Кубок Лиги в России. Отличная идея или бред?

Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал об инициативе ведущих клубов РФПЛ воссоздать в России Кубок Лиги. «Соккер.ру» оценивает идею и ее шансы на реализацию.

Флешбек. В России уже проводили турнир под названием Кубок Премьер-Лиги. История ограничивается одним розыгрышем, который состоялся в 2003 году, и победителем стал «Зенит». Впрочем, история этого соревнования ограничивается одним розыгрышем. В нем приняли участие 16 клубов РФПЛ, сыгравшие по системе на вылет (матчи дома и в гостях в 1/8, 1/4 и 1/2 финала, решающий поединок состоял из одной встречи). Но это был турнир-урод – его так можно назвать без зазрения совести, ведь игры проводились в международные паузы, когда свои игры проводили сборные. Получается, что тот Кубок Премьер-Лиги был разыгран без участия сильнейших футболистов, что, конечно, роняет его статус до уровня плинтуса. Такой формат проведения для возобновленного Кубка Лиги точно не подходит – в нем нет никакого смысла, да еще и путевку в еврокубки на это тратить. Но есть ли у этой идеи хотя бы шанс получить достойное воплощение?

Разбросать по календарю. По сравнению с ведущими европейскими лигами в России не такой плотный календарь, хотя нужно учитывать наличие продолжительной зимней паузы, которая «съедает» десятки игровых дней. Но без нее никак – климатические условия заставляют. Тем не менее, даже в нынешнем расписании возникают мид-уики, во время которых клубы РФПЛ могут занять себя чем-нибудь полезным – например, еще одним турниром. Это наиболее адекватный способ интеграции Кубка Лиги и соответствует английскому и французскому опыту, где в дополнение к чемпионату проводятся два кубковых турнира.

Локальный турнир в межсезонье. Сергей Прядкин озвучил такую идею: «Возможно, мы проведем его в ходе зимних сборов в одном регионе с участием наших ведущих клубов». Получается какой-то Кубок ФНЛ только для РФПЛ? Представить такой вариант достаточно затруднительно. Во-первых, как собрать все ведущие клубы в одном месте? У каждой команды свой график подготовки, причем если речь идет о зимнем периоде (перерыв между двумя частями чемпионата), то здесь идет закладка функционального фундамента на целый год, а летом просто очень мало времени. Во-вторых, сборы преимущественно проходят за рубежом. В-третьих, тренеры вряд ли будут в восторге от идеи делиться своими наработками с соперниками, против которых еще играть в чемпионате – а это приоритетный турнир, как ни крути. В общем, звучит красиво, но идея мертворожденная, как кажется.

Нужен ли Кубок Лиги России?

Плюс. Дополнительный турнир. За внедрение Кубка Лиги ратуют «Зенит», «Краснодар» и ЦСКА, а в прошлом году с реформистскими идеями выступал владелец «Спартака» Леонид Федун, предлагавший сократить РФПЛ до 14 клубов и уплотнить календарь за счет увеличения числа матчей. Другая идея Федуна – проведение матчей Кубка России на стадионах, построенных к чемпионату мира, где не выступают команды РФПЛ. Собственно, введение Кубка Лиги позволит отчасти реализовать идеи владельца «Спартака», не затрагивая регламент РФПЛ. Количество матчей увеличится за счет дополнительного турнира, а играть действительно можно в Саранске, Сочи или где-то еще. Еще один трофей в российском футболе – тоже любопытно, то есть по итогам сезона у нас будет не две титулованных особы (чемпион и обладатель Кубка России), а три.

Минус. Значимость. Если создавать новый турнир, то нужно позаботиться о том, чтобы участники были мотивированы принимать в нем участие. Это и финансовая составляющая, и соревновательная – путевка в Лигу Европы на кону, например. Но вы же видите, что происходит с Кубком России? Этот розыгрыш – прекрасный пример. Ведущие клубы, кроме «Спартака», выбыли из розыгрыша на ранних стадиях, в 1/16 финала представители РФПЛ часто выставляют вторые составы и совершенно спокойно выбывают, «делая ставку на чемпионат и еврокубки». И смысл забивать пробелы еще одним турниром, который никому не нужен?

Плюс. Игровая практика для резервистов. Мы видим, как в Англии Кубок Лиги превращается в смотр ближайших резервов – речь и об игроках, засидевшихся в запасе, и о молодых футболистах, которые зачастую получают первые шансы проявить себя в главной команде именно в рамках этого соревнования. Особенно актуальна такая экспериментальная площадка с настоящей турнирной подоплекой для ведущих клубов, которые, собственно, и предложили рассмотреть возможность создания Кубка Лиги в России.

Минус. Нереалистичность затеи. Возникает еще такой вопрос: откуда взять зрительский интерес к матчам Кубка Лиги? Конечно, если в финале встретятся «Спартак» и ЦСКА, то народ соберется и включит трансляцию такого матча, но большинство встреч получатся проходными по афишам, да еще и команды будут выходить на них не в сильнейших составах. Получается, какой-то полутоварищеский статус соревнования. И ради этого придется отобрать одну путевку в Лигу Европы у чемпионата, где не хотелось бы терять места с турнирным значением, которые держат команды в тонусе. Это более честный способ выявить клубы, которые будут представлять Россию в еврокубках. Если говорить о проведении турнира в межсезонье, то возникает логистический кошмар и не всем подходящий стресс на этапе подготовки к чемпионату. В общем, представить эту идею живой и здравствующей, интересной участникам и зрителям «на натуре» пока довольно сложно.