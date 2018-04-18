 «Спартак» провалился, и это не случайность!

«Тосно» вынес «Спартак» из Кубка, лишенного других фаворитов, и «Соккер.ру» пытается взглянуть на сенсацию через призму сезона.

Это не настрой. Не тактика. Не усталость. Не соперник, при всем уважении к грамотной работе Парфенова и старанию его ребят. Это средний класс многих футболистов «Спартака», не обыгравших «Тосно» в основное время. Прошлый сезон показал максимум этих ребят – когда все шло. А промах Глушакова в конце овертайма объяснил, что эта команда станет сильнее только в одном случае.

Футболистам не хватает класса?

«Спартак» - нормальная команда, а приличных футболистов ей не хватает. Каждый раз, когда смотришь на двадцать-тридцать атак за игру, которые базируются на настрое и темпе, задаешь себе вопрос: а команда классная или скорее настырная? Все ли подходят и могут выручить за счет голого мастерства, как Зе Луиш после перерыва? Каррера ведь стал чемпионом, выжав максимум тактически и эмоционально. Шаг вперед в новом сезоне не сделали – титул защитят только после помощи «Локомотива».

И дичайшие неудачи вернулись. А что будет в сезоне, в котором конкуренты выступят удачнее и стабильнее? «Спартаку», чтобы окончательно вернуться в первую двойку – быть постоянным кандидатом в чемпионы, причем без огромного разрыва с первым местом при неудачах, необходимо честно признать, что с трансферами у команды беда. Количество мастеров растет медленно. Уберите Промеса, Фернандо и Луиса Адриано – все, совсем другой «Спартак». Три человека, а слово две трети команды!

Успехи останутся сугубо случайными?

Титульные успехи пока не вошли в привычку, ведь была огромная пауза без трофеев, но здесь речь о трансферах. Например, Луис Адриано более чем заслуженно получил звание худшего игрока итальянской высшей лиги. Миланские католики научились креститься по православному, когда узнали, что можно отдать парня с солидной зарплатой обратно в Восточную Европу. При этом «Челентано» – огромная удача для «Спартака», но удача случайная. Луис сам не ждал, что еще может, но завелся.

Промес – дорогая покупка, но снова достижение лотерейное, как и подписание Фернандо. Переплатили за класс бразильца, а не за готовность играть стабильно, особенно в защите. Селихова подписали в обход тренера – Каррера не искал основного голкипера, а вратарем пермяков интересовался «Зенит». Пашалича взяли в аренду, Ханни приехал, поскольку Луана потеряли, а Педро Роша не заиграл. Крайне тяжело найти пример, чтобы «Спартак» остро нуждался в человеке на конкретную позицию и его нашли без проблем и осознанно. Успехи проскакивают от количества трансферов, а не являются следствием расчета.

Команда страдает без плеймейкера?

Только не говорите, что Промес, если его задачи свести к установкам современного Салаха, сделав акцент на голах, а не передачах, будет смотреться хуже. Ведь очевидно, что Квинси не парень на позицию «под нападающими», а мастер с фланга, которому для жизни важно действовать у чужих ворот самостоятельно. Так что обычно главный ассистент «Спартака» - вынужденный. Фернандо слишком глубоко по схеме, Глушаков – слишком деревянный для созидателя и тоже самолюбивый, когда речь об ударах. Джано и Попов есть и были – не зашли.

Так что Промес – вынужденный мастер и пасов, и голов. Но в центре поля есть место для человека, который сможет добавить элегантности, которой не хватает Квинси. И Каррера это понимал, поэтому долго искал «спартаковского» парня для команды. Никаких соплей о «стиле» и «духе» - новые времена наступили, но приезд Ханни стал попыткой и попыткой неудачной. Каррера доверяет парню, даже когда может использовать дуэт форвардов, но сами видели - на день рождения подарить «Спартаку» финал Кубка пытался Зе Луиш, заменивший Софьяна. Не приживаются плеймейкеры, и это плохо, ведь иногда нужен человек одного паса, а есть люди одного удара.

Без защитников жить веселее?

Ещенко – старенький, Комбаров – не защитник и тоже не из молодых и румяных. Петкович живет у футбольного дна, что подтвердил против «Урала» на выходных. Получается, у «Спартака» вообще нет флангов в обороне. А Джикия слева в защите против быстрых соперников – обнять и плакать. Георгий важен в центре, как и Таски, но когда немец уйдет – а он постоянно порывается, кто остается? Верить в Кутепова приблизительно так же опасно, как верить в Васина. Парни хорошие, а играют с перебоями.

Опять же, возвращаемся к разговору о классе. «Спартак» прямо сейчас нуждается хотя бы в одном мощном защитнике на фланг – двух поменять не позволит лимит, и человеке в центр, если окажется, что Максимович – мимо кассы. Никола пока играет странно, и если его могут убрать ребята из «Тосно», то у «Спартака» по-прежнему огромные проблемы у своих ворот. Не сказать, что новость – посмотрите на количество пропущенных голов за сезон, но дело ведь здесь именно в классе защитников. Каррера объясняет, как играть, но Комбаров и Кутепов не умеют не быть собой. И не от вратаря тут все зависит, Ребров и Селихов - заложники ситуации. Не на тех поставили и расхлебывают.

Каррера совсем не умеет покупать?

Массимо – замечательный дядька, адекватный, проницательный, умеющий вести себя на публике. Может, дома или на клубной базе он мамин тиран, но в российском тренерском ремесле это сын маминой подруги. Каррера хорош во многом, что касается футбола, но не в трансферах. Никто не скрывает, что Петкович – его выбор. Приглянулся парень, увидел в нем нового Пануччи. Промахнулся. А поскольку вряд ли в обход Карреры в команде оказался Пашалич, то возникает вопрос, зачем Массимо коллекционирует трансферные неудачи?

Например, какой тренер мог одобрить покупку Педро Роши, если его бывший клуб впарил вингера вместо Луана, которым «Спартак» активно интересовался? Предположим, Массимо просит одних – получает других, но даже когда сам выбирает новичка, получается скверно. Ханни пока не заиграл, и не только он. Или в окружении Карреры есть человек, который ему вредит выбором? Может, агент какой втерся в доверие? Не каждый тренер имеет чутье менеджера, это не смертельно, но для «Спартака» неумение Карреры правильно выбрать и настоять на своем – беда. Максимович – как доказательство.

Трансферные проколы лишили титулов?

Не будем кривить душой – «Спартак» зашел в полуфинал Кубка России отчасти из-за мягкотелости конкурентов. Каррера посмотрел, как петербуржское «Динамо» нарубило в мясо для шавермы подопечных Манчини, и понял – такой вылет ниже его достоинства. Увидели влеты «Локомотива», «Краснодара» и ЦСКА и поняли – вот он долгожданный шанс оказаться в финале Кубка, где соперник будет в авангарде только по названию.

Даже если бы «Спартак» прошел «Тосно» и выиграл у «Авангарда» финал Кубка России, спартаковцы на второй день после гуляний спросили бы себя: а почему мы не «золотой дубль» обмываем? Особенно в сезоне, в котором «Краснодар», «Зенит» и ЦСКА пускали к титулу, а на путях оказался середняк прошлого чемпионата. И ответ будет на поверхности. Дело не только в травмах, не в том, какую скорость набрал «Локомотив». Во многом результаты этого сезона предопределило чемпионское похмелье и неудачи на трансферном рынке. Грубые неудачи и острый недобор.

Такой «Спартак» никому не страшен?

Когда упрямятся или пошла игра – любому «Ливерпулю» неудобный соперник. А как только не хватило эмоций и нужен класс всех исполнителей, а не спасителей – видны изъяны, и грохнуть команду Карреры может любой соперник. «Тосно» ведь не боялся фаворита с первой минуты до последней. У «Спартака» сегодня лучше всех сыграл Ярцев – юбиляр очень грамотно обратился к болельщикам после поздравлений с семидесятилетием, а вот современные футболисты первой команды напомнили, почему победа в Кубке, откуда все вылетели, была единственной надеждой странного сезона.

Вероятно, «Спартак» потерял лучшую возможность еще раз стать чемпионом на ближайшие несколько лет. И Кубок России не вернул в музей. Потерял из-за странной селекции, ведь наивно поверили, что Глушаков, Ещенко, Комбаров или Кутепов могут повторить показатели чемпионского сезона. Локально «Спартак» ужасно сыграл два матча против «Урала» и «Тосно», причем это первые слабые матчи во внутренних турнирах с августа прошлого года – так бывает. Но глобально такую концовку сезона важно объяснить.

Версия, что именно менеджеры «Спартака» просчитались, имеет право на существование. Неграмотно усилились или вовсе оставили прорехи в составе, и все обернулось знакомым многим бардаком в защите, продолжением невнятных игр в гостях и попытками перекрыть настырностью класс. В полуфинале команда Карреры не заслужила финал Кубка России, и «Тосно» забрал себе шанс на трофей, который «Спартак» не брал пятнадцать лет.