 к 20-й минуте, 4:0 после первого тайма, 7:1 в итоге. Несколько лет эта победа была самой крупной в плей-офф Лиги чемпионов.

2008/2009. 1/8 финала. „Бавария“ - „Спортинг“ - 7:1 (ответная игра)

„Спортинг“ не оказал „Баварии“ никакого сопротивления. После победы 5:0 в Лиссабоне немецкий клуб порезвился в родных стенах. Общий итог – 12:1, это самое крутое преимущество одной команды над другой по итогам двух матчей в плей-офф ЛЧ.

2011/2012. 1/8 финала. „Барселона“ - „Байер“ - 7:1 (ответная игра)

Игра, после которой раздался призыв: „Бундеслигу пора закрывать“. „Барселона“ начала с выездной победы 3:1, а уж дома и мокрого места не оставила от „Байера“. Лео Месси забил пять голов!

В семь мячей

2011/2012. 1/8 финала. „Бавария“ - „Базель“ - 7:0 (ответная игра)

„Базель“ был так дерзок, что выиграл у „Баварии“ на своем поле, но в Мюнхене „ротблау“ попали под настоящий каток. Никто не выигрывал в плей-офф Лиги чемпионов крупнее, чем в семь мячей.

2014/2015. 1/8 финала. „Бавария“ - „Шахтёр“ - 7:0 (ответная игра)

Снова 7:0, опять резвится „Бавария“. „Шахтер“ достойно держался в первом матче, который завершился со счетом 0:0, но в Мюнхене что-то сразу пошло не так. „Горняки“ остались в меньшинстве, пропустили с пенальти, а потом „Бавария“ поставила голы на конвейер.

Итого. В XXI веке в плей-офф Лиги чемпионов 30 раз были зафиксированы победы с преимуществом в четыре мяча или больше.

В 4 мяча (4:0 и 5:1) – 19 раз.

В 5 мячей (5:0, 6:1 и 7:2) – 6 раз.

В 6 мячей (7:1) – 3 раза.

В 7 мячей (7:0) – 2 раза.

В 11 случаях крупный результат фиксировался в первых матчах, 19 раз – в ответных поединках.

Распределение по стадиям следующее:

1/8 финала – 22 раза.

1/4 финала – 6 раз.

1/2 финала – 2 раза.

Шесть раз подавляющего преимущества над соперником удавалось добиться командам, играющим на выезде, но в 24 случаях крупно побеждали хозяева.

13 команд одерживали победы „4+“ в плей-офф Лиги чемпионов.

„Депортиво“, „Ливерпуль“, „Милан“, „Порту“, дортмундская „Боруссия“, „Арсенал“ и „Манчестер Сити“ - по 1 победе.

„Манчестер Юнайтед“, „Лион“, ПСЖ – по 2 победы.

„Реал“ - 3 победы.

„Барселона“ - 6 побед.

„Бавария“ - 8 побед.

18 команд терпели поражения с разницей от четырех голов в весенней стадии ЛЧ.

„Реал“, ПСВ, „Штутгарт“, „Тоттенхэм“, „Бенфика“, „Вердер“, „Шальке“, ПСЖ, „Рома“ - по 1 поражению.

„Барселона“, „Бавария“, „Порту“, „Спортинг“, „Шахтер“, „Байер“ - по 2 поражения.

„Арсенал“, „Милан“, „Базель“ - по 3 поражения.