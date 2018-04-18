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Самый важный день для «Спартака»

18 апреля 2018, 12:30

Поражение от «Урала» превратило призрачные надежды «Спартака» на титул в ничто, теперь москвичам нужен Кубок России. «Соккер.ру» - о важнейшем матче пока еще чемпионов. 

Крах чемпионских надежд

До недавнего времени, а именно – до воскресенья, «Спартак» вел борьбу за титулы на двух фронтах, в РФПЛ и Кубке России. Проиграв «Уралу», москвичи, по сути, лишили себя надежды на защиту чемпионства. Математические шансы, конечно же, еще остаются, но если сегодня «Локомотив» выиграет у «Ахмата», то отставание от первого места снова вырастет до восьми очков. И теперь уже не за десять туров до конца чемпионата, как было перед стартом весенней части турнира, а всего за четыре тура до финиша, в которых железнодорожникам придется проиграть трижды, чтобы пропустить «Спартак» вперед себя. И это при условии, что сами «красно-белые» соберут четыре победы, что, как вы понимаете, тоже вилами по воде писано. В общем, в РФПЛ команда Массимо Карреры должна сосредоточиться на сохранении за собой второй строчки, которая дает прямую путевку в Лигу чемпионов, а трофей спартаковцам может преподнести только победа в Кубке России. Наличие или отсутствие этой победы теперь, по большому счету, определит успешность сезона в целом для «Спартака». И сегодняшняя игра с «Тосно» - ключевой чекпоинт. 
Стены помогли! «Урал» обыграл «Спартак» 

Самый важный матч

Учитывая турнирную сетку Кубка России, у «Спартака» больше шансов оступиться в полуфинальной игре с «Тосно», нежели в финале, который состоится в Волгограде в День Победы. Дело в том, что по другой ветке в решающий матч стремятся попасть ярославский «Шинник» и курский «Авангард» - середняки ФНЛ, так что еще до начала полуфинальных встреч известно, что фаворит финала играет в паре «Спартак» - «Тосно». Болельщики «красно-белых» сейчас могут сокрушаться о том, что их команда слабо начала сезон из-за чемпионского похмелья и потом только героическими усилиями вернулась в чемпионскую гонку. «Спартак» упустил надежду не в игре с «Уралом», а в первых десяти турах чемпионата – это нужно четко понимать. 

Но это уже дела минувших дней, ничего не исправишь, а из нынешней точки сезона можно пойти несколькими путями. Ближайший месяц станет определяющим: «Спартак» по-прежнему может провалить сезон, не добившись успеха в Кубке России и вывалившись из первой тройки в РФПЛ, а может закончить на позитивной ноте – с прямой путевкой в Лигу чемпионов и кубком в кармане. Трофей очень нужен, ведь «засуха» длилась больше десятилетия. Если второй сезон кряду «Спартак» под руководством Карреры завершит с титулом, факт возрождения уже нельзя будет опровергнуть. Кроме того, победа в Кубке России – это еще и шанс выиграть Суперкубок, которым москвичи владеют сейчас, то есть удвоить количество трофеев. Но ничего этого не будет в случае поражения от «Тосно» этим вечером. Можно было проиграть «Уралу» - рано или поздно срыв должен был случиться в цепочке из побед, но сыграв так же безалаберно, как в Екатеринбурге, «Спартак» потеряет много большее, чем призрачную возможность догнать «Локомотив» в РФПЛ.

Неудобный соперник со злым Погребняком

Как и «Спартак», «Тосно» занимает вторую строчку в турнирной таблице РФПЛ – только с конца. Клуб из Ленинградской области может не сохранить прописку в элите, но Кубок России – это для них глоток свежего воздуха, точно такой же шанс все исправить в этом сезоне, как и для «Спартака». В кубковых матчах на поле не выходят занимаемые места, очки и деньги, рубка будет настоящей, до последнего патрона. Тем более за свою короткую историю «Тосно» успел стать неудобным противником для «красно-белых». Перед четвертой встречей в истории этих команд в их истории взаимоотношений царит абсолютное равенство: по одной победе и ничья. Причем выиграть «Спартак» сумел только с третьей попытки – две с половиной недели назад москвичи обыграли «Тосно» со счетом 2:1 в рамках РФПЛ. А в матче первого круга они играли в большинстве и вели 2:0, но на последних минутах пропустили дважды и довольствовались ничьей, которая по ощущениям была похожа на поражение. 

Встречались эти команды и в рамках Кубка России в сезоне 2013/2014. Тогда еще представлявший вторую лигу «Тосно» выиграл со счетом 1:0 в Москве и выбил «Спартак» из розыгрыша, а Валерий Карпин вскоре отправился в отставку. Таким образом, «Тосно» забивал в ворота «красно-белых» в каждом из трех предыдущих матчей, а последний мяч на счету Погребняка, отличившегося с пенальти на «Открытие-Арене». Павел забивал в ворота клуба, который его воспитал, за каждую команду, в составе которой играл против «Спартака». Отличался за «Томь», «Зенит», единственный свой мяч во время выступлений за «Динамо» забил именно «Спартаку», уже успел отметиться голом за «Тосно». Получается, команда Массимо Карреры сегодня обречена как минимум на один пропущенный мяч? «Тосно» настроен серьезно, и тот же Погребняк подчеркивает: «Готовы провести на поле три часа, но выйти в финал Кубка России». 

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Все комментарии
mortid
mortid
18 апреля в 19:43
bolshiks:
Тосно 7-0 в ЛЕ не проиграет точно.
Cогласен полностью, сегодняшнему Ливерпулю он влетят 0:27 :D
Правдин Семён
Правдин Семён
18 апреля в 19:25
Сказал один из тех,о ком я написал.
bolshiks
bolshiks
18 апреля в 19:05
Правдин Семён:
Тролли стали скучные,мелкие,несмешные и однообразные.Сегодня победа будет за нами.Тосно в ЛЕ делать нечего, а то и 7:0 будет казаться приемлемым результатом.
Тосно 7-0 в ЛЕ не проиграет точно.
112910415
112910415
18 апреля в 18:38
уверенная победа неминуема!
boronin09
boronin09
18 апреля в 17:42
Да 76ся этот кубок Спартаку,все было похерено в воскресенье. Вот переживаю за Спартачей,но мне как более этот кубок 3 не упал.С Уралом лучше бы путью сыграли.Пусть лучше какой нить тосно иль шинник в лиге европе поиграет
sir-5
sir-5
18 апреля в 17:39
Сергей Саныч:
Ненависть Погребняка к Спартаку помогла Павлику восстать из небытия и вознестись в супербомбардиры.Как был Погребняком ,так и останется.И сыновья его будут Погребняками.Да,что сыновья и внуки будут Погребняками.
"Погребать "Спартак"??? Тогда -ПогребСПняк.
sir-5
sir-5
18 апреля в 17:36
Слабое утешение,на фоне планов и мечтаний начала сезона.А если не выиграют,то снова хоть на 07 звони.
Правдин Семён
Правдин Семён
18 апреля в 17:29
Тролли стали скучные,мелкие,несмешные и однообразные.Сегодня победа будет за нами.Тосно в ЛЕ делать нечего, а то и 7:0 будет казаться приемлемым результатом.
DRUGRUS
DRUGRUS
18 апреля в 16:45
Всех Спартачей с Днём рождения клуба!

Спарта́к» — российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Основан 18 апреля 1922 года. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров (Кубка европейских чемпионов, Кубка обладателей кубков и Кубка УЕФА)
Красно Синий воин
Красно Синий воин
18 апреля в 16:24
Самый важный день уже был, когда спартак опозорился 0:7
ekliziast
ekliziast
18 апреля в 16:18
Шеф спартака:
У спартака все соперники его ранга неудобные - Тосно, СКА, Урал.
Спартак -чемпион , а вы сами знаете кто.
ekliziast
ekliziast
18 апреля в 16:12
Багор:
Стыдно до чего докатился спартак.
Написал глупости. Обоснуй.
Багор
Багор
18 апреля в 15:34
Стыдно до чего докатился спартак.
Jimmy Jimmy
Jimmy Jimmy
18 апреля в 15:32
Пусть Тосно преподаст урок слабейшему.
60spartak na cska
60spartak na cska
18 апреля в 15:21
Казанский:
За Спартак.Победят москвичи,есть шанс на 6 клубов в еврокубках
А ПО-МОЕМУ УЖЕ НА 2СЕЗОНА У НАС 6КЛУБОВ И ЕСТЬ!3 В ЛЧ И В ЛЕ!
60spartak na cska
60spartak na cska
18 апреля в 14:57
Семьнуль команда:
Ради кубка пердива спартак оставил Лигу чемпионов с позором, неужели и тут опозорится?
МЫ ИГРАЕМ А ВЫ ВЫЛЕТЕЛИ С ПОЗОРОМ!ТАК ЧТО....!А ВАЩЕТО С ТОБОЙ РАЗГОВАРИВАТЬ НЕЧЕГО!ШКОЛОТЕ МЕСТО ЗА ПАРТОЙ!
Казанский
Казанский
18 апреля в 14:57
За Спартак.Победят москвичи,есть шанс на 6 клубов в еврокубках
60spartak na cska
60spartak na cska
18 апреля в 14:53
Арбалет:
Вся страна за Тосно.
    mortid
    mortid
    18 апреля в 14:45
    Семьнуль команда:
    Ради кубка пердива спартак оставил Лигу чемпионов с позором, неужели и тут опозорится?
    Ну они хотя бы ради "кубка пердива", а некоторые оставили ЛЧ просто с позором )
    Арбалет
    Арбалет
    18 апреля в 14:43
    Вся страна за Тосно.
    Sergus
    Sergus
    18 апреля в 14:39
    Удачи Тосно!
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч
    18 апреля в 14:30
    ivany4:
    Если тот же Погребняк собирается провести на поле три часа, то это явно показывает какую тактику выберет Тосно. Взламывать автобусы не конек Спартака, но Фернандо и иже с ним, бить из-за штрафной умеют!)) Вперед, Спартак! За Кубком!
    Иваныч,я тебе форму скинул.
    Юррыч
    Юррыч
    18 апреля в 14:28
    В кубке России остались равные соперники, шансы у всех одинаковые.
    Семьнуль команда
    Семьнуль команда
    18 апреля в 14:24
    Ради кубка пердива спартак оставил Лигу чемпионов с позором, неужели и тут опозорится?
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч
    18 апреля в 14:17
    Расул Манаев:
    Кубковая игра непредсказуема.Тосно выйдет как на последний бой.Спартак в уме держит ЛЧ. Удачи Спартаку!!!
    Тосно в уме держит вылет или не вылет в ФНЛ.
    Остаться им важнее.
    Не будет сегодня подвигов.
    Всё мирно закончится как и должно.
    Расул Манаев
    Расул Манаев
    18 апреля в 14:12
    Кубковая игра непредсказуема.Тосно выйдет как на последний бой.Спартак в уме держит ЛЧ.
    Удачи Спартаку!!!
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч
    18 апреля в 14:11
    Ненависть Погребняка к Спартаку помогла Павлику восстать из небытия и вознестись в супербомбардиры.Как был Погребняком ,так и останется.И сыновья его будут Погребняками.Да,что сыновья и внуки будут Погребняками.
    ivany4
    ivany4
    18 апреля в 14:03
    Если тот же Погребняк собирается провести на поле три часа, то это явно показывает какую тактику выберет Тосно. Взламывать автобусы не конек Спартака, но Фернандо и иже с ним, бить из-за штрафной умеют!))
    Вперед, Спартак! За Кубком!
    60spartak na cska
    60spartak na cska
    18 апреля в 13:45
    Владимир_Спартак:
    Сегодня практически финал для обеих команд. Кто победит, тот и возьмёт Кубок. Для Спартака есть все возможности, что бы взять этот Трофей. Победу красно - белым в этом матче. Вперёд Спартак!!!
    я еще курск со счетов не сбрасываю!неудобная команда будет для любого!а так ждем победу спартака !иначе кресло под каррерой зашатается!
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    18 апреля в 13:05
    Сегодня практически финал для обеих команд. Кто победит, тот и возьмёт Кубок. Для Спартака есть все возможности, что бы взять этот Трофей. Победу красно - белым в этом матче. Вперёд Спартак!!!
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