ЦСКА отправит Венгера в аут? Жребий 1/4 Лиги Европы

ЦСКА нежелательно было вытаскивать соперников на букву «А», но армейцы не удержались от встречи со знаменитым противником. Блогер «Соккер.ру» Семенычч оценивает эту и другие пары.

«Арсенал» vs ЦСКА = 80% на 20%

В Лиге Европы остались два очевидных фаворита – «Арсенал» и «Атлетико». По идее, кто-то из них должен выигрывать Кубок. Таким образом, российские клубы точно не назовешь счастливчиками на жеребьевках: «Локомотиву» в 1/8 финала достался «Атлетико», который жестоко доказал свое превосходство, а ЦСКА в четвертьфинале сразится с «Арсеналом», имея возможность сыграть против «Спортинга» или «Марселя». С другой стороны, если выбирать сугубо между испанским и английским злом, то «канониры» со всей их небрежностью, инфантилизмом, состарившимся Арсеном Венгером и регулярными нелогичными проколами выглядят гораздо предпочтительнее. Естественно, «Арсенал» - фаворит в дуэли с ЦСКА с огромным отрывом, а еще нужно подчеркнуть, что лондонцы провалили задачи на других фронтах, и в Лиге Европы должны сражаться как львы. Тем не менее, «Атлетико» - это соперник, который душит вас и ваши малейшие ростки надежд, а «Арсенал» иногда сам себя берет за шею и надавливает. Некоторые, знаете ли, получают удовольствие от таких странных манипуляций.

Еще на фоне скорой встречи «Арсенала» и ЦСКА сразу приходит на ум вот какое обстоятельство: последний «сухой» матч в Лиге чемпионов перед своей знаменитой одиннадцатилетней серией Игорь Акинфеев сыграл в Лондоне против «Арсенала». И творил там чудеса. Дело было еще на «Хайбери», теперь «канониры» примут армейцев на другой арене, уже привычном «Эмирейтс Стэдиум». Итак, в лондонской встрече 12-летней давности была зафиксирована ничья 0:0, а в Москве ЦСКА выиграл с минимальным счетом 1:0 благодаря голу Даниэля Карвальо. Таким образом, история и статистика на стороне «красно-синих», которые пока не пропустили от «Арсенала» ни одного мяча. И наш совет таков – не надо и начинать!

В составе ЦСКА в тех матчах принимали участие Игорь Акинфеев, Сергей Игнашевич и братья Березуцкие. В «Арсенале» остался только Арсен Венгер, немного не дождался Тео Уолкотт, перебравшийся зимой в «Эвертон». Но какие люди играли за «канониров» тогда: Йенс Леманн, Вильям Галлас, Жилберто Силва, Сеск Фабрегас, Томаш Росицки, Александр Глеб, Эммануэль Адебайор, Робин ван Перси, Тьерри Анри. Тот «Арсенал» был сильнее нынешнего, но его удалось сдержать. Хотя определяющим фактором новой встречи может стать тот факт, что ведущие защитники за это время состарились на 12 лет. Быстрые соперники могут разрывать армейцев, так делал и «Лион», просто у «ткачей», на счастье команды Виктора Ганчаренко, не сложились отношения с реализацией. «Арсенал» тоже имеет серьезное превосходство в скоростях, но эффективность у «канониров» не всегда на высшем уровне. В любом случае, удачи, ЦСКА! Она-то уж точно не повредит.

«РБ Лейпциг» - «Марсель» = 50% на 50%

Не вижу фаворита в этой паре. «Марсель» идет в тройке в чемпионате Франции, а в 1/8 финала в двух матчах переиграл крепкий баскский «Атлетик». У Руди Гарсия очень симпатичная команда, хотя есть нелады с обороной. Но ведь то же самое можно сказать и о «РБ Лейпциг»! «Быки» знают толк в тонких комбинациях на скорости, но как только приходится обороняться, начинают нервничать и паниковать, что мы видели в играх против «Зенита». К слову, коллекция скальпов у «РБ Лейпциг» в плей-офф солидная. Сначала выбили «Наполи», потом «Зенит». Мне это противостояние видится совершенно непредсказуемым, но что можно попытаться угадать, так это количество забитых мячей и созданных моментов. Думаю, по сумме двух матчей можно запросто увидеть под 10 голов. Возможно, в самый яркий футбол в Лиге Европы на уровне четвертьфиналов сыграют именно «Марсель» и «РБ Лейпциг».

«Лацио» - «Зальцбург» = 60% на 40%

В первом порыве хочется закричать: «Какой к черту „Зальцбург“? „Лацио“ уже в полуфинале, зафартило с жребием!» И вроде бы действительно: какие могут быть шансы австрийцев против соперника из топ-чемпионата? Как оказывается, высокими. «Зальцбург» на групповой стадии опередил в турнирной таблице «Марсель», а в плей-офф уже выбил «Реал Сосьедад» и дортмундскую «Боруссию». Разве этого мало, чтобы начать всерьез считаться с командой из Австрии? Безусловно, «Зальцбург» - самая малоизученная команда в четвертьфинале Лиги Европы, но сам факт присутствия дружины под руководством Марко Розе в восьмерке лучших команд турнира заставляет исправить эту несправедливость. «Лацио» и Симоне Индзаги со своей итальянской тщательностью разберут игру «Зальцбурга» на атомы и наверняка обнаружат, что имеют дело с реально сильной командой. «На бумаге» перевес на стороне «орлов», но он чисто номинальный.

«Атлетико» - «Спортинг» = 95% на 5%

Искреннее считаю, что фавориту Лиги Европы достался самый простой противник из возможных. Во-первых, ехать далеко не нужно, во-вторых, для умелого и стирающего конкурентов в пыль за малейшие промашки «Атлетико» такие несобранные, расхлябанные команды, как «Спортинг», являются настоящим подарком. Лиссабонцы пропустили за два матча четыре мяча от «Астаны», сражение с чешской «Викторией» завершили в дополнительное время. Даже других вариантов не допускаю: «матрасники» должны стирать «львов» в порошок (не обязательно по счету, но по содержанию и сути) и выходить в полуфинал.

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