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«Севилья», которую мы потеряли

03 апреля 2018, 13:15
«Севилья», которую мы потеряли

В паре с «Баварией» «Севилья» явный аутсайдер, но «Соккер.ру» проводит эксперимент: если бы андалусийцы не расставались со своими лучшими игроками, было бы так же?

Команда составляется из футболистов, которые сейчас играют за «Севилью», либо могли бы сыграть. О тех, кто завершил карьеру или доигрывает, не вспоминаем – цель в том, чтобы собрать максимально боеспособный состав «красно-белых» на сегодняшний день из футболистов, которые имеют прямое отношение к «Севилье». 

Вратарь

Серхио Рико (Испания, 24 года)
В «Севилье»: воспитанник клуба (с 2006 года), в главной команде – с 2014-го

В «Севилье» вырос сильный вратарь, который еще продолжит прогрессировать, ведь 24 года – это не возраст для стража ворот. Крутых голкиперов на пике андалусийцы не продавали. Да, уходил в «Реал» Диего Лопес, пришлось расстаться с Бету, который являлся первым номером какое-то время, но прямо сейчас ставка в любом случае была бы сделана на Серхио Рико, даже если бы Монтелла мог выбирать из числа всех бывших голкиперов «Севильи» в их сегодняшней форме.

Защитники

Дани Алвес (Бразилия, 34 года)
В «Севилье»: 2003 – 2008

Кажется, Дани Алвес играл в футбол вечно и всегда на высоком уровне. Он ушел из «Севильи» десять лет назад, после чего сделал «Барселону» главным клубом в своей карьере, засветился в «Ювентусе» и ПСЖ. И даже на старости лет бразилец умеет еще очень много всего такого, что недоступно его коллегам по амплуа. Такой правый край определенно сделает команду с юга Испании сильнее. 

Клеман Ленгле (Франция, 22 года)
В «Севилье»: 2017 – и до сих пор

Нынешний созыв «Севильи» впервые за 60 лет сумел пробиться в восьмерку сильнейших клубов Европы, поэтому действующих подопечных Монтеллы ценим и отмечаем. Молодой французский защитник прошедшим летом пришел на «Рамон Санчес Писхуан» из французского «Нанси» за 5.4 млн евро, но за прошедшие месяцы подорожал в несколько раз. И все благодаря качественной игре и радужным перспективам, ведь Клеману всего 22 года, и если он продолжит развиваться в том же темпе, то «Севилья» рано или поздно продаст его за большие деньги.

Серхио Рамос (Испания, 32 года)
В «Севилье»: воспитанник клуба (с 1996 года), в главной команде – с 2002 по 2005

В обороне получается сплав молодости и опыта: рядом с молодыми Рико и Ленгле, которые представляют нынешнее поколение, действуют трехкратные победители Лиги чемпионов в составе «Барселоны» и «Реала» - Рамос и Алвес. Серхио не нуждается в представлениях, один из лучших центрбеков планеты способен усилить любую команду. 
Серхио Рамос. Правила жизни

Альберто Морено (Испания, 25 лет)
В «Севилье»: воспитанник клуба (с 2002 года), в главной команде – с 2011 по 2014

В «Ливерпуле» у Альберто не все идет так, как ему хотелось бы, но есть ощущение, что испанец просто не может полноценно адаптироваться на Туманном Альбионе, отсюда и проблемы. По своим возможностям – это сильный футболист на дефицитную позицию левого защитника. Без сомнений, слева в обороне ставлю Морено. 

Полузащитники 

Стивен Нзонзи (Франция, 29 лет)
В «Севилье»: с 2015-го

Есть еще вариант с «эксами» Гари Меделем или Гжегожем Крыховяком в опорной зоне, но чилийский «Бульдог» и польский разбойник сейчас уступают Стивену, который являет собой настоящую скалу в центре поля – не переплывешь, не перепрыгнешь. Нзонзи немало поиграл в Англии, но большим игроком стал уже в «Севилье». 

Жоффри Кондогбиа (Франция, 25 лет)
В «Севилье»: 2012 – 2013

В «Севилье» провел только один сезон, после чего успел поиграть за «Монако», «Интер» и «Валенсию», за которую выступает сейчас. Когда Жоффри на своем месте, следует четким тренерским указаниям, это незаменимый футболист, по своим качествам близкий к топ-уровню. Собственно, полноценный переход в разряд звезд не осуществил только из-за недостатка стабильности, также где-то неправильного выбора поворотов в карьере.

Иван Ракитич (Хорватия, 30 лет)
В «Севилье»: 2011 – 2014

Ориентировочная стоимость Ракитича на сегодняшний день – 50 миллионов евро! Такую цифру озвучивает Трансфермаркт. Впрочем, в кандидатуре хорватского полузащитника вряд ли кто-то усомнится: Иван очень спокойно закрепился в «Барселоне», где провел несколько сезонов в основном составе, для сегодняшней «Севильи» это футболист мечты.

Витоло (Испания, 28 лет)
В «Севилье»: 2013 – 2017

Ключевой игрок «Севильи» на протяжении четырех сезонов, Витоло стабильно выдавал 40+ встреч за кампанию, переигрывал партнеров по системе «гол плюс пас». Виктор Мачин дорос в «Севилье» до приглашений в национальную сборную, а прошлым летом решил перебраться в «Атлетико» транзитом через родной «Лас-Пальмас». В эту виртуальную команду Витоло призываем вместе с другими блудными сынами. 

Нападающие

Виссам Бен-Йеддер (Франция, 27 лет)
В «Севилье»: с 2016-го

А кто-то еще из форвардов «Севильи», выступавших за этот клуб в XXI веке, выводил «красно-белых» в четвертьфинал Лиги чемпионов дублем на «Олд Траффорд»? То-то и оно. Бен-Йеддер действительно совершил маленький подвиг, который войдет в историю клуба, не могу не включить его в стартовый состав символической команды «Севильи». Впрочем, нужно помнить о высокой конкуренции в линии атаки. 

Карлос Бакка (Колумбия, 27 лет)
В «Севилье»: 2013 – 2015

В двух сезонах в составе «Севильи» Карлос Бакка забивал 20+ голов, после этого колумбийский забивака результативно играл в «Милане», а сейчас вновь покоряет Примеру в составе «Вильярреала». Впрочем, в линии атаки выбор огромный, так что дело вкуса, кого выбрать: Негредо, Льоренте, Иммобиле, Гамейро ждут своего шанса. 

Запас: Бету (Португалия), Федерико Фасио (Аргентина), Адриано (Бразилия), Гари Медель (Чили), Гжегож Крыховяк (Польша), Луис Альберто, Хесус Навас, Алейш Видаль, Альваро Негредо (все – Испания), Кевин Гамейро (Франция), Чиро Иммобиле (Италия). 

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Все комментарии
MALOVAR
MALOVAR ответил Dieg_o
06 апреля в 11:26
ну это фантазии,мне Бавария достигла своего максимума
Dieg_o
Dieg_o ответил MALOVAR
06 апреля в 11:24
MALOVAR:
После 5-1 потеряли Севилью . Мы должны , по-хорошему, играть с Баварией
88-0 был бы счет. Плюс минус 10 в пользу немцев.
рус фан
рус фан
04 апреля в 21:11
Бен Йедер в нападении лишний в этой сборной команде, были в Севильи в последние 7-8 лет и получше форварды. Сейчас вот пришел Муриэль он считаю должен быть основным напом. В Севильи когда то играл и неплохо Марадонна вот их легенда на все времена.
Правдин Семён
Правдин Семён
03 апреля в 23:28
Отличная была бы команда.!Хотя Севилья всегда хороша,даже с Кержаковым .
dimagas1
dimagas1
03 апреля в 20:02
Кануте и Фабиано на много лучше были нападающие.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков ответил Red_team
03 апреля в 18:45
Red_team:
Второй абзац прочитай, я тоже возмутился сначала, но потом свой коммент удалил =0 Хотя Фабиано еще играет, епт
Именно его и пропустил, сразу принявшись разглядывать состав)
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us ответил Red_team
03 апреля в 18:06
С Моуриньо другого МЮ не будет
Red_team
Red_team ответил Владимир Ушаков
03 апреля в 16:06
Владимир Ушаков:
Странно что нет Фредерика Кануте, Лиуша Фабиано и Энцо Марески, они заслужили а вот Иммобиле, Видаль и Альберто здесь лишние
Второй абзац прочитай, я тоже возмутился сначала, но потом свой коммент удалил =0 Хотя Фабиано еще играет, епт
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
03 апреля в 16:02
Норм команда была всегда. Боевая, несмотря на смену игроков частую.
Red_team
Red_team
03 апреля в 15:55
Бавария деклассирует Севилью: надменно, жестоко и без капли сожаления, это не нынешний инфантильный МЮ с убогой тактикой(фан МЮ, но смотрю в лицо реалиям)
MALOVAR
MALOVAR ответил G_r_e_g_o_r
03 апреля в 15:30
Фернандо бы зарешал,он на ходу
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us
03 апреля в 15:28
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков
    03 апреля в 15:26
    Странно что нет Фредерика Кануте, Лиуша Фабиано и Энцо Марески, они заслужили а вот Иммобиле, Видаль и Альберто здесь лишние
    Hesus_4erez_us
    Hesus_4erez_us ответил Igo0rek
    03 апреля в 15:23
    А кто из них действующий футболист?

    О тех, кто завершил карьеру или доигрывает, не вспоминаем - читать не нравится?
    G_r_e_g_o_r
    G_r_e_g_o_r ответил MALOVAR
    03 апреля в 15:04
    MALOVAR:
    После 5-1 потеряли Севилью . Мы должны , по-хорошему, играть с Баварией
    МЮ сначала пройти пришлось . Походу обновили бы свой новый рекорд.
    Bekelman55
    Bekelman55 ответил Фата лист
    03 апреля в 15:02
    Фата лист:
    Я случайно удалил, не знал, что у меня есть такая функция.
    ну тогда ладно. 0))) Думал что беспредел. Извинение
    Фата лист
    Фата лист ответил Bekelman55
    03 апреля в 15:02
    Я случайно удалил, не знал, что у меня есть такая функция.
    Igo0rek
    Igo0rek
    03 апреля в 14:43
    А где Кануте? Палоп? Я бы еще Антонио Пуэрту добавил (вечная ему память)
    Абуссафар Аббасов
    Абуссафар Аббасов
    03 апреля в 14:29
    Кержакова забыли
    Bekelman55
    Bekelman55
    03 апреля в 14:08
    еще и Жулио Баптиста. Не ну вообще не соглас с выбором
    Bekelman55
    Bekelman55
    03 апреля в 14:07
    Кануте, Палоп, Мареска, Ренато, Луис Фабиано....? Какой Йеддер то?
    MALOVAR
    MALOVAR
    03 апреля в 13:34
    После 5-1 потеряли Севилью . Мы должны , по-хорошему, играть с Баварией
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