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Важнейшая причина неудач «Зенита»

вчера, 16:00

Не понимаете, почему они проигрывают? «Соккер.ру» иллюстрирует, как деклассировали чемпионскую футбольную команду всего за пару лет.  

Вратарь

Вячеслав Малафеев, 71 матч в еврокубках

Единственная позиция, где чуть раньше нашли замену по классу, хотя и не по опыту. Зато и Лодыгин поначалу, и Лунев после заиграли. Юрий потом начал ошибаться, у Андрея тоже были помарки, но только вратарская линия не ослабла. Хотя не забыть, что Малафеев – легенда «Зенита», его уход на футбольную пенсию тоже подчеркнул разгар смены поколений и состава. 

Защитники 

Александр Анюков, 96 матчей в еврокубках

Сейчас Анюков, понятное дело, слабее Смольникова. Но у «Зенита» все настолько хорошо справа в защите, что у Игоря в Глазго 37% брака, 0 передач под удар, 0 выигранных верховых дуэлей, всего 1 отбор, 0 заработанных угловых, 0 перехватов. Анюков тоже умел сыграть плохо, но дрался, а класс у Александра был европейским. Игорь не такой стабильный – то силен, то никакой. 

Эсекьель Гарай, 67 матчей в еврокубках

Центрального защитника такого уровня в команде Манчини нет. Даже Иванович в силу возраста так круто, как молодой Гарай, не играет. Серб не завязал на себе всю линию, он не главный босс. Пусть аргентинец плохо стартовал в «Валенсии», пусть карьера пошла на спад, но в «Зените» Эсекьель поначалу выступал замечательно. 

Николас Ломбертс, 73 матча в еврокубках

Опять же, важнее оценить класс и опыт игрока, нежели кивать строго на его возраст и игру в последних матчах. Ветеран из ветеранов, один из самых опытных иностранных игроков в истории чемпионата России продержался в «Зените» много лет. Его опыт помогал, как и попытки бельгийца играть на уровне коллег по сборной из «Тоттенхэма». 

Кристиан Ансальди, 31 матч в еврокубках

Футболист, прекрасно помогавший Бердыеву, который заинтересовал наставников в Примере, но за «Зенит» заиграть не смог. Впрочем, капитан Кришито тоже метит в этот состав – может уйти летом. Жиркову много лет, Набиуллина купили без участия Манчини, Эльмир пока даже с тренером не общался. «Зенит» с таким подходом после Кришито может неудачно наигрывать сменщиков. 

Полузащитники

Аксель Витсель, 85 матчей в еврокубках

Бельгиец порой играл лениво – как Гарай в последних матчах за «Зенит». Но класс-то у Акселя такой, что ни один из хавбеков команды Манчини рядом не стоял. Даже самые интересные ребята, вроде Кузяева, не могут так легко катать мяч и выходить из-под опеки. Будь у Витселя чемпионский характер – сейчас бы представлял МЮ или МС, причем был бы любимчиком публики и экспертов. 

Константин Зырянов, 70 матчей в еврокубках

Феноменального игрового интеллекта полузащитник. Причем у Зырянова не было проблем Дзагоева с травмами, психологически Константин Георгиевич тоже кремень. «Зенит» потерял российских хавбеков мирового уровня, как Зырянов, и вынужден искать им замену среди аргентинских хавбеков, которых Марадона недавно обозвал нецензурно за то, что играть, по мнению Диего, не умеют. 

Роман Широков, 52 матча в еврокубках

Репутация репутацией, а Широков – замечательный футболист. Роман мог показать «от локтя» фанатам «Зенита», если был с ними не согласен, зато спокойно делал на поле, что хотел. По уровню мышления и Зырянов, и Широков – игроки той школы, что воспитывала звезд восьмидесятых и девяностых. Потерянной школы. Роман умел думать на поле, чего и Паредесу хочется пожелать. 

Мигель Данни, 74 матча в еврокубках

У каждой команды есть игрок-душа, а Мигель был для «Зенита» именно таким. Жаль, что годы взяли свое, но чемпионские звания клуба из Санкт-Петербурга зависели от Мигеля так сильно, как свежие победы «Спартака» обычно завязаны на успешной игре Квинси Промеса. Португалец, к сожалению, в европейский гранд не уехал, но российский футбол украшал. И тоже потеряли! 

Нападающие

Живанилдо Халк, 92 матча в еврокубках

Еще один талантливый игрок большого класса, который приехал в «Зенит» и там же завершил серьезную карьеру. Будучи красавцем в лазурных футболках – помогал голами, передачами и даже симуляциями, но Халк не закрепился в составе сборной. А из России переехал в Китай, откуда старик Тевес сбежал, набив чемоданы деньгами. В Китае Халку легко, как Неймару в Лиге 1, но в чем смысл? «Зенит» потерю не восполнил. 

Саломон Рондон, 38 матчей в еврокубках

Как и Дзюба, Рондон – приличный центральный нападающий. У него в еврокубках 38 игр и 19 мячей! Если пасуют мастера, то может забивать на ровном месте. Венесуэлец не отличался желанием работать на тренировках лучше всех, но придумывать голы из ничего умеет до сих пор. Заболотный не того класса форвард, его в АПЛ не позовут, даже в состав веселого аутсайдера ВБА. 

Резерв потерь: М. Кержаков, Губочан, Нету, Новосельцев, Хави Гарсия, Шатов, Жулиано, А. Кержаков, Дзюба. 

Всего за три года «Зенит» потерял целый состав, пускай часть игроков ушли в аренду. Но раз ушли, то не заиграли в Петербурге, плюс они в этих арендах не молодеют. Взамен забрали половину «Ростова», накупили аргентинцев, соединили едва знакомых людей, и не случайно звучат предположения, что главная проблема – атмосфера в коллективе. Манчини не любит людей, футболисты не любят друг друга. 

Иностранцы и россияне не дружат, фундаментальных фигур на поле, как Гарай, Данни или Халк, в составе больше нет. А ведь Живанилдо и Мигель точно круче Кокорина и Ригони управляли игрой. За пару лет «Зенит» потерял два десятка приличных игроков, в том числе российских, часть из всех – мирового уровня, как Халк. Теперь сожалей, что отпустил Жулиано, не сожалей – надо искать выход. Ведь «Зенит» Манчини может быть королем матчей на сборах.

Но пока Брендан Роджерс одной левой разваливает тактику итальянца в шарфике - новой команды нет. А старый чемпионский «Зенит» разбежался кто куда. Слишком резко ушли все, кто умел думать, играя в футбол. Добавьте промашки с тренерами – получите ответ, почему «Зенит» проигрывает и будет проигрывать в ближайшее время, даже если пройдут «Селтик». Игроков с богатым международным опытом поменяли на тех, кто гимн Лиги чемпионов слушает по телевизору. 

Кокорину скоро 27 лет, а в групповом турнире Александр ни разу не играл. Понятия не имеет, что такое уровень Лиги чемпионов  или скорости этого турнира. Из состава «Зенита» в Глазго только Кришито и Смольников выступали за нынешний российский клуб в ЛЧ. Вместе в серьезных европейских матчах состав Манчини не проверялся. Легко запомнить круглые числа – только в этом сезоне провели 20 аренд и продаж. Всего за три с половиной года потеряли 40 футболистов, минимум половина – опытные, как Данни или Широков. 

Помимо очевидных причин неудач, вроде просчетов менеджмента, тренеров и футболистов, стоит обратить внимание и на переход от опытной команды к не молодому составу – средний возраст 27.5 лет, но перепуганному, когда речь заходит о серьезных официальных матчах в Европе. 

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Все комментарии
Nikola45
Nikola45 ответил Т34
сегодня в 00:15
Т34:
Ну, ненависти у меня к тебе никакой нет, это было бы слишком много для тебя чести. Прочитав твой ответ, я еще больше убедился, что ты в футбольных обсуждениях случайный человек. Сказать такое мог только дилетант. В Советское время Спартак был 12 раз чемпионом страны, 12 раз серебряным призером, 9 раз завоевывал бронзу. 10-кратный обладатель кубка и 5 раз был финалистом. Никто в советское время его не тянул, в отличии от Динамо и цска. И после этого ты утверждаешь, что Спартак в советское время был ничем. Честно говоря, у меня нет желания с тобой даже говорить на футбольные темы. Только добавлю, что ты обгадил свой Зенит, намекнув на богатого спонсора и нечестную борьбу всякими способами. Ты это говоришь о Спартаке 90-х годов, а в натуре показал свой футбольный проект -Зенит нынешних лет. И что-то меня мучают сомнения о том, что ты помнишь футбол 60-х годов. Похоже, что для тебя футбол начался с появлением великого спонсора под названием Газпром, по указке сверху. И даже не футбол для тебя, а околофутбольные страдания, которыми ты с превеликим удовольствием заполняешь все ветки соккера.
Еще раз для ВАС!!! Спартача не только как к болельщику но и как его яркого представителя!
К незнакомому человеку обращаются на Вы! Не понятно?
Теперь по поводу Советского спартака! И все что касается Советского футбола!
Каждая республика имела свои футбольные клубы! Так вот! Российскую республику представляли Московские клубы! Украину! Киевское Динамо! Армию ЦСКА!
Милицию! Именно Московское динамо! Власть! Куда входило Министерство Иностранных дел! Часть КПСС Представлял Спартак! И так как вы полный ноль что в то время творилось в футболе! То я бы Вам не советовал козырять своими познаниями! Теперь по поводу много чести! Это прямое оскорбление собеседника! И вот на Это способны только Спартаковцы! И мне с Вами разговаривать крайне неприятно!
AgeL
AgeL
вчера в 23:38
браво г-н горин!статейка ни о чём-всё напутано перепутано,но-не спокойно на душе москвобада-переживают за невский клуб-правильно...бойтесь.
Т34
Т34 ответил Nikola45
вчера в 23:00
Nikola45:
Вот Вы!!!! еще раз для Спартача! ВЫ!!!! Так ясно? Написали весь ненавистью ко мне пост! Давайте разберемся! Чем может быть великим Спартак! Тем что когда то Спартак тянули как и все Московские клубы за уши из всех сил??? В советское время! Спартак был ни что! Помню футбол еще в 60 годы! И до развала СССР! Спартак болтался всегда в середине! А Лучшими были Динамо Киев! Динамо! ЦСКА! Вы о свои выигрышах в ЧР 90 годов????! Давайте тут посмотрим! В 90 годы у вас был самый богатый спонсор! Который вас тянул за уши! Не только честными путями! А всеми ему доступными! Еврочашка? Как вы ее назвали! Ну так Их 2 а не одна! И мы все видим если ваш Спартак не тянут то в европе он просто ноль! ВСЕ?
Ну, ненависти у меня к тебе никакой нет, это было бы слишком много для тебя чести. Прочитав твой ответ, я еще больше убедился, что ты в футбольных обсуждениях случайный человек. Сказать такое мог только дилетант. В Советское время Спартак был 12 раз чемпионом страны, 12 раз серебряным призером, 9 раз завоевывал бронзу. 10-кратный обладатель кубка и 5 раз был финалистом. Никто в советское время его не тянул, в отличии от Динамо и цска. И после этого ты утверждаешь, что Спартак в советское время был ничем. Честно говоря, у меня нет желания с тобой даже говорить на футбольные темы. Только добавлю, что ты обгадил свой Зенит, намекнув на богатого спонсора и нечестную борьбу всякими способами. Ты это говоришь о Спартаке 90-х годов, а в натуре показал свой футбольный проект -Зенит нынешних лет.
И что-то меня мучают сомнения о том, что ты помнишь футбол 60-х годов. Похоже, что для тебя футбол начался с появлением великого спонсора под названием Газпром, по указке сверху. И даже не футбол для тебя, а околофутбольные страдания, которыми ты с превеликим удовольствием заполняешь все ветки соккера.
Знак со стрелкой на груди
Знак со стрелкой на груди ответил Т34
вчера в 21:53
Т34:
Вот ты строчишь на каждой ветке, как из пулемета, везде пытаешься выставить себя знатоком, а ведь почитаешь твои комментарии, в основном один мусор, который засоряет ветки. Если ты такой умный, то скажи мне, по какому критерию ты отсчитываешь 16 лет выступления "Спартака"? И сколько лет "Зениту"? Если ему 16 лет, то могу понять твои сравнения по завоеванным титулам. Если брать всю историю "Спартака" и "Зенита", то "Зенит" и рядом не стоит. Если брать период не советского, а российского футбола, то и тут Зениту не сравняться со "Спартаком". Остается только размахивать еврочашкой и выпендриваться своей значимостью, а да, забыл, еще как мантру повторять неудачи "Спартака", но не помня о неудачах своего клуба. Конечно, об объективности с твоей стороны, не может быть и речи, потому что все пропитано спартакофобией, но иногда не мешает и задуматься о том, что ты клепаешь на страницах соккера.
Тут Вы не до конца правы. Все-таки после развала союза за Ваш клуб играла сборная России, отсюда и постоянные чемпионства с отсутствием конкуренции в первенстве. Чуть позже у других клубов появились средства, и лидирующие позиции резко пошатнулись. Многие кб гордятся ведь полуфиналом "ЛЧ", забывая, что формат турнира был совершенно другой, так почему нельзя гордиться и размахивать, как Вы говорите, еврочашкой)))
Nikola45
Nikola45 ответил Т34
вчера в 21:52
Т34:
Вот ты строчишь на каждой ветке, как из пулемета, везде пытаешься выставить себя знатоком, а ведь почитаешь твои комментарии, в основном один мусор, который засоряет ветки. Если ты такой умный, то скажи мне, по какому критерию ты отсчитываешь 16 лет выступления "Спартака"? И сколько лет "Зениту"? Если ему 16 лет, то могу понять твои сравнения по завоеванным титулам. Если брать всю историю "Спартака" и "Зенита", то "Зенит" и рядом не стоит. Если брать период не советского, а российского футбола, то и тут Зениту не сравняться со "Спартаком". Остается только размахивать еврочашкой и выпендриваться своей значимостью, а да, забыл, еще как мантру повторять неудачи "Спартака", но не помня о неудачах своего клуба. Конечно, об объективности с твоей стороны, не может быть и речи, потому что все пропитано спартакофобией, но иногда не мешает и задуматься о том, что ты клепаешь на страницах соккера.
Вот Вы!!!! еще раз для Спартача! ВЫ!!!! Так ясно? Написали весь ненавистью ко мне пост! Давайте разберемся! Чем может быть великим Спартак! Тем что когда то Спартак тянули как и все Московские клубы за уши из всех сил??? В советское время! Спартак был ни что! Помню футбол еще в 60 годы! И до развала СССР! Спартак болтался всегда в середине! А Лучшими были Динамо Киев! Динамо! ЦСКА! Вы о свои выигрышах в ЧР 90 годов????! Давайте тут посмотрим! В 90 годы у вас был самый богатый спонсор! Который вас тянул за уши! Не только честными путями! А всеми ему доступными! Еврочашка? Как вы ее назвали! Ну так Их 2 а не одна! И мы все видим если ваш Спартак не тянут то в европе он просто ноль! ВСЕ?
Nikola45
Nikola45 ответил Saang
вчера в 21:44
Saang:
Если Зенит выиграет 2:1 то получит или доп. время или поражение т.к. один гол в гостях весит больше чем гол домашний, плюс они в скотланде продули
Это не выход вот я и говорю могут и так победить
Знак со стрелкой на груди
Знак со стрелкой на груди ответил Saang
вчера в 21:40
Saang:
Если Зенит выиграет 2:1 то получит или доп. время или поражение т.к. один гол в гостях весит больше чем гол домашний, плюс они в скотланде продули
2-1, это вылет из ЛЕ
Т34
Т34 ответил Nikola45
вчера в 20:54
Nikola45:
Важнейшая причина неудач Зенита... Да мне просто смешно от такой статьи! Зенит обладатель кубка ЛЕ! Обладатель Супер кубка! Ваш Спартак в народе Семерочка что завоевал за 16 лет? ))) Вот где неудачи сплошь! Зенит проиграл на чужом поле Селтику Спартак на своем ! ))
Вот ты строчишь на каждой ветке, как из пулемета, везде пытаешься выставить себя знатоком, а ведь почитаешь твои комментарии, в основном один мусор, который засоряет ветки. Если ты такой умный, то скажи мне, по какому критерию ты отсчитываешь 16 лет выступления "Спартака"? И сколько лет "Зениту"? Если ему 16 лет, то могу понять твои сравнения по завоеванным титулам. Если брать всю историю "Спартака" и "Зенита", то "Зенит" и рядом не стоит. Если брать период не советского, а российского футбола, то и тут Зениту не сравняться со "Спартаком". Остается только размахивать еврочашкой и выпендриваться своей значимостью, а да, забыл, еще как мантру повторять неудачи "Спартака", но не помня о неудачах своего клуба. Конечно, об объективности с твоей стороны, не может быть и речи, потому что все пропитано спартакофобией, но иногда не мешает и задуматься о том, что ты клепаешь на страницах соккера.
ГусХ
ГусХ
вчера в 20:39
Каждый новый тренер Зенита был хуже чем предыдущий. Вот и причина. А на Манчини повестись..... , это сродни назначения Черчесова управлять сборной России. Очень глупо, хотя вероятно много мы не знаем, ведь был же сбитый лётчик итальянской национальности с нехилым окладом у руля главной команды и кто с кем делили гонорары неведомо
красноярец
красноярец
вчера в 20:23
во всём виноват газ.
andre_can
andre_can
вчера в 20:18
жесть какая то...у нас вся страна знает как руководить Сборниками, а теперь знают как и Зенитом руководить! а сами то почему НИКТО НЕ ИГРАЕТЕ, НЕ ТРЕНИРУЕТЕ?
Saang
Saang ответил Nikola45
вчера в 20:06
Nikola45:
Зенит конечно умеет удивить! Возьмет и выиграет 2-1 (( Главное что бы играли не остановились!
Если Зенит выиграет 2:1 то получит или доп. время или поражение т.к. один гол в гостях весит больше чем гол домашний, плюс они в скотланде продули
Nikola45
Nikola45
вчера в 20:01
До 3-0 останавливаться нельзя!
Nikola45
Nikola45
вчера в 20:01
Зенит конечно умеет удивить! Возьмет и выиграет 2-1 (( Главное что бы играли не остановились!
Nikola45
Nikola45 ответил Saang
вчера в 19:59
Saang:
Там явно не хватает контента 18+
Я боюсь такое писать тут же метлой погонят дней на 5 ))
Saang
Saang ответил Nikola45
вчера в 19:58
Nikola45:
Ну бывает штангу не доцеловал ))
Там явно не хватает контента 18+
Nikola45
Nikola45 ответил Saang
вчера в 19:58
Saang:
Моисеева надо персонально Реброву на тренировке поставить чтоб на пушечный выстрел в наши ворота не лазал
Ну бывает штангу не доцеловал ))
Saang
Saang ответил Nikola45
вчера в 19:56
Nikola45:
А вы бы Моисеева лучше поставили! )) С Трубачем ))
Моисеева надо персонально Реброву на тренировке поставить чтоб на пушечный выстрел в наши ворота не лазал
112910415
112910415
вчера в 19:40
всё сильно преувеличено!
Зенит в порядке и вполне успешен на уровне группового этапа ЛЕ!
нет, не выше, конечно
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответил Nikola45
вчера в 19:36
Nikola45:
В состав нужна отличная десятка! Пока к сожалению заменить Дани и Халка некем!
Особенно Мишу Данилова!
Nikola45
Nikola45 ответил Saang
вчера в 19:35
Saang:
Важнейшая причина неудач Зенита... Что же мешает плохому танцору... А, ну да...
А вы бы Моисеева лучше поставили! )) С Трубачем ))
Nikola45
Nikola45
вчера в 19:32
Важнейшая причина неудач Зенита...
Да мне просто смешно от такой статьи!
Зенит обладатель кубка ЛЕ!
Обладатель Супер кубка!
Ваш Спартак в народе Семерочка что завоевал за 16 лет? ))) Вот где неудачи сплошь!
Зенит проиграл на чужом поле Селтику
Спартак на своем ! ))
agidel2012
agidel2012
вчера в 19:22
Жалко Зенит - команду, а вот его болельщиков нисколько, больно зловредные
MALOVAR
MALOVAR
вчера в 19:06
МакГрегор на крестовском покером проводит итальянца в отставку
MALOVAR
MALOVAR
вчера в 18:56
Просто Манчини держит своих игроков за бакланов
Doping87
Doping87 ответил Nikola45
вчера в 18:46
Я бы сказал Данни и Гарая.
Doping87
Doping87
вчера в 18:45
Автор, пишет лишь бы писать...Малафееву нашли замену, Анюков реально постарел, Ансальди только числился в Зените Кришито в 100раз сильнее, Зырянов уже тренер, Широков давно вне футбола, Рондон откровенное дно, на Халке и Витселе не полохо заработали.
Реальные потери это Данни, Гарай, Ломбертс!
Saang
Saang ответил DEXEZ
вчера в 17:51
DEXEZ:
Если-бы у них были яйца, они-бы жилы рвали в каждом матче, а тут скорее балерины...
Они там просто слишком большие, при беге натирают
DEXEZ
DEXEZ ответил Saang
вчера в 17:43
Saang:
Важнейшая причина неудач Зенита... Что же мешает плохому танцору... А, ну да...
Если-бы у них были яйца, они-бы жилы рвали в каждом матче, а тут скорее балерины...
Saang
Saang
вчера в 17:30
Важнейшая причина неудач Зенита...
Что же мешает плохому танцору...
А, ну да...
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