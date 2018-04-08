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Чемпион демонстрирует класс

08 апреля 2018, 22:58
Чемпион демонстрирует класс

«Спартак» наглядно показал, почему его не стоит списывать со счетов в чемпионской гонке. «Соккер.ру» отмечает яркую победу красно-белых на дагестанской земле.

Можно много говорить и рассуждать о том, насколько силен и за счет чего добивается успеха «Локомотив», но нельзя уже рассуждать о чемпионской гонке вне контекста борьбы «Спартака» за титул. За сохранение титула. Поскольку мы лишены болельщицких пристрастий, то за любую интригу, особенно если речь идет о чемпионском титуле.

Пока во Франции, Германии, Англии и Италии все с чемпионствами ясно (где-то уже официально, где-то - практически), в России борьба продолжается. «Локомотив» сдюжил после пощечины от «Амкара» и набрал свои три очка в игре с «Ростовом». Ответ держал «Спартак». И красно-белые сделали все, чтобы дать понять, что железнодорожники в этой погоне не будут одиноки. «Спартак» показал себя настоящим чемпионом, который амбициозен и бьется за сохранение своего титула. Тут как нельзя лучше подходит лаконичный и четкий комментарий Массимо Карреры после игры с «Анжи» (4:1):

«Мы играли в футбол и выиграли важный матч. Это сигнал для всех остальных команд, что „Спартак“ все еще в чемпионской гонке и будет бороться до конца».

Ни убавить, ни прибавить. Причем «Спартак» в очередной раз показал, что силен командным взаимодействием, что обладает такими исполнителями, которые способны в критический момент взять игру на себя. И это не один человек, как это зачастую случается. Вот, например, в «Зените», который потратил огромное количество денег на полуэлитных аргентинцев. Стоило выбыть Кокорину, как Манчини начал жаловаться на плохую игру в атаке. Хотя он, конечно, и до травмы Александра это делал.

Но в любом случае котировки «Зенита» упали. А вот в «Спартаке», нужно подчеркнуть, что в нынешнем «Спартаке», потери не являются критичными. Сколько слез лилось по поводу травмы Джикии – лучшего защитника команды и одного из лучших в чемпионате. Да, это большая потеря. Но в той же игре с «Анжи» вышли в оборону Кутепов, Максимович и Петкович, на которых многие спускали собак и критику, не воспринимая их всерьез и посмеиваясь, и ничего – выдержали, справились.

Петкович так вообще в связке с Самедовым на фланге смотрелся очень прилично. А центр обороны справился со своей функцией добротно. При этом зона перед защитой была перекроена, ведь на поле не оказалось Фернандо и Глушакова, которые пропускали эту встречу. Два основных центральных полузащитника. И это оказалось не проблемой. Вышедшие в эту зону Зобнин и Пашалич отменно справились. Последний, конечно, не самым лучшим образом, зато Роман показал, что в полном порядке.

Да и игравший перед ними Ханни замечательно раскрылся, продемонстрировав, что в будущем и на него «Спартак» может рассчитывать как на одного из лидеров. На поле он уступил в качестве игры разве что Промесу, который напомнил всем, что именно его называли главной звездой красно-белых. А то ведь после ряда ярких матчей в исполнении других игроков и некоторого выпадения самого Квинси кто-то стал в этом сомневаться.

В нужный момент, когда не оказалось на поле Глушакова, Фернандо и Джикии, Промес взял на себя роль главного исполнителя и оформил хет-трик всего за полчаса игры, реализовав план Карреры по блицкригу, который сделал оставшуюся большую часть игры пустой формальностью. Да, можно говорить об отдельных ошибках, осечках «Спартака», но перед нами предстала играющая в футбол команда, которая просто была лучше, класснее соперника.

Ведь наверняка очень часто приходится наблюдать, как более солидная вроде бы по именам и статусу команда возит откровенную вату на поле с более слабым оппонентом. И это не выглядит как выравнивание в классе за счет подтягивания слабых повыше. Обычно это смотрится как мучение вроде бы более классной команды, которая просто не может или не хочет вспарывать плотные построения противника.

Тут же классический пример противостояния, в котором знающая себе цену мощная команда, понимающая свои сильные и слабые стороны, вышла на поле и показала все, что умеет, за счет чего способна добиваться успеха. И не придерешься. Да зачем тут лишний раз что-то объяснять, когда сам тренер «Анжи» Вадим Скрипченко все признал:

«„Спартак“ намного солиднее смотрелся, помастеровитее в индивидуальных и командных действиях. Надо принять поражение и двигаться дальше».

Ключевое выражение «„Спартак“ смотрелся солиднее». Каррера смог придать этой команде тот необходимый статус и лоск, который подчеркивает силу класса отдельных исполнителей и коллективного взаимодействия. Когда не стыдно посмотреть игру и не стыдно показать ее кому-то. Речь именно о впечатлении, об ощущении, которое складывается при просмотре игры. Если есть потери, ты знаешь, что это не безнадежно, что найдется тот, кто заменит не менее эффективно.

Или же будет найдена схема для замены. Если есть проблемы в организации игры, то команда по крайней мере проявит характер и страсть, будет выкладываться так, что не предъявишь ей валяние дурака. Просто подмывает после такой игры сделать диаметрально противоположное сравнение с суперклубом, обладающим супертренером, с берегов Невы. Но не станем этого делать, поскольку уже много об этом сказано, а главные выводы сделают болельщики и турнирная таблица.

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Леонид Прохорцев 1
Леонид Прохорцев 1
13 апреля в 15:37
Во многом можно согласиться с автором. Спартак был, есть и будет командой номер один в российском футболе. И сколько бы не толковали наши "специалисты" о флагмане нашего футбола ЦСКА, о возглавляющих его феноменах, эта команда держалась на плаву за счёт коррупционной составляющей. Стоило уменьшить бюджетные вливания и феномены оказались ни на что не способными ремесленниками. Один феномен почувствовав, что запахло жаренным, сбежал и теперь оббивает пороги третьеразрядных клубов Европы. Второй продолжает вести некогда великий клуб к краху.
kiendjin
kiendjin ответил MAUS
10 апреля в 20:22
MAUS:
А что Зенит чемпионскую игру показывает, или ЦСка с Арсеналом, или Локо против того же Атлетика М???? Не надо тут мешать котлеты с мухами!!! Котлеты отдельно - мухи отдельно! ЧР отдельно - ЛЧ и ЛЕ отдельно!
и свинюшку тоже отдельно , на Закуско!
kiendjin
kiendjin
10 апреля в 20:01
Да Зенитушки сосут лапу..прям как Реал)), но Спартак потерпит Фиаско..
MAUS
MAUS ответил turist82
09 апреля в 14:52
turist82:
Согласен. Более того думаю что Юрий Палыч заслужил трофей. Он - последний из той эпохи, практикующий тренер. Живая легенда. Потому рад за него буду если что. И да, главное чтоб не зенит.
Скидок не надо делать на пенсионный возраст, беременность, многодетностью, и инвалидность и тд!!!
Пусть победит сильнейший!!!
А сильнейший сейчас в ЧР — Спартак!
Ждём осечки Локо, и победы Спартака!
MAUS
MAUS ответил Fits Fits
09 апреля в 13:55
Fits Fits:
Чемпионский класс нужно было показывать в игре с Ливерпулем... Тогда бы я понял... А тут... забили Анжи и стали визжать от восторга... не солидно...
А что Зенит чемпионскую игру показывает, или ЦСка с Арсеналом, или Локо против того же Атлетика М????
Не надо тут мешать котлеты с мухами!!!
Котлеты отдельно - мухи отдельно!
ЧР отдельно - ЛЧ и ЛЕ отдельно!
MAUS
MAUS ответил JackNorz
09 апреля в 13:48
JackNorz:
2-2 тоже в некотором роде демонстрация класса
У Зенита и 1:1 и 2:2 порой не выходит)))
Вон Уфа вообще фору дала, забив себе же)))
Ибо немощный Зенит не может сам завивать, за него это уже другие делают . И денег не могут насобирать на одного нормального нападающего))))
MAUS
MAUS ответил Leningrad 84
09 апреля в 13:44
Leningrad 84:
Главным украшением нашего серого чемпионата было 5:1 от Зенита в Питере в августе. Да и 7:0 в Ливерпуле здорово украсило групповой этап ЛЕ!
Как там на ПЯТОЙ строчке поживается?
Соседи еще сверху на топят?))))
Винсент Вега
Винсент Вега
09 апреля в 13:35
Лапочкин - лучший!
Клон Нерая
Клон Нерая ответил blitz
09 апреля в 13:14
blitz:
Федун: "Мы позорно вылетели из Еврокубков, но за то у нас появился шанс побороться за золотые медали"
Боремся-то мы, а вы - увы...
MAUS
MAUS ответил ivany4
09 апреля в 13:13
ivany4:
Статья получилась какая-то вся "лоснящаяся". Краски вся яркие, блестящие. Но не стоит забывать, что такую игру Спартак выдал на фоне клуба, мягко говоря "строящегося" и находящегося в нижней части турнирной таблицы. Если Спартаку дают играть, то он сыграет красиво. Но ряд игр наглядно показали, что против команд умеющих защищаться и контратаковать, даже просто ставить автобус, есть проблемы. И проблемы эти, к сожалению, пока, не решаются по взмаху волшебной палочки. Вчерашняя игра показала, как Спартак должен играть с командами ниже его по классу. И если с играющими командами более-менее понятно как играть, то вот для уверенного обыгрыша автобусов, еще тренироваться и тренироваться.
Этот ряд «команд» не играет в футбол, а как СКА выстраивает вокзалы автобусные)))
Я не припомню ни одной команды в ЧР против которой СКА такой пятиэтажный автобус устраивал как против Спартака на Открытие Арене!
MAUS
MAUS ответил MALOVAR
09 апреля в 13:07
MALOVAR:
это всего лишь и два матча и где сейчас тотЗенит?)))
Где? Где? Где?
В Зенит в полной .ОПе вместе со своим Газпроектом и Манчини
Князько
Князько ответил makkie
09 апреля в 13:02
makkie:
А вот и нет - зачем нестись сломя голову и забивать рекордные 7 мячей? Спартак играет в плотном графике, по два матча в неделю - силы тоже нужно экономить и беречь. Концовка очень важная предстоит. Я бы не сравнивал ЛЧ и наш чемпионат, где по 6-7 мячей забивается по очень большим праздникам и совсем в одну калитку.
плотный график? два матча в неделю? серьёзно?
MALOVAR
MALOVAR ответил Leningrad 84
09 апреля в 12:26
это всего лишь и два матча и где сейчас тотЗенит?)))
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил MALOVAR
09 апреля в 12:25
MALOVAR:
Спасибо Спартаку за то что украшает наш серый чемпионат.
Главным украшением нашего серого чемпионата было 5:1 от Зенита в Питере в августе. Да и 7:0 в Ливерпуле здорово украсило групповой этап ЛЕ!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответил Трубадур
09 апреля в 11:19
Про Тосно, Анжи и СКА то это тоже команды высшей лиги. Но ты забыл ЦСКА. 3-0. ЗЕНИТ. 3-1.,КРАСНОДАР. 4-1 и вообще три поражения всего при 45 забитых мячах. А что ваш " великий" клуб может предъявить.???
saha100
saha100 ответил Трубадур
09 апреля в 10:56
А последние матчи с цска и Зенитом забыл?
Narum Narum
Narum Narum
09 апреля в 10:15
Факт - Спартак вернулся!
Тем интереснее наблюдать интригу в концовке чемпионата.
makkie
makkie ответил VIC2
09 апреля в 09:55
VIC2:
При такой никакой "Анжи" "Спартак" должен был навалять 7 штук,как "Ливерпуль" навалял 7 штук "Спартаку"Вот тогда можно было бы говорить о каком-то классе, а пока ещё команда очень сырая, о чём говорят концовки каждого матчаРаботы у Карреры непочатый край и нужна ещё парочка классных трансферов, чтобы сделать сильную скамейку и чтобы ровно играть в ЛЧ
А вот и нет - зачем нестись сломя голову и забивать рекордные 7 мячей?
Спартак играет в плотном графике, по два матча в неделю - силы тоже нужно экономить и беречь. Концовка очень важная предстоит.
Я бы не сравнивал ЛЧ и наш чемпионат, где по 6-7 мячей забивается по очень большим праздникам и совсем в одну калитку.
Adollinn
Adollinn
09 апреля в 09:46
Среди Анжи и Тосно и то с помощью судьи, позорище.
Трубадур
Трубадур
09 апреля в 09:40
Класс на фоне равных команд Тосно, Анжи, СКА.
VIC2
VIC2
09 апреля в 09:31
При такой никакой "Анжи" "Спартак" должен был навалять 7 штук,как "Ливерпуль" навалял 7 штук "Спартаку"Вот тогда можно было бы говорить о каком-то классе, а пока ещё команда очень сырая, о чём говорят концовки каждого матчаРаботы у Карреры непочатый край и нужна ещё парочка классных трансферов, чтобы сделать сильную скамейку и чтобы ровно играть в ЛЧ
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответил blitz
09 апреля в 09:28
Правильно мыслишь. Мы то можем побороться а вы Увы....ни в чемпионате, ни в Еврокубках. Короче ни где вас уже нет. Вас просто НЕТ.
blitz
blitz
09 апреля в 09:16
Федун: "Мы позорно вылетели из Еврокубков, но за то у нас появился шанс побороться за золотые медали"
Fits Fits
Fits Fits
09 апреля в 09:12
Чемпионский класс нужно было показывать в игре с Ливерпулем...
Тогда бы я понял...
А тут... забили Анжи и стали визжать от восторга... не солидно...
Russian_spb
Russian_spb
09 апреля в 09:07
переборщил автор с одами.
класс, все-таки, не только в том, чтобы забить 4 команде из нижней части таблицы, но и в том, чтобы не пропускать.
а пропускаем мы от всех и много.
от Анжи пропустили, от Тосно пропустили, от Крыльев пропустили.
дисбаланс в сторону атаки - это не очень гуд.
Правдин Семён
Правдин Семён
09 апреля в 08:49
С одами перебор. Но разгромная победа радует.
JackNorz
JackNorz ответил Фурсеноидка бакланокрылая
09 апреля в 08:15
2-2 тоже в некотором роде демонстрация класса
Фурсеноидка бакланокрылая
Фурсеноидка бакланокрылая ответил Трубадур
09 апреля в 08:13
Трубадур:
С Анжи и Тосно класс показывают все.
Кроме Зенита
ivany4
ivany4
09 апреля в 08:11
Статья получилась какая-то вся "лоснящаяся". Краски вся яркие, блестящие. Но не стоит забывать, что такую игру Спартак выдал на фоне клуба, мягко говоря "строящегося" и находящегося в нижней части турнирной таблицы. Если Спартаку дают играть, то он сыграет красиво. Но ряд игр наглядно показали, что против команд умеющих защищаться и контратаковать, даже просто ставить автобус, есть проблемы. И проблемы эти, к сожалению, пока, не решаются по взмаху волшебной палочки.
Вчерашняя игра показала, как Спартак должен играть с командами ниже его по классу. И если с играющими командами более-менее понятно как играть, то вот для уверенного обыгрыша автобусов, еще тренироваться и тренироваться.
доктоР7
доктоР7
09 апреля в 08:09
Трудно не показать класс, играя с 14-ой командой чемпионата.
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