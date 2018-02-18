Важнейшая причина неудач Зенита...

Не понимаете, почему они проигрывают? «Соккер.ру» иллюстрирует, как деклассировали чемпионскую футбольную команду всего за пару лет.

Вратарь

Вячеслав Малафеев, 71 матч в еврокубках

Единственная позиция, где чуть раньше нашли замену по классу, хотя и не по опыту. Зато и Лодыгин поначалу, и Лунев после заиграли. Юрий потом начал ошибаться, у Андрея тоже были помарки, но только вратарская линия не ослабла. Хотя не забыть, что Малафеев – легенда «Зенита», его уход на футбольную пенсию тоже подчеркнул разгар смены поколений и состава.

Защитники

Александр Анюков, 96 матчей в еврокубках

Сейчас Анюков, понятное дело, слабее Смольникова. Но у «Зенита» все настолько хорошо справа в защите, что у Игоря в Глазго 37% брака, 0 передач под удар, 0 выигранных верховых дуэлей, всего 1 отбор, 0 заработанных угловых, 0 перехватов. Анюков тоже умел сыграть плохо, но дрался, а класс у Александра был европейским. Игорь не такой стабильный – то силен, то никакой.

Эсекьель Гарай, 67 матчей в еврокубках

Центрального защитника такого уровня в команде Манчини нет. Даже Иванович в силу возраста так круто, как молодой Гарай, не играет. Серб не завязал на себе всю линию, он не главный босс. Пусть аргентинец плохо стартовал в «Валенсии», пусть карьера пошла на спад, но в «Зените» Эсекьель поначалу выступал замечательно.

Николас Ломбертс, 73 матча в еврокубках

Опять же, важнее оценить класс и опыт игрока, нежели кивать строго на его возраст и игру в последних матчах. Ветеран из ветеранов, один из самых опытных иностранных игроков в истории чемпионата России продержался в «Зените» много лет. Его опыт помогал, как и попытки бельгийца играть на уровне коллег по сборной из «Тоттенхэма».

Кристиан Ансальди, 31 матч в еврокубках

Футболист, прекрасно помогавший Бердыеву, который заинтересовал наставников в Примере, но за «Зенит» заиграть не смог. Впрочем, капитан Кришито тоже метит в этот состав – может уйти летом. Жиркову много лет, Набиуллина купили без участия Манчини, Эльмир пока даже с тренером не общался. «Зенит» с таким подходом после Кришито может неудачно наигрывать сменщиков.

Полузащитники

Аксель Витсель, 85 матчей в еврокубках

Бельгиец порой играл лениво – как Гарай в последних матчах за «Зенит». Но класс-то у Акселя такой, что ни один из хавбеков команды Манчини рядом не стоял. Даже самые интересные ребята, вроде Кузяева, не могут так легко катать мяч и выходить из-под опеки. Будь у Витселя чемпионский характер – сейчас бы представлял МЮ или МС, причем был бы любимчиком публики и экспертов.

Константин Зырянов, 70 матчей в еврокубках

Феноменального игрового интеллекта полузащитник. Причем у Зырянова не было проблем Дзагоева с травмами, психологически Константин Георгиевич тоже кремень. «Зенит» потерял российских хавбеков мирового уровня, как Зырянов, и вынужден искать им замену среди аргентинских хавбеков, которых Марадона недавно обозвал нецензурно за то, что играть, по мнению Диего, не умеют.

Роман Широков, 52 матча в еврокубках

Репутация репутацией, а Широков – замечательный футболист. Роман мог показать «от локтя» фанатам «Зенита», если был с ними не согласен, зато спокойно делал на поле, что хотел. По уровню мышления и Зырянов, и Широков – игроки той школы, что воспитывала звезд восьмидесятых и девяностых. Потерянной школы. Роман умел думать на поле, чего и Паредесу хочется пожелать.

Мигель Данни, 74 матча в еврокубках

У каждой команды есть игрок-душа, а Мигель был для «Зенита» именно таким. Жаль, что годы взяли свое, но чемпионские звания клуба из Санкт-Петербурга зависели от Мигеля так сильно, как свежие победы «Спартака» обычно завязаны на успешной игре Квинси Промеса. Португалец, к сожалению, в европейский гранд не уехал, но российский футбол украшал. И тоже потеряли!

Нападающие

Живанилдо Халк, 92 матча в еврокубках

Еще один талантливый игрок большого класса, который приехал в «Зенит» и там же завершил серьезную карьеру. Будучи красавцем в лазурных футболках – помогал голами, передачами и даже симуляциями, но Халк не закрепился в составе сборной. А из России переехал в Китай, откуда старик Тевес сбежал, набив чемоданы деньгами. В Китае Халку легко, как Неймару в Лиге 1, но в чем смысл? «Зенит» потерю не восполнил.

Саломон Рондон, 38 матчей в еврокубках

Как и Дзюба, Рондон – приличный центральный нападающий. У него в еврокубках 38 игр и 19 мячей! Если пасуют мастера, то может забивать на ровном месте. Венесуэлец не отличался желанием работать на тренировках лучше всех, но придумывать голы из ничего умеет до сих пор. Заболотный не того класса форвард, его в АПЛ не позовут, даже в состав веселого аутсайдера ВБА.

Резерв потерь: М. Кержаков, Губочан, Нету, Новосельцев, Хави Гарсия, Шатов, Жулиано, А. Кержаков, Дзюба.

Всего за три года «Зенит» потерял целый состав, пускай часть игроков ушли в аренду. Но раз ушли, то не заиграли в Петербурге, плюс они в этих арендах не молодеют. Взамен забрали половину «Ростова», накупили аргентинцев, соединили едва знакомых людей, и не случайно звучат предположения, что главная проблема – атмосфера в коллективе. Манчини не любит людей, футболисты не любят друг друга.

Иностранцы и россияне не дружат, фундаментальных фигур на поле, как Гарай, Данни или Халк, в составе больше нет. А ведь Живанилдо и Мигель точно круче Кокорина и Ригони управляли игрой. За пару лет «Зенит» потерял два десятка приличных игроков, в том числе российских, часть из всех – мирового уровня, как Халк. Теперь сожалей, что отпустил Жулиано, не сожалей – надо искать выход. Ведь «Зенит» Манчини может быть королем матчей на сборах.

Но пока Брендан Роджерс одной левой разваливает тактику итальянца в шарфике - новой команды нет. А старый чемпионский «Зенит» разбежался кто куда. Слишком резко ушли все, кто умел думать, играя в футбол. Добавьте промашки с тренерами – получите ответ, почему «Зенит» проигрывает и будет проигрывать в ближайшее время, даже если пройдут «Селтик». Игроков с богатым международным опытом поменяли на тех, кто гимн Лиги чемпионов слушает по телевизору.

Кокорину скоро 27 лет, а в групповом турнире Александр ни разу не играл. Понятия не имеет, что такое уровень Лиги чемпионов или скорости этого турнира. Из состава «Зенита» в Глазго только Кришито и Смольников выступали за нынешний российский клуб в ЛЧ. Вместе в серьезных европейских матчах состав Манчини не проверялся. Легко запомнить круглые числа – только в этом сезоне провели 20 аренд и продаж. Всего за три с половиной года потеряли 40 футболистов, минимум половина – опытные, как Данни или Широков.

Помимо очевидных причин неудач, вроде просчетов менеджмента, тренеров и футболистов, стоит обратить внимание и на переход от опытной команды к не молодому составу – средний возраст 27.5 лет, но перепуганному, когда речь заходит о серьезных официальных матчах в Европе.