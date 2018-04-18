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 «Спартак» провалился, и это не случайность!

18 апреля 2018, 22:05
 «Спартак» провалился, и это не случайность!

«Тосно» вынес «Спартак» из Кубка, лишенного других фаворитов, и «Соккер.ру» пытается взглянуть на сенсацию через призму сезона.

Это не настрой. Не тактика. Не усталость. Не соперник, при всем уважении к грамотной работе Парфенова и старанию его ребят. Это средний класс многих футболистов «Спартака», не обыгравших «Тосно» в основное время. Прошлый сезон показал максимум этих ребят – когда все шло. А промах Глушакова в конце овертайма объяснил, что эта команда станет сильнее только в одном случае.

Футболистам не хватает класса?

«Спартак» - нормальная команда, а приличных футболистов ей не хватает. Каждый раз, когда смотришь на двадцать-тридцать атак за игру, которые базируются на настрое и темпе, задаешь себе вопрос: а команда классная или скорее настырная? Все ли подходят и могут выручить за счет голого мастерства, как Зе Луиш после перерыва? Каррера ведь стал чемпионом, выжав максимум тактически и эмоционально. Шаг вперед в новом сезоне не сделали – титул защитят только после помощи «Локомотива».

И дичайшие неудачи вернулись. А что будет в сезоне, в котором конкуренты выступят удачнее и стабильнее? «Спартаку», чтобы окончательно вернуться в первую двойку – быть постоянным кандидатом в чемпионы, причем без огромного разрыва с первым местом при неудачах, необходимо честно признать, что с трансферами у команды беда. Количество мастеров растет медленно. Уберите Промеса, Фернандо и Луиса Адриано – все, совсем другой «Спартак». Три человека, а  слово две трети команды!

Успехи останутся сугубо случайными?

Титульные успехи пока не вошли в привычку, ведь была огромная пауза без трофеев, но здесь речь о трансферах. Например, Луис Адриано более чем заслуженно получил звание худшего игрока итальянской высшей лиги. Миланские католики научились креститься по православному, когда узнали, что можно отдать парня с солидной зарплатой обратно в Восточную Европу. При этом «Челентано» – огромная удача для «Спартака», но удача случайная. Луис сам не ждал, что еще может, но завелся.

Промес – дорогая покупка, но снова достижение лотерейное, как и подписание Фернандо. Переплатили за класс бразильца, а не за готовность играть стабильно, особенно в защите. Селихова подписали в обход тренера – Каррера не искал основного голкипера, а вратарем пермяков интересовался «Зенит». Пашалича взяли в аренду, Ханни приехал, поскольку Луана потеряли, а Педро Роша не заиграл. Крайне тяжело найти пример, чтобы «Спартак» остро нуждался в человеке на конкретную позицию и его нашли без проблем и осознанно. Успехи проскакивают от количества трансферов, а не являются следствием расчета.

Команда страдает без плеймейкера?

Только не говорите, что Промес, если его задачи свести к установкам современного Салаха, сделав акцент на голах, а не передачах, будет смотреться хуже. Ведь очевидно, что Квинси не парень на позицию «под нападающими», а мастер с фланга, которому для жизни важно действовать у чужих ворот самостоятельно. Так что обычно главный ассистент «Спартака» - вынужденный. Фернандо слишком глубоко по схеме, Глушаков – слишком деревянный для созидателя и тоже самолюбивый, когда речь об ударах. Джано и Попов есть и были – не зашли.

Так что Промес – вынужденный мастер и пасов, и голов. Но в центре поля есть место для человека, который сможет добавить элегантности, которой не хватает Квинси. И Каррера это понимал, поэтому долго искал «спартаковского» парня для команды. Никаких соплей о «стиле» и «духе» - новые времена наступили, но приезд Ханни стал попыткой и попыткой неудачной. Каррера доверяет парню, даже когда может использовать дуэт форвардов, но сами видели - на день рождения подарить «Спартаку» финал Кубка пытался Зе Луиш, заменивший Софьяна. Не приживаются плеймейкеры, и это плохо, ведь иногда нужен человек одного паса, а есть люди одного удара.

Без защитников жить веселее?

Ещенко – старенький, Комбаров – не защитник и тоже не из молодых и румяных. Петкович живет у футбольного дна, что подтвердил против «Урала» на выходных. Получается, у «Спартака» вообще нет флангов в обороне. А Джикия слева в защите против быстрых соперников – обнять и плакать. Георгий важен в центре, как и Таски, но когда немец уйдет – а он постоянно порывается, кто остается? Верить в Кутепова приблизительно так же опасно, как верить в Васина. Парни хорошие, а играют с перебоями.

Опять же, возвращаемся к разговору о классе. «Спартак» прямо сейчас нуждается хотя бы в одном мощном защитнике на фланг – двух поменять не позволит лимит, и человеке в центр, если окажется, что Максимович – мимо кассы. Никола пока играет странно, и если его могут убрать ребята из «Тосно», то у «Спартака» по-прежнему огромные проблемы у своих ворот. Не сказать, что новость – посмотрите на количество пропущенных голов за сезон, но дело ведь здесь именно в классе защитников. Каррера объясняет, как играть, но Комбаров и Кутепов не умеют не быть собой. И не от вратаря тут все зависит, Ребров и Селихов - заложники ситуации. Не на тех поставили и расхлебывают.  

Каррера совсем не умеет покупать?

Массимо – замечательный дядька, адекватный, проницательный, умеющий вести себя на публике. Может, дома или на клубной базе он мамин тиран, но в российском тренерском ремесле это сын маминой подруги. Каррера хорош во многом, что касается футбола, но не в трансферах. Никто не скрывает, что Петкович – его выбор. Приглянулся парень, увидел в нем нового Пануччи. Промахнулся. А поскольку вряд ли в обход Карреры в команде оказался Пашалич, то возникает вопрос, зачем Массимо коллекционирует трансферные неудачи?

Например, какой тренер мог одобрить покупку Педро Роши, если его бывший клуб впарил вингера вместо Луана, которым «Спартак» активно интересовался? Предположим, Массимо просит одних – получает других, но даже когда сам выбирает новичка, получается скверно. Ханни пока не заиграл, и не только он. Или в окружении Карреры есть человек, который ему вредит выбором? Может, агент какой втерся в доверие? Не каждый тренер имеет чутье менеджера, это не смертельно, но для «Спартака» неумение Карреры правильно выбрать и настоять на своем – беда. Максимович – как доказательство.

Трансферные проколы лишили титулов?

Не будем кривить душой – «Спартак» зашел в полуфинал Кубка России отчасти из-за мягкотелости конкурентов. Каррера посмотрел, как петербуржское «Динамо» нарубило в мясо для шавермы подопечных Манчини, и понял – такой вылет ниже его достоинства. Увидели влеты «Локомотива», «Краснодара» и ЦСКА и поняли – вот он долгожданный шанс оказаться в финале Кубка, где соперник будет в авангарде только по названию.

Даже если бы «Спартак» прошел «Тосно» и выиграл у «Авангарда» финал Кубка России, спартаковцы на второй день после гуляний спросили бы себя: а почему мы не «золотой дубль» обмываем? Особенно в сезоне, в котором «Краснодар», «Зенит» и ЦСКА пускали к титулу, а на путях оказался середняк прошлого чемпионата. И ответ будет на поверхности. Дело не только в травмах, не в том, какую скорость набрал «Локомотив». Во многом результаты этого сезона предопределило чемпионское похмелье и неудачи на трансферном рынке. Грубые неудачи и острый недобор.  

Такой «Спартак» никому не страшен?

Когда упрямятся или пошла игра – любому «Ливерпулю» неудобный соперник. А как только не хватило эмоций и нужен класс всех исполнителей, а не спасителей – видны изъяны, и грохнуть команду Карреры может любой соперник. «Тосно» ведь не боялся фаворита с первой минуты до последней. У «Спартака» сегодня лучше всех сыграл Ярцев – юбиляр очень грамотно обратился к болельщикам после поздравлений с семидесятилетием, а вот современные футболисты первой команды напомнили, почему победа в Кубке, откуда все вылетели, была единственной надеждой странного сезона.

Вероятно, «Спартак» потерял лучшую возможность еще раз стать чемпионом на ближайшие несколько лет. И Кубок России не вернул в музей. Потерял из-за странной селекции, ведь наивно поверили, что Глушаков, Ещенко, Комбаров или Кутепов могут повторить показатели чемпионского сезона. Локально «Спартак» ужасно сыграл два матча против «Урала» и «Тосно», причем это первые слабые матчи во внутренних турнирах с августа прошлого года – так бывает. Но глобально такую концовку сезона важно объяснить.

Версия, что именно менеджеры «Спартака» просчитались, имеет право на существование. Неграмотно усилились или вовсе оставили прорехи в составе, и все обернулось знакомым многим бардаком в защите, продолжением невнятных игр в гостях и попытками перекрыть настырностью класс. В полуфинале команда Карреры не заслужила финал Кубка России, и «Тосно» забрал себе шанс на трофей, который «Спартак» не брал пятнадцать лет.

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Все комментарии
tolctoy
tolctoy
вчера в 22:55
Автор троль.Спартак борется за чемпионство с вагонетками.А у писаки то одно не так то другое.Тогда все остальные клубы по логике автора должны быть просто-днище.Но это же не так.Просто у каждого клуба бывают временные неудачи.
Сп62
Сп62
вчера в 19:19
Кубок проиграл тренерский штаб во главе с Каррерой. Спартак хорош, когда он с первых минут сминает оборону соперника. Для этого в стартовом составе должны быть сильнейшие игроки на данный момент. Тренеры решили, что победу можно достичь "малой кровью" и за это поплатились. Перестаиваться по ходу игры, как отмечали выше, Спартак не умеет, а в защите всегда случаются роковые ошибки. Уверен, что ни тренеры ЦСКА, ни тренеры Локомотива, таких просчётов не допустили бы.
Дед Мазая
Дед Мазая ответил настойчивый
21 апреля в 21:21
настойчивый:
У Спартака сильна линия атаки (ситуативно). И если получается 1-2 забить, и соперник побежит отыгрываться, тогда сыграют лучший матч (как против Зенита, ЦСКА). А вот поломать игру, т.е. со сменой тактической схемы на ходу, пороси не могут
Наверно поэтому при счете 2-0 в пользу Спартака болельщики хватаются за валидол? Нет поставленной игры ни в одной линии. Все на удачу...(
Про изменения тактики по ходу матча вообще нет разговора...(
настойчивый
настойчивый ответил Дед Мазая
21 апреля в 19:57
Дед Мазая:
Нормальная команда не может проигрывать Уралу и Тосно, которое даже Анжи недавно вынес в одну калитку. Проигрываем матчи всегда в одном ключе. Плотная оборона соперника и немного прессинга и Спартака нет на поле. По ходу матча что-то изменить не можем. При этом игроки не самые слабые в чемпионате. Повезло - выиграем, не везет - продуем кому угодно. Разве это не вопросы к тренеру? Да, другие клубы вообще забили на кубок. Но разве это оправдание?
У Спартака сильна линия атаки (ситуативно). И если получается 1-2 забить, и соперник побежит отыгрываться, тогда сыграют лучший матч (как против Зенита, ЦСКА). А вот поломать игру, т.е. со сменой тактической схемы на ходу, пороси не могут
Дед Мазая
Дед Мазая ответил Nety-net
19 апреля в 21:07
Nety-net:
Я буду спорить, выше Спартака ни кто не взобрался из лидеров, а так на 2 месте нормальная команда, ещё бы с трансферами по лучше работать (Спартаку а не Карере)
Нормальная команда не может проигрывать Уралу и Тосно, которое даже Анжи недавно вынес в одну калитку. Проигрываем матчи всегда в одном ключе. Плотная оборона соперника и немного прессинга и Спартака нет на поле. По ходу матча что-то изменить не можем. При этом игроки не самые слабые в чемпионате. Повезло - выиграем, не везет - продуем кому угодно. Разве это не вопросы к тренеру? Да, другие клубы вообще забили на кубок. Но разве это оправдание?
корабел
корабел
19 апреля в 20:36
Длинновато)) И колбасу многие любят))
Байкал-38
Байкал-38 ответил Parovoznic
19 апреля в 18:29
Parovoznic:
Не налажает Локомотив, не переживай. Не знаю, как у тебя, а у меня даже сомнений теперь нет. Себя я вспомнил. Во времена Ольги-свет-Юрьевны, что б ей жилось долго и счастливо. И здешнюю вакханалию в адрес Локомотива после каждого поражения команды. Особенно в адрес Локомотива тогда здесь старались почему-то питерские посоны. Много реже - кони. Моего терпения общаться здесь тогда хватило ненадолго, и через пару месяцев после регистрации я отсюда чухнул. Это было по-моему года четыре тому. Я уподобляться некоторым местным неадекватам просто не хочу. Пусть даже я сам же и проклял Спартак на 16 лет (я об этом ужЕ здесь говорил) - это ничего не меняет. Просто не могу понять, когда очень неумные посты посты в адрес СпаМа по поведу вчерашнего пишут некоторые болелы клубов, повылетавших из КР ещё осенью. И сами же себя лайкают. P.S. Если тебе хоть сколько-нить интересно моё мнение про вчерашнее, то я поражением Спартака весьма удовлетворён: моё проклятие действует. Но писАть посты в духе "Чушки обо-с-рались, гыгыгы", что б собрать вязанку плюсиков, не хочу. А спартачам, эти идиотские посты читающим, реально сочувствую.
Меня просто удивил лайк в пожелании Локо обложаться!
Тут на соккере я понял давно, что не надо уподобляться многим и переходить на личности и тупо на оскорбления! А если хочешь задеть, а я в основном трогаю спартачей, так как это единственный клуб, который я не люблю из-за их пафоса! Это ещё с союзных времён пошло.
Так задевать надо грамотно умно, что бы не попасть на санкции администрации, терпения у меня много, единственное тех кто переходит черту я просто игнорю. К примеру фраза стыдно за .... очень примитивна и избита, я такое никогда не пишу, я задеваю их грамотно. Спартачей аж трясёт от меня, а иначе они бы не попадали бы в баны! Но это их кара и умственные способности.
Многие даже в футболе не разбираются, и всерьёз рассуждают в чём разница между вратарём и голкипером!
Ну а любимая тема это география! Некто фил тот вообще считает, что Россию и Китай разделяет океан! Тех я вообще угоняю!
Просто видно с кем можно серьёзно общаться, именно на футбольные темы, а над кем просто потешаться! Так, что надо проще ко всему относиться!
Parovoznic
Parovoznic ответил Байкал-38
19 апреля в 17:38
Байкал-38:
Я, что то тебя не понял! Ты, что за Спартак болеешь, против Локо? Человек пишет, что у него надежда, что Локо налажает и его обойдёт Спартак и ты ему лайк ставишь! Ты что реально этого хочешь? Виталий Конявялов Сегодня 14:32 Очень грустно, ненавижу Тосно!!! Допиваю второй пузырь, а легче не становится! Вся надежда, что локо как всегда в конце налажает.
Не налажает Локомотив, не переживай. Не знаю, как у тебя, а у меня даже сомнений теперь нет.

Себя я вспомнил. Во времена Ольги-свет-Юрьевны, что б ей жилось долго и счастливо. И здешнюю вакханалию в адрес Локомотива после каждого поражения команды. Особенно в адрес Локомотива тогда здесь старались почему-то питерские посоны. Много реже - кони.
Моего терпения общаться здесь тогда хватило ненадолго, и через пару месяцев после регистрации я отсюда чухнул. Это было по-моему года четыре тому.

Я уподобляться некоторым местным неадекватам просто не хочу. Пусть даже я сам же и проклял Спартак на 16 лет (я об этом ужЕ здесь говорил) - это ничего не меняет.
Просто не могу понять, когда очень неумные посты посты в адрес СпаМа по поведу вчерашнего пишут некоторые болелы клубов, повылетавших из КР ещё осенью. И сами же себя лайкают.

P.S. Если тебе хоть сколько-нить интересно моё мнение про вчерашнее, то я поражением Спартака весьма удовлетворён: моё проклятие действует. Но писАть посты в духе "Чушки обо-с-рались, гыгыгы", что б собрать вязанку плюсиков, не хочу. А спартачам, эти идиотские посты читающим, реально сочувствую.
Байкал-38
Байкал-38 ответил корабел
19 апреля в 17:09
корабел:
Талисман - поросёнок,- у команды есть давно. Только почему он до сих пор безымянный? В Бразилии, например, у команды "Сан-Кристован" был козёл по имени Пять-Ноль. Скромно как-то. Поросёнок вполне достоин 1-18)))
"Семизвездный" Ливер!!! Вот хорошее название!!!
Байкал-38
Байкал-38 ответил Parovoznic
19 апреля в 17:05
Parovoznic:
Сочувствую! Мы в правление Ольги-свет-Юрьевны, что б ей здоровья много, каждый год в такой заднице были, причём неоднократно. Так что очень тебя понимаю.
Я, что то тебя не понял! Ты, что за Спартак болеешь, против Локо? Человек пишет, что у него надежда, что Локо налажает и его обойдёт Спартак и ты ему лайк ставишь!
Ты что реально этого хочешь?

Виталий Конявялов
Сегодня 14:32
Очень грустно, ненавижу Тосно!!!
Допиваю второй пузырь, а легче не становится!
Вся надежда, что локо как всегда в конце налажает.
castromen
castromen
19 апреля в 13:56
Получается,что без ежегодных покупок футбол в России гикнет? Чушь какая то,а где командный дух,работа ТШ,пополнение молодежкой? Так,и денег не хватить у буржуев(((
корабел
корабел
19 апреля в 12:56
Талисман - поросёнок,- у команды есть давно. Только почему он до сих пор безымянный?
В Бразилии, например, у команды "Сан-Кристован" был козёл по имени Пять-Ноль.
Скромно как-то. Поросёнок вполне достоин 1-18)))
Roger Young
Roger Young
19 апреля в 12:42
Хорошая подробная статья. Разбор по полочкам. Так и есть.
Parovoznic
Parovoznic ответил Виталий Конявялов
19 апреля в 12:33
Виталий Конявялов:
Очень грустно, ненавижу Тосно!!! Допиваю второй пузырь, а легче не становится! Вся надежда, что локо как всегда в конце налажает.
Сочувствую!
Мы в правление Ольги-свет-Юрьевны, что б ей здоровья много, каждый год в такой заднице были, причём неоднократно. Так что очень тебя понимаю.
Parovoznic
Parovoznic ответил 7stars2
19 апреля в 12:30
7stars2:
Какие все таки уроды эти свиньи... теперь: 1) Рубин, Уфа, Урал...короче борьбы за 6-ю строчку из-за этих хряков не состоится...а было бы интересно. 2) одна очень слабая команда будет от России в ЛЕ... 3) Глушаков - 12, а не футболист...с двух метров не попасть, и оброс рать пенальти... у меня есть подозрение что этот кривоногий футболер сделал ставку...уррррод.
"2) одна очень слабая команда будет от России в ЛЕ... "
- - - - - - - - - - - - - - - - -

А если б Спартак выиграл, то от России в ЛЕ была бы другая слабая команда.
Jum13
Jum13 ответил artsinalex
19 апреля в 11:07
artsinalex:
Сами догоняйте Достижения Спартака Чемпион страны: 22 раза 1936 , 1938, 1939, 1952, 1953, 1956, 1958, 1962, 1969, 1979, 1987, 1989, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2017 Обладатель кубка страны: 13 раз 1938, 1939, 1946, 1947, 1950, 1958, 1963, 1965, 1971, 1992, 1994, 1998, 2003. Кубок Федерации футбола страны (Аналог кубка лиги в Англии) – 1 раз 1987. Суперкубок России - 2017 У коняшек даже всех титулов будет меньше, чем у спартака только за счет Чемпионств и завоевания кубка страны. А чтоб коняшки не бравировали Суперкубком, то вот наш ответ Чемберлену Кубок чемпионов стран Содружества: 6 раз 1993, 1994, 1995, 1999, 2000, 2001. А чтоб совсем не рыпались, то вот вам список побед в других турнирах: Победитель Кубка мира для рабочих команд на приз Всемирной выставки в Париже 1937. Победитель Футбольного турнира рабочей Олимпиады в Антверпене 1937. Победитель турнира VIII Всемирного фестиваля молодёжи и студентов 1962 Победитель Международного турнира в Узбекистане 1966. Победитель Torneo Dall`Ara 1966. Победитель Кубка Дружбы 1969. Победитель Torneo Cludad de Palma 1973. Победитель Турнира команд высшей лиги на приз Исполкома Сочинского городского совета депутатов трудящихся 1973. Победитель Torneo Cludad de Leon 1975. Победитель Trofeo Internacional de football Cludad de Palma de Mallorca 1976. Победитель Trofeo football Cuidad de Barcelona 1982. Победитель Турнира, посвященного 60-летию образования СССР, на приз Исполкома Моссовета 1982. Победитель Trofeo Costa Verde 1983. Победитель Brugge metten 1986. Победитель Ciudad de La Linea 1987. Победитель Folag Cup 1989.. Победитель Marlboro Cup 1990. Победитель Ciudad de Vigo 1990. Победитель международного турнира в Ла-Корунье 1993. Обладатель Кубка Хазарова 1995. Обладатель Efes Pilsen Cup 2002.[1] Обладатель Copa del Sol 2012. Победитель Comet Cup 1989. Победитель Mobil Pfister Cup 1990. Победитель RTL-Plus Cup 1990. Победитель MITA-CUP 1990. Победитель LIVA-Hallenfussbaaturnier 1990. Победитель Ratscherrn Cup 1992. Обладатель Essen`92 Coca-Cola Cup 1992. Победитель Ratscherrn Cup 1993. Обладатель Cup der Untennehmens gruppe HFH-Finhenral 1993 Победитель Ratscherrn Cup 1994. Обладатель Goldt Cup 1994. Победитель Ratscherrn Cup 1995. Обладатель Holsten Cup 1995. НУ И КТО ТУТ САМЫЙ ТИТУЛОВАННЫЙ КЛУБ СТРАНЫ??!!! ДА ВСЯКИЕ КОНЕБОМЖОВЫЕ КЛУБИШКИ ДАЖЕ РЯДОМ НЕ СТОЯЛИ!! А УЖ ЕСЛИ ЗАВОЮЕМ ЕВРОТРОФЕЙ, ТАК ВАЩЕ ВАС НЕ ВИДНО И НЕ СЛЫШНО БУДЕТ!!! АИК И ТВЕНТЕ-ВОТ ВАША ГОРДОСТЬ, КОНЕБОМЖИКИ!!
Конечно ЦСКА. Просто спартачи не сильны в математике. Посчитай титулы. У ЦСКА - 20 (6 ЧР + 7 КР + 6 СКР + 1 УЕФА), а у спартака - 14 (10 ЧР + 3 КР + 1 СКР).Ферштейн?

P.S. Особенно смешно про Кубок Содружества. Как ДК забил на него - так у спартака и поперло. А до этого просто в одну калитку )))
ekliziast
ekliziast ответил Jum13
19 апреля в 10:45
Jum13:
Просто спартак очень слабая команда
    ЦСКА Самый титулованный
    ЦСКА Самый титулованный
    19 апреля в 10:36
    15 лет без кубка, а кто бы сомневался!
    Nety-net
    Nety-net ответил Дед Мазая
    19 апреля в 10:22
    Я буду спорить, выше Спартака ни кто не взобрался из лидеров, а так на 2 месте нормальная команда, ещё бы с трансферами по лучше работать (Спартаку а не Карере)
    artsinalex
    artsinalex ответил Великолепный
    19 апреля в 10:13
    Великолепный:
    ДОГОНЯЙТЕ ПУПСИКИ! 😎 😎 😎 ЦСКА 🏅🏅🏅🏅🏅🏅 6 чемпионатов России 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 7 Кубков России 🏆🏆🏆🏆🏆🏆 6 Суперкубков России 🏆 Кубок УЕФА 20 титулов. And still counting 😎
    Сами догоняйте

    Достижения Спартака

    Чемпион страны: 22 раза 1936 , 1938, 1939, 1952, 1953, 1956, 1958, 1962, 1969, 1979, 1987, 1989, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2017
    Обладатель кубка страны: 13 раз 1938, 1939, 1946, 1947, 1950, 1958, 1963, 1965, 1971, 1992, 1994, 1998, 2003.
    Кубок Федерации футбола страны (Аналог кубка лиги в Англии) – 1 раз 1987.
    Суперкубок России - 2017

    У коняшек даже всех титулов будет меньше, чем у спартака только за счет Чемпионств и завоевания кубка страны.

    А чтоб коняшки не бравировали Суперкубком, то вот наш ответ Чемберлену

    Кубок чемпионов стран Содружества: 6 раз 1993, 1994, 1995, 1999, 2000, 2001.

    А чтоб совсем не рыпались, то вот вам список побед в других турнирах:

    Победитель Кубка мира для рабочих команд на приз Всемирной выставки в Париже 1937.
    Победитель Футбольного турнира рабочей Олимпиады в Антверпене 1937.
    Победитель турнира VIII Всемирного фестиваля молодёжи и студентов 1962
    Победитель Международного турнира в Узбекистане 1966.
    Победитель Torneo Dall`Ara 1966.
    Победитель Кубка Дружбы 1969.
    Победитель Torneo Cludad de Palma 1973.
    Победитель Турнира команд высшей лиги на приз Исполкома Сочинского городского совета депутатов трудящихся 1973.
    Победитель Torneo Cludad de Leon 1975.
    Победитель Trofeo Internacional de football Cludad de Palma de Mallorca 1976.
    Победитель Trofeo football Cuidad de Barcelona 1982.
    Победитель Турнира, посвященного 60-летию образования СССР, на приз Исполкома Моссовета 1982.
    Победитель Trofeo Costa Verde 1983.
    Победитель Brugge metten 1986.
    Победитель Ciudad de La Linea 1987.
    Победитель Folag Cup 1989..
    Победитель Marlboro Cup 1990.
    Победитель Ciudad de Vigo 1990.
    Победитель международного турнира в Ла-Корунье 1993.
    Обладатель Кубка Хазарова 1995.
    Обладатель Efes Pilsen Cup 2002.[1]
    Обладатель Copa del Sol 2012.
    Победитель Comet Cup 1989.
    Победитель Mobil Pfister Cup 1990.
    Победитель RTL-Plus Cup 1990.
    Победитель MITA-CUP 1990.
    Победитель LIVA-Hallenfussbaaturnier 1990.
    Победитель Ratscherrn Cup 1992.
    Обладатель Essen`92 Coca-Cola Cup 1992.
    Победитель Ratscherrn Cup 1993.
    Обладатель Cup der Untennehmens gruppe HFH-Finhenral 1993
    Победитель Ratscherrn Cup 1994.
    Обладатель Goldt Cup 1994.
    Победитель Ratscherrn Cup 1995.
    Обладатель Holsten Cup 1995.

    НУ И КТО ТУТ САМЫЙ ТИТУЛОВАННЫЙ КЛУБ СТРАНЫ??!!! ДА ВСЯКИЕ КОНЕБОМЖОВЫЕ КЛУБИШКИ ДАЖЕ РЯДОМ НЕ СТОЯЛИ!! А УЖ ЕСЛИ ЗАВОЮЕМ ЕВРОТРОФЕЙ, ТАК ВАЩЕ ВАС НЕ ВИДНО И НЕ СЛЫШНО БУДЕТ!!!

    АИК И ТВЕНТЕ-ВОТ ВАША ГОРДОСТЬ, КОНЕБОМЖИКИ!!
    artsinalex
    artsinalex ответил Дед Мазая
    19 апреля в 10:11
    Дед Мазая:
    Стыдобища. Кто то еще будет спорить, что Карреру надо гнать в шею?
    А причем тут Каррера? Он то как раз все правильно делает, а вот футболисты косорезы уже достали. Не вина Карреры, что Глушаков не может один на один забить.
    artsinalex
    artsinalex
    19 апреля в 10:08
    А вот как кони показали класс в кубке России с пердивной командой
    artsinalex
    artsinalex
    19 апреля в 10:06
    Зато СБГ знают как надо играть в кубке.
    Jum13
    Jum13
    19 апреля в 09:53
    Просто спартак очень слабая команда
    Aris
    Aris ответил Виталий Конявялов
    19 апреля в 09:40
    Виталий Конявялов:
    Очень грустно, ненавижу Тосно!!! Допиваю второй пузырь, а легче не становится! Вся надежда, что локо как всегда в конце налажает.
    Так вот кто-то випив 2 пузыря пытался нагнуть Тосно. А мтам один Парфенов стоит всего штаба СМ.
    Aris
    Aris
    19 апреля в 09:39
    Все логично! Игроков много, а играть некому! Задатки в них были, но их пропили. Это относится не только к россиянам. Если кто имел отношения с людьми, которые ежедневно употребляют на.... 100 зелененькой.... то тот поймет, что таких в команде многовато.
    И вторая беда - это доступ к тотализатору. Всегда говорил, что последние 15 лет этим баловались и балуются и игроки, и околофутбольные руководители... и персонал.
    Виталий Конявялов
    Виталий Конявялов
    19 апреля в 09:32
    Очень грустно, ненавижу Тосно!!!
    Допиваю второй пузырь, а легче не становится!
    Вся надежда, что локо как всегда в конце налажает.
    mikysss
    mikysss ответил Дед Мазая
    19 апреля в 09:10
    Дед Мазая:
    Стыдобища. Кто то еще будет спорить, что Карреру надо гнать в шею?
      mikysss
      mikysss ответил piercman
      19 апреля в 09:10
      piercman:
      тосно с лёгкой победой на классе! даже фору им дали - а дальше, как обычно, унизили хряков!
      о каком классе идет речь, какая легкая победа? В серии пенальти???Ты хоть иногда думаешь что пишешь? или зачем? Юрченко поймал кураж, иначе уже в первом тайме все вопросы были бы сняты. Тут плакать надо что одна из команд фнл будет в еврокубке играть
      Дед Мазая
      Дед Мазая
      19 апреля в 09:00
      Стыдобища. Кто то еще будет спорить, что Карреру надо гнать в шею?
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