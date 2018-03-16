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ЦСКА отправит Венгера в аут? Жребий 1/4 Лиги Европы

16 марта 2018, 16:58
ЦСКА отправит Венгера в аут? Жребий 1/4 Лиги Европы

ЦСКА нежелательно было вытаскивать соперников на букву «А», но армейцы не удержались от встречи со знаменитым противником. Блогер «Соккер.ру» Семенычч оценивает эту и другие пары.

«Арсенал» vs ЦСКА = 80% на 20%

В Лиге Европы остались два очевидных фаворита – «Арсенал» и «Атлетико». По идее, кто-то из них должен выигрывать Кубок. Таким образом, российские клубы точно не назовешь счастливчиками на жеребьевках: «Локомотиву» в 1/8 финала достался «Атлетико», который жестоко доказал свое превосходство, а ЦСКА в четвертьфинале сразится с «Арсеналом», имея возможность сыграть против «Спортинга» или «Марселя». С другой стороны, если выбирать сугубо между испанским и английским злом, то «канониры» со всей их небрежностью, инфантилизмом, состарившимся Арсеном Венгером и регулярными нелогичными проколами выглядят гораздо предпочтительнее. Естественно, «Арсенал» - фаворит в дуэли с ЦСКА с огромным отрывом, а еще нужно подчеркнуть, что лондонцы провалили задачи на других фронтах, и в Лиге Европы должны сражаться как львы. Тем не менее, «Атлетико» - это соперник, который душит вас и ваши малейшие ростки надежд, а «Арсенал» иногда сам себя берет за шею и надавливает. Некоторые, знаете ли, получают удовольствие от таких странных манипуляций.

Еще на фоне скорой встречи «Арсенала» и ЦСКА сразу приходит на ум вот какое обстоятельство: последний «сухой» матч в Лиге чемпионов перед своей знаменитой одиннадцатилетней серией Игорь Акинфеев сыграл в Лондоне против «Арсенала». И творил там чудеса. Дело было еще на «Хайбери», теперь «канониры» примут армейцев на другой арене, уже привычном «Эмирейтс Стэдиум». Итак, в лондонской встрече 12-летней давности была зафиксирована ничья 0:0, а в Москве ЦСКА выиграл с минимальным счетом 1:0 благодаря голу Даниэля Карвальо. Таким образом, история и статистика на стороне «красно-синих», которые пока не пропустили от «Арсенала» ни одного мяча. И наш совет таков – не надо и начинать! 

В составе ЦСКА в тех матчах принимали участие Игорь Акинфеев, Сергей Игнашевич и братья Березуцкие. В «Арсенале» остался только Арсен Венгер, немного не дождался Тео Уолкотт, перебравшийся зимой в «Эвертон». Но какие люди играли за «канониров» тогда: Йенс Леманн, Вильям Галлас, Жилберто Силва, Сеск Фабрегас, Томаш Росицки, Александр Глеб, Эммануэль Адебайор, Робин ван Перси, Тьерри Анри. Тот «Арсенал» был сильнее нынешнего, но его удалось сдержать. Хотя определяющим фактором новой встречи может стать тот факт, что ведущие защитники за это время состарились на 12 лет. Быстрые соперники могут разрывать армейцев, так делал и «Лион», просто у «ткачей», на счастье команды Виктора Ганчаренко, не сложились отношения с реализацией. «Арсенал» тоже имеет серьезное превосходство в скоростях, но эффективность у «канониров» не всегда на высшем уровне. В любом случае, удачи, ЦСКА! Она-то уж точно не повредит.

«РБ Лейпциг» - «Марсель» = 50% на 50%

Не вижу фаворита в этой паре. «Марсель» идет в тройке в чемпионате Франции, а в 1/8 финала в двух матчах переиграл крепкий баскский «Атлетик». У Руди Гарсия очень симпатичная команда, хотя есть нелады с обороной. Но ведь то же самое можно сказать и о «РБ Лейпциг»! «Быки» знают толк в тонких комбинациях на скорости, но как только приходится обороняться, начинают нервничать и паниковать, что мы видели в играх против «Зенита». К слову, коллекция скальпов у «РБ Лейпциг» в плей-офф солидная. Сначала выбили «Наполи», потом «Зенит». Мне это противостояние видится совершенно непредсказуемым, но что можно попытаться угадать, так это количество забитых мячей и созданных моментов. Думаю, по сумме двух матчей можно запросто увидеть под 10 голов. Возможно, в самый яркий футбол в Лиге Европы на уровне четвертьфиналов сыграют именно «Марсель» и «РБ Лейпциг».

«Лацио» - «Зальцбург» = 60% на 40%

В первом порыве хочется закричать: «Какой к черту „Зальцбург“? „Лацио“ уже в полуфинале, зафартило с жребием!» И вроде бы действительно: какие могут быть шансы австрийцев против соперника из топ-чемпионата? Как оказывается, высокими. «Зальцбург» на групповой стадии опередил в турнирной таблице «Марсель», а в плей-офф уже выбил «Реал Сосьедад» и дортмундскую «Боруссию». Разве этого мало, чтобы начать всерьез считаться с командой из Австрии? Безусловно, «Зальцбург» - самая малоизученная команда в четвертьфинале Лиги Европы, но сам факт присутствия дружины под руководством Марко Розе в восьмерке лучших команд турнира заставляет исправить эту несправедливость. «Лацио» и Симоне Индзаги со своей итальянской тщательностью разберут игру «Зальцбурга» на атомы и наверняка обнаружат, что имеют дело с реально сильной командой. «На бумаге» перевес на стороне «орлов», но он чисто номинальный.

«Атлетико» - «Спортинг» = 95% на 5%

Искреннее считаю, что фавориту Лиги Европы достался самый простой противник из возможных. Во-первых, ехать далеко не нужно, во-вторых, для умелого и стирающего конкурентов в пыль за малейшие промашки «Атлетико» такие несобранные, расхлябанные команды, как «Спортинг», являются настоящим подарком. Лиссабонцы пропустили за два матча четыре мяча от «Астаны», сражение с чешской «Викторией» завершили в дополнительное время. Даже других вариантов не допускаю: «матрасники» должны стирать «львов» в порошок (не обязательно по счету, но по содержанию и сути) и выходить в полуфинал.

Повторение финала и английская рубка. Четвертьфиналы Лиги чемпионов

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Все комментарии
Аня Романова
Аня Романова
13 апреля в 15:47
аахахах уже отправил, только Гончара 6-3
starche
starche
10 апреля в 07:12
В ауте скорее окажется Гончар.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
19 марта в 22:48
удачи ЦСКА!!!!
Виктор Лошаков
Виктор Лошаков
19 марта в 21:09
Канониры-сильная команда! Этого отрицать нельзя при всей их расхлябанности в этом сезоне, они сильны! Поэтому ЦСКА вряд ли пройдет пушкарей, но как хотелось бы чтобы мой клуб прошёл канониров!
60spartak na cska
60spartak na cska
19 марта в 17:07
сдается мне что цска должен пройти арсенал!мы же его проходили!так что удачи цска!!!
П.Пар
П.Пар
18 марта в 19:11
Да, не повезло коням. Уважаю ЦСКА, но, на мой взгляд, в данном случае ничего ему не светит
ckori
ckori
18 марта в 17:11
А вот эти провакационные статейки оставьте для внутренних разборок-кто кого и когда!Прям все решили что Цска круче Арсенала?И кто это придумывает!
Багров-брат
Багров-брат
18 марта в 06:21
Жребий слеп. Но, что ни говори, а ЦСКА в евротурнирах прошёл дальше всех. Это показатель класса, хотя бы на уровне наших российских команд. Удачи армейцам!...)))
Ver
Ver
18 марта в 06:07
Нет никаких фаворитов, хрень это всё, начинается игра и там уж как попрёт, победы ЦСКА!
InKarpinWeTrust
InKarpinWeTrust
17 марта в 22:52
    sir_Alex
    sir_Alex ответил Betman
    17 марта в 15:33
    Betman:
    Не дождёшься!
    А вдруг? И, вообще, кто ты???
    Betman
    Betman ответил sir_Alex
    17 марта в 11:04
    sir_Alex:
    Удачи и победы коням!
    Не дождёшься!
    Фата лист
    Фата лист ответил Ген Геныч
    17 марта в 10:54
    Ген Геныч:
    Ну тогда оставайся при таком мнении)))))))Вот такие как ты все время команду ставят выше,чем есть на самом деле,а потом искренне удивляются,почему сборная летит какой нить Кореи к примеру или почему наши команды в ЛЧ проваливаютсь и ссылаются все время на то что группа мол сильная не повезло с жребием и тд.По факту наш чемпионат слабее Лиги 1 и даже слабее Голландского!!!! и сборная у нас ниже среднего уровня по классу игроков!!!!Но ты упрись в стену и верь что наши топ в Европе и во всем виноват жребий неудачный)))))))Адьос!!!!!!))))))))
    У тебя истерика? Откуда столько скобок? Откуда у тебя сформировались странные мысли и почему ты их приписываешь мне? Сам с собой диалог ведешь и что-то мне предъявляешь, где я писал, что наши клубы топ и причем здесь сборная? Я наш чемпионат считаю восьмым в Европе, объективно чемпионат Англии, Испании, Италии, Германии, Франции, Португалии и Украины сильней нашего, про Нидерланды бред, их футбол в кризисе, нет уже той системы, которая штамповала молодые дарования для топ-клубов Европы и нет денег для покупок футболистов высокого класса, да и очные встречи российских клубов с голландскими в нашу пользу.
    13 RUS
    13 RUS
    17 марта в 08:48
    Если наши пройдут,то точно аут))
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответил Фата лист
    17 марта в 06:08
    Фата лист:
    Так я на опять не повезло и остался, своего мнения не изменил.
    Ну тогда оставайся при таком мнении)))))))Вот такие как ты все время команду ставят выше,чем есть на самом деле,а потом искренне удивляются,почему сборная летит какой нить Кореи к примеру или почему наши команды в ЛЧ проваливаютсь и ссылаются все время на то что группа мол сильная не повезло с жребием и тд.По факту наш чемпионат слабее Лиги 1 и даже слабее Голландского!!!! и сборная у нас ниже среднего уровня по классу игроков!!!!Но ты упрись в стену и верь что наши топ в Европе и во всем виноват жребий неудачный)))))))Адьос!!!!!!))))))))
    Parovoznic
    Parovoznic ответил zamsb
    17 марта в 05:37
    zamsb:
    Будем откровенны перед собой. Выход ЦСКА в 1/4 Лиги Европы это в настоящее время "потолок" для команды. ЦСКА откровенно повезло , что Лион в ответной игре выбрал непонятную тактику. Если бы Лион играл с самого начала так, как заиграл после пропущенного третьего мяча от ЦСКА (последние двадцать минут игры), то я думаю для ЦСКА все уже бы закончилось как для Локомотива и Зенита в 1/8. То что на данном этапе жребий их свел с английским Арсеналом это может даже и к лучшему. Еще раз посмотрят на уровень своего мастерства на фоне одного из грандов Европейского футбола.
    "посмотрят на уровень своего мастерства на фоне одного из грандов Европейского футбола"
    - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Если уж и смотреть на уровень своего мастерства среди грандов, то в ЛЕ это должен быть Атлетико. Мы вот посмотрели. Скажем так: есть куда стремиться )))))))))

    Так что лучше б, что коням для прохождения дальше выпали французы, а для "посмотреть на уровень своего мастерства" - Атлетико. Но вот жребий - есть жребий...
    Parovoznic
    Parovoznic ответил Ген Геныч
    17 марта в 05:32
    Ген Геныч:
    Для наших команд-уточню еще разочек!!!!!)))))))))Локо кто попался? проекту кто попался? а кто попался ЦСКА? в ЛЧ была ли команда хуже Бенфики? думаю что нет.Так что везение тут во всем.Прошлые года зачем в пример приводить то?Именно в этом году ЦСКА реально очень много везло,до сей поры к сожалению((((.Я вот надеялся на Зальцбург но выпал один из 2-х фаворитов на ЛЕ!К сожалению везение кончилось(!
    Со всем, тобой написанным, согласен, кроме этого. Жребий для Зенита был нормальным, немчики, думаю, были проходимыми, ибо это даже не Арсенал.
    А так - да, всё по делу.
    амурец
    амурец
    17 марта в 04:54
    да коням не повезло Арсенал ребята серьёзные, но всё же все будем болеть за ЦСКА и желаем им пройти в 1\2
    Фата лист
    Фата лист ответил Ген Геныч
    17 марта в 02:51
    Так я на опять не повезло и остался, своего мнения не изменил.
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответил Фата лист
    17 марта в 02:05
    Фата лист:
    Я не готов принимать, то что ты мне говоришь и должен ли? Ты почему-то решил, что Лейпциг какой-то невероятный клуб, хотя он вообще первый раз в Европе играет. У ЦСКА жеребьевка была только приятней, чем у Локомотива, о чем я уже давно написал ниже, а то что Лейпциг сильнее Лиона я не соглашусь и через 3 часа. Они между собой не играли, а сопостовляя клубы на бумаге, я не вижу среди них фаворита, тоже самое касается Селтика и Звезды. А сравнивать жеребьевку групп ЛЧ и ЛЕ вообще неуместно, там без сравнения ясно, где клубы сильней. К тому же я не загонял себя в рамке сравнений с жеребьевкой для остальных российских клубов, тем более их на этой стадии уже нет. А говоря, что ЦСКА опять не повезло с жеребьевкой опирался исключительно на то, что на конкретной стадии турнира есть клубы, которых было бы приятней увидеть в соперниках, потому считаю наш разговор законченным, ибо говорим мы о разном.
    Ну так сразу надо было так и сказать)))))))а то про опять не повезло-это ты перегнул явно!))))
    dead dolphin
    dead dolphin ответил zamsb
    16 марта в 22:17
    zamsb:
    Будем откровенны перед собой. Выход ЦСКА в 1/4 Лиги Европы это в настоящее время "потолок" для команды. ЦСКА откровенно повезло , что Лион в ответной игре выбрал непонятную тактику. Если бы Лион играл с самого начала так, как заиграл после пропущенного третьего мяча от ЦСКА (последние двадцать минут игры), то я думаю для ЦСКА все уже бы закончилось как для Локомотива и Зенита в 1/8. То что на данном этапе жребий их свел с английским Арсеналом это может даже и к лучшему. Еще раз посмотрят на уровень своего мастерства на фоне одного из грандов Европейского футбола.
    Збс логика
    Что мешало Лиону играть "так" как после третьего мяча до первого мяча?
    Что им мешало играть "Так" в Москве?
    И Если бы они играли "так", ЦСКА что, никак не отреагировал бы?
    А, кстати, "играть так, как после 3ьего мяча ЦСКА", это как? пытаться отыграться?
    мдааа
    ARMENIAN
    ARMENIAN
    16 марта в 21:55
    никаких шансов у армейцев... разные уровни!
    tims
    tims
    16 марта в 21:14
    Весьма спорные рассуждения. Автор хочет отобрать пальму первенства у бубнового оракула... Уравнивать "Арсенал" с "Атлетико" в качестве претендентов на победу в нынешней ЛЕ не профессионально. Англичане для ЦСКА - соперник не лёгкий, но проходимый. Думаю, победит тот, у кого больше будет фарта. Армейцам он точно не помешал бы...
    zamsb
    zamsb
    16 марта в 20:33
    Будем откровенны перед собой. Выход ЦСКА в 1/4 Лиги Европы это в настоящее время "потолок" для команды. ЦСКА откровенно повезло , что Лион в ответной игре выбрал непонятную тактику. Если бы Лион играл с самого начала так, как заиграл после пропущенного третьего мяча от ЦСКА (последние двадцать минут игры), то я думаю для ЦСКА все уже бы закончилось как для Локомотива и Зенита в 1/8. То что на данном этапе жребий их свел с английским Арсеналом это может даже и к лучшему. Еще раз посмотрят на уровень своего мастерства на фоне одного из грандов Европейского футбола.
    Фата лист
    Фата лист ответил Ген Геныч
    16 марта в 20:14
    Я не готов принимать, то что ты мне говоришь и должен ли? Ты почему-то решил, что Лейпциг какой-то невероятный клуб, хотя он вообще первый раз в Европе играет. У ЦСКА жеребьевка была только приятней, чем у Локомотива, о чем я уже давно написал ниже, а то что Лейпциг сильнее Лиона я не соглашусь и через 3 часа. Они между собой не играли, а сопостовляя клубы на бумаге, я не вижу среди них фаворита, тоже самое касается Селтика и Звезды. А сравнивать жеребьевку групп ЛЧ и ЛЕ вообще неуместно, там без сравнения ясно, где клубы сильней. К тому же я не загонял себя в рамке сравнений с жеребьевкой для остальных российских клубов, тем более их на этой стадии уже нет. А говоря, что ЦСКА опять не повезло с жеребьевкой опирался исключительно на то, что на конкретной стадии турнира есть клубы, которых было бы приятней увидеть в соперниках, потому считаю наш разговор законченным, ибо говорим мы о разном.
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответил Фата лист
    16 марта в 19:50
    Фата лист:
    Лейпциг не вышел из группы в ЛЧ, пропустив Бешикташ и Порту в чем их сила? Лион выбил Эвертон и Вильярреал с ЛЕ. Бенфика до начала ЛЧ позиционировалась, главным претендентом на второе место в группе, как они сыграли это уже условности, жеребьевка проходит по бумаге и силы команд мы точно так же сравниваем. Ибо, что будет на поле заранее знать нельзя, а постфактум можно говорить, что Зальцбургу повезло с жеребьевкой в 1/8, Боруссию, то они прошли.
    Ну как ты не поймешь то?а?среди наших команд жребий у ЦСКА был самым удачным,что в ЛЧ,что в ЛЕ.Я про это тебе толдычу уже час а ты броню поставил в профиль!!!!Я тебе говорил про твое (опять не повезло с жребием)-ты это то хоть пойми!А так со второй частью твоего последнего поста согласен на все 100%.
    Фата лист
    Фата лист ответил Ген Геныч
    16 марта в 19:42
    Лейпциг не вышел из группы в ЛЧ, пропустив Бешикташ и Порту в чем их сила? Лион выбил Эвертон и Вильярреал с ЛЕ. Бенфика до начала ЛЧ позиционировалась, главным претендентом на второе место в группе, как они сыграли это уже условности, жеребьевка проходит по бумаге и силы команд мы точно так же сравниваем. Ибо, что будет на поле заранее знать нельзя, а постфактум можно говорить, что Зальцбургу повезло с жеребьевкой в 1/8, Боруссию, то они прошли.
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответил Фата лист
    16 марта в 19:31
    Фата лист:
    Лион примерно одного уровня с Лейпцигом, Звезда не хуже Селтика. Понятно, что Локомотиву не везло больше, Ницца и Атлетико очень сильны, но это не отменяет того факта, что ЦСКА не везет со жребием, надр быть очень странным, чтобы называть Бенфику и Лион удачным жребием.
    ))да неужели?Лион и Лейпциг-серьезно?))))))))))))Бенфика в этом году сильная?)))))))))Не ну если ты это серьезно то это ахтунг))))))
    Фата лист
    Фата лист ответил Ген Геныч
    16 марта в 19:26
    Лион примерно одного уровня с Лейпцигом, Звезда не хуже Селтика. Понятно, что Локомотиву не везло больше, Ницца и Атлетико очень сильны, но это не отменяет того факта, что ЦСКА не везет со жребием, надр быть очень странным, чтобы называть Бенфику и Лион удачным жребием.
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответил Фата лист
    16 марта в 19:22
    Фата лист:
    Повезло ровно один раз со Звездой, в остальном, где везение? В 1/8 были клубы слабее Лиона, да и в 1/4 они есть, но Арсенал точно к таковым не относится. А мои слова про опять не повезло, не только по этому году, вспомни группы, в которые ЦСКА попадал в ЛЧ. Умудрялись всех грандов вытаскивать даже будучи посеянными в первой корзине.
    Для наших команд-уточню еще разочек!!!!!)))))))))Локо кто попался? проекту кто попался? а кто попался ЦСКА? в ЛЧ была ли команда хуже Бенфики? думаю что нет.Так что везение тут во всем.Прошлые года зачем в пример приводить то?Именно в этом году ЦСКА реально очень много везло,до сей поры к сожалению((((.Я вот надеялся на Зальцбург но выпал один из 2-х фаворитов на ЛЕ!К сожалению везение кончилось(!
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