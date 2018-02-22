Впечатляющие победы сёминского «Локомотива» в Европе

Блогер «Соккер.ру» Семенычч желает «Локо» удачи в домашней встрече с «Ниццей», чтобы не обесценить выездную викторию, которая вошла в фонд золотых побед железнодорожников в еврокубках.

1/32 Кубка УЕФА 1995/1996

«Бавария» - «Локомотив» - 0:1

Гол: Харлачев 71.

Во всех смыслах исторический матч для железнодорожников. Во-первых, это всего лишь вторая еврокубковая кампания «Локомотива», годом ранее московский клуб на стадии 1/32 финала Кубка УЕФА нарвался на «Ювентус», которому всухую проиграл в обоих матчах (0:3 и 0:1). Хрен редьки не слаще, год спустя на той же стадии пришлось играть против «Баварии», и здесь-то команде Юрия Семина удалось забить дебютный гол в еврокубках – его автором стал Евгений Харлачев, и одержать первую победу в турнирах под эгидой УЕФА. Естественно, никто не ожидал, что «Локомотив» сумеет взять верх над «Баварией» на «Олимпиаштадионе». В ряде эпизодов гости откровенно «отскочили», а в середине второго тайма Харлачев убежал на свидание с Оливером Каном и переиграл легендарного вратаря. В Москве мюнхенцы поиграют мышцами и выиграют 5:0, но это не обесценивает победу над «Баварией» в первом матче.

Видеообзор

Групповой этап Лиги чемпионов 2001/2002

«Андерлехт» - «Локомотив» - 1:5

Голы: Илич 2 – Измайлов 13; Сенников 28; Пименов 58; Бузникин 63, 69.

На протяжении 16 лет эта победа была самой крупной для российских клубов в Лиге чемпионов. Осенью «Спартак» с аналогичным счетом побил «Севилью» и повторил достижение. А ведь начиналась игра в Брюсселе для «Локомотива» ужасно: «Андерлехт» забил на второй минуте и продолжил закручивать смерчи у ворот Нигматуллина, но чуть ли не первый же выпад гостей привел к ответному голу, а потом еще одна ошибка бельгийцев – и железнодорожники уже ведут в счете. После перерыва Пименов и дважды вышедший на замену Бузникин довели дело до разгрома, «Локомотив» четко сработал на свободном пространстве, которое москвичам благородно предоставил раскрывшийся «Андерлехт». В избранное этот триумф!

Видеообзор

Групповой этап Лиги чемпионов 2001/2002

«Локомотив» - «Реал» - 2:0

Голы: Бузникин 30; Черевченко 50.

Нужно сказать, что осенью 2001-го «Локомотив» и Семин дебютировали на групповом этапе Лиги чемпионов. Железнодорожники попали в компанию к «Реалу», «Роме» и «Андерлехту». Испанский и итальянский клуб вышли в следующий раунд соревнования, а «Локо» довольствовался третьим местом, но обе победы, одержанные в той Лиге чемпионов, запомнились. О разгроме «Андерлехта» сказано выше, а в последнем туре команда Юрия Семина превзошла мадридский «Реал», который тот розыгрыш Лиги чемпионов выиграет с шикарным голом «циркулем» Зидана в финале. Да, Висенте Дель Боске не привез в Москву всех звезд «Королевского клуба», но сам факт победы над мадридским суперклубом впечатляет. Часто ли такое случается с российскими командами в Лиге чемпионов?

Видеообзор

Групповой этап Лиги чемпионов 2002/2003

«Галатасарай» - «Локомотив» - 1:2

Голы: Шаш 73 – Лоськов 70; Евсеев 75.

На следующий год «Локомотиву» удается преодолеть первый групповой этап Лиги чемпионов, хотя после четырех туров такой исход кажется фантастическим. Москвичи дважды проиграли «Барселоне», уступили дома «Галатасараю» и сыграли вничью с «Брюгге». Одно очко за два тура до конца перед поездкой в стамбульский ад – кажется, что песенка железнодорожников спета. Но не тут-то было! Стадиона «Али Сами Йен» с его децибелами и беснующимися болельщиками боялись даже топ-клубы, но «Локомотив» не испугался. Развязка в матче наступила в течение пяти минут второго тайма, когда команды обменялись точными ударами. Гости прошили оборону турок дважды, а «львы» смогли ответить только голом Хасана Шаша. В последнем туре «Локо» выиграет у «Брюгге» и героически пробьется во второй групповой этап.

Видеообзор

Групповой этап Лиги чемпионов 2003/2004

«Локомотив» - «Интер» - 3:0

Голы: Лоськов 2; Ашветия 50; Хохлов 57.

«Интер» и до прихода Моуриньо был крутым, итальянский футбол еще не покинул европейский трон, за полгода до этой встречи в полуфинале Лиги чемпионов играли три представителя Серии A, в том числе «Интер», а «Ювентус» и «Милан» потом делили трофей в решающей схватке. «Локомотив» не просто переиграл «нерадзурри» на своем поле, но разбил гостей из столицы моды с крупным счетом. Юрий Семин торжествовал.

Видеообзор

Групповой этап Лиги чемпионов 2003/2004

«Локомотив» - «Динамо Киев» - 3:2

Голы: Бузникин 28; Игнашевич 45 (пенальти); Паркс 89 – Белькевич 37; Шацких 65.

Не менее важную, а по драматургии даже более яркую победу одержал «Локомотив» в следующем домашнем матче той Лиги чемпионов. Железнодорожники дважды выходили вперед, киевляне дважды отыгрывались, а три очка для «красно-зеленых» вырвал на предпоследней минуте основного времени костариканский форвард Уинстон Паркс.

Видеообзор

1/8 финала Лиги чемпионов 2003/2004

«Локомотив» - «Монако» - 2:1

Голы: Измайлов 32; Маминов 59 – Морьентес 69.

В розыгрыше Лиги чемпионов 2003/04 каждый домашний матч «Локомотива» оборачивался праздником для болельщиков. Не стала команда Юрия Семина портить традицию и в плей-офф, где столкнулась с «Монако». «Локомотив» дважды забил в ворота монегасков, но, к сожалению, Фернандо Морьентес сумел отыграть один мяч. Именно благодаря этому голу на выезде и судейству португальского арбитра в ответной встрече «Монако», а не «Локомотив» сыграет в четвертьфинале турнира, а потом в полуфинале и финале, где монегасков остановит Жозе Моуриньо и его «Порту».

Гол Измайлова

Гол Маминова

1/16 финала Лиги Европы 2017/2018

«Ницца» - «Локомотив» - 2:3

Голы: Балотелли 4, 28 (пенальти) – Фернандеш 45 (пенальти), 69, 77.

Победа в выездном матче над «Ниццей» уже вписана в золотой фонд еврокубковых достижений «Локомотива». Во-первых, команде Семина удался фирменный камбэк со счета 0:2 (в РФПЛ в этом сезоне была похожая встреча со «Спартаком»), во-вторых, стадия не игрушечная – весенний плей-офф Лиги Европы. Хочется, чтобы железнодорожники ничем не омрачили эту славную победу и по итогам домашней встречи пробились в следующий раунд еврокубкового соревнования.

Видеообзор