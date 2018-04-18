Красная карточка судейству

Ошибочно выданное Смолову предупреждение вышло боком всему руководству судейского корпуса России. Блогер «Соккер.ру» Саша Берченко считает, что история вокруг Федора стала лишь поводом.

Под конец сезона РФС решил устроить громкую чистку, большую стирку и мощную промывку. Можно как угодно называть то, что произошло после ошибки арбитра Артема Чистякова в матче чемпионата России между «Краснодаром» и «Арсеналом» (3:0). В эпизоде с нарушением правил защитником туляков Анри Хагушем на форварде краснодарцев Федоре Смолове в штрафной «Арсенала» Чистяков вместо назначения пенальти дал желтую карточку нападающему за симуляцию.

Сам по себе факт неназначения пенальти и подобной ошибки, конечно, в ситуации, когда обиженная команда и так крупно побеждает, вряд ли стал бы поводом для скандала. Но Чистякову и всему руководству российского судейства не повезло, что предъявленная Смолову желтая карточка стала для того четвертой, и он пропустит принципиальнейший матч с ЦСКА.

Разумеется, именно это породило волну разговоров о том, что банальная, но грубая судейская ошибка стала преднамеренной и имела целью лишение «Краснодара» главной ударной силы перед игрой с армейцами. Отсюда и колоссальный резонанс. Хотя обсуждение регламентов – это отдельный раздел специальной олимпиады.

Дальше покатился мощный снежный ком. Не секрет, что в нашем уютном, немного хромом и камерном отечественном футболе очень развито противостояние внутреннее, противостояние подковерное, клановое, борьба интересов не только на футбольных полях и трансферных рынках, но и вокруг чиновничьих кресел. Эту ситуацию кто-то умело использовал для продвижения собственных интересов и для сметания с поста главы департамента судейства и инспектирования (ДСИ) Андрея Будогосского.

Само его назначение выглядело довольно странным и показалось экстравагантным решением для наших футбольных боссов. Все же Будогосский любит ввернуть резкие высказывания, это человек, который способен выражаться бескомпромиссно, пусть порой его заявления кажутся совсем далекими от реальности. Но его нельзя назвать «безопасным» ни для оппонентов, ни для тех, кто его назначал. Поэтому, собственно, Будогосский признался, что всегда морально был готов к отставке.

На его позицию назначен временно до конца сезона Александр Егоров, который некоторое время занимал местечко в тени и был этим не слишком доволен. О высочайшем энтузиазме Егорова говорят его громкие заявления сразу же после назначения исполняющим обязанности. Много пафосных выражений с посылом о величайшей миссии спасения отечественного судейского корпуса.

Егоров явно долго этого ждал и очень хочет избавиться по окончании сезона от приставки «и.о.» Но вместе с королем меняется и свита. Судейский комитет РФС вместо Андрея Бутенко возглавит Валентин Иванов. Главой контрольно-квалификационной комиссии вместо Юрия Баскакова назначен Николай Левников. Бутенко и Баскаков понижены в своих должностях. Разом случился переворот всей верхушки судейского корпуса.

Пришел новый клан. Согласитесь, весьма мощная реакция из-за показанной с грубым нарушением одной желтой карточки. Наивно полагать, что эта осечка Чистякова была главным реальным поводом, но она стала формальным. Хотя, впрочем, никто так в открытую и не сказал. Тот же Будогосский, все понимая, нисколько не стал винить Чистякова.

Если бы не он, нашелся бы иной повод. Сложно сказать, насколько сама по себе перестановка в верхах хороша или плоха. Проблемы в судействе при Будогосском никуда не делись. Есть сомнения, что их вообще реально искоренить окончательно. Так что можно менять там руководителей сколько угодно.

Ситуация все равно останется как в отечественном ЖКХ, где от имен региональных руководителей профильных департаментов не зависит степень изношенности коммуникаций. Люди приходят и уходят, а проблемы в ЖКХ остаются. История с ДСИ примерно такая же. Не нужно воспринимать это решение как редкий уверенный жест руководства РФС по борьбе с ошибками. Скорее как торжество интересов одного клана над интересами другого.

И не обошлось наверняка без тени Виталия Леонтьевича, который вроде как отошел от дел РФС, но продолжает откуда-то свысока следить за ситуацией. Наверняка подобные решения при всем уважении не принимались лишь Александром Алаевым, который возглавляет РФС на данный момент.

Если же допустить, что такое резкое решение было вызвано непосредственно судейской ошибкой и дисквалификацией Федора Смолова на игру с ЦСКА, то логично на волне этих смелых шагов взять и отменить желтую карточку. Юридические лазейки для этого имеются, несмотря на заверение в том, что КДК не имеет права отменять предупреждение.

Само по себе правило довольно странное, хотя природа его появления вполне ясна и логична. Если бы подобная возможность существовала, то КДК был бы завален жалобами клубов с просьбой об отмене той или иной желтой карточки. Ведь их раздается довольно много, порой они кажутся выданными на грани, на усмотрение судьи и так далее.

Придется создавать целую комиссию отдельную, которая только желтыми карточками и займется. Пункт в регламенте понятен, хотя, например, его всегда можно дополнить исключительными обстоятельствами. Да и в нынешних формулировках достаточно дыр, чтобы КДК взял и отменил дисквалификацию, сославшись на то, что в эпизоде должен быть наказан другой игрок. В данном случае – Хагуш.

Такой пункт в регламенте есть. Но очевидно, что во всех этих громких решениях не попытка восстановить справедливость была основой задачей, а смена руководства ДСИ. Выбран такой момент, при котором лишних вопросов про мотивацию решений не будет. Всем вроде ясно, за что и кого, на фоне истории со Смоловым.

В конце концов, опыт применения регламента по-своему в России есть, когда нужно, он работает весьма избирательно, а о последовательности тех или иных решений вообще нечего говорить. Тут можно вспомнить и нелепые истории с календарем РФПЛ, и странности с переносами матчей из-за морозов или непереносами их, и сомнительные перемещения игр «Амкара» из Перми.

У всего этого были соответствующие указания в регламенте, но вопросы решались по наитию, что называется, по понятиям скорее, чем по букве закона, так что стремление в деле Смолова попытаться наконец-то упереться в регламент, конечно, похвально, но для организации, которая в принципе не очень свои законы соблюдает, это выглядит как минимум забавно.

Смолов против регламента РФС