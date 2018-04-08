«Локомотив» возвращается на рельсы

Неприятное поражение от «Амкара» могло надломить команду Юрия Семина, но матч против «Ростова» доказал «Соккер.ру», что «Локо» продолжает задавать темп в чемпионской гонке.

Разочарование матча. Бесполезный «Ростов»

Начать обзор следует с критических стрел в адрес соперника «Локомотива», ведь при всей важности и заслуженности победы железнодорожников нельзя забывать об уровне сопротивления и команде, которая была напротив. Конечно, есть футбольное выражение о том, что команда играет так, как позволяет ей соперник, но, если честно, сложилось ощущение, что «Ростов» сам не позволил себе сыграть на «РЖД-Арене» в достойный футбол. По первым весенним турам отмечали, что Валерий Карпин собирает симпатичный коллектив, но в матчах против ЦСКА и особенно «Локомотива» дончане выглядели нелепо как в эпизодах, так и в целом. Похоже, на главного тренера и его подопечных стало давить отсутствие результата, поэтому в поединках с московскими командами Валерий Георгиевич решил отчасти наступить на горло собственной песне и сыграть не в тот футбол, который прививал команде.

Критически низкая линия обороны – как будто в гости к «Локомотиву» приехал не боеспособный по составу «Ростов», а «СКА-Хабаровск», безалаберность и постоянные ошибки при выходе из обороны, неразбериха на стандартах. На самом деле, гости наиграли на пропущенный мяч еще в первом тайме, когда временами просто не могли пересечь центральную линию поля. В лучшем случае безадресно били вперед в направлении форвардов, в худшем – пытались выходить через пас или ведение мяча, но попадали под прессинг и получали острейшие атаки на быстро меняющемся пространстве. В такой игре «Ростову» пригодился бы еще один полузащитник вместо одного из отрезанных нападающих. Ну, и стандарт оказался роковым, хотя еще в первом тайме моменты после угловых и штрафных у ворот Абаева возникали, а сразу после перерыва розыгрыш корнера привел к голу Фарфана.

Статистика знает всё!

Удары: 14 (3) – 3 (1)

Продолжаем подтверждать недееспособность «Ростова» в этой игре с помощью статистических выкладок. Почти пятикратное превосходство по ударам на стороне «Локомотива»! Я, конечно, все понимаю, но вот этого я не понимаю. «Ростов» сидел в окопах всю игру, даже в концовке команда Карпина толком не сумела заставить москвичей понервничать. Был короткий отрезок с несколькими угловыми, однако на своих стандартах «желто-синие» сыграли слабо, Чорлука и Кверквелия снимали весь верх в штрафной площади «Локо».

Владение мячом: 60% - 40%; точность передач: 77% - 63%

Эти показатели в связке помогают понять, кто лучше играл в футбол. «Локомотив» распоряжался мячом и пространством, которое «Ростов» как отдал с первых минут, так даже не пытался отвоевать после пропущенного мяча. На самом деле, точность передач у железнодорожников приемлемая и рабочая, но не выдающаяся для такого процента владения, но цифры «Ростова» просто ужасают. 37% брака в передачах – это сущий кошмар, больше трети мячей добровольно отданы противникам.

Единоборства: 25 – 19; перехваты: 22 – 14; отборы: 18 – 32

«Ростов» сумел превзойти «Локо» только в отборах, но это и понятно: хозяева владели мячом, продвигались к воротам, так или иначе, подопечным Карпина приходилось вступать в борьбу и забирать мячи. У «красно-зеленых» таких возможностей элементарно было меньше. Но! «Локомотив» лучше сработал в борьбе и превзошел обороняющихся гостей по числу перехватов. Последнее – признак правильно рассчитанного прессинга, а в целом команда Семина продемонстрировала максимальную заряженность на борьбу и результат. В действиях ростовчан такой самоотверженности замечено не было. Игроки «Локо» бились за безнадежные мячи, шли в стыки, пластались в подкатах – они направили свою энергию в верное русло и не позволили себе разнервничаться.

Герой матча. Владислав Игнатьев («Локомотив»)

Тарасов мощно сыграл в центре поля – не пришлось вспоминать об отсутствии Игоря Денисова, Чорлука и Кверквелия идеально сработали в обороне, Фарфан забил решающий мяч, но выделю все же Игнатьева, тем более это история о преодолении. В матче с «Амкаром» Влад был прямо или косвенно виновен в пропущенных мячах, провел слабый матч, но неделю спустя реабилитировался сполна. Игнатьев второй по времени владения мячом в «Локомотиве» после Фернандеша, у него высокий процент точных передач (84%), великолепная игра в отборе, огромный охват – закрывал всю бровку, а в качестве вишенки на торте результативная передача на Джефферсона Фарфана.

Итог матча. «Локомотив» не отпустит чемпионские вожжи

После поражения от «Амкара» в сердца преследователей закралась надежда, что «Локомотив» может занервничать, «поплыть» и начать раздаривать очки направо и налево. Действительно, это очень опасный момент – матч, следующий за неудачей, когда цена ошибки возрастает, и есть риск превратить одну осечку в серию. Мне кажется, «Локомотив» в игре с «Ростовом» во всеуслышание заявил: «Мы никому не собираемся ничего дарить!» Да, железнодорожники споткнулись в игре с «Амкаром», но это не системный сбой, а локальный, к тому же, вероятно, достаточно полезный. Юрий Семин мог показать своим подопечным таблицу, в которой «Спартак» на расстоянии двух очков и тонизировать своих парней, возможно, чересчур поверивших в то, что титул никуда от них не денется. Победа над «Ростовом» и то, как настойчив, зол и отчаян был «Локомотив», подтверждают, что эта команда по-прежнему является главным претендентом на чемпионство и никакого психологического преимущества, о котором вдруг все заговорили, преследователям не дарила.