Он заменит Бензема в «Реале»

11 марта 2018, 13:00

Кейн и Икарди – интересные ставки, но Перес нашел форварда, который играл в решающих матчах ЛЧ и доказал стабильность читателям «Соккер.ру».

Зачем Левандовски покидать «Баварию»?

Роберт недавно поменял агента. Пригласил человека, у которого в мире футбола спорная репутация – Пини Захави. После такого шага нельзя исключать, что новым клубом Левандовски станет «Челси», ведь Абрамович давно знает Захави. Очевидно, что поляк расстался с тем, кто представлял его интересы десяток лет, не ради нового контракта с «Баварией». Тем более Роберт критиковал политику немецкого клуба – считал, что покупают слишком слабых и дешевых игроков.

В Мюнхене готовы платить Роберту много денег, но политику клуба ради него менять не станут. Румменигге сказал прямо – никого не держат. Еще в прошлом году председатель правления «Баварии» заявил: «Роберт мечтает играть за „Реал“». И хотя Карл-Хайнц сразу же ехидно добавил, что контракт у поляка до 2021 года без клаусулы, вряд ли взрослого мужика можно удержать в Мюнхене силой. Так что все сводится к цене и позиции «Реала» по поводу покупки именно Левандовски.

Смена агента на скандального, но влиятельного, и слова одного из главных людей в мировом футболе - это ведь не «слухи», а факты. Левандовски хочет в «Реал», значит, вероятный трансфер нужно проанализировать.

Плюсы Роберта

- колоссальный опыт. Где был Кейн в матче против «Ювентуса»? Разок красиво ударил мимо «девятки», больше ничего предметного в решающий момент не создал. Куда девался Икарди, когда «Интер» начал тонуть? Мауро может быть королем Серии А, но это не показатель. Левандовски в молодости смог обыграть «Реал» с «Боруссией», а поражения «Баварии» в ЛЧ прошлых лет не только вина форварда – в Мадриде мог бы играть не хуже Бензема;

- непохожесть на Бензема. Поляк как центральный нападающий кардинально отличается от Бензема. К стилю Карима – без голов, но с участием в построении атак, обостряющими атаки передачами и попыткой сделать ассист, соперники «Реала» привыкли. Левандовски напарникам подыгрывает реже, но поляк сильнее по всему, что касается завершающей фазы атаки.

У Роберта средняя результативность сезона 0.91 – почти по голу за игру, у Карима – 0.23, почти в четыре раза ниже. И не стоит вспоминать ассисты француза – почти все случились по ходу разгромов. Без применения категорий «хуже» и «лучше» можно предположить, что Левандовски сделает «Реал» непредсказуемым для соперников, чего Бензема предложить не в состоянии;

- личная мотивация. Играть за «Реал» поляк мечтал давно, не скрывал этого, но постоянно был не первым в списке. Теперь может оказаться главным кандидатом в центр нападения;

- чемпионский характер. Левандовски всерьез обиделся на напарников по «Баварии» после того, как Обамеянг обошел его в споре снайперов на один мяч. Человек, мыслящий подобным образом, подходит «Реалу» ментально;

- феноменальная игра головой. Бензема так работать на втором этаже не умеет, и хотя Роналду благополучно спасает бомбардировками с воздуха, навесы и угловые «Реала» станут еще опаснее, когда к Серхио и Криштиану добавят Роберта;

- невероятная стабильность. Поляк проводит на мировом уровне седьмой подряд сезон – такой нападающий пригодится, ведь даже не планирует сбавлять обороты, а возраст позволяет пару лет провести на уровне, который даже молодому Бензема не снился. У Левандовски только в Бундеслиге за «Баварию» сто мячей благодаря новому хет-трику;

- шикарная физика. В августе Левандовски стукнет тридцать лет, но физически даст фору многим центральным нападающим, а поскольку Карим почти на год старше – можно подумать о замене француза на человека, который попадет в ворота в неудачном для Роналду матче и вытащит «Реал»;

- желание брать ответственность. Роберт не сидит у других в тени. Не сказать, что в последнее время «Бавария» выигрывала большие матчи в ЛЧ благодаря поляку – в финалах ведь не светятся, но Левандовски и пенальти забьет, и пять голов за девять минут придумает. Совершенный центральный форвард, таких людей в мире мало.

Минусы Роберта

- трудный характер. Мбаппе, которого хотел видеть в «Реале» тренер Зидан – улыбчивый добряк и дипломат не по возрасту. Кейн кажется простоватым, но старательным. А Левандовски другой по нраву, ближе к Икарди по скандальности. У новичка легко может возникнуть конфликт. Даже в «Баварии», где о гордости поляка знают, умудрился сцепиться с Хуммельсом;

- позиция на поле. Если Бензема и Бэйл служат в подтанцовке Роналду, а у Иско и Асенсио никто не спрашивает об их роли, как и у Лукаса Васкеса, то Левандовски знает только одну позицию – центрального нападающего во всех смыслах. Манджукич должен был подстраиваться, Мюллер вынужден играть так, как удобно королю футбольной Польши. Роберт будет влиять на результативность Роналду, Криштиану может приревновать;

- запросы «Баварии». Важный пункт, поскольку новый виток слухов о Роберте в «Реале» сопровождался ценой - 150 млн евро. Если в «Реале» готовы выложить такие деньги за нападающего, которому осталось в футболе примерно столько лет, как провел в «Баварии» - четыре, то Перес сошел с ума. Немцы могут заломить цену, оправдает ли Роберт неадекватные деньги – загадка;

- возраст поляка. Почти тридцать лет – немало, это не форвард, который будет выступать за «Реал» без сбоев десять лет. Впрочем, у молодых кандидатов тоже есть минусы и помимо цены. Кейн не аналог немецкого Вернера, который и сам забивает, и другим ассистирует. Икарди тоже не ассистент от Бога.

Перес явно ищет человека, который не похож на Бензема, рад забыть Карима как страшный сон. Следовательно, самый опытный из кандидатов Левандовски может подойти «Реалу», поскольку не будет тратить время на адаптацию. Привык играть в вечном чемпионе – уйдет в команду, которая из кубков завтракает, обедает и ужинает.

«Реал» откажется от Кейна в пользу Левандовски?

Торговаться с боссом «Тоттенхэма» Леви сложнее, чем вести переговоры с террористами, взявшими заложников? Надо спросить у Переса. Пусть только во втором случае на кону человеческие жизни, а в первом всего лишь футбол и деньги, Флорентино уже думает о миллионах, которые нужно потратить, чтобы заполучить Неймара. На месте руководства «Реала» между Харри и бразильцем – объединяем их по ценовой категории, а не по позиции, вы бы тоже взяли второго.

Но Неймар приходит условно вместо Бэйла – валлийца попробуют сплавить кому-то в Англии. Быть может, найдется смельчак, желающий реанимировать карьеру физически мощного собирателя мелких травм. А вот Бензема с его изумительными финтами остается проблемой не Зидана – у француза отличные отношения с другом, а «Реала». Форвард нужен, поскольку Роналду даже сейчас показывает разный футбол от месяца к месяцу.

А что будет через год? Не нужно объяснять, зачем «Реалу» покупка результативного центрального форварда. Но если раньше присматривались к Икарди и Кейну – молодым и дорогим, то после того, как Левандовски поменял агента и явно вознамерился покинуть «Баварию» летом, могут подписать поляка. Обойдется дешевле, но может решить локальную проблему «Реала» - отсутствие голевой поддержки от форварда, когда его напарники не смогут забить в рядовом матче Ла Лиги.

На ЛЧ Роналду настраивается всегда, но Пересу не нужны такие провалы в чемпионате, как в текущем сезоне. И даже минимальные победы над «Эйбаром» его не сильно радуют, ведь снова положились на Криштиану. Поэтому Левандовски может стать вторым номером в трансферном списке «Реала», а первым будет идти Неймар. Хитрые решения, ведь бразилец в правильной модели игры может заиграть на уровне Роналду в ближайшем будущем, а Левандовски даже в худшей форме результативнее бедняги Бензема.

Карим был сильным нападающим, но его приручили в «Реале», сделали плюшевым. Убедили, что беззубый нападающий, который вроде бы много и продуктивно перемещается – тот, кто нужен публике и пугает соперников. Француз потерял инстинкты хищника. Роналду автократией и авторитетом чуть раньше задавил Игуаина, который долго отходил в Италии, потом выдавил в сторонку Бензема. Но Левандовски настолько наглый, что может подойти дерзкому «Реалу» лучше, чем дорогие Икарди или Кейн.

Для Мюнхена у Роберта даже слишком много гонору, скуповатые и рассудительные немцы с опаской косятся на его дикие диктаторские порывы и претензии по поводу амбиций самой «Баварии», а для Мадрида его наглость в самый раз. И его голы, конечно же.