Свита капитана Смолова. Варианты атаки для сборной России

На матч с французами сборную России выведет в качестве капитана Смолов. Он же – единственная аксиома в атаке команды Черчесова. «Соккер.ру» ищет для Федора идеальных партнеров.

Станислав Черчесов объявил, что капитаном сборной России в матче с вице-чемпионами Европы будет Федор Смолов. Сейчас это следствие того, что место в воротах займет Андрей Лунев, а не Игорь Акинфеев, но допускаю, что форвард «Краснодара» и лучший бомбардир РФПЛ получит повязку на постоянной основе, если вновь удастся удачно сыграть против сильного соперника. Напомню, в последний раз, когда Смолов был капитаном, сборная России сыграла вничью с одними из фаворитов ЧМ-2018 испанцами – 3:3, а сам Федор оформил дубль. Стоит успешно выступить против сборной Франции, и можем получить Смолова в качестве капитана на чемпионате мира. На фарт. Игорь Акинфеев вряд ли станет возражать, если будет принято такое решение.

Но с отличительным знаком на плече или без, а Смолов точно будет в стартовом составе на домашнем чемпионате мира (если только не подлая травма или иной форс-мажор, свят-свят-свят). Немногие могут похвастаться такими же твердыми позициями в сборной, как Федя, а в атаке сейчас и вовсе наблюдается картина «Смолов и пустота». Пока был здоров Кокорин, просматривались два центра силы, и почти наверняка схема 3-5-2 с нападающими «Зенита» и «Краснодара» впереди, сейчас Черчесову предстоит поломать голову, чтобы обеспечить ведущего нападающего лучшей обслугой – видели мы, как в матче с бразильцами Федор был отрезан от командной игры. Непозволительно столь нелепо и нерационально распоряжаться по-настоящему сильным футболистом в составе сборной России.

Что мы знаем наверняка? Черчесов не откажется от тактики с тремя центральными защитниками, поэтому на знакомую по «Краснодару» схему 4-3-3 Федору рассчитывать не приходится. Впрочем, и сборная России не планирует играть в такой футбол, как «быки», чья игра строится на владении мячом. Значит, возможны варианты только в рамках использования трех центральных защитников. Расстановка 3-5-2 с напарником, разновидности 3-4-3 с двумя помощниками, чьи роли только предстоит написать, а также 3-5-1-1 с ярко выраженными флангами и личным плеймейкером по соседству. Пожалуй, с этого начнем, потому что он использовался в матче против Бразилии.

Смолов и личный ассистент

Против Бразилии Станислав Черчесов отрядил в центр поля трио Глушаков – Зобнин – Головин, а в атаке Смолову призван был помогать Алексей Миранчук. Безусловно, полузащитники тоже выдвигались вперед, мы видели попытки обострить со стороны Зобнина и Головина (Глушаков действовал глубже всех), но если говорить о взаимодействиях в линиях, то тройка полузащитников решала свои задачи. Миранчук не делал треугольник ромбом, у него была особая отдельная функция, но Алексей не стал связующим звеном между средней линией и форвардом. Возможно, проблема в силе соперника или в несоответствии персоналии – в роли Миранчука можно представить и Дзагоева, который его заменил, и Шатова, и Головина, хотя Александр полезнее в центре поля. Скорее всего, в нынешней сборной России просто нет подходящего футболиста со столь высоким уровнем индивидуального мастерства, чтобы действовать на ограниченном пространстве, разбрасывать соперников финтами и находить Смолова филигранными передачами. Аршавин бы и рад скинуть десяток лет, но вряд ли успеет до мундиаля.

Смолов и «башня»

Если нет кадров, чтобы обхитрить и превзойти в мастерстве, нужно прибегать к более простым решениям: стену можно перелезть, обойти, разобрать по кирпичикам, а при наличии дурной силы и заряда смелости – даже пробить головой. «Кирки» и «мотыги» у нас имеются. Станислав Саламович сомневается, что сборной России нужен большой форвард? Как будто маленьких, юрких, техничных и результативных у нас целый полк, и глаза разбегаются. Кто из нападающих, кроме Смолова, играет на хорошем уровне после травмы Кокорина? Заболотный и Дзюба первыми придут на ум. Первый – потому что в «Зените», второй – потому что ушел из «Зенита» и стал забивать за «Арсенал». Думаю, у связки Смолова с габаритным нападающим есть перспективы. Антон или Артем (а если выбирать эту модель, то в заявке должны быть оба) могут цепляться за верховые мячи, скидывать, играть корпусом, расчищать пространство для Федора. Отчасти это примитив и подход «маленькой» команды, но давайте начистоту – сборная России сейчас «большая»? Может быть, раз не получается поставить сколь-нибудь понятную игру, настало время принимать простые, но эффективные решения для конкретных игровых блоков. Риторический вопрос адресован Черчесову.

Смолов в треугольнике

Наконец, наиболее любопытный и прогрессивный вариант, при котором в помощь Смолову отряжаются два человека. В то же время, это наиболее сложная для внедрения задача, ведь придется убрать одного полузащитника из центра поля, что автоматически поменяет функции бровочников – они должны будут сделать шаг от латералей в направлении классических фланговых полузащитников. Функционально, естественно. И снова встает вопрос выбора кадров в среде отсутствующих ориентиров. Правда, тройка нападения в такой формации тоже предполагает, как минимум, две разновидности. Кто сыграет полезнее рядом со Смоловым и для Смолова – тяготеющие к флангам игроки или «полусредние» хавбеки, ориентированные на игру в пас?

В первой вариации можно использовать даже Черышева и Самедова (что, кстати, решит проблему размещения на поле одновременно и Александра, и Марио Фернандеса). Во второй разновидности «под» Федором могут сыграть Головин, Дзагоев, Кузяев, Зобнин, Миранчуки, Ерохин – масса возможностей. Даже Шатов с Мамаевым – как в «Краснодаре». Решать, впрочем, Черчесову. Каждая из предложенных возможностей содержит как плюсы, так и минусы. Но знаете, что пугает? Отсутствие какого бы то ни было внятного решения, метание и рефлексия. И правда. Переживать не о чем: до чемпионата мира еще целых 80 дней, можно сборную заново построить!