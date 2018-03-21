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Потенциальные звезды ЧМ-18. Головин в хорошей компании

21 марта 2018, 22:00

Александр среди тех, кто может стать молодой звездой на ЧМ-18, как и его коллеги из других футбольных сборных. «Соккер.ру» собирает талантов вместе.

Голкипер

Предраг Райкович (Сербия, 22 года)

Потенциальные звезды ЧМ-18. Головин в хорошей компанииДоннарумма не доехал, да и не играл бы в основе. А вот Предраг, хотя у него в сборной Сербии серьезный конкурент, может стать первым номером нового главного тренера своей команды. Голкипер «Маккаби» мечтает показать себя на чемпионате мира в России, и поскольку он молод и перспективен – все возможно.

Защитники

Дэвинсон Санчес (Колумбия, 21 год)

Колумбийцу всего 21 год, но огромная детина пробивается в основу одной из самых правильно организованных команд АПЛ и мира. «Тоттенхэм» не прошел «Ювентус», итальянские чемпионы оказались хитрее, но Дэвинсон доказал, что «Аяксу» не просто так выплатили достойные деньги. Мощный центрбек растет!

Хосе Мария Хименес (Уругвай, 23 года)

Этого парня вы знаете давно, а Хименес до сих пор молодой – в январе ему исполнилось всего 23 года. Конечно, в «Атлетико» Симеоне доверяет Савичу, но ведь не всегда. А вот в сборной у Хосе Марии неплохие шансы выдворить Коатеса из основы и сыграть вместе с Годином с первых минут. В том числе против России.

Вилфрид Ндиди (Нигерия, 21 год)

Потенциальные звезды ЧМ-18. Головин в хорошей компании

Ндиди в «Лестере» раскрылся как центральный хавбек. Но молодой нигериец не раз в жизни играл в центре защиты, а поскольку юных центрбеков найти сложно – займет в этой команде почетное место рядом с опытным Хименесом из «Атлетико». Нигерия может навести шороху в России, и Ндиди – одна из надежд «орлов».

Полузащитники

Йозуа Киммих (Германия, 23 года)

Игрок года в Германии – молодой и перспективный, способен закрыть весь правый фланг при необходимости. Следующий Лам, судя по отношению к работе и тому, как начал путь в «Баварии». Защитник, хавбек, просто умница – Киммиху в феврале исполнилось всего 23, а он словно десять лет в основе «Баварии». Школа Гвардиолы и Хайнкеса дорогого стоит.

Марко Асенсио (Испания, 22 года)

Один из самых талантливых испанцев последнего десятилетия, человек, которому нужно учиться на ошибках  Иско, Фабрегаса и других испанцев, которым суждено не повторить судьбу Хави и Иньесты на крупных турнирах для сборных уже после того, как эти двое свои главные трофеи выиграли. Но Асенсио неприлично молод, учил его сам Карпин – не пропадет парень.

Александр Головин (Россия, 21 год)

Российского хавбека замечают, хвалят, выделяют, а поскольку он недавно помог ЦСКА против «Лиона», где талантов всегда было много, то накануне ЧМ-18 о нем будут говорить чаще. Особенно если удачно сыграет с Бразилией и Францией, доказав важность в основе Черчесова. Александр растет, растет быстро и под правильным присмотром. Главное - не останавливаться.

Ирвинг Лосано (Мексика, 22 года)

Потенциальные звезды ЧМ-18. Головин в хорошей компанииМексиканцы без ума от футбола, и они очень рады, что у их парня – крайнего хавбека сборной, получается в далекой Европе. В ПСВ не пожалели, что подписали с Ирвингом контракт, ведь шустрый вингер лидирует в списке лучших снайперов чемпионата Голландии, а его ПСВ идет первым с хорошим отрывом от «Аякса». Такими темпами Лосано попадет в АПЛ будущим летом.

Нападающие

Килиан Мбаппе (Франция, 19 лет)

В этом списке никого более успешного в этом сезоне попросту нет. И пусть у ПСЖ не хватило командного класса и тренерской мысли, чтобы пройти «Реал», к Мбаппе после переезда в Париж вопросов нет. В отличие от Неймара, не капризничает, при этом действует зрело, мощно и результативно. Главное, чтобы Дешам не чудил и сумел связать Мбаппе и Гризманна в одной атаке.

Габриэль Жезус (Бразилия, 20 лет)

Бразилия дождалась крутого форварда, который может сыграть в центре. И хотя у Жезуса неожиданно нарисовался серьезный конкурент – Фирмино обнаглел под руководством Клоппа настолько, что забивает пятками и не смотрит в сторону ворот, когда пробивает мимо вратарей, форвард «горожан», если будет здоров, покажет себя в России, никто ему не помешает.

Тимо Вернер (Германия, 22 года)

Потенциальные звезды ЧМ-18. Головин в хорошей компании

Семь поединков за чемпионов мира – шесть забитых мячей. Пожалуй, с кандидатом на роль нового Мюллера времен ЧМ-10 определились. Томас уже опытный и бывалый, а тогда зашел на мундиаль на удивление удачно. Вернер не играет за «Баварию» (пока), но при этом умеет выскочить к чужим воротам, как его коллега. Вернер быстро растет и на ЧМ-18 может выстрелить.

Резерв. Юри Тилеманс (Бельгия, 20 лет), Усман Дембеле (Франция, 20 лет), Алексей Миранчук (Россия, 22 года), Лерой Сане (Германия, 22 года), Федерико Вальверде (Уругвай, 19 лет), Махмуд Караба (Египет, 23 года), Исмаила Сарр (Сенегал, 20 лет), Родриго Бентанкур (Уругвай, 20 лет), Маркус Рэшфорд (Англия, 20 лет).

Колоссальное количество талантов получат шанс заявить о себе на чемпионате мира. Все они мечтатели – если Головин озвучивает мысль о попадании команды Черчесова в полуфинал, то подумайте, с какими думами засыпает Мбаппе – явно видит Францию в финале чемпионата мира, а себя новым Анри.

Наверное, в России на мундиале сработает тот же эффект, что и всегда. Каждый раз, когда стареют проверенные звезды – как сейчас Месси и Роналду, для которых это последний шанс показать мастерство на чемпионате мира и зацепиться за победу, многим фанатам кажется, что за ними никого того же масштаба нет и не будет.

Но как уходили Зидан и Роналдо, а футбол не закрыли, так и сейчас за проверенными звездами подтянутся молодые. Поскольку все перечисленные выше показывали зрелый футбол и могут засветиться в основах своих сборных – поболеем за Головина и его поколение. Ребята серьезные и подготовленные к классному футболу.

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Все комментарии
KURUM
KURUM
28 марта в 16:37
Какой безумец поставил его в этот список..
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответил fan_Sycheva
22 марта в 19:36
Да,если до 25 лет не перейдет в хороший европейский клуб,то так и закиснет в РФПЛ.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
22 марта в 16:17
Головин Талантлив. Но нужна стабильность в каждом матче.
Saang
Saang
22 марта в 15:15
"огромная детина"
Детина - мужской род. Огромный детина, здоровенный детинушка и т.д. Если сохранять женский то "орясина" хотя бы)
Байкал-38
Байкал-38 ответил FILL3286
22 марта в 13:40
Халл сити? А может леня в топ клуб витес заберет на пару недель?
    oFANATo
    oFANATo
    22 марта в 12:44
    Молодец Александр, главное не останавливаться на достигнутом!
    Naimi Nabi
    Naimi Nabi
    22 марта в 11:31
    Алли нету в списке, Решфорд в запасе а Головин в основном? что за список да головин хот игрок по уровне РФПЛ хорош но точно не в основном вряд ли в запасе
    Hesus_4erez_us
    Hesus_4erez_us ответил Фата лист
    22 марта в 11:14
    В пиаре. Алексея пиарили просто больше и дольше. А так, Антон даже по-солиднее выглядит
    Фата лист
    Фата лист
    22 марта в 11:06
    Меня всегда интересовало, почему во всех подобных списках фигурирует Алексей Миранчук и отсутствует его брат Антон? В чем он принципиально хуже?
    FILL3286
    FILL3286 ответил Беланов
    22 марта в 09:19
    Если с Арсеналом сыграет так же как с Лионом плюс на ЧМ - следующий сезон начнет в какой-нибудь Англии
    Халл сити?
    А может леня в топ клуб витес заберет на пару недель?
    Беланов
    Беланов ответил Ген Геныч
    22 марта в 09:15
    Головин не станет хорошим футболистом играя в РФПЛ!Ему срочно надо в европу даже в средний клуб,но в топ 4 чемпионатов!
    Если с Арсеналом сыграет так же как с Лионом плюс на ЧМ - следующий сезон начнет в какой-нибудь Англии
    yudin_duda
    yudin_duda
    22 марта в 09:10
    Ловите единичку за ечередную бредовую статью))
    Beekeeper
    Beekeeper ответил fan_Sycheva
    22 марта в 08:49
    Я знаю судьбу Головина... На Дзагоева посмотрите и всё. Не станет он звездой в России...
    смешно, оба игрока тобой перечисленные звезды в России :)
    Beekeeper
    Beekeeper ответил Сантус
    22 марта в 08:48
    А блистать будут всё те же.Разные там Месси и Роналду....
    они давно в закате...
    Ген Геныч
    Ген Геныч
    22 марта в 08:36
    Головин не станет хорошим футболистом играя в РФПЛ!Ему срочно надо в европу даже в средний клуб,но в топ 4 чемпионатов!
    Hesus_4erez_us
    Hesus_4erez_us
    22 марта в 08:06
    Соккер, как можно было не упомянуть Алли, который в 21 год показывает самый стабильный футбол на самом высоком уровне???
    barcelonistas
    barcelonistas
    22 марта в 07:52
    В запас можно добавить и Йерри Мину
    Hesus_4erez_us
    Hesus_4erez_us ответил Владимир Ушаков
    22 марта в 07:04
    Головина вместо Алли решили поставить
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков
    22 марта в 06:49
    С какого перепуга Рэшфорд в резерве, он должен быть в основе вместо Жезуса, который то и дело в лазарете, а Алли вообще нету, хотя он любитель нырнуть, но должен быть в списке
    амурец
    амурец
    22 марта в 03:14
    будем поглядеть
    Сантус
    Сантус
    22 марта в 02:20
    А блистать будут всё те же.Разные там Месси и Роналду....
    fan_Sycheva
    fan_Sycheva
    22 марта в 01:42
    Я знаю судьбу Головина...
    На Дзагоева посмотрите и всё.
    Не станет он звездой в России...
    Беланов
    Беланов ответил FILL3286
    22 марта в 00:21
    Толку что его хвалят? И кто хвалит? Комментатры матч тв да гинер? А играет в конюшне!! Звезда,ахахахах)))
    У свиней всё предсказуемо )))
    Свиняка
    Свиняка
    22 марта в 00:21
    Головин и звезда - это взаимоисключающие понятия
    Квадратный Мяч
    Квадратный Мяч
    21 марта в 23:58
    Половина из перечисленных может ни разу на поле не появится .
    FILL3286
    FILL3286
    21 марта в 22:48
    Воробей не плач,хватит дизы ставить неваляшка))хаха
    ChsZ
    ChsZ
    21 марта в 22:37
    В кампании спартачей даже потенциальной звездой стать трудно.
    FILL3286
    FILL3286
    21 марта в 22:32
    У нас таких звездных бревен куча в чемпионате)))
    Интересуются топ клубы из европы,а играют у лазурных и у харьковского!!
    FILL3286
    FILL3286
    21 марта в 22:31
    Толку что его хвалят?
    И кто хвалит?
    Комментатры матч тв да гинер?
    А играет в конюшне!!
    Звезда,ахахахах)))
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    21 марта в 22:12
    Как бы ни заболел Саша звёздной болезнью, хвалят очень много. Поживём, увидим.
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