Меняем прописку с Чемпионшипа на АПЛ

23 марта 2018, 18:27

Как всегда предлагаю немного заглянуть во второй эшелон английского чемпионата, и поговорить о командах, которые имеют хорошие шансы на повышение в классе.

Перед первым туром, я определился для себя с командами, которые поборются за повышение в классе: это будет «Астон Вилла», «Сандерленд» и «Лидс Юнайтед». Могу сказать одно: «Халл» или «Мидлсбро» попадут в плей-офф вместе с «Редингом» и «Шеффилдом Уэнсдей». Также есть шанс у «Престон Норд Энд», или у одной из вернувшихся команд из первой лиги «Болтон» или «Шеффилд Юнайтед» - которые сходу могут проскочить чемпионшип и побороться за выход в АПЛ. А теперь давайте посмотрим на сколько я смог точно определится со счастливчиками.

Вулверхэмптон - 82 очка .

Совсем недавно «волки» играли в премьер-лиге, их триумф состоялся в сезоне 2008/2009, когда они выиграли чемпионшип и поднялись в элиту. Следующие 3 сезона прибывания клуба в элите сопровождались упорной борьбой за выживание, и в сезоне 2011/2012 они выбыли обратно. С тех пор они даже умудрились провалится в первую лигу, когда в сезоне 2012/2013 заняли 23-е место, но уже в следующем году, они вернулись обратно, выиграв турнир Лиги Один, набрав при этом более 100 очков. В этом сезоне команда буквально сразу возглавила турнирную таблицу чемпионшипа, многие эксперты и букмекеры перед стартом говорили, о том, что команда под руководством Нуну Санту сможет оказаться в первой десятке, и даже попасть по итогам сезона в элиту. Один из пользователей соккера Ia-respect0 дал такой комментарий «Вулвс должны попасть в зону плей-офф». В последних 5 турах клуб одержал 3 победы («Лидс» 3-0, «Рединг» 3-0 и «Бертон» 3-1) и дважды проиграл («Астон Вилле» 1-4 и «Фулхэму» 0-2)

Кто за возвращение «Вулверхэмптон» в АПЛ: YES/NO.

Кардифф Сити - 76 очков.

В сезоне 2013/2014 впервые в своей истории попал в АПЛ, но клуб не смог остаться в элите, даже не смотря на то, что их по середине чемпионата возглавил экс-игрок МЮ Уле Гуннер Сульшер, который сменил Малки Макея. Клуб набрал 30 очков одержав всего 7 побед вернулись обратно во второй эшелон. Клуб плавал по течению, пока в октябре 2016 года Нил Уорнок не был назначен главным тренером команды. Это случилось, когда у команды был явный спад, и тогда ласточки в 11 играх одержали всего 2 победы, и плавали в самом низу. Однако Кардифф закончил сезон 2016/2017 на 12-ом месте, даже ударно провели 17 матчей подряд. Начало сезона 2017/2018 стало самым эффективным в истории, Кардифф установил новый клубный рекорд, выиграв свои три игры на старте чемпионата, это произошло впервые за 107-летнюю профессиональной истории клуба, их рекорд дошел до пяти победных матчей подряд со старта чемпионата. Так что они имеют все шансы, чтобы пробиться в элиту. В последних 5 матчах «ласточки» одержали пять побед. («Брентфорд» 3-1; «Бирмингем Сити» 3-2; «Барнсли» 2-1; «Бристоль Сити» 1-0; «Ипсвич Таун» 1-0).

Кто за возвращение «Кардифф Сити» в АПЛ: YES/NO.

Фулхэм - 69 очков.

По итогам сезона 2013/2014 «Фулхэм» покинул высший английский дивизион, заняв 19 место в АПЛ с 32 очка в 38 играх. Вылетев во второй эшелон, клуб продолжал переживать непростые времена, два последующих года финишируя в нижней части турнирной таблицы, избегая вылета в первую лигу. Команду сначала возглавил Феликс Магат, который не сумел спасти дачников от вылета, и неудачно стартовал в шипе, после чего был уволен, на его место взяли валлийца Кита Симмондса, который также не смог дать результата. И лишь с назначением на пост главного тренера серба Славиши Йокановича в сезоне 2016/2017 команда смогла пробиться в зону плей-офф заняв в чемпионате 6-е место. Однако год назад в первом раунде по сумме двух матчей они проиграли «Редингу», отложив надежды и мечты о возвращении в АПЛ ещё как минимум на один год. И вот сейчас «дачники» имеют хорошие шансы на повышение в классе, на прямую возможно они уже не попадут, но побороться снова в плей-офф они смогут. В последних 5 матчах подопечные Йокановича одержали 4 победы («Престон» 2-1; «Шеффилд Юн». 3-0; «Дерби Каунти» 2-1; и «Вулверхемптон» 2-0.) и один раз сыграли в ничью («Куинз Парк Рейнджерс» 2-2).

Кто за возвращение «Фулхэма» в АПЛ: YES/NO.

Астон Вилла - 69 очков.

В 2016 году «Астон Вилла» впервые в своей истории покинула премьер-лигу, и впервые за 29 лет покинула высший дивизион английского футбола. Последний раз такой провал случился в 1987 году, но уже через сезон, тогда они вернулись в элиту. Перед первым сезоном команды во втором эшелоне, клуб сменил сразу владельца, а затем и тренера. Но эти сугубо-космические перестановки не увенчались успехом. В прошлом сезоне 2016/2017 «Астон Вилла» не смогла вернутся в АПЛ, по сути провалив чемпионат, финишировав во второй десятке на 13 месте. Поначалу их тренером был экс-рулевой «Челси» Роберто Ди Маттео, однако после неудачного старта, когда в 11-ти играх было набранно всего 10 очков при одной победе, его отправили в отставку. В октябре 2016 года на его место был приглашен Стив Брюс, который до этого несколько лет возглавлял «Халл Сити». У тренера получилось два раза выводить клубы из второго эшелона так было с «Бирмингем Сити», а после и с «Халлом». Так что в этом сезоне у него будет такой третий шанс. Также в клубе играет и экс-игрок «Челси» Джон Терри. Последние матчи три победы («Вульверхэмптон» 4-1; «Сандерленд» 3-0; «Шеффилд Уэн». 4-2) и два поражения («Болтон» 0-1; «Куинз Парк Рейнджерс» 1-3).

Кто за возвращение «Астон Виллы» в АПЛ: YES/NO.

Дерби Каунти - 62 очка.

Последний раз «бараны» проводили свой сезон в АПЛ 2007/2008, где заработали звание худшей команды за всю историю Премьер-лиги, закончив сезон на последнем месте с 11 очками. После возвращения клуба в чемпионшип их возглавлял с 2009 года Найджел Клафф, клуб застрял в середине таблицы. Его сменил Стив Макларен, который за два сезона сумел вернуть команду в зону плей-офф. В сезоне 2013/2014 команда под руководством Макларена заняла 3 место в чемпионате, хотя в первой игре победили по сумме двух матчей «Брайтон» 6-2, но в финале проиграли «Куинз Парк Рейнджерс» 1-0. В следующем сезоне команда заняла восьмую строчку и Макларен ушел тренером в «Ньюкасл» играющий в АПЛ, но был уволен из-за неудовлетворительных результатов. Сезон 2016/2017 «бараны» снова пригласили его тренером, на смену Найджелу Пирсону, но в этот раз не сумел добиться результатов, и его сменил Гари Роуэтт с которым они заняли 9-е место в прошлом сезоне, а сейчас они идут снова в зоне плей-офф. В последних пяти матчах четыре ничьих («Ноттингем» 0-0; «Куинз Парк Рейнджерс» 1-1; «Рединг» 3-3; «Лидс» 2-2) и один матч проиграли («Фулхэм» 2-1).

Кто за возвращение «Дерби Каунти» в АПЛ: YES/NO.

Мидлсбро - 62 очка.

В прошлом сезоне 2016/2017 после 7 летнего отсутствия «Боро» в АПЛ, они вернулись в элиту, и казалось бы у клуба хорошо подобранный состав, и есть шансы остаться здесь. Но судьба распорядилась по своему. Не смотря на то, что команду возглавлял Айтор Каранка, который и поднял клуб в элиту, а воротах стоял Виктор Вальдес клубу не суждено было остаться в лиге. Каранка был уволен в марте, так как клуб на тот момент опустился на 19 строчку, его сменил Стив Агнью, который до конца был назначен временно исполняющим обязанности клуба, но эта мера не увенчалась успехом клуб так и застрял на 19 строчке и покинул элиту. В чемпионшипе клуб возглавил Гарри Монк, но тренера ждал итоговый провал, к середине чемпионата «Боро» плелся на 9 строчке чемпионата, его сменил Тони Пьюлис, с которым на данном этапе клуб зацепился за зону плей-офф, и имеет шанс вернутся обратно в АПЛ за один сезон. Можно сказать «Мидлсбро» похож на себя образца 90-х годов, когда команда чередовала первый эшелон со вторым. В последних пяти играх одержали три победы («Барнсли» 3-1; «Бирмингем Сити» 1-0; «Лидс» 3-0), и две игры свели к ничьим («Брентфорд» 1-1; «Сандерленд» 3-3).

Кто за возвращение «Мидлсбро» в АПЛ: YES/NO.

7) Бристоль Сити 61 очко; 8) Престон Норд Энд 60 очков; 9) Шеффилд Юнайтед 60 очков: а также Миллуолл с 58 очками - эти клубы конечно уже потеряли надежду напрямую попасть в высшую лигу, однако у них есть шанс зацепится за зону плейофф, тем более играть еще 8 туров.

Какие можно сделать выводы: в этот раз мне удалось назвать всего две команды, которые смогут поменять свою прописку с Чемпионшипа на АПЛ это «Астон Вилла» и «Мидлсбро». Но на прямую попадет только один клуб, так как им придется оспорить данный выход в раунде плей-офф, а также если после 46 туров данный расклад не поменяется в таблице. Так же я упоминал, что «Шеффилд Юнайтед» или «Престон норд Энд» могут побороться за выход, если к концу чемпионата войдут в 6-ку. Также думал, что «Халл Сити» и Леонид Слуцкий смогут попасть хотя бы в плей-офф, но у них вышел не удачный союз, «тигры» барахтались возле зоны вылета.

С «Лидсом» вышла промашка, хотя вроде начали удачно, и даже были в зоне плей-офф, но постепенно клуб сбавил, сменив еще по средине сезона и наставника, провалились павлины в середину таблицы, в прошлом сезоне они были куда ближе к выходу в АПЛ, чем сейчас. А «Сандерленд», верил, что они смогут побороться за выход в апл, но они провалились в самый низ в самом начале, и выплыть у них не получается до сих пор, облюбовав 24-ю строчку турнирной таблицы. «Черные коты» в прошлом сезоне провалились во второй эшелон заняв 20-ю строчку, сейчас они также близки к вылету в первую лигу с последнего места. На данный момент их возглавляет экс-тренер сборной «Уэльса» Крис Колман, а вроде такой тренер должен тренировать в АПЛ, но видимо в отличии от Дэвида Мойеса, валлиец не боится запачкаться, и постарается сохранить им прописку, хотя это миссия судя по всему невыполнима. «Рединг» и «Шеффилд Уэнсдей», которые также фигурировали в моих словах, не сумели оправдать надежд, и не сумели в этом сезоне даже приблизится к 6-ке.

PS А какой клуб по вашему сможет попасть в АПЛ в следующем сезоне, выбираем тройку претендентов или тройку тех, кого бы вы хотели видеть высшем дивизионе.