Россия vs Франция. Нескучные соперники

Сегодня сборная России в седьмой раз сыграет против французов в футбол на уровне сборных. «Соккер.ру» напоминает, чем запомнились и как завершились предыдущие рандеву.

28 июня 1993 года. Товарищеский матч

Франция – Россия – 3:1. Видео

Голы: Созе 17; Кантона 20; Папен 37 – Блан 23 (автогол)

Основные события в этой встрече, которая состоялась в Кане, развернулись в середине первого тайма, когда французы в течение шести минут забили три мяча. Только вот Созе и Кантона поражали правильные ворота, а Лоран Блан неудачно подставил плечо и стал «автоголистом». Немного погодя Папен установил окончательный счет матча, то есть все голы пришлись на первый тайм. Во второй половине самый явный шанс отличиться упустил Валерий Карпин – он не реализовал пенальти. Эта игра была такой предварительной плановой проверкой для обеих сборных на пути к мундиалю (за год до турнира в США). Жерар Улье, тогдашний главный тренер «трехцветных» был доволен и даже выразил желание встретиться с Россией на ЧМ-1994, причем желательно на одной из поздних стадий. Как известно, наша команда на американском мундиале не вышла из группы, а французы и вовсе не попали в финальную часть, провалив последние туры отбора.

25 марта 1998 года. Товарищеский матч

Россия – Франция – 1:0. Видео

Гол: Юран 2

Эта игра двадцатилетней давности по смыслу – брат-близнец сегодняшней встречи в Санкт-Петербурге. Тогда французы готовились к домашнему чемпионату мира и играли против сборной России, которая упустила свой шанс сыграть на мировом первенстве, теперь мы принимаем «трехцветных» на правах хозяев будущего мундиаля. Правда, сборная Франции на нем тоже выступит. Двадцать лет назад Сергей Юран забил самый быстрый гол в истории сборной России (на тот момент, позже рекорд будет побит), а французы отправились домой под недовольный гул своих же журналистов: «И с такой игрой они собрались выиграть Кубок мира? О-ля-ля…»

10 октября 1998 года. Отборочный турнир Евро-2000

Россия – Франция – 2:3. Видео

Голы: Яновский 45; Мостовой 55 – Анелька 13; Пирес 28; Богоссян 81

Полгода спустя французы снова приехали в Москву, но уже в совершенно новом статусе – коронованных чемпионов мира. Сборным России и Франции предстоял официальный матч в рамках отбора к чемпионату Европы. Этот поединок пришелся на короткий период правления Анатолия Бышовца, проигравшего шесть из шести встреч у руля национальной команды. Возможно, это был лучший матч под его руководством, несмотря на поражение. Лучшая сборная планеты к исходу получаса игры вела 2:0, но усилиями Яновского и Мостового россияне сумели отыграться и сравнять счет. Однако в концовке более классная команда прибавила, а простой армянский парень Богоссян, у которого наверняка были персональные поклонники на трибунах «Лужников», вырвал победу для «трехцветных».

5 июня 1999 года. Отборочный турнир Евро-2000

Франция – Россия – 2:3. Видео

Голы: Пети 48, Вильтор 53 – Панов 38, 75; Карпин 86

Против сборной Франции наша команда сыграла один из лучших матчей в своей истории. На поле действующих чемпионов мира, на том самом «Стад де Франс», где годом ранее в финале мундиаля Зинедин Зидан забил два мяча в ворота бразильцев, дружина под руководством Олега Романцева одержала духоподъемную победу, после которой уже, казалось бы, угасшая надежда сыграть на Евро-2000 возродилась. Панов оформил дубль, а Валерий Карпин забил победный мяч в самой концовке. Впрочем, на чемпионат Европы в итоге попали французы, а также выиграли его, а нас осенью ждало одно из самых больших разочарований в истории сборной России – ничья с Украиной, ставшая крахом всех надежд.

17 апреля 2002 года. Товарищеский матч

Франция – Россия – 0:0. Видео

Несмотря на товарищеский статус матча, борьба шла самая настоящая, о чем свидетельствуют многочисленные стыки на футбольном поле и конфликт между футболистами, перебросившийся в подтрибунное помещение, где Валерий Карпин вроде бы даже неласково потрогал лицо Зинедина Зидана. «Трехцветные» рассчитывали взять реванш за поражение на «Стад де Франс» в 1999 году, но сборная России не согласилась проигрывать и отстояла нулевую ничью. Эта игра состоялась за два месяца до ЧМ-2002, где обе сборные провалились, не сумев преодолеть групповой этап.

29 марта 2016 года. Товарищеский матч

Франция – Россия – 4:2. Видео

Голы: Канте 8; Жиньяк 38; Пайет 64; Коман 76 – Кокорин 56; Жирков 68

Мартовские матчи между сборными Франции и России накануне домашних турниров для одной из команд стали настоящей традицией. Играли перед французскими ЧМ-1998 и Евро-2016, сегодня состоится встреча накануне российского ЧМ-2018. Два года назад команда под руководством Леонида Слуцкого, который на сегодняшней встрече будет работать в качестве комментатора, получила ценный урок в Сен-Дени, ведь игра против сборной Франции рентгеном просветила слабые стороны нашей команды: проблемы в обороне и медлительность в начальных фазах атак. Итоговый счет вроде бы должен свидетельствовать о веселой перестрелке, но на самом деле это была игра кошки с мышкой, французы во всем превзошли сборную России и одержали закономерную победу. Как то будет сегодня?

Свита капитана Смолова. Варианты атаки для сборной России