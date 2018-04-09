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Истощенные армейцы

09 апреля 2018, 22:22
Истощенные армейцы

«Динамо» грамотно использовало усталость ЦСКА и вырвало победу в дерби. «Соккер.ру» сочувствует Ганчаренко, команде которого не хватило сил.

Очень дорогой ценой дается ЦСКА продвижение в Лиге Европы далее остальных российских клубов. Команда с одной из самых коротких скамеек относительно далеко забралась на паре фронтов, с чем откровенно не справляется. Ключевым в этом плане и стал матч с «Динамо». Соперник четко прочувствовал, как нужно действовать, чтобы обескуражить армейцев.

Нехватка энергии

Судя по тому, что сказал Виктор Ганчаренко после поединка, в ЦСКА понимали, что сил будет не слишком много, поэтому на первых минутах армейцы включились очень активно. На старте постарались выдать быстрый мощный футбол, чтобы по возможности продавить динамовцев и забить быстрый гол. Но хватило ЦСКА минут на десять такой игры. Подобный же кратковременный всплеск у армейцев случился во втором тайме, когда Ганчаренко выпустил Чалова и Головина. На минут десять армейцы вспыхнули, взорвались, смогли забить один мяч, создали несколько моментов, имели шанс спасти игру, но потом все вернулось в прежнее русло. Обессиливший ЦСКА мог показывать только такой футбол. На большее накопленных сил не хватило.

Ограниченность ресурсов

И тут мы подходим к давнишней, точнее, к давно обсуждаемой проблеме ЦСКА. Армейцы очень много матчей проводят ограниченным составом. Периодически включаются новые имена, пытаются как-то тренеры вводить молодежь, давать шанс, но большая нагрузка ложится на костяк, который неизменен. В таком режиме накопление усталости неизбежно. И если восстанавливаться на фоне каких-то успехов еще проще с психологической точки зрения, то пытаться найти в себе силы после 1:4 от «Арсенала» в Лондоне, где было выдано много эмоций, энергии и ресурсов, очень тяжело. В такие моменты наступает пробуксовка, все движения становятся непроизвольно медленнее, силы возвращаются тяжелее.

Зависимость от Головина

Об этом уже можно говорить с некоторой осторожностью. Но все отчетливее это понятно. Без Александра в роли руководителя и дирижера атак ЦСКА очень тяжело дается созидание. С его выходом команда снова получила некую опору в центре поля. Сразу зашевелился лучше Дзагоев, Чалов получал хорошую поддержку из глубины. Да и в целом армейцы словно раскрепощеннее и увереннее себя почувствовали, поняв, что могут обернуться в центр поля и увидеть там Головина, который что-то способен придумать. Так постепенно Александр превратился в незаменимого исполнителя для армейцев, которым предстоит крепко задуматься над его заменой, когда летом он двинет в Англию куда-нибудь, например. Впрочем, армейцы всегда находятся в перманентном поиске и латании дыр.

Неподходящая схема

Некоторое время назад схема с тремя центральными защитниками казалась блажью или попыткой подхватить моду, которая не всегда имеет под собой обоснование, то же кадровое, допустим. А сейчас оказывается, что ЦСКА уже и не умеет иначе. Ганчаренко попытался сыграть в условиях ротации состава с более классическим вариантом с четырьмя защитниками, но получилось очень «дыряво», если можно так выразиться. Уровень взаимодействия в обороне оставлял желать лучшего. И можно понять того же Дзагоева, который что-то страшное кричал своим партнерам после очередной ошибки в обороне. В такой вариации у ЦСКА оказывалось в тылу слишком много свободного пространства для контратак «Динамо».

Грамотный подход соперника

Конечно, было бы неправильно, говоря о результате, зацикливаться только на одном из участников матча. Ведь итоговый счет сделала команда-противник. Начинающий, но уже опытный тренер Дмитрий Хохлов очень угадал с тактикой под этот ЦСКА, который устал, пробует ротацию и смену схемы. Динамовцы не сразу вкатились в игру, но раскрутились весьма уверенно и могли забивать куда больше этих двух мячей в своих контратаках. Они убегали вперед при первом же шансе и очень шустро, стараясь тратить на работу с мячом минимальное время, стараясь как можно скорее доставить его вперед и пользуясь тем, что ЦСКА несколько неповоротлив в обороне, не успевает перекрывать все зоны. Именно за счет преимущества в скорости, резкости и за счет предельной концентрации «Динамо» удалось победить. Причем гости не изобретали чего-то сверхъестественного, они действовали довольно просто, не пытались удивить. Они поняли, чего не хватает конкретно сейчас ЦСКА, и ударили по больному месту, не став играть в слишком закрытый или открытый футбол. «Динамо» отыграло от соперника, но использовало ту узенькую зону, в которой его превосходило.

Отдельно стоит отметить признание Ганчаренко, который сразу после игры не стал отделываться общими фразами или какими-то рассуждениями на отвлеченные темы, не стал жаловаться, что ему не купили того или иного нападающего, а он очень просил и без этого вообще все идет прахом. Тренер признал, что допустил ошибку, выбрав неверно схему и устроив ротацию. Но подчеркнул, что без этого нельзя было – тот же Головин очень истощен. Это по-честному и заслуживает уважения. Но в футболе очки даются не за это, а за результат. И ЦСКА себе жизнь осложнил, отстав от лидирующего «Локомотива» на восемь очков, от «Спартака» - на шесть, но с матчем в запасе. Не смогли армейцы оторваться от «Краснодара» и «Зенита». А «Динамо» вскочило на десятую строчку.

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Все комментарии
Denfard
Denfard
12 апреля в 18:54
Я считаю не футболисты виноваты а тренеров РФПЛ многих надо менять как не пригодных ,самоуверенных и не достаточно профессиональные .
AntiherQ1488
AntiherQ1488
10 апреля в 15:23
Загнанную лошадь? Хотя, в их случае - это самоубийство.
feelgood125
feelgood125
10 апреля в 13:14
Это начало конца для ЦСКА.
Денег нет, игроков нет, ЛЧ в этом году тоже скорее всего не будет... Есть тренерский штаб неплохой, но играть-то кому-то нужно. Загнали коней. Выход только один - вливание денег, усилинение и далеко не "точечное", как любил говаривать Гинер.
ekliziast
ekliziast
10 апреля в 12:48
Данный матч показал, что защите ЦСКА надо не в сборную , а пора на пенсию.
ekliziast
ekliziast ответил UrAn54
10 апреля в 12:45
UrAn54:
А вот и нет. Начинающий - кончающий, заканчивающий, завершающий.
Начинающий , априори не может быть опытным. Опыт это долгое время.
scikuni
scikuni
10 апреля в 12:14
надеюсь быки без свиньи смог заскочить в лч
Казанский
Казанский
10 апреля в 10:29
Рад за Хохлова,который не заморачиваясь просто сыграл как под копирку в стиле Венгера в матче Арсенал-ЦСКА и так же Динамо имело в разы больше голевых моментов,чем табун...Так что ЦСКА тоже можно поздравить,что отскочил от разгрома
Казанский
Казанский ответил Don trambon
10 апреля в 10:22
Don trambon:
Отговорки что Динамо вечно неудобный соперник ЦСКА не катят( Динамиков с победой заслуженной. Нападения нет, защиты нет... Уйдёт Головин, Дзага опять сломается и вообще ничего не будет. Натхо пусть уходит раз хочет поиграть ещё в большой лиге(хотя кому он нужен с такой игрой?). Щенников то же конечная. Про нападение молчу. Если летом не будет усиления(именно усиления игроками в основу, а не молодняком на перспективу), то для ЦСКА это будет конец. Нужны защитники и как всегда нападающий в основу. После игры с Динамо уже туманны грёзы да же о борьбе за 2е место, как бы на 3м остаться.
Нравишься ты мне такой,в полном здравии и трезвым умом
Казанский
Казанский
10 апреля в 10:20
Истощенные армейцы

Великолепный
Великолепный
10 апреля в 10:07
Правильно сказал Роман Бабае: "Вообще сейчас достаточно сложный период для команды - мы играем по два, а то и по три матча в неделю. Но пообщались, все всё понимают, никаких панических настроений нет, поэтому боремся дальше, и, надеюсь, сможем добиться максимального результата, несмотря на все сложности.
Для нас максимальный результат - как можно более высокое место в таблице. С учетом того, что осталось мало матчей, любые потери очков ощутимы, но, как мы видим, их теряют все: лидер чемпионата и конкуренты."
Don trambon
Don trambon
10 апреля в 09:57
Отговорки что Динамо вечно неудобный соперник ЦСКА не катят(

Динамиков с победой заслуженной.

Нападения нет, защиты нет... Уйдёт Головин, Дзага опять сломается и вообще ничего не будет. Натхо пусть уходит раз хочет поиграть ещё в большой лиге(хотя кому он нужен с такой игрой?). Щенников то же конечная. Про нападение молчу.

Если летом не будет усиления(именно усиления игроками в основу, а не молодняком на перспективу), то для ЦСКА это будет конец.

Нужны защитники и как всегда нападающий в основу.

После игры с Динамо уже туманны грёзы да же о борьбе за 2е место, как бы на 3м остаться.
Караульный
Караульный ответил trimetil
10 апреля в 09:54
trimetil:
"Начинающий, но уже опытный тренер..." Это как? Это же антонимы. Толстый, но уже худой... Высокий, но уже низкий... и т.д.
Футболист, но зенитовец
spartach n1
spartach n1
10 апреля в 09:34
Сдулись кони вечно пенсионеры вытягивать не могут !
Одно радует количество сивых зубоскалов на соккере резко уменьшилось )
Правдин Семён
Правдин Семён
10 апреля в 09:29
Устали?Пожалуй,да-ведь немолодые/слишком молодые(дочитав до этого места Терри расхохотался).Но это поражение заслужили.Только не футболисты, а отдельные фанаты,представители которых есть и здесь.Один уже отписался ниже.Заслужили,потому что не хотят протрезветь.А это может немного помочь.
Александр Уваров
Александр Уваров
10 апреля в 09:25
Казанский
Казанский ответил UrAn54
10 апреля в 09:24
UrAn54:
Слово "угрожать" Вы употребили ни к чему. Да, 1,5 месяца. А теперь вспомним зачем Муса пришел в ЦСКА и зачем ЦСКА взял Мусу. ЦСКА взял Мусу потому, что играть некому, да и бесплатно. Вдруг он заиграет, чего, к сожалению, не происходит. Но Мусе нужна игровая практика. Чемпионат мира уже на носу, а он мечтает туда попасть. Так что 1,5 месяца сидения на лавке дорого обойдутся Мусе. Вот пусть и идет играть к папе.
Да уж,слово "угрожать" это я смягчил,конечно...А помогать Мусе набирать игровую в России для сборной Нигерии..Пусть будет так.Но не видно,что он старается это делать.У нас вон Попов для сборной Болгарии набирает форму и уже забил 4 гола,не считая голевых передач..Можно набирать практику,а можно просто игровое время
Смитерс
Смитерс
10 апреля в 09:24
    Великолепный
    Великолепный
    10 апреля в 09:07
    Считаю, не хватило свежести!
    Силы не бесконечны, ЦСКА играет матчи практически через два дня на третий
    и так будет весь апрель, пока другие позорно слив еврокубки
    спокойно готовятся к матчам чемпионата России!))
    UrAn54
    UrAn54 ответил Казанский
    10 апреля в 09:06
    Казанский:
    Угрожать долгой скамейкой игроку,у которого через 1,5 месяца заканчивается аренда это еще додуматься надо))Да и кто такой бульбаш Мусе,у которого сам первый космонавт Слуцкий в папах ходит
    Слово "угрожать" Вы употребили ни к чему. Да, 1,5 месяца. А теперь вспомним зачем Муса пришел в ЦСКА и зачем ЦСКА взял Мусу. ЦСКА взял Мусу потому, что играть некому, да и бесплатно. Вдруг он заиграет, чего, к сожалению, не происходит. Но Мусе нужна игровая практика. Чемпионат мира уже на носу, а он мечтает туда попасть. Так что 1,5 месяца сидения на лавке дорого обойдутся Мусе.
    Вот пусть и идет играть к папе.
    UrAn54
    UrAn54 ответил trimetil
    10 апреля в 08:44
    trimetil:
    "Начинающий, но уже опытный тренер..." Это как? Это же антонимы. Толстый, но уже худой... Высокий, но уже низкий... и т.д.
    А вот и нет.
    Начинающий - кончающий, заканчивающий, завершающий.
    Морозовский
    Морозовский ответил Казанский
    10 апреля в 08:36
    Казанский:
    Угрожать долгой скамейкой игроку,у которого через 1,5 месяца заканчивается аренда это еще додуматься надо))Да и кто такой бульбаш Мусе,у которого сам первый космонавт Слуцкий в папах ходит
    Бердыеву взгляда б хватило, чтобы Муса подбежал к нему и подал две руки, на всякий случай. Какой тренер, такое и к нему отношение.
    Казанский
    Казанский ответил Морозовский
    10 апреля в 08:31
    Морозовский:
    Судя по тому как покидал поле Муса, у "ЦСКА" не только авитаминоз! Симтомы друзелей-бомжей проявляются отчётливо.
    Угрожать долгой скамейкой игроку,у которого через 1,5 месяца заканчивается аренда это еще додуматься надо))Да и кто такой бульбаш Мусе,у которого сам первый космонавт Слуцкий в папах ходит
    Морозовский
    Морозовский
    10 апреля в 08:20
    Судя по тому как покидал поле Муса, у "ЦСКА" не только авитаминоз! Симтомы друзелей-бомжей проявляются отчётливо.
    112910415
    112910415
    10 апреля в 08:18
    у Динамо и скорость, и напор...молодцы!
    kts
    kts
    10 апреля в 08:15
    Чтож одна лишняя игра тем более с учетом переносов так истощает бедолаг ? У Ромы рецепт спросите ))))
    Казанский
    Казанский
    10 апреля в 08:01
    Истощенные армейцы.Причины:1.Осенний авитаминоз2.Однообразный корм овёс3.На одной лошади далеко не уедешь.4.У хозяина конюшни нет денег,в долгах как в шелках
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак ответил lobstersss
    10 апреля в 07:34
    Но ещё вторая серия предстоит))
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак ответил dead dolphin
    10 апреля в 07:16
    Да у нас все в Европе вышло так, как и у вас, как и у других). Европа сейчас не для российских клубов. А вот внутренний чемп. расставит все на свои места. Так, что сильно не расстраивайся)))
    MALOVAR
    MALOVAR ответил Князько
    10 апреля в 07:13
    поле,на картоыельном быстрей устаешь
    MALOVAR
    MALOVAR
    10 апреля в 07:12
    Ганчаренко Мусе: у меня джип в Москве ,но я тебя сделаю здесь
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