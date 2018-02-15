Превращение 0:2 в 3:2 – рецепт Семина

«Локомотив» страдал, терпел, словно заново учился набирать скорость. Зато когда разогнался, сопернику досталось по первое число. «Соккер.ру» - о демонстрации воли железнодорожников.

Зачастую стиль игры и вообще суть матча определяют не какие-то сильные стороны, а сиюминутные слабости, текущие проблемы. У «Ниццы» наметился вполне конкретный игровой спад, заключающийся в потере надежности защитой и утрате остроты атакой. Как следствие – три подряд поражения, причем от команд, которые призваны бороться за выживание. Организационные трудности – слабость «Ниццы», которая подтверждалась. Говорить же о сравнении позиций в турнирных таблицах смысла нет – ранжирование в РФПЛ замерло в декабре, а с тех пор могло многое поменяться. Тонус «Локомотива», точнее, отсутствие реальной соревновательной практики длительное время – вот проблема команды Юрия Семина. И обе эти трудности столкнулись – каждый справлялся, как мог.

Продолжение подготовки

С первых минут стало заметно, как тяжело «Локомотиву». Борясь за чемпионский титул, вряд ли Семин планировал выход на пик формы к матчам 1/16 финала Лиги Европы. Поэтому железнодорожникам суждено провести встречи с «Ниццей» под остаточным эффектом от серьезных подготовительных нагрузок. Некоторая неповоротливость, тяжелое развитие атак в дебюте. С каждой минутой «Локомотив» будто разогревал мышцы и вспоминал, как играть в боевой футбол, тогда как «Ницца» включилась в него с первых секунд. Больше тонуса, больше уверенности и скорости на отдельных участках. Это определило во многом дебютную часть

Организационные сложности

Но с ходом матча «Локомотив» подыскивал ключи к давлению на «Ниццу». Получалось поначалу в силу не лучшего физического состояния лишь отрезками. В первом тайме таких явных отрезков было два: в районе 15-й и в районе 40-й минуты. Третий отрезок – весь второй тайм. Первый отрезок мог закончиться голом. А второй привел к попаданию в перекладину и голу в ворота хозяев – чуть надавить на эту «Ниццу», и оборона тоже «плывет». Но у «Локомотива» природа плавания одна, у «Ниццы» - иная. И если тонус гости набирали прямо по ходу матча, то добавить в организации в течение матча тяжело.

Боязнь дриблинга

А есть еще один очень важный фактор, о котором говорится много, который зачастую бросается в глаза. В чемпионате России очень, ну очень редко команды используют дриблинг, смелые решения индивидуальностей. Обычно это просто ускорения или какие-то прямо совсем неожиданные смелые ходы. В Европе даже команды-середняки не стесняются этого. И вот этот матч стал наглядной демонстрацией. Очень часто Сен-Максимен, Балотелли, Плеа, Сери и другие включали дриблинг и относительно легко ставили оппонентов в тупик. Тем же «Локомотив» ответить не мог. Отсутствие фактора дриблинга в России как такового все же ограничивает возможности клубов РФПЛ. За несколькими исключениями, которые потому и бросаются в глаза, что редки.

Фактор судейства

Арбитр матча вряд ли хотел быть заметной фигурой, но ему пришлось только за первый тайм принимать как минимум три решения, которые принято относить к категории «результативных». Наверняка судье припомнят сбитого в штрафной Бенитеса Ари – Марлон, очевидно, не успевал с подкатом и вкатился в стопу форварда сзади. Рефери не решился на пенальти. Зато он указал на «точку» в эпизоде, когда мяч после удара Сери угодил в руку Пейчиновичу. Наверняка найдутся те, кто скажет, что рука Неманьи была в естественном положении и играть ею он не собирался, но уж слишком явно она помешала полету мяча в сторону ворот.

Наконец, на последних минутах тайма судье хватило смелости назначить пенальти за снос Сарром Миранчука. Тот же Сарр во втором тайме ударил сзади по голеностопу в штрафной Ари. Форвард упал, возможно, картинно, но это не отменяет самого нарушения. Судья просто решил не давать третий пенальти – застеснялся. Собрал судья в копилку и удаление, но там особо без вопросов – Коли явно исполнял фол последней надежды на Ари. Добавилась сюда и незамеченная игра рукой от Миранчука в эпизоде с третьим голом «Локомотива». Напрасно Бенитес жаловался – судья не был самым зрячим на поле.

Решения по ходу матча

Оба тренера явно не остались довольными первым таймом. Семин провел сразу двойную замену, бросив в бой Фарфана и Рыбуса. А Фавр избавился от Марлона, списав на него ошибки в организации обороны. Семин понимал, что эту «Ниццу» можно пугать и ловить – отсюда Фарфан, Фавр этого опасался. Кстати, Юрий Павлович тоже решил одного из «виноватых» убрать – Виталий Денисов слишком явно уступал Сен-Максимену фланг. Тренерская мысль – в работе. И ведь удалось свободу Аллана ограничить. И это придало некой уверенности уже в созидании – стало получаться поджимать «Ниццу» на ее территории широким фронтом. А в растянутой обороне есть щели – туда можно хитро просовывать мячи, чем «Локомотив» и занимался, используя недостатки организации защиты хозяев. Эти ходы Семина можно назвать блестящими.

Чего стоят проникновения к воротам и как следствие – фолы нестабильных защитников «Ниццы», один из которых – Коли – доигрался до удаления, а иные – до пенальти несколько раз могли. А поймавший кураж Семин еще и Эдера бросил в бой: добивать дрогнувшую и не слишком здорово защищающуюся «Ниццу». И тут Семин не прогадал. Навалившийся «Локомотив» по взмаху волшебной палочки Юрия Павловича добил оппонента. Какое же тренерское чутье! Матч - великолепный образец умения принимать четкие и своевременные решения и без паники дирижировать коллективом.

Конечно, можно отметить сотворившего хет-трик Фернандеша, напористого Ари, смекалистого и мудрого Семина, но важно, что победа добыта командными взаимодействиями, волей «Локомотива», который потерпел, вынес тяготы, переломил себя, сломал соперника и вырвал победу, услышав особенно сладкий на выезде крик родных болельщиков в конце встречи, когда фанаты «Ниццы» уже не могли из себя выдавить ни звука.