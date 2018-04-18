Самый важный день для «Спартака»

18 апреля 2018, 12:30

Поражение от «Урала» превратило призрачные надежды «Спартака» на титул в ничто, теперь москвичам нужен Кубок России. «Соккер.ру» - о важнейшем матче пока еще чемпионов.

Крах чемпионских надежд

До недавнего времени, а именно – до воскресенья, «Спартак» вел борьбу за титулы на двух фронтах, в РФПЛ и Кубке России. Проиграв «Уралу», москвичи, по сути, лишили себя надежды на защиту чемпионства. Математические шансы, конечно же, еще остаются, но если сегодня «Локомотив» выиграет у «Ахмата», то отставание от первого места снова вырастет до восьми очков. И теперь уже не за десять туров до конца чемпионата, как было перед стартом весенней части турнира, а всего за четыре тура до финиша, в которых железнодорожникам придется проиграть трижды, чтобы пропустить «Спартак» вперед себя. И это при условии, что сами «красно-белые» соберут четыре победы, что, как вы понимаете, тоже вилами по воде писано. В общем, в РФПЛ команда Массимо Карреры должна сосредоточиться на сохранении за собой второй строчки, которая дает прямую путевку в Лигу чемпионов, а трофей спартаковцам может преподнести только победа в Кубке России. Наличие или отсутствие этой победы теперь, по большому счету, определит успешность сезона в целом для «Спартака». И сегодняшняя игра с «Тосно» - ключевой чекпоинт.

Стены помогли! «Урал» обыграл «Спартак»

Самый важный матч

Учитывая турнирную сетку Кубка России, у «Спартака» больше шансов оступиться в полуфинальной игре с «Тосно», нежели в финале, который состоится в Волгограде в День Победы. Дело в том, что по другой ветке в решающий матч стремятся попасть ярославский «Шинник» и курский «Авангард» - середняки ФНЛ, так что еще до начала полуфинальных встреч известно, что фаворит финала играет в паре «Спартак» - «Тосно». Болельщики «красно-белых» сейчас могут сокрушаться о том, что их команда слабо начала сезон из-за чемпионского похмелья и потом только героическими усилиями вернулась в чемпионскую гонку. «Спартак» упустил надежду не в игре с «Уралом», а в первых десяти турах чемпионата – это нужно четко понимать.

Но это уже дела минувших дней, ничего не исправишь, а из нынешней точки сезона можно пойти несколькими путями. Ближайший месяц станет определяющим: «Спартак» по-прежнему может провалить сезон, не добившись успеха в Кубке России и вывалившись из первой тройки в РФПЛ, а может закончить на позитивной ноте – с прямой путевкой в Лигу чемпионов и кубком в кармане. Трофей очень нужен, ведь «засуха» длилась больше десятилетия. Если второй сезон кряду «Спартак» под руководством Карреры завершит с титулом, факт возрождения уже нельзя будет опровергнуть. Кроме того, победа в Кубке России – это еще и шанс выиграть Суперкубок, которым москвичи владеют сейчас, то есть удвоить количество трофеев. Но ничего этого не будет в случае поражения от «Тосно» этим вечером. Можно было проиграть «Уралу» - рано или поздно срыв должен был случиться в цепочке из побед, но сыграв так же безалаберно, как в Екатеринбурге, «Спартак» потеряет много большее, чем призрачную возможность догнать «Локомотив» в РФПЛ.

Неудобный соперник со злым Погребняком

Как и «Спартак», «Тосно» занимает вторую строчку в турнирной таблице РФПЛ – только с конца. Клуб из Ленинградской области может не сохранить прописку в элите, но Кубок России – это для них глоток свежего воздуха, точно такой же шанс все исправить в этом сезоне, как и для «Спартака». В кубковых матчах на поле не выходят занимаемые места, очки и деньги, рубка будет настоящей, до последнего патрона. Тем более за свою короткую историю «Тосно» успел стать неудобным противником для «красно-белых». Перед четвертой встречей в истории этих команд в их истории взаимоотношений царит абсолютное равенство: по одной победе и ничья. Причем выиграть «Спартак» сумел только с третьей попытки – две с половиной недели назад москвичи обыграли «Тосно» со счетом 2:1 в рамках РФПЛ. А в матче первого круга они играли в большинстве и вели 2:0, но на последних минутах пропустили дважды и довольствовались ничьей, которая по ощущениям была похожа на поражение.

Встречались эти команды и в рамках Кубка России в сезоне 2013/2014. Тогда еще представлявший вторую лигу «Тосно» выиграл со счетом 1:0 в Москве и выбил «Спартак» из розыгрыша, а Валерий Карпин вскоре отправился в отставку. Таким образом, «Тосно» забивал в ворота «красно-белых» в каждом из трех предыдущих матчей, а последний мяч на счету Погребняка, отличившегося с пенальти на «Открытие-Арене». Павел забивал в ворота клуба, который его воспитал, за каждую команду, в составе которой играл против «Спартака». Отличался за «Томь», «Зенит», единственный свой мяч во время выступлений за «Динамо» забил именно «Спартаку», уже успел отметиться голом за «Тосно». Получается, команда Массимо Карреры сегодня обречена как минимум на один пропущенный мяч? «Тосно» настроен серьезно, и тот же Погребняк подчеркивает: «Готовы провести на поле три часа, но выйти в финал Кубка России».