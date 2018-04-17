Кубок Лиги в России. Отличная идея или бред?

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Россия. Премьер-Лига
  • Италия. Серия A
  • Албания. Суперлига
  • Аргентина. Примера
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Бельгия. Плей-офф за место в Лиге Европы
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Юношеская Лига УЕФА
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 35 тур1X2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон -:- Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл2.253.33.25
Испания. Примера 2017/2018, 34 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М 0:0 Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис1.553.756.8
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б -:- Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте1.673.65.5
Италия. Серия А 2017/2018, 34 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус 0:1 Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи2.23.23.4
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)Дженоа -:- Логотип футбольный клуб ВеронаВерона1.454.27.6
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 27 тур1X2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат1.484.57.8
Франция. Лига 1 2017/2018, 34 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БордоБордо 0:1 Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ6.54.51.47
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, Финал1X2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (до 19) (Лондон)Челси (до 19) -:- Логотип футбольный клуб Барселона (до 19)Барселона (до 19)---

Кубок Лиги в России. Отличная идея или бред?

17 апреля 2018, 16:30
Кубок Лиги в России. Отличная идея или бред?

Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал об инициативе ведущих клубов РФПЛ воссоздать в России Кубок Лиги. «Соккер.ру» оценивает идею и ее шансы на реализацию.

Флешбек. В России уже проводили турнир под названием Кубок Премьер-Лиги. История ограничивается одним розыгрышем, который состоялся в 2003 году, и победителем стал «Зенит». Впрочем, история этого соревнования ограничивается одним розыгрышем. В нем приняли участие 16 клубов РФПЛ, сыгравшие по системе на вылет (матчи дома и в гостях в 1/8, 1/4 и 1/2 финала, решающий поединок состоял из одной встречи). Но это был турнир-урод – его так можно назвать без зазрения совести, ведь игры проводились в международные паузы, когда свои игры проводили сборные. Получается, что тот Кубок Премьер-Лиги был разыгран без участия сильнейших футболистов, что, конечно, роняет его статус до уровня плинтуса. Такой формат проведения для возобновленного Кубка Лиги точно не подходит – в нем нет никакого смысла, да еще и путевку в еврокубки на это тратить. Но есть ли у этой идеи хотя бы шанс получить достойное воплощение?

Разбросать по календарю. По сравнению с ведущими европейскими лигами в России не такой плотный календарь, хотя нужно учитывать наличие продолжительной зимней паузы, которая «съедает» десятки игровых дней. Но без нее никак – климатические условия заставляют. Тем не менее, даже в нынешнем расписании возникают мид-уики, во время которых клубы РФПЛ могут занять себя чем-нибудь полезным – например, еще одним турниром. Это наиболее адекватный способ интеграции Кубка Лиги и соответствует английскому и французскому опыту, где в дополнение к чемпионату проводятся два кубковых турнира.

Локальный турнир в межсезонье. Сергей Прядкин озвучил такую идею: «Возможно, мы проведем его в ходе зимних сборов в одном регионе с участием наших ведущих клубов». Получается какой-то Кубок ФНЛ только для РФПЛ? Представить такой вариант достаточно затруднительно. Во-первых, как собрать все ведущие клубы в одном месте? У каждой команды свой график подготовки, причем если речь идет о зимнем периоде (перерыв между двумя частями чемпионата), то здесь идет закладка функционального фундамента на целый год, а летом просто очень мало времени. Во-вторых, сборы преимущественно проходят за рубежом. В-третьих, тренеры вряд ли будут в восторге от идеи делиться своими наработками с соперниками, против которых еще играть в чемпионате – а это приоритетный турнир, как ни крути. В общем, звучит красиво, но идея мертворожденная, как кажется.

Нужен ли Кубок Лиги России?

Плюс. Дополнительный турнир. За внедрение Кубка Лиги ратуют «Зенит», «Краснодар» и ЦСКА, а в прошлом году с реформистскими идеями выступал владелец «Спартака» Леонид Федун, предлагавший сократить РФПЛ до 14 клубов и уплотнить календарь за счет увеличения числа матчей. Другая идея Федуна – проведение матчей Кубка России на стадионах, построенных к чемпионату мира, где не выступают команды РФПЛ. Собственно, введение Кубка Лиги позволит отчасти реализовать идеи владельца «Спартака», не затрагивая регламент РФПЛ. Количество матчей увеличится за счет дополнительного турнира, а играть действительно можно в Саранске, Сочи или где-то еще. Еще один трофей в российском футболе – тоже любопытно, то есть по итогам сезона у нас будет не две титулованных особы (чемпион и обладатель Кубка России), а три.

Минус. Значимость. Если создавать новый турнир, то нужно позаботиться о том, чтобы участники были мотивированы принимать в нем участие. Это и финансовая составляющая, и соревновательная – путевка в Лигу Европы на кону, например. Но вы же видите, что происходит с Кубком России? Этот розыгрыш – прекрасный пример. Ведущие клубы, кроме «Спартака», выбыли из розыгрыша на ранних стадиях, в 1/16 финала представители РФПЛ часто выставляют вторые составы и совершенно спокойно выбывают, «делая ставку на чемпионат и еврокубки». И смысл забивать пробелы еще одним турниром, который никому не нужен?

Плюс. Игровая практика для резервистов. Мы видим, как в Англии Кубок Лиги превращается в смотр ближайших резервов – речь и об игроках, засидевшихся в запасе, и о молодых футболистах, которые зачастую получают первые шансы проявить себя в главной команде именно в рамках этого соревнования. Особенно актуальна такая экспериментальная площадка с настоящей турнирной подоплекой для ведущих клубов, которые, собственно, и предложили рассмотреть возможность создания Кубка Лиги в России.

Минус. Нереалистичность затеи. Возникает еще такой вопрос: откуда взять зрительский интерес к матчам Кубка Лиги? Конечно, если в финале встретятся «Спартак» и ЦСКА, то народ соберется и включит трансляцию такого матча, но большинство встреч получатся проходными по афишам, да еще и команды будут выходить на них не в сильнейших составах. Получается, какой-то полутоварищеский статус соревнования. И ради этого придется отобрать одну путевку в Лигу Европы у чемпионата, где не хотелось бы терять места с турнирным значением, которые держат команды в тонусе. Это более честный способ выявить клубы, которые будут представлять Россию в еврокубках. Если говорить о проведении турнира в межсезонье, то возникает логистический кошмар и не всем подходящий стресс на этапе подготовки к чемпионату. В общем, представить эту идею живой и здравствующей, интересной участникам и зрителям «на натуре» пока довольно сложно.

Поделиться
Другие материалы по теме
«Локомотив» потерял очки в матче с «Уфой»
Вчера, 20:56 198
ЦСКА рвется в Лигу чемпионов
Вчера, 20:04DaveGrohl в блоге Оценочные суждения18
«Кубань» крупно уступила «Авангарду»
Вчера, 18:57 4
«Амкар» одержал победу над «Тосно»
Вчера, 18:29 33
ЦСКА вырвал победу в матче с «Краснодаром»
Вчера, 18:23 412
Дзюба и «Арсенал» едва не победили «Зенит»
Вчера, 17:00Игнат Березин в блоге РФПЛ - лучшая лига мира!55
Обсудить
Все комментарии
Bekelman55
Bekelman55 ответил NoKerzhNoParty
18 апреля в 14:47
NoKerzhNoParty:
Кроме кубка клуб не получал ничего Путевка в Кубок УЕФА была получена по итогам чемпионата
да в этой "статье" хватает ошибок.
Parovoznic
Parovoznic ответил Red-green-Hooligans
18 апреля в 14:23
Red-green-Hooligans:
Турнир не нужен до тех пор пока хотя бы кубок не станет привлекателен для команд и болельщиков. Самую нормальную тему на мой взгляд предлагал кто-то в комментах: собрать команды в Сочи, Краснодаре и где ещё тепло в зимнюю паузу и разыграть этот турнир, благодаря этому команды будут в тонусе весь сезон и когда начнутся еврокубки пенять на отсутствие игровой практики не придется. По поводу сборов, ну так АПЛ, ЛаЛига и прочие вообще без зимних сборов играют и ничего норм, ЛЧ и ЛЕ берут!!!
Я это предлагал. По-моему, идея здравая.
Parovoznic
Parovoznic ответил шацк
18 апреля в 14:22
шацк:
На секундочку для Федуна и прочих умников ратующих за сокращение лиги. У нас и так всего 16 команд, в Англии, Италии, Испании, Франции по 20! И там как то умудряются успевать играть и чемп и кубок страны и кубки лиги и еврокубки и игроков побольше наших отправляют в разные сборные на игры. В чем проблема-то? Наши футболисты не успевают отдыхать? Или наши чиновники хотят побольше бабок срубить на всяких левых турнирах? Я склонен скорее ко второму, поэтому считаю подобный кубок нам не нужен, лучше увеличить количество и до 18 команд, хотя бы Германию догоним...
Они успевают, потому что у них зимнего перерыва нету.
Rybkin
Rybkin
18 апреля в 10:19
Разве только для распила бюджетика функционерами,которым мало досталось!
sir_Alex
sir_Alex
18 апреля в 07:29
Шо, вам таки мало убогого чемпионата???
mortid
mortid ответил Jum13
17 апреля в 22:36
Jum13:
Место в еврокубках у заинтересованных команд и так есть. У ЦСКА, например, уже 5 КР, еще один - зачем? Это у "15 лет без побед" там ветер на полках гуляет - вот они и соревнуются с пердивом за него
У ЦСКА, например, уже 5 КР, еще один - зачем?
__________________________________________

У Спартака в общем на тот момент был 21 выигранный чемпионат( СССР+Россия), вот и они в какой-то момент подумали, зачем нам ещё один. И кстати, у них всего на 2 КР меньше чем у армейцев, разница не велика ;)
Jum13
Jum13 ответил Mr. Bramble
17 апреля в 21:10
Mr. Bramble:
а я и не писал, что Спартаку не интересен этот трофей.То, что ЦСКА, Зенит, Локо - слились - не делает этот трофей менее значимым.... Вы еще Реалу или Баварии сообщите, что мол из Кубка Чемпионов выбыли, мол играйте там теперь с середняками, мы не считаем это за трофей. А для Спартака кубок - это Кубок.
Об этом сами спартачи писали, когда ЦСКА брал кубок - что он вообще не нужен и не понятно зачем за него бороться. Как видно для свиней ценность его резко выросла )))
Mr. Bramble
Mr. Bramble ответил Jum13
17 апреля в 20:39
Jum13:
И это в 4 с копейками раза больше, чем спартак. Играете с пердивом и гордитесь победами - а потом ничьи с Марибором и Энфилд )))
а я и не писал, что Спартаку не интересен этот трофей.То, что ЦСКА, Зенит, Локо - слились - не делает этот трофей менее значимым.... Вы еще Реалу или Баварии сообщите, что мол из Кубка Чемпионов выбыли, мол играйте там теперь с середняками, мы не считаем это за трофей. А для Спартака кубок - это Кубок.
Стас Марченко
Стас Марченко ответил NoKerzhNoParty
17 апреля в 20:25
NoKerzhNoParty:
Кроме кубка клуб не получал ничего Путевка в Кубок УЕФА была получена по итогам чемпионата
исправили
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
17 апреля в 19:49
Кроме кубка клуб не получал ничего
Путевка в Кубок УЕФА была получена по итогам чемпионата
Стрелков
Стрелков ответил шацк
17 апреля в 19:30
шацк:
На секундочку для Федуна и прочих умников ратующих за сокращение лиги. У нас и так всего 16 команд, в Англии, Италии, Испании, Франции по 20! И там как то умудряются успевать играть и чемп и кубок страны и кубки лиги и еврокубки и игроков побольше наших отправляют в разные сборные на игры. В чем проблема-то? Наши футболисты не успевают отдыхать? Или наши чиновники хотят побольше бабок срубить на всяких левых турнирах? Я склонен скорее ко второму, поэтому считаю подобный кубок нам не нужен, лучше увеличить количество и до 18 команд, хотя бы Германию догоним...
У них зимы нет. А у нас на 3 месяца чемпионат короче.
Я помню чемп. России по конькобежному спорту в Германии проводили, потому что в России не было хорошего стадиона. Может и нашим где-нить в Европе кружок еще один гонять . . .
Jum13
Jum13 ответил Mr. Bramble
17 апреля в 19:29
Mr. Bramble:
для справки - Арсенал (Лондон), который вы не прошли, владеет кубком своей страны 13 раз, если не ошибаюсь.... А это в 2,5 раза больше, чем 5.....
И это в 4 с копейками раза больше, чем спартак. Играете с пердивом и гордитесь победами - а потом ничьи с Марибором и Энфилд )))
Bekelman55
Bekelman55
17 апреля в 19:24
Решающий поединок состоял из двух встреч. автор. Господи.
И ничего обладатель кубка не получал ( кроме кубка.) Зенит попал в кубок УЕФА из-за второго места в чемпионате. Просто трындееееец
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
17 апреля в 19:04
Все у нас через одно место
AmIIIeR89
AmIIIeR89
17 апреля в 18:46
Клубы на кубок страны-то плюют, а тут вообще, даже не молодежку, а юниоров на игры выставлять будут. Посмешище, да и только
112910415
112910415
17 апреля в 18:43
совсем сырая идея...вода капает
Mr. Bramble
Mr. Bramble ответил Jum13
17 апреля в 18:26
Jum13:
Место в еврокубках у заинтересованных команд и так есть. У ЦСКА, например, уже 5 КР, еще один - зачем? Это у "15 лет без побед" там ветер на полках гуляет - вот они и соревнуются с пердивом за него
для справки - Арсенал (Лондон), который вы не прошли, владеет кубком своей страны 13 раз, если не ошибаюсь.... А это в 2,5 раза больше, чем 5.....
Евгений Сибель
Евгений Сибель
17 апреля в 17:59
У нас же игроки устают. Откуда у них силы ещё на один турнир?
борька
борька ответил DawnOfDestiny
17 апреля в 17:53
DawnOfDestiny:
устройте хрюшам ежегодный Копа Дель Соль, где-нибудь посевернее) они только рады будут.
В Оймяконе,летом температура +30, поля ровные, трава мягкая и сочная, аэродром есть, Романтика!
Jum13
Jum13 ответил mortid
17 апреля в 17:50
mortid:
Каким образом? Место в еврокубках не стимул? Хотя о чём это я? кого надо за уши туда протащат, если что. Вот если призовые увеличить раз в десять, тогда возможно интерес и проснётся.
Место в еврокубках у заинтересованных команд и так есть. У ЦСКА, например, уже 5 КР, еще один - зачем? Это у "15 лет без побед" там ветер на полках гуляет - вот они и соревнуются с пердивом за него
mortid
mortid ответил Jum13
17 апреля в 17:46
Jum13:
Лучше бы заинтересовали команды в КР играть, а то только спартак-безтрофейник за кубком погнался
Каким образом? Место в еврокубках не стимул? Хотя о чём это я? кого надо за уши туда протащат, если что. Вот если призовые увеличить раз в десять, тогда возможно интерес и проснётся.
борька
борька
17 апреля в 17:44
Нужен,обязательно, Победитель будет выступать в Лиге Чемпионов Азии!
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
17 апреля в 17:19
Nerai Sairensa, у тебя на аве суслик мерзнет. и потом, активизация "скоко там лет без побед" - это не ваша заслуга, а наша неудача.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
17 апреля в 17:16
устройте хрюшам ежегодный Копа Дель Соль, где-нибудь посевернее) они только рады будут.
parallels
parallels
17 апреля в 17:06
турнир интересен тем, что его можно быстро провести (4 игры) + не будет слабых команд из фнл + спартак в очередной раз опозорится. я только за!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
17 апреля в 17:04
Или БРЕД. ИМХО.
Red-green-Hooligans
Red-green-Hooligans
17 апреля в 17:02
Турнир не нужен до тех пор пока хотя бы кубок не станет привлекателен для команд и болельщиков. Самую нормальную тему на мой взгляд предлагал кто-то в комментах: собрать команды в Сочи, Краснодаре и где ещё тепло в зимнюю паузу и разыграть этот турнир, благодаря этому команды будут в тонусе весь сезон и когда начнутся еврокубки пенять на отсутствие игровой практики не придется. По поводу сборов, ну так АПЛ, ЛаЛига и прочие вообще без зимних сборов играют и ничего норм, ЛЧ и ЛЕ берут!!!
Jum13
Jum13 ответил шацк
17 апреля в 16:55
шацк:
На секундочку для Федуна и прочих умников ратующих за сокращение лиги. У нас и так всего 16 команд, в Англии, Италии, Испании, Франции по 20! И там как то умудряются успевать играть и чемп и кубок страны и кубки лиги и еврокубки и игроков побольше наших отправляют в разные сборные на игры. В чем проблема-то? Наши футболисты не успевают отдыхать? Или наши чиновники хотят побольше бабок срубить на всяких левых турнирах? Я склонен скорее ко второму, поэтому считаю подобный кубок нам не нужен, лучше увеличить количество и до 18 команд, хотя бы Германию догоним...
Надо как в Шотландии - 12 команд и 4 круга )))
шацк
шацк
17 апреля в 16:52
На секундочку для Федуна и прочих умников ратующих за сокращение лиги. У нас и так всего 16 команд, в Англии, Италии, Испании, Франции по 20! И там как то умудряются успевать играть и чемп и кубок страны и кубки лиги и еврокубки и игроков побольше наших отправляют в разные сборные на игры. В чем проблема-то? Наши футболисты не успевают отдыхать? Или наши чиновники хотят побольше бабок срубить на всяких левых турнирах? Я склонен скорее ко второму, поэтому считаю подобный кубок нам не нужен, лучше увеличить количество и до 18 команд, хотя бы Германию догоним...
Nekrob
Nekrob
17 апреля в 16:51
Если Кубок России никому неинтересен, с чего все взяли что Кубок Лиги будет чем то нужным?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100