Чемпион демонстрирует класс

«Спартак» наглядно показал, почему его не стоит списывать со счетов в чемпионской гонке. «Соккер.ру» отмечает яркую победу красно-белых на дагестанской земле.

Можно много говорить и рассуждать о том, насколько силен и за счет чего добивается успеха «Локомотив», но нельзя уже рассуждать о чемпионской гонке вне контекста борьбы «Спартака» за титул. За сохранение титула. Поскольку мы лишены болельщицких пристрастий, то за любую интригу, особенно если речь идет о чемпионском титуле.

Пока во Франции, Германии, Англии и Италии все с чемпионствами ясно (где-то уже официально, где-то - практически), в России борьба продолжается. «Локомотив» сдюжил после пощечины от «Амкара» и набрал свои три очка в игре с «Ростовом». Ответ держал «Спартак». И красно-белые сделали все, чтобы дать понять, что железнодорожники в этой погоне не будут одиноки. «Спартак» показал себя настоящим чемпионом, который амбициозен и бьется за сохранение своего титула. Тут как нельзя лучше подходит лаконичный и четкий комментарий Массимо Карреры после игры с «Анжи» (4:1):

«Мы играли в футбол и выиграли важный матч. Это сигнал для всех остальных команд, что „Спартак“ все еще в чемпионской гонке и будет бороться до конца».

Ни убавить, ни прибавить. Причем «Спартак» в очередной раз показал, что силен командным взаимодействием, что обладает такими исполнителями, которые способны в критический момент взять игру на себя. И это не один человек, как это зачастую случается. Вот, например, в «Зените», который потратил огромное количество денег на полуэлитных аргентинцев. Стоило выбыть Кокорину, как Манчини начал жаловаться на плохую игру в атаке. Хотя он, конечно, и до травмы Александра это делал.

Но в любом случае котировки «Зенита» упали. А вот в «Спартаке», нужно подчеркнуть, что в нынешнем «Спартаке», потери не являются критичными. Сколько слез лилось по поводу травмы Джикии – лучшего защитника команды и одного из лучших в чемпионате. Да, это большая потеря. Но в той же игре с «Анжи» вышли в оборону Кутепов, Максимович и Петкович, на которых многие спускали собак и критику, не воспринимая их всерьез и посмеиваясь, и ничего – выдержали, справились.

Петкович так вообще в связке с Самедовым на фланге смотрелся очень прилично. А центр обороны справился со своей функцией добротно. При этом зона перед защитой была перекроена, ведь на поле не оказалось Фернандо и Глушакова, которые пропускали эту встречу. Два основных центральных полузащитника. И это оказалось не проблемой. Вышедшие в эту зону Зобнин и Пашалич отменно справились. Последний, конечно, не самым лучшим образом, зато Роман показал, что в полном порядке.

Да и игравший перед ними Ханни замечательно раскрылся, продемонстрировав, что в будущем и на него «Спартак» может рассчитывать как на одного из лидеров. На поле он уступил в качестве игры разве что Промесу, который напомнил всем, что именно его называли главной звездой красно-белых. А то ведь после ряда ярких матчей в исполнении других игроков и некоторого выпадения самого Квинси кто-то стал в этом сомневаться.

В нужный момент, когда не оказалось на поле Глушакова, Фернандо и Джикии, Промес взял на себя роль главного исполнителя и оформил хет-трик всего за полчаса игры, реализовав план Карреры по блицкригу, который сделал оставшуюся большую часть игры пустой формальностью. Да, можно говорить об отдельных ошибках, осечках «Спартака», но перед нами предстала играющая в футбол команда, которая просто была лучше, класснее соперника.

Ведь наверняка очень часто приходится наблюдать, как более солидная вроде бы по именам и статусу команда возит откровенную вату на поле с более слабым оппонентом. И это не выглядит как выравнивание в классе за счет подтягивания слабых повыше. Обычно это смотрится как мучение вроде бы более классной команды, которая просто не может или не хочет вспарывать плотные построения противника.

Тут же классический пример противостояния, в котором знающая себе цену мощная команда, понимающая свои сильные и слабые стороны, вышла на поле и показала все, что умеет, за счет чего способна добиваться успеха. И не придерешься. Да зачем тут лишний раз что-то объяснять, когда сам тренер «Анжи» Вадим Скрипченко все признал:

«„Спартак“ намного солиднее смотрелся, помастеровитее в индивидуальных и командных действиях. Надо принять поражение и двигаться дальше».

Ключевое выражение «„Спартак“ смотрелся солиднее». Каррера смог придать этой команде тот необходимый статус и лоск, который подчеркивает силу класса отдельных исполнителей и коллективного взаимодействия. Когда не стыдно посмотреть игру и не стыдно показать ее кому-то. Речь именно о впечатлении, об ощущении, которое складывается при просмотре игры. Если есть потери, ты знаешь, что это не безнадежно, что найдется тот, кто заменит не менее эффективно.

Или же будет найдена схема для замены. Если есть проблемы в организации игры, то команда по крайней мере проявит характер и страсть, будет выкладываться так, что не предъявишь ей валяние дурака. Просто подмывает после такой игры сделать диаметрально противоположное сравнение с суперклубом, обладающим супертренером, с берегов Невы. Но не станем этого делать, поскольку уже много об этом сказано, а главные выводы сделают болельщики и турнирная таблица.