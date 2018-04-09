Истощенные армейцы

«Динамо» грамотно использовало усталость ЦСКА и вырвало победу в дерби. «Соккер.ру» сочувствует Ганчаренко, команде которого не хватило сил.

Очень дорогой ценой дается ЦСКА продвижение в Лиге Европы далее остальных российских клубов. Команда с одной из самых коротких скамеек относительно далеко забралась на паре фронтов, с чем откровенно не справляется. Ключевым в этом плане и стал матч с «Динамо». Соперник четко прочувствовал, как нужно действовать, чтобы обескуражить армейцев.

Нехватка энергии

Судя по тому, что сказал Виктор Ганчаренко после поединка, в ЦСКА понимали, что сил будет не слишком много, поэтому на первых минутах армейцы включились очень активно. На старте постарались выдать быстрый мощный футбол, чтобы по возможности продавить динамовцев и забить быстрый гол. Но хватило ЦСКА минут на десять такой игры. Подобный же кратковременный всплеск у армейцев случился во втором тайме, когда Ганчаренко выпустил Чалова и Головина. На минут десять армейцы вспыхнули, взорвались, смогли забить один мяч, создали несколько моментов, имели шанс спасти игру, но потом все вернулось в прежнее русло. Обессиливший ЦСКА мог показывать только такой футбол. На большее накопленных сил не хватило.

Ограниченность ресурсов

И тут мы подходим к давнишней, точнее, к давно обсуждаемой проблеме ЦСКА. Армейцы очень много матчей проводят ограниченным составом. Периодически включаются новые имена, пытаются как-то тренеры вводить молодежь, давать шанс, но большая нагрузка ложится на костяк, который неизменен. В таком режиме накопление усталости неизбежно. И если восстанавливаться на фоне каких-то успехов еще проще с психологической точки зрения, то пытаться найти в себе силы после 1:4 от «Арсенала» в Лондоне, где было выдано много эмоций, энергии и ресурсов, очень тяжело. В такие моменты наступает пробуксовка, все движения становятся непроизвольно медленнее, силы возвращаются тяжелее.

Зависимость от Головина

Об этом уже можно говорить с некоторой осторожностью. Но все отчетливее это понятно. Без Александра в роли руководителя и дирижера атак ЦСКА очень тяжело дается созидание. С его выходом команда снова получила некую опору в центре поля. Сразу зашевелился лучше Дзагоев, Чалов получал хорошую поддержку из глубины. Да и в целом армейцы словно раскрепощеннее и увереннее себя почувствовали, поняв, что могут обернуться в центр поля и увидеть там Головина, который что-то способен придумать. Так постепенно Александр превратился в незаменимого исполнителя для армейцев, которым предстоит крепко задуматься над его заменой, когда летом он двинет в Англию куда-нибудь, например. Впрочем, армейцы всегда находятся в перманентном поиске и латании дыр.

Неподходящая схема

Некоторое время назад схема с тремя центральными защитниками казалась блажью или попыткой подхватить моду, которая не всегда имеет под собой обоснование, то же кадровое, допустим. А сейчас оказывается, что ЦСКА уже и не умеет иначе. Ганчаренко попытался сыграть в условиях ротации состава с более классическим вариантом с четырьмя защитниками, но получилось очень «дыряво», если можно так выразиться. Уровень взаимодействия в обороне оставлял желать лучшего. И можно понять того же Дзагоева, который что-то страшное кричал своим партнерам после очередной ошибки в обороне. В такой вариации у ЦСКА оказывалось в тылу слишком много свободного пространства для контратак «Динамо».

Грамотный подход соперника

Конечно, было бы неправильно, говоря о результате, зацикливаться только на одном из участников матча. Ведь итоговый счет сделала команда-противник. Начинающий, но уже опытный тренер Дмитрий Хохлов очень угадал с тактикой под этот ЦСКА, который устал, пробует ротацию и смену схемы. Динамовцы не сразу вкатились в игру, но раскрутились весьма уверенно и могли забивать куда больше этих двух мячей в своих контратаках. Они убегали вперед при первом же шансе и очень шустро, стараясь тратить на работу с мячом минимальное время, стараясь как можно скорее доставить его вперед и пользуясь тем, что ЦСКА несколько неповоротлив в обороне, не успевает перекрывать все зоны. Именно за счет преимущества в скорости, резкости и за счет предельной концентрации «Динамо» удалось победить. Причем гости не изобретали чего-то сверхъестественного, они действовали довольно просто, не пытались удивить. Они поняли, чего не хватает конкретно сейчас ЦСКА, и ударили по больному месту, не став играть в слишком закрытый или открытый футбол. «Динамо» отыграло от соперника, но использовало ту узенькую зону, в которой его превосходило.

Отдельно стоит отметить признание Ганчаренко, который сразу после игры не стал отделываться общими фразами или какими-то рассуждениями на отвлеченные темы, не стал жаловаться, что ему не купили того или иного нападающего, а он очень просил и без этого вообще все идет прахом. Тренер признал, что допустил ошибку, выбрав неверно схему и устроив ротацию. Но подчеркнул, что без этого нельзя было – тот же Головин очень истощен. Это по-честному и заслуживает уважения. Но в футболе очки даются не за это, а за результат. И ЦСКА себе жизнь осложнил, отстав от лидирующего «Локомотива» на восемь очков, от «Спартака» - на шесть, но с матчем в запасе. Не смогли армейцы оторваться от «Краснодара» и «Зенита». А «Динамо» вскочило на десятую строчку.