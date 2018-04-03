«Севилья», которую мы потеряли

В паре с «Баварией» «Севилья» явный аутсайдер, но «Соккер.ру» проводит эксперимент: если бы андалусийцы не расставались со своими лучшими игроками, было бы так же?

Команда составляется из футболистов, которые сейчас играют за «Севилью», либо могли бы сыграть. О тех, кто завершил карьеру или доигрывает, не вспоминаем – цель в том, чтобы собрать максимально боеспособный состав «красно-белых» на сегодняшний день из футболистов, которые имеют прямое отношение к «Севилье».

Вратарь

Серхио Рико (Испания, 24 года)

В «Севилье»: воспитанник клуба (с 2006 года), в главной команде – с 2014-го

В «Севилье» вырос сильный вратарь, который еще продолжит прогрессировать, ведь 24 года – это не возраст для стража ворот. Крутых голкиперов на пике андалусийцы не продавали. Да, уходил в «Реал» Диего Лопес, пришлось расстаться с Бету, который являлся первым номером какое-то время, но прямо сейчас ставка в любом случае была бы сделана на Серхио Рико, даже если бы Монтелла мог выбирать из числа всех бывших голкиперов «Севильи» в их сегодняшней форме.

Защитники

Дани Алвес (Бразилия, 34 года)

В «Севилье»: 2003 – 2008

Кажется, Дани Алвес играл в футбол вечно и всегда на высоком уровне. Он ушел из «Севильи» десять лет назад, после чего сделал «Барселону» главным клубом в своей карьере, засветился в «Ювентусе» и ПСЖ. И даже на старости лет бразилец умеет еще очень много всего такого, что недоступно его коллегам по амплуа. Такой правый край определенно сделает команду с юга Испании сильнее.

Клеман Ленгле (Франция, 22 года)

В «Севилье»: 2017 – и до сих пор

Нынешний созыв «Севильи» впервые за 60 лет сумел пробиться в восьмерку сильнейших клубов Европы, поэтому действующих подопечных Монтеллы ценим и отмечаем. Молодой французский защитник прошедшим летом пришел на «Рамон Санчес Писхуан» из французского «Нанси» за 5.4 млн евро, но за прошедшие месяцы подорожал в несколько раз. И все благодаря качественной игре и радужным перспективам, ведь Клеману всего 22 года, и если он продолжит развиваться в том же темпе, то «Севилья» рано или поздно продаст его за большие деньги.

Серхио Рамос (Испания, 32 года)

В «Севилье»: воспитанник клуба (с 1996 года), в главной команде – с 2002 по 2005

В обороне получается сплав молодости и опыта: рядом с молодыми Рико и Ленгле, которые представляют нынешнее поколение, действуют трехкратные победители Лиги чемпионов в составе «Барселоны» и «Реала» - Рамос и Алвес. Серхио не нуждается в представлениях, один из лучших центрбеков планеты способен усилить любую команду.

Серхио Рамос. Правила жизни

Альберто Морено (Испания, 25 лет)

В «Севилье»: воспитанник клуба (с 2002 года), в главной команде – с 2011 по 2014

В «Ливерпуле» у Альберто не все идет так, как ему хотелось бы, но есть ощущение, что испанец просто не может полноценно адаптироваться на Туманном Альбионе, отсюда и проблемы. По своим возможностям – это сильный футболист на дефицитную позицию левого защитника. Без сомнений, слева в обороне ставлю Морено.

Полузащитники

Стивен Нзонзи (Франция, 29 лет)

В «Севилье»: с 2015-го

Есть еще вариант с «эксами» Гари Меделем или Гжегожем Крыховяком в опорной зоне, но чилийский «Бульдог» и польский разбойник сейчас уступают Стивену, который являет собой настоящую скалу в центре поля – не переплывешь, не перепрыгнешь. Нзонзи немало поиграл в Англии, но большим игроком стал уже в «Севилье».

Жоффри Кондогбиа (Франция, 25 лет)

В «Севилье»: 2012 – 2013

В «Севилье» провел только один сезон, после чего успел поиграть за «Монако», «Интер» и «Валенсию», за которую выступает сейчас. Когда Жоффри на своем месте, следует четким тренерским указаниям, это незаменимый футболист, по своим качествам близкий к топ-уровню. Собственно, полноценный переход в разряд звезд не осуществил только из-за недостатка стабильности, также где-то неправильного выбора поворотов в карьере.

Иван Ракитич (Хорватия, 30 лет)

В «Севилье»: 2011 – 2014

Ориентировочная стоимость Ракитича на сегодняшний день – 50 миллионов евро! Такую цифру озвучивает Трансфермаркт. Впрочем, в кандидатуре хорватского полузащитника вряд ли кто-то усомнится: Иван очень спокойно закрепился в «Барселоне», где провел несколько сезонов в основном составе, для сегодняшней «Севильи» это футболист мечты.

Витоло (Испания, 28 лет)

В «Севилье»: 2013 – 2017

Ключевой игрок «Севильи» на протяжении четырех сезонов, Витоло стабильно выдавал 40+ встреч за кампанию, переигрывал партнеров по системе «гол плюс пас». Виктор Мачин дорос в «Севилье» до приглашений в национальную сборную, а прошлым летом решил перебраться в «Атлетико» транзитом через родной «Лас-Пальмас». В эту виртуальную команду Витоло призываем вместе с другими блудными сынами.

Нападающие

Виссам Бен-Йеддер (Франция, 27 лет)

В «Севилье»: с 2016-го

А кто-то еще из форвардов «Севильи», выступавших за этот клуб в XXI веке, выводил «красно-белых» в четвертьфинал Лиги чемпионов дублем на «Олд Траффорд»? То-то и оно. Бен-Йеддер действительно совершил маленький подвиг, который войдет в историю клуба, не могу не включить его в стартовый состав символической команды «Севильи». Впрочем, нужно помнить о высокой конкуренции в линии атаки.

Карлос Бакка (Колумбия, 27 лет)

В «Севилье»: 2013 – 2015

В двух сезонах в составе «Севильи» Карлос Бакка забивал 20+ голов, после этого колумбийский забивака результативно играл в «Милане», а сейчас вновь покоряет Примеру в составе «Вильярреала». Впрочем, в линии атаки выбор огромный, так что дело вкуса, кого выбрать: Негредо, Льоренте, Иммобиле, Гамейро ждут своего шанса.

Запас: Бету (Португалия), Федерико Фасио (Аргентина), Адриано (Бразилия), Гари Медель (Чили), Гжегож Крыховяк (Польша), Луис Альберто, Хесус Навас, Алейш Видаль, Альваро Негредо (все – Испания), Кевин Гамейро (Франция), Чиро Иммобиле (Италия).