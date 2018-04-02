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Антисборная 24-го тура. Матершинник Смолов и приунывшие лидеры

02 апреля 2018, 19:56
Антисборная 24-го тура. Матершинник Смолов и приунывшие лидеры

Вместе с героями прошедшего раунда РФПЛ «Соккер.ру» называет тех, от кого удача отвернулась, а также футболистов, запомнившихся поступками, которые их не красят.

Вратарь

Гиорги Лория («Анжи»)

Среди вратарей в прошедшем туре не было как явного лидера, так и очевидного аутсайдера, но по совокупности причин Гиорги опередил своих коллег. Во-первых, есть ощущение, что мог выручить в эпизоде с голом Классона: Лория немого потерял ворота, стал смещаться, и швед поймал его на этом движении, совсем ведь чуть-чуть не хватило, чтобы сложиться. Будь вратарь в сбалансированной позиции, мог спасти. А во втором тайме Гиорги пару раз нерасчетливо выбегал из ворот, и его счастье, что игроки «Краснодара» не наказали «Анжи» в тех эпизодах.

Защитники

Владислав Игнатьев («Локомотив»)

Оба гола «Амкара» пришли из зоны Игнатьева. В первом случае Мануэл Фернандеш сбил Рязанцева в зоне ответственности правого защитника, в то время как Владислав застрял в штрафной площади, хотя делать ему там было нечего. Второй гол Оланаре забил после того, как Игнатьев принял неправильное решение, встречая атаку «Амкара»: дал Заневу слишком много времени и пространства, чтобы открыться во фланг и результативно прострелить на нигерийского форварда.

Иван Новосельцев («Арсенал»)

Очень долго не играл в футбол Новосельцев, и это заметно. Игрового тонуса защитнику не хватает, инстинкты замедлились, отточенность реакций забыта. Не всеми «затмениями» Ивана динамовцы могли воспользоваться, но чувствовалось, что Новосельцев пока не чувствует себя комфортно. Сбив Ташаева, привез пенальти в ворота своей команды и желтую карточку. Повезло еще «канонирам» и Ивану, что Панченко не сумел переиграть Левашова с «точки».

Ионуц Неделчару («Уфа»)

Неделчару во многих эпизодах сыграл толково, но ему не повезло, а удача – неотъемлемая часть футбола. Ионуц нерасчетливо вылетел на подачу и отправил мяч в свои ворота. Собственно, румын пытался исправить свою допущенную чуть раньше позиционную ошибку, а вышло совсем печально для «Уфы». Безусловно, когда футболист забивает в свои ворота и этот гол становится победным для соперника, это повод поставить такого парня в антисборную.

Сергей Сухарев («Тосно»)

Если Фернандо судья мог предъявить вторую желтую карточку еще в первом тайме, то Сухарева арбитр Мешков пощадил уже после перерыва. В этом смысле судейские решения последовательны. К слову, именно Сергей нарушил правила на Зе Луише перед своей штрафной площадью, и с этого стандарта Фернандо забил сумасшедший гол. Во втором тайме кто-то из форвардов «Спартака» снова развернул Сухарева – это был срыв атаки, но так как второго предупреждения не последовало, Дмитрий Парфенов счел за благо снять защитника с игры.

Полузащитники

Шарль Каборе («Краснодар»)

Это был не день Каборе. Ведущее звено в полузащите «Краснодара», Шарль не успевал за эпизодами, нарушал правила, допускал несвойственные ошибки. В раздевалку ушел с желтой карточкой в пассиве, а во второй половине сыграл всего лишь минут семь и был заменен Газинским. Когда у «Краснодара» отключается или неуверенно себя чувствует «спинной мозг» в лице Каборе, игра команды приобретает плоскость и теряет смысл.

Игорь Денисов («Локомотив»)

В перерыв на матчи сборных словосочетание «лучший опорник чемпионата» упоминалось не раз, и мы эту фразу бросали, когда лезли со своими советами к Станиславу Черчесову. И тут Денисов в первом же туре после международной паузы сыграл так, что теперь как минимум временно никто не будет призывать тренера сборной России к возобновлению отношений с Игорем. Два грубых фола, две желтых карточки и удаление. «Амкару» «Локомотив» проиграл, но теперь еще и против «Ростова» играть без ключевого футболиста.

Александр Сапета («Ростов»)

«Ростов» не сумел отнять очки у ЦСКА, но снова выглядел достойно, хотя работы еще непочатый край. В целом понятна идея Карпина, и есть проблески того футбола, который он хочет поставить. Все футболисты с ясными функциями и подходящим для своих позиций функционалом, кроме Сапеты. Не очень понимаю сильных качеств этого футболиста: с мячом он на «вы» (58% точных передач), в отборе явно «провисает» на фоне Гацкана, но другого игрока на эту позицию у Карпина пока просто нет. Ждем Кариоку в Ростове-на-Дону?

Нападающие

Ари («Локомотив»)

«Локомотив» в этом сезоне – везучая команда. Не лидируя ни по одному из важнейших статистических показателей, железнодорожники возглавляют турнирную таблицу, но поражение от «Амкара» является звоночком: не надо заигрывать с Фортуной. Вся эта странная история с переносом матча, а тут еще в начале игры Ари падает в штрафной площади через две секунды после контакта с соперником. Конечно, борьба была, но вот эта театральная пауза и последующее падение в исполнении бразильца заставляют прокричать хрестоматийное: «Симулянтов с поля!»

Фёдор Смолов («Краснодар»)

У лучшего бомбардира чемпионата России игра в матче с «Анжи» не пошла. Вероятно, проблема в плохом самочувствии, Смолов позже пояснил: «Мало кому интересно, но играл с ангиной сегодня». Нам интересно, желаем не болеть и быть в форме. Но есть факт неудачной игры одной из звезд РФПЛ, поэтому попадание в антисборную неизбежно. А слова Федора после ухода на замену оценим ниже.

Антон Заболотный («Зенит»)

Заболотный – это форвард, который умеет бороться, делает это качественно и с удовольствием. И это пока все. Но есть разница - воевать за мячи для команды из нижней половины таблицы и играть на острие в «Зените», где однобокие навыки Антона пока выглядят нелепо. Выглядит это так, будто Роберто Манчини отправил в линию атаки центрального защитника, как часто поступают тренеры на последних минутах, хотя тот же Бранислав Иванович может и не уступить Заболотному в голевом чутье и реализации моментов.

Тренер

Юрий Сёмин («Локомотив»)

Опытный тренер допустил такой матч своей команды, он ответственный за результат и игры, поэтому он первый виноват. Дальше Семину нужно доказать своим парням, что это локальная ошибка, не допустить разброда, шатаний и переживаний по поводу приближающихся конкурентов, и он может это сделать – опыта и тренерского мастерства хватит. Но в матче с «Амкаром» Юрий Павлович облажался вместе со своими ребятами – это факт.

Символическая сборная 24-го тура: возвращение Квинси и неудержимый Оланаре

Уши в трубочку. Спич Фёдора Смолова. Уходя на замену, Федор Смолов сказал много мерзких слов, и это, к сожалению, попало в трансляцию. К сожалению, потому что слышали женщины и дети, как позже отметил в извинениях сам форвард, и потому что Федор – умный парень, а подставился так глупо. У всех бывают эмоции, а грязные слова помогают всем мужчинам выпустить пар, чтобы не перегреться, но самоцензура должна срабатывать, особенно у публичных людей. Нужно знать место и время, где можно заложить в три этажа, а где и когда - нельзя. Не в оправдание Смолова, но свист в его адрес с домашних трибун, на который Федор отреагировал своей тирадой, тоже стоит включить в антисборную. Под пунктом «самые благодарные болельщики» (осторожно, зашкаливающий уровень сарказма!) будет в самый раз.

Хулиганы тура. Запасные игроки ЦСКА. В перерыве матча между «Ростовом» и ЦСКА запасные армейского клуба тренировали удары по воротам. Получалось у них очень сильно и очень неточно. Сначала едва не выбили исландский дух из Гудьонсена, который от бровки поля вещал в эфир российского канала, но лучше бы уж попали в экс-форварда «Челси» и «Барселоны» - крепкому Эйдуру это как слону дробина чуть выше колена с тыльной стороны. Роковой «выстрел» пришелся в нашего дорогого и хрупкого фотокорреспондента «Соккер.ру» в Ростове-на-Дону Светлану Бекетову. Для нее эта встреча с мячом обернулась производственной травмой, шоком, визитом к медикам, временными переменами во внешности и еще одним шоком. В связи с этим игрокам ЦСКА мы желаем чаще попадать в ворота или хотя бы друг в друга на тренировках, а Свете – скорейшего выздоровления и бдительности во время следующих матчей! Не забывайте прописную истину, друзья: никто не может чувствовать себя в безопасности – ни морально, ни физически, когда за мяч берутся наши футболисты.

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Все комментарии
dinoel
dinoel
06 апреля в 09:46
Девушке тренироваться надо или уметь прятаться
cska plus
cska plus
04 апреля в 14:10
Наполовину должны быть игроки зулусовки.
KURUM
KURUM
03 апреля в 17:43
Заболотный худший.. такой керлинг нам не нужен..
mikysss
mikysss ответил sir-5
03 апреля в 17:12
sir-5:
Умение говорить "Сам дурак"-отличное качество! Но давай последовательно о матче с участием "Спартака".И я,в отличие от тебя,никого не оправдываю,а говорю о двух грубейших ошибках судьи,но в обе стороны.Даже певец "Спартака" Рабинер пишет,что Фернандо обязаны были удалить.Такого же мнения и Ловчев,но вы его недолюбливаете за умение быть объективным.Но это ладно,но ты не ответил на нейтральный вопрос :Какого из двух вратарей "Ростова" нужно было внести в антисборную??? Подозреваю,что это не экс-спартаковца Песьякова.Угадал??? Пардон,последнее-не к тебе,а к Денмигу.
ты вообще что написал мне тут сам то понял? какие певцы? ты что тут балет обсуждаешь? о чем ты? какие два вратаря что за бред?
шацк
шацк
03 апреля в 12:47
Ангина не помешала Феде обматерить болельщиков - повел себя как пес последний, зазвездился не успев взлететь...
denmig
denmig ответил sir-5
03 апреля в 11:06
sir-5:
Которого из двух??? И где судья матча "Спартака",не удаливший триумфатора из вашей команды,а потом и канонира??7
лория - она одна! - а судейка - в пердиве! вас там ждать будет!)
sir-5
sir-5 ответил mikysss
03 апреля в 10:35
mikysss:
а где тогда судья который не назначил пеналь в ворота бомжей?
Умение говорить "Сам дурак"-отличное качество! Но давай последовательно о матче с участием "Спартака".И я,в отличие от тебя,никого не оправдываю,а говорю о двух грубейших ошибках судьи,но в обе стороны.Даже певец "Спартака" Рабинер пишет,что Фернандо обязаны были удалить.Такого же мнения и Ловчев,но вы его недолюбливаете за умение быть объективным.Но это ладно,но ты не ответил на нейтральный вопрос :Какого из двух вратарей "Ростова" нужно было внести в антисборную??? Подозреваю,что это не экс-спартаковца Песьякова.Угадал???
Пардон,последнее-не к тебе,а к Денмигу.
mikysss
mikysss ответил sir-5
03 апреля в 10:05
sir-5:
Которого из двух??? И где судья матча "Спартака",не удаливший триумфатора из вашей команды,а потом и канонира??7
а где тогда судья который не назначил пеналь в ворота бомжей?
sir-5
sir-5 ответил mikysss
03 апреля в 09:34
mikysss:
Почему Уфы так мало? Продажный тренер и вся команда в САС должна быть
Дзюбу-тоже,два гола не "добил"...
sir-5
sir-5 ответил denmig
03 апреля в 09:33
denmig:
Ну ... норм! Лорию можно выпилить и вратаря ростова впилить!
Которого из двух??? И где судья матча "Спартака",не удаливший триумфатора из вашей команды,а потом и канонира??7
mikysss
mikysss
03 апреля в 07:15
Почему Уфы так мало? Продажный тренер и вся команда в САС должна быть
denmig
denmig
03 апреля в 06:56
Ну ... норм! Лорию можно выпилить и вратаря ростова впилить!
амурец
амурец
03 апреля в 05:29
всё по делу
Расул Манаев
Расул Манаев
02 апреля в 23:48
Заболотный замахнулся на рекорд дзюбиньо?)))
Russian_spb
Russian_spb
02 апреля в 23:01
про запасных ЦСКА реальный бред.
MALOVAR
MALOVAR ответил Jum13
02 апреля в 22:58
Арсенал покарает за эти слова дружок
MALOVAR
MALOVAR
02 апреля в 22:54
Раньше дырофеев матерился,теперь Федя ... боюсь парня ждет серия..
D.vil
D.vil
02 апреля в 22:39
Самых благодарных болельщиков просто уже довели. Но после недавних событий, думаю, что все дружно выдохнули!)
А ситуацию с Федей и со свистом можно охарактеризовать следующим образом "Бьет - значит любит!)" Хотя с ним тоже надо прощаться;)
mat73
mat73
02 апреля в 21:49
Дорогой и хрупкой Светлане Бекетовой здоровья и удачи в дальнейшем! И пусть не болеет никогда за ЦСКА))))
Serg3.12
Serg3.12
02 апреля в 21:19
Неделчару должен быть в сборной, а не здесь!)
Александр Чистяков
Александр Чистяков ответил Lexand
02 апреля в 20:46
Lexand:
так а с фотокорреспондентом что случилось?
Уже все в относительном порядке. Сотрясения нет. Мяч сильно попал в голову, и она после этого налетела лицом на фотоаппарат коллеги. Только ушиб. Но ваши слова поддержки будут ей приятны))
Jum13
Jum13
02 апреля в 20:46
Роковой «выстрел» пришелся в нашего дорогого и хрупкого фотокорреспондента «Соккер.ру» в Ростове-на-Дону Светлану Бекетову. Для нее эта встреча с мячом обернулась производственной травмой, шоком, визитом к медикам, временными переменами во внешности и еще одним шоком. В связи с этим игрокам ЦСКА мы желаем чаще попадать в ворота или хотя бы друг в друга на тренировках

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О боже мой! ШОК!!! Травма! Ноготь сломали? Да - на такое способны только запасные ЦСКА, никто другой этого просто не мог сделать. Спартачи, например, так те 99 из 100 в цель кладут - снайпера от бога, не то что эти вот...
А игроки ЦСКА попадают в ворота - они это в Ростове дважды продемонстрировали

P.S. Здоровья, но от таком писать в таком свете - просто смешно
Павел Амурский
Павел Амурский
02 апреля в 20:42
Спартак и Мешков должны быть здесь а полном составе.
Арбалет
Арбалет
02 апреля в 20:40
Сборной без спартака просто не бывает, все равно засунут кого-нибудь, почему сюда не запихали даже странно.
Adollinn
Adollinn
02 апреля в 20:39
Не хватает судьи Мешкова, он же за спартак играл.
cadmiy
cadmiy
02 апреля в 20:38
Глушаков тут точно должен быть.
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
02 апреля в 20:36
Спартака нет, плохая сборная.
Lexand
Lexand
02 апреля в 20:34
так а с фотокорреспондентом что случилось?
Артём Сальников
Артём Сальников ответил dargo
02 апреля в 20:34
dargo:
как же без игроков Зенита!!! даже когда наша команда побеждает не упускают возможность ущипнуть - это вызывает просто ироничную улыбку, когда же вы успокоитесь??
А что, по-твоему Заболотный хорошо играл? Да и победу лазурные вымучили.
Кто-то за кулисами
Кто-то за кулисами ответил dargo
02 апреля в 20:31
dargo:
как же без игроков Зенита!!! даже когда наша команда побеждает не упускают возможность ущипнуть - это вызывает просто ироничную улыбку, когда же вы успокоитесь??
Заболотного можна ставить в антисборную чего угодно, кого угодно и когда угодно. Даже если он с Германией выиграет ЧМ
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