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Свита капитана Смолова. Варианты атаки для сборной России

26 марта 2018, 22:22
Свита капитана Смолова. Варианты атаки для сборной России

На матч с французами сборную России выведет в качестве капитана Смолов. Он же – единственная аксиома в атаке команды Черчесова. «Соккер.ру» ищет для Федора идеальных партнеров.

Станислав Черчесов объявил, что капитаном сборной России в матче с вице-чемпионами Европы будет Федор Смолов. Сейчас это следствие того, что место в воротах займет Андрей Лунев, а не Игорь Акинфеев, но допускаю, что форвард «Краснодара» и лучший бомбардир РФПЛ получит повязку на постоянной основе, если вновь удастся удачно сыграть против сильного соперника. Напомню, в последний раз, когда Смолов был капитаном, сборная России сыграла вничью с одними из фаворитов ЧМ-2018 испанцами – 3:3, а сам Федор оформил дубль. Стоит успешно выступить против сборной Франции, и можем получить Смолова в качестве капитана на чемпионате мира. На фарт. Игорь Акинфеев вряд ли станет возражать, если будет принято такое решение.

Но с отличительным знаком на плече или без, а Смолов точно будет в стартовом составе на домашнем чемпионате мира (если только не подлая травма или иной форс-мажор, свят-свят-свят). Немногие могут похвастаться такими же твердыми позициями в сборной, как Федя, а в атаке сейчас и вовсе наблюдается картина «Смолов и пустота». Пока был здоров Кокорин, просматривались два центра силы, и почти наверняка схема 3-5-2 с нападающими «Зенита» и «Краснодара» впереди, сейчас Черчесову предстоит поломать голову, чтобы обеспечить ведущего нападающего лучшей обслугой – видели мы, как в матче с бразильцами Федор был отрезан от командной игры. Непозволительно столь нелепо и нерационально распоряжаться по-настоящему сильным футболистом в составе сборной России.

Что мы знаем наверняка? Черчесов не откажется от тактики с тремя центральными защитниками, поэтому на знакомую по «Краснодару» схему 4-3-3 Федору рассчитывать не приходится. Впрочем, и сборная России не планирует играть в такой футбол, как «быки», чья игра строится на владении мячом. Значит, возможны варианты только в рамках использования трех центральных защитников. Расстановка 3-5-2 с напарником, разновидности 3-4-3 с двумя помощниками, чьи роли только предстоит написать, а также 3-5-1-1 с ярко выраженными флангами и личным плеймейкером по соседству. Пожалуй, с этого начнем, потому что он использовался в матче против Бразилии.

Смолов и личный ассистент

Против Бразилии Станислав Черчесов отрядил в центр поля трио Глушаков – Зобнин – Головин, а в атаке Смолову призван был помогать Алексей Миранчук. Безусловно, полузащитники тоже выдвигались вперед, мы видели попытки обострить со стороны Зобнина и Головина (Глушаков действовал глубже всех), но если говорить о взаимодействиях в линиях, то тройка полузащитников решала свои задачи. Миранчук не делал треугольник ромбом, у него была особая отдельная функция, но Алексей не стал связующим звеном между средней линией и форвардом. Возможно, проблема в силе соперника или в несоответствии персоналии – в роли Миранчука можно представить и Дзагоева, который его заменил, и Шатова, и Головина, хотя Александр полезнее в центре поля. Скорее всего, в нынешней сборной России просто нет подходящего футболиста со столь высоким уровнем индивидуального мастерства, чтобы действовать на ограниченном пространстве, разбрасывать соперников финтами и находить Смолова филигранными передачами. Аршавин бы и рад скинуть десяток лет, но вряд ли успеет до мундиаля.

Смолов и «башня»

Если нет кадров, чтобы обхитрить и превзойти в мастерстве, нужно прибегать к более простым решениям: стену можно перелезть, обойти, разобрать по кирпичикам, а при наличии дурной силы и заряда смелости – даже пробить головой. «Кирки» и «мотыги» у нас имеются. Станислав Саламович сомневается, что сборной России нужен большой форвард? Как будто маленьких, юрких, техничных и результативных у нас целый полк, и глаза разбегаются. Кто из нападающих, кроме Смолова, играет на хорошем уровне после травмы Кокорина? Заболотный и Дзюба первыми придут на ум. Первый – потому что в «Зените», второй – потому что ушел из «Зенита» и стал забивать за «Арсенал». Думаю, у связки Смолова с габаритным нападающим есть перспективы. Антон или Артем (а если выбирать эту модель, то в заявке должны быть оба) могут цепляться за верховые мячи, скидывать, играть корпусом, расчищать пространство для Федора. Отчасти это примитив и подход «маленькой» команды, но давайте начистоту – сборная России сейчас «большая»? Может быть, раз не получается поставить сколь-нибудь понятную игру, настало время принимать простые, но эффективные решения для конкретных игровых блоков. Риторический вопрос адресован Черчесову.

Смолов в треугольнике

Наконец, наиболее любопытный и прогрессивный вариант, при котором в помощь Смолову отряжаются два человека. В то же время, это наиболее сложная для внедрения задача, ведь придется убрать одного полузащитника из центра поля, что автоматически поменяет функции бровочников – они должны будут сделать шаг от латералей в направлении классических фланговых полузащитников. Функционально, естественно. И снова встает вопрос выбора кадров в среде отсутствующих ориентиров. Правда, тройка нападения в такой формации тоже предполагает, как минимум, две разновидности. Кто сыграет полезнее рядом со Смоловым и для Смолова – тяготеющие к флангам игроки или «полусредние» хавбеки, ориентированные на игру в пас?

В первой вариации можно использовать даже Черышева и Самедова (что, кстати, решит проблему размещения на поле одновременно и Александра, и Марио Фернандеса). Во второй разновидности «под» Федором могут сыграть Головин, Дзагоев, Кузяев, Зобнин, Миранчуки, Ерохин – масса возможностей. Даже Шатов с Мамаевым – как в «Краснодаре». Решать, впрочем, Черчесову. Каждая из предложенных возможностей содержит как плюсы, так и минусы. Но знаете, что пугает? Отсутствие какого бы то ни было внятного решения, метание и рефлексия. И правда. Переживать не о чем: до чемпионата мира еще целых 80 дней, можно сборную заново построить!

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Все комментарии
Правдин Семён
Правдин Семён ответил ekliziast
27 марта в 21:33
И в мыслях не было) У меня совесть на месте ещё)
60spartak na cska
60spartak na cska ответил 60spartak na cska
27 марта в 15:13
60spartak na cska:
давай зенит на поле!они вроде ничего сыграли!и голов не пропустили и играли как львы!
заболотный такой красивый гол ...............................не забил!
60spartak na cska
60spartak na cska
27 марта в 15:12
давай зенит на поле!они вроде ничего сыграли!и голов не пропустили и играли как львы!
ekliziast
ekliziast ответил Правдин Семён
27 марта в 14:02
Правдин Семён:
Сплошная беда у нас, а не сборная.И не на своих местах многие.Акинфеев-вратарь, тут вопросов нет(тоже самое Лунёв, Селихов).Но если вратаря четыре, то почему четвёртый не Беленов или Довбня? И зачем их, всё-таки четыре? Левый защитник.Давно пора понять,что это не Комбаров.Он-полузащитник с низким оборонительным потенциалом.И Самедов навыки игры на правом фланге защиты давно утратил.Левые- Щенников,Набиуллин,Кудряшов.Но Кудряшов стал в сборной лцз..Где лучший по отборам Полуяхтов?Правые защитники-Смольников,Фернандес и многие другие(Макеев,Паршивлюк,Комбаров и т.п.).Центральные-Семёнов,Полуяхтов,Иванов,Кутепов,Новосельцев.И ещё фамилий пять найдётся.С чистыми опорниками хуже.Тут первый Денисов,можно ставить Ерохина,Кузяева.ЦП-Головин,Зобнин,Дзагоев,Мамаев.Глушаков-в лучшем случае АП,в центре поля ему не место.Итак,на позиции АП могут играть Глушаков,тот же Дзагоев,Миранчук(Шава?),Шатов.Слева в полузащите/атаке-Жирков,Комбаров,Черышев,Жоаозиньо.Справа Самедов,Ионов,Шатов...думаю,вы и сами предложите ещё пару-тройку интересных игроков.Нападение-Смолов,Марков,Заболотный,Дзюба(будь он не ладен!),Ари(скоро с паспортом),Полоз,Канунников...В защите Граната забыл и Рауша.К чему это я? К тому, что игроков приличных на 2-3 сборных, а у нас одну не получается вылепить.И в этом, скорее всего, виноваты Мутко и Черчесов.
На место Черчесова метишь?Не советую, ничего не получится.
Правдин Семён
Правдин Семён
27 марта в 13:50
Сплошная беда у нас, а не сборная.И не на своих местах многие.Акинфеев-вратарь, тут вопросов нет(тоже самое Лунёв, Селихов).Но если вратаря четыре, то почему четвёртый не Беленов или Довбня? И зачем их, всё-таки четыре? Левый защитник.Давно пора понять,что это не Комбаров.Он-полузащитник с низким оборонительным потенциалом.И Самедов навыки игры на правом фланге защиты давно утратил.Левые- Щенников,Набиуллин,Кудряшов.Но Кудряшов стал в сборной лцз..Где лучший по отборам Полуяхтов?Правые защитники-Смольников,Фернандес и многие другие(Макеев,Паршивлюк,Комбаров и т.п.).Центральные-Семёнов,Полуяхтов,Иванов,Кутепов,Новосельцев.И ещё фамилий пять найдётся.С чистыми опорниками хуже.Тут первый Денисов,можно ставить Ерохина,Кузяева.ЦП-Головин,Зобнин,Дзагоев,Мамаев.Глушаков-в лучшем случае АП,в центре поля ему не место.Итак,на позиции АП могут играть Глушаков,тот же Дзагоев,Миранчук(Шава?),Шатов.Слева в полузащите/атаке-Жирков,Комбаров,Черышев,Жоаозиньо.Справа Самедов,Ионов,Шатов...думаю,вы и сами предложите ещё пару-тройку интересных игроков.Нападение-Смолов,Марков,Заболотный,Дзюба(будь он не ладен!),Ари(скоро с паспортом),Полоз,Канунников...В защите Граната забыл и Рауша.К чему это я? К тому, что игроков приличных на 2-3 сборных, а у нас одну не получается вылепить.И в этом, скорее всего, виноваты Мутко и Черчесов.
sir-5
sir-5 ответил Ваня лучший
27 марта в 11:48
Ваня лучший:
Дожили! До ЧМ-18 чуть более 2-х месяцев, а у нас всего три твердых игрока в основе. Акинфеев, Головин и Смолов. Остальные не более, чем претенденты. Итог работы Черчесова.
...и твердейшие-Комбаров,Глушаков.Можно сказать-"железобетонные".
sir-5
sir-5 ответил suiw
27 марта в 11:46
suiw:
У сборной нет тренера. Мужчина с усами для вью, а тренера нет
Великолепный Рейнгольд уже заявил,что в помощь(???) Усачу-австрияку "надо направить Романцева,Бышовца,Газзаева , Сёмина и...",и вспомнил,что остальные выдающиеся тренеры,фамилии которых он хотел произнести,давно померли...
А я так и представил себе штаб сборной : Главный тренер -Черчесов,помощники-Газзаев,Романцев,Сёмин,Бышовец!!! Вот мужики нажруться ! И,возможно,Бышовца отмутузят.И Черчесу перепадёт.
Ваня лучший
Ваня лучший
27 марта в 11:40
Дожили! До ЧМ-18 чуть более 2-х месяцев, а у нас всего три твердых игрока в основе. Акинфеев, Головин и Смолов. Остальные не более, чем претенденты. Итог работы Черчесова.
sir-5
sir-5 ответил denmig
27 марта в 11:38
denmig:
Лунев!? Хахахах!!! Лучше уж тогда оставить игаря! Сухарян по крайней мере! А это то же что ...вно в воротах !
Как понимаю,тебя полностью могло удовлетворить только одно решение:Селихов в рамке???Выражаясь современным языком : А не стрёмно???
Если по существу,то Усач ведёт себя как истинный дипломат-царедворец :В Москве он поставил "на потребу " местной публике "московский состав",а в столице Ленинградской области г.Санкт-Петрограде-питерский. Кстати,ваши на одном сайте уже написали обширную статью про то,что Черчесов мстил "Спартаку",поставив всех игроков этого клуба в сборной на матч с Бразилией,чтобы истощить их силы.Ты согласен??? Только вспомни,как вы жаждали давно увеличения присутствия ваших игроков в сборной.А я вот-наоборот :Гнать всех коней и жеребят из сборной,пусть нефтегазовый комплекс там рулит!!!
sir-5
sir-5
27 марта в 11:29
"А вы,друзья,как ни садитесь...",а всё останетесь сборной России по футболу периода Мутко,возглавляемые гениальным Черчесовым,за два месяца до чемпионата мира ищущего состав и схему игры.
cevin cigan
cevin cigan ответил Jum13
27 марта в 11:23
Jum13:
Может - с бразилятниками? Лягушатники как-бы французы... )))
А сегодня с кем играют,разве не с Францией?(стоит их выпустить с первых минут,я имел ввиду ЦСКАион)
MaxForCSKA
MaxForCSKA
27 марта в 11:21
Смолову еще и повязку дали, судя, как он улыбался на скамейки при 0:3 плевал он на сборную
Jum13
Jum13 ответил cevin cigan
27 марта в 11:10
cevin cigan:
Нормально Дзага с Головиным с лягущатниками смотрелись. Стоит их и со сборной Франции попробовать.
Может - с бразилятниками? Лягушатники как-бы французы... )))
saha100
saha100
27 марта в 09:41
    Shamil79
    Shamil79
    27 марта в 09:37
    капитан Смолл....но в душе он Биг!!!!
    MALOVAR
    MALOVAR
    27 марта в 09:23
    Смолов и футбол вещи не совместимые
    борька
    борька
    27 марта в 08:16
    Сборная Руси, это кубик-рубик для начинающих, пока сообразит,начинающий, и ЧМ пройдет!
    mihaluch
    mihaluch
    27 марта в 05:32
    В России давно уже нет стоящих нападающих. Последнего кого вспомнить - это охотник за воробьями Кержаков.
    denmig
    denmig
    27 марта в 04:26
    Лунев!? Хахахах!!! Лучше уж тогда оставить игаря! Сухарян по крайней мере! А это то же что ...вно в воротах !
    jla
    jla
    27 марта в 00:56
    Отменять это гогоно надо.
    Если воли нет политической воли траур обьявить то...
    Дело выбора каждого , но траурная повязка и погнали мяч пинать ибо оплачено
    ну нафиг
    The Frei
    The Frei ответил Морозовский
    26 марта в 23:58
    Морозовский:
    Все наши футболёры только для внутреннего пользования.
    Что бы быть лучшим, надо играть против лучших.

    Зинченко талантливей Джикии? Нет, просто у одно стальные шары, а другой довольствуется Рпфл.

    А так, Джикия, Головин, Зобнин, Лунёв, Миранчуки, могут и должны уехать в Европу.
    cevin cigan
    cevin cigan ответил Морозовский
    26 марта в 23:54
    Морозовский:
    Все наши футболёры только для внутреннего пользования.
    Нормально Дзага с Головиным с лягущатниками смотрелись. Стоит их и со сборной Франции попробовать.
    Rheinfall
    Rheinfall ответил Морозовский
    26 марта в 23:47
    Морозовский:
    Все наши футболёры только для внутреннего пользования.
    это точно
    Морозовский
    Морозовский
    26 марта в 23:14
    Все наши футболёры только для внутреннего пользования.
    suiw
    suiw
    26 марта в 22:29
    У сборной нет тренера. Мужчина с усами для вью, а тренера нет
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