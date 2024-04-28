Василис Хадзипанагис: был с Пеле вместе на футбольном поле, а с Марадоной не пришлось

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сегодня, 18:09

Это третья статья, посвященная Василису Хадзипанагису. В первой были перечислены его матчи за сборные СССР в 1974 и 1975 годах. Во второй был представлен видеоотчёт о 5 его голах с угловых в чемпионате Греции.

Продолжим.

Сколько же имён и различных прозвищ было у Василиса Хадзипанагиса за его карьеру!

В Ташкенте, да и во всём Узбекистане в первой половине 70-х он завоевал своей виртуозной игрой любовь зрителей. В различных источниках можно встретить одно из первых его прозвищ, которым нарекли его узбекские фанаты — Ходжа, уважаемый, благородный человек. Но как оказалось, это не полный вариант. Болельщики Пахтакора творчески переработали его трудную фамилию и соединили со словом Ходжа — и получился Ходжипанакс (или Ходжи панакс).

Как уже говорилось ранее, в сборной СССР (молодёжной, потом олимпийской) никто Василиса не называл Васей. Его звали Лакис, уменьшительно-ласкательно от Василис.

А вот когда он перебрался насовсем в Грецию, то его стали звать Васей. По-гречески пишется так: ΒΑΣΙΑ, здесь все буквы заглавные, или Βασια. И под этим именем его знают все в Греции.

В разных источниках можно встретить и написание его имени с удвоенной S в середине — Vassilis.

В Советском Союзе телекомментаторы его греческую фамилию произносили с ударением не в том месте, поэтому мы его и до сих пор произносим привычно как ХадзипанАгис. Но правильно всё-таки с ударением на последний слог — ХадзипанагИс.

И выглядел молодой футболист на футбольных полях СССР по-разному. Вот таким запечатлел Хадзипанагиса историк узбекского футбола Владимир Сафаров:

Скорее всего, снимок сделан в Ташкенте 7 апреля 1973 г. в первом матче сезона.

Хотя на другом фото 1973 года Василис был вроде без усов:

В 1974 г. Хадзипанагис привлекался к играм и в молодёжную, и в олимпийскую сборную. Вот вместе с одноклубником Василием Фёдоровым Хадзипанагис с усами:

Потом от усов он отказался.

Вот фото команды Пахтакор 1975 года, того года, когда Василис решил уехать в Грецию:

В ноябре-декабре 1974 г. сборная СССР под руководством Валентина Николаева совершила турне по юго-восточной Азии. Сборная считалась молодёжной, возраст до 23 лет. Но уже тогда шли разговоры, чтобы понизить возрастную планку для молодёжек до 21 года. Поэтому та команда выступала как олимпийская сборная СССР , для них возрастных ограничений ещё не было.

Команда посетила Сингапур (2 матча), Таиланд (3 матча) и наведалась в Индонезию, в столицу этой большой островной страны, в Джакарту.

В предыдущих 5 матчах олимпийцы забили 14 безответных голов. 6 декабря выиграли 2:0 и в Индонезии у местной команды.

Точно по тем же странам и в то же самое время (плюс-минус) совершал вояж и легендарный Пеле, он давал уроки футбола (теорию и практику) молодёжи. Он был лицом компании Пепси-Кола, титульного спонсора будущего первого молодёжного чемпионата мира (в 1977 году, сборная СССР стала первым чемпионом мира тогда). До этих стран Пеле был в Японии и Гон-Конге. Таиланд был 48-й страной в его вояже.

Пеле везде тепло встречали. В Японии Пеле подарил футболку с номером 10 представителю японского города Симидзу, где, как написано под фото, и зародился японский футбол.

Японцы подарили Пеле бейсболку старейшего клуба Yokohama Country.

С 9 по 11 декабря 1974 г. Пеле посещал Индонезию. Местный климат ему не очень подошёл, пишут, что Пеле серьёзно простудился. А на 10 число была запланирована встреча с президентом страны Сухарно и ряд мероприятий. Врачи президента сумели «отремонтировать» Пеле, и 10 декабря он встретился с Сухарно. И ему Пеле тоже подарил футболку с номером 10:

Запланированную тренировку молодых индонезийских футболистов пришлось передоверить другому бразильскому спецу, здоровье Короля футбола дороже. А вот матч двух европейских команд, оказавшихся в тот момент в Джакарте, Пеле и президент Сухарно посетили в тот же день.

10 декабря в Джакарте основная сборная Чехословакии сыграла товарищеский матч с олимпийской сборной СССР . Пеле выходил на футбольное поле и сделал первый символический удар по мячу в присутствии 40 тыс. зрителей.

Вот когда Василис Хадзипанагис и оказался вместе с Королём на футбольном поле. Фото с церемонии начала этого матча найти не удалось.

Вы же знаете, что Хадзипанагиса звали не иначе как «греческий Марадона», но это, конечно, позже, когда Василис почти заканчивал играть и мир уже знал, кто такой Марадона.

Но вот с самим Марадоной Василис никогда не пересекался на футбольном поле. Не довелось.

А ведь Хадзипанагис был популярен уже с первых минут пребывания на земле предков. Василис поехал из Москвы поездом, потому что прямого авиарейса в Салоники не было. А на поезде ехать двое суток с лишком. Прибыл заполночь 22 ноября — а на вокзале толпа болельщиков, говорят около 3 тысяч человек, все ждали его.

Вот фото с вокзала:

Вот таким он прибыл на греческую землю 22 ноября 1976, в дублёнке с меховым воротником:

Следующее фото вряд ли сделано 22 ноября, но атмосферу, в которой оказался талантливый футболист, оно отражает:

Про первые его матчи за клуб Ираклис и за различные сборные Греции было рассказано в прошлой статье.

На фото два дебютанта сборной Греции в матче 6 мая 1976 против Польши — Илияс Галакос и Василис Хадзипанагис. Оба «эмигранты». Галакос хоть и родился в Греции, но семья рано переехала жить в Германию. Он там и в футбол играл. А потом вернулся на родину. У Василиса немного другой расклад, но сути не меняет.

Да вот и весь стартовый состав сборной Греции в том майском матче:

Галакос — стоит крайний слева, Хадзипанагис — сидит крайний справа.

Первый и практически единственный полноценный матч за сборную Греции для Хадзипанагиса.

Через 8 лет, 22 июля 1984 г. на нью-йоркском стадионе Giants (искусственное покрытие, разметка для американского футбола) Василис Хадзипанагис принял участие в составе сборной звёзд всего мира в матче против клуба Космос из Нью-Йорка.

На фото часть игроков той сборной мира:

Стоит в центре Франц Беккенбауэр, рядом с ним Василис. Кстати, рядом с Василисом тоже с греческим флагом Томас Маврос из клуба АЕК , капитан сборной Греции тех лет. Сидят с английскими флагами Кевин Киган и Питер Шилтон. Слева итальянец Джузеппе Дамиани, игравший в Наполи и Милане, а потом и в самом Космосе. Стоят также игроки из Колумбии, Гондураса и Перу.

В сборной мира Хадзипанагис играл с непривычным номером 13. Наверное, единственный раз в карьере достался ему этот номер. И объявляли его как игрока сборной СССР и Пахтакора, когда он вышел на замену на 55 минуте. Многочисленная греческая диаспора Нью-Йорка скупила немалую долю билетов на матч, только чтобы увидеть Vasia.

На следующей фотографии Василис Хадзипанагис дома среди трофеев:

Обратите внимание — на полке знаменитое фото трёх игроков Пахтакора в красных футболках, тройка нападения Василий Фёдоров, Михаил Ан и Василис Хадзипанагис.

В фильме о Хадзипанагисе эту тройку назвали легендарной, а само слово «тройка» просто написали без перевода, греческими буквами:

В мае 1977 г. сборная СССР прилетела в Салоники на практически решающий матч за выход в финальную часть ЧМ -78. В аэропорту их встречал Василис Хадзипанагис. Он очень хотел увидеться со своим партнёром по Пахтакору Василием Фёдоровым. После тёплых приветствий Василис попросил у бывших соотечественников лишь одно — обыграть этих вредных греков. Не получилось. Очередной чемпионат мира прошёл без сборной СССР .

В октябре 2024 г. Василис Хадзипанагис отметит свой 70-летний юбилей. Его партнёров и друзей из Пахтакора не стало почти 45 лет назад, 11 августа 1979 случилась трагедия. Вечная память!

Здоровья ветерану!

И хотя по-английски фильм о нём называется «Это моя жизнь», на родном языке всё-таки душевней: «С любовью, Вася!»