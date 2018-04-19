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Кто сыграет в Лиге чемпионов от РФПЛ?

19 апреля 2018, 19:37

Три путевки в Лигу чемпионов, пять претендентов, четыре тура до конца чемпионата. «Соккер.ру» выясняет, кто будет представлять Россию в престижнейшем турнире Старого Света.

Первое место – чемпионство и прямая путевка в групповой раунд Лиги чемпионов. Вторая строчка – прямая путевка в основную сетку ЛЧ. Третье место дает право выступить в квалификации главного клубного соревнования Европы. Разница между этими местами налицо, но еще досаднее будет финишировать вне первой тройки и остаться всего лишь с Лигой Европы.

«Локомотив» - 56 очков (+8 от четвертого места)

Оставшиеся матчи: «Уфа» (д), «Краснодар» (г), «Зенит» (д), «Арсенал» (г).

Формулируем вопрос правильно: попадет ли «Локомотив» в Лигу чемпионов? Ответ: да, несомненно. Если в чемпионстве железнодорожников вы еще можете немного посомневаться или не упоминать о нем из суеверий, то прямой выход в ЛЧ команде Юрия Семина практически гарантирован. Чисто математически «Локо», конечно, еще может вылететь из первой тройки, но для этого должно сойтись слишком много факторов – собственные поражения серией, победы конкурентов, у которых еще есть матчи между собой. Нет причин у «Локомотива» вдруг развалиться и остаться без прямой путевки в Лигу чемпионов. То, что «красно-зеленые» займут одно из первых двух мест (скорее, конечно, первое) – 100%. Для чемпионства «Локо» достаточно переиграть «Уфу» и «Арсенал», можно даже уступить «Краснодару» с «Зенитом», а для попадания в Лигу чемпионов нужно и того меньше.

«Спартак» - 50 очков (+2 от четвертого места)

Оставшиеся матчи: «Ахмат» (д), «Амкар» (г), «Ростов» (д), «Динамо» (д).

«Спартак» за полнедели получил два жутких нокдауна в Екатеринбурге от «Урала» и в полуфинале Кубка России от «Тосно», и ближайшие матчи покажут, не хрустальная ли челюсть у команды Массимо Карреры. С одной стороны, у «Спартака» по-прежнему самый простой календарь на концовку чемпионата: команды от десятого места и ниже, три домашних матча при всего одном выезде. Но поражение от «Тосно» может убить команду психологически.  Болельщики «красно-белых» после вылета из Кубка России с надеждой отчаяния смотрят в таблицу РФПЛ и изучают шансы догнать «Локомотив» в финишном створе, но есть мнение, что они не о том беспокоятся. «Спартаку» нужно не на первое место заглядываться, а опасаться того, что ЦСКА, «Краснодар» и «Зенит» - все вместе или по отдельности, настигнут и обгонят их за следующие четыре тура. Если честно, не удивит финиш «Спартака» как на втором месте, так и на пятом – всего можно ожидать.

ЦСКА - 48 очков (-2 от второго места; = четвертому месту)

Оставшиеся матчи: «Краснодар» (д), «Зенит» (г), «Арсенал» (д), «Анжи» (д).

В ближайших двух турах решится судьба ЦСКА. Армейцы могут либо отцепить «Краснодар» и «Зенит» от лигочемпионской гонки, а после этого еще и замахнуться на прямую путевку в ЛЧ, либо уступят и тогда сами угодят в группу отстающих. В заключительных двух турах с «Арсеналом» и «Анжи» опытные армейцы свое соберут, но сменивший тренера «Краснодар» и избавившийся от груза психологической ответственности «Зенит», которые борются за те же высоты, что и армейцы, могут испить кровушки и оставить ЦСКА без жизненно необходимой Лиги чемпионов. И все же в этой гонке ставлю на армейский характер и опыт: второе или третье место будет за ними, а для «Краснодара» и «Зенита» позицию на воображаемом пьедестале почета может освободить «Спартак», если провалится на радость конкурентам.

«Зенит» - 48 очков (= третьему месту)

Оставшиеся матчи: «Арсенал» (г), ЦСКА (д), «Локомотив» (г), «СКА-Хабаровск» (д).

«Зенит» выиграл в двух предыдущих матчах у «Анжи» и «Динамо», не то чтобы это было как-то ярко и уверенно, но победы есть победы, и они оставляют «Зенит» в гонке. К тому же, становится ясно, что Манчини покидает команду, а это может послужить мотивирующим фактором для футболистов. Правда, календарь непрост: «Арсенал» с Дзюбой в Туле, потом ЦСКА и «Локомотив» и только в последнем туре десерт в виде «СКА-Хабаровска». Вообще, если смотреть на все то, что происходило с «Зенитом» по ходу сезона, на провалы и ужасную по качеству игру, то не будет ничего нелогичного или странного, если «сине-бело-голубые» третий год подряд останутся без Лиги чемпионов. Ну а если выстрелят серией побед, обойдут ЦСКА за счет успеха в очной встрече – тогда им и лавровые венки на шеи. В последних турах команда с берегов Невы должна показать, какой нынче «Зенит» настоящий и в чем его сила.

«Краснодар» - 47 очков (-1 очко от третьего места)

Оставшиеся матчи: ЦСКА (г), «Локомотив» (д), «СКА-Хабаровск» (г), «Рубин» (д).

Получается, «Краснодар» и «Зенит», которые в промежуточном варианте турнирной таблицы расположились за пределами первой тройки, сыграют с ЦСКА, то есть здесь выяснение отношение перетекает в формат очного спора, а это всегда интересно. «Краснодару» пошла на пользу смена тренера, ведь при Мураде Мусаеве «быки» обыграли «Зенит» (это помогло остаться в числе претендентов на путевку в Лигу чемпионов) и разбили крепкий «Арсенал». Но следующие испытания еще тяжелее – ЦСКА и «Локомотив», тут у «Краснодара» есть риск первым вылететь из борьбы. Или, наоборот, перехватить инициативу.

Важно, что за четыре тура до финиша попадание в Лигу чемпионов для каждого из соискателей является не мечтой, а задачей, все держат собственную судьбу в своих руках. «Спартак» должен просто собирать очки в матчах с командами, уступающими в классе, что москвичам удается не всегда, ЦСКА, «Краснодар» и «Зенит» должны проявить себя в играх друг с другом и «Локомотивом», который уже вроде бы напрямую не участвует в борьбе за попадание в Лигу чемпионов, но может оказать серьезное влияние на сам процесс.

Тот самый Babangida
АВТОР
Тот самый Babangida
Магический шар
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Магический шар
Россия. Премьер-Лига 2017/2018  Россия: события  Локомотив М  Зенит  ЦСКА  Краснодар  Спартак М
Источник: Soccer.RuФото: UEFA
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Все комментарии
parallels
parallels ответил mikysss
21 апреля в 08:47
Да я далек, а играть с теми же командами во втором круге в разгар сезона про этоконечно забудем ну ну Федун просто коррупционер
в первом, так сказать, круге - до зимы - 20 туров. после зимы можно прибрать парочку сложных соперников, вроде цска - а дальше уже гонять с анжи и хабаровском. это условно. и очевидно было до начала сезона, что зенит будет высоко (каждый год так, кроме, как раз, этого) - поэтому с помощью чемоданов федуна в соперники зениту в самой концовке были засланы цска и локо, с расчётом на то, что зенит их тормознёт, пока спартак будет разбираться с дном таблицы, и, тем самым, спартак доберёт очков. тупо на финише обгонит, если будет, что обгонять. в начале сезона очки терять можно без проблем - а сейчас каждое на счету. и ваш план пока работает: столкнуть конкурентов в самой концовке, чтобы из-за осечки кого-то вы попали в лч. браво.
mikysss
mikysss ответил parallels
21 апреля в 08:04
ты далёк от футбола, раз не понимаешь, что с сильными лучше сыграть в начале сезона.
Да я далек, а играть с теми же командами во втором круге в разгар сезона про этоконечно забудем ну ну Федун просто коррупционер
Правдин Семён
Правдин Семён
20 апреля в 23:46
Не надо гадать-смотрим!Все будут на своих местах. Всем удачи,болеем за своих,а не против чужих!
Багров-брат
Багров-брат
20 апреля в 16:06
Игра покажет...))) Только, не готовы наши клубы к ЛЧ...)))
Ваня лучший
Ваня лучший ответил MAUS
20 апреля в 11:55
Иван самый нормальный и единственный АДЕКВАТНЫЙ человек , из всех болельщиков ЦСКА, про питерских лучше промолчать, они ниже плинтуса!!! Иван смотрит правде в глаза , а не фантазирует и не поливает грязью другие клубы! Если есть критика, так она уместная, так же как и похвала!!! И в этой теме Ваня как всегда на 100% прав. Могу только добавить, что проиграть матч из претендентов за место в ЛЧ может любая команда, это ЧР и тут может быть всякое.
Спасибо, стараюсь!
MAUS
MAUS ответил Jum13
20 апреля в 11:53
Шансы всегда есть. Про первое - это конечно вряд ли, но второе - очень даже вполне. Ничья и поражение конечно внесли свой "вклад", но тем не менее
Иван самый нормальный и единственный АДЕКВАТНЫЙ человек , из всех болельщиков ЦСКА, про питерских лучше промолчать, они ниже плинтуса!!!
Иван смотрит правде в глаза , а не фантазирует и не поливает грязью другие клубы! Если есть критика, так она уместная, так же как и похвала!!!
И в этой теме Ваня как всегда на 100% прав.
Могу только добавить, что проиграть матч из претендентов за место в ЛЧ может любая команда, это ЧР и тут может быть всякое.
Nety-net
Nety-net ответил CaMpeR_RM
20 апреля в 11:42
Ох уж эти журналюги не отстали все же, попросили ответить? Нет дела))) а так Спартак одна из команд за которую не стыдно(при Карере) 7-0 ну что делать это Ливерпуль нет уверенности что другой наш клуб не пропустил бы столько же. Слишком много проблем у других лидеров, Зенит это мини Россия дали деньги гоременеджерам. ЦСКА хороший клуб с Хозином (не халява) но денег к сожалению нет. Краснодар тут одно слово на ум приходит "Шалимов". А Локо заслуженный чемпион(надеюсь) хоть и из-за проблем конкурентов.
Jum13
Jum13 ответил Ваня лучший
20 апреля в 09:54
Ребята не надо фантазировать и выдавать желаемое за прогнозы. Локо и Спартак первые 2 места не уступят. С учетом календаря у трех команд ЦСКА, ЗЕНИТА и Краснодара примерно равные шансы на 3 место. Может быть чуть хуже у быков. Все решит игра и ....... судейство!
Шансы всегда есть. Про первое - это конечно вряд ли, но второе - очень даже вполне. Ничья и поражение конечно внесли свой "вклад", но тем не менее
Dirty_Harry
Dirty_Harry
20 апреля в 09:24
Главное чтобы кабинетных не было в ЛЧ, футбольный бог все видит, им итак слишком часто "везло" и с липовыми чемпионствами или подозрительных отскоках, судьи и т.п
FROLL 001
FROLL 001
20 апреля в 09:18
Гнать Спартак с его рекордами ссаными тряпками от таких турниров!
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
20 апреля в 03:15
Пусть в ЛЧ играет Краснодар, чем гинеровцы. Судьба даёт шанс Краснодару и Рубину поквитаться за комбинатора в последнем туре, главное Краснодару не терять очки в очной и в других встречах. Удачи команде! Это будет наивысшей справедливостью футбола:
1. Локо
2.Спартак
3.Краснодар.
RomM84
RomM84
20 апреля в 01:08
Ох, соккер прогнозы не ваше, совсем не ваше... Но прикольно)))
Non-sense
Non-sense
20 апреля в 00:18
Если смотреть правде в глаза, то коней лучше в еврокубки не пускать, т.к. скамейка никакая. Берёзы+Игнашевич закончат карьеру, Головин может уехать в Европу, Муса вернуться из аренды, Вернблум уйдёт... и как играть? Гинер денег на трансферы зажмёт, да и если они будут, то нет 100% уверенности, что игроки "заиграют".
По логике вещей, в ЛЧ нужно пропускать либо Зенит, либо Краснодар; первые имеют большой опыт выступлений + физрук будет тренировать Италию, уже на морали можно выехать; вторые же являются самой красиво-играющей командой из РФПЛ, да и стыдно за них ещё не было(поправьте, если было). Спартак с Каррерой - такие же качели как и Арсенал с Венгером.
CaMpeR_RM
CaMpeR_RM ответил Zimka
20 апреля в 00:10
Со скамейкой ЦСКА мы каждый год гадаем хватит сил доиграть первый круг или нет) Квалификация нам ненужна, очень много сил она отнимает- либо ЛЧ либо ЛЕ, но всё на прямую.
А я гадаю, как вы с вашей скамейкой не вылетели в ФНЛ,)))) вот что значит менеджмент хороший, питерским б... стоит поучиться)))
CaMpeR_RM
CaMpeR_RM ответил Gahi
20 апреля в 00:08
Из всех команд Спартак как раненый гладиатор будет биться и за всех сил доказывая своим болельшикам что готовы побеждать находясь в таком состоянии. Главное не перегореть этим могут воспользоваться конкуренты что делает финиш чемпионата ещё более интересным.
Спартак, при моем нейтралитете и спокойном отношении к российскому футболу, не гладиатор, а позор России, с Амкаром он будет бороться, смешно, и повторю, нейтралитете, мне импонирует Локо, команда с детства, но РФПЛ не смотрю уже лет 10, так что мне нет дела до ваших команд.
CaMpeR_RM
CaMpeR_RM
20 апреля в 00:05
Самая интересная европейская лига,дожили и все из-за этих ювентусов и баварий
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
19 апреля в 22:37
Для меня ясно, спартак играть бросил. Смогут ли его обойти , большой вопрос. И зенит, и цска, и краснодар, должны победить себя, а спартак и сам отвалится.
serh62
serh62 ответил Gahi
19 апреля в 22:07
Из всех команд Спартак как раненый гладиатор будет биться и за всех сил доказывая своим болельшикам что готовы побеждать находясь в таком состоянии. Главное не перегореть этим могут воспользоваться конкуренты что делает финиш чемпионата ещё более интересным.
этого раненого гладиатора добьют в следующем туре.....и он будет мертвым рабом.
Gahi
Gahi
19 апреля в 22:03
Из всех команд Спартак как раненый гладиатор будет биться и за всех сил доказывая своим болельшикам что готовы побеждать находясь в таком состоянии. Главное не перегореть этим могут воспользоваться конкуренты что делает финиш чемпионата ещё более интересным.
Фата лист
Фата лист
19 апреля в 21:23
Интересная гонка.
Zimka
Zimka ответил Владимир Ушаков
19 апреля в 21:22
Самый лучший расклад - Спартак и ЦСКА в ЛЧ, Зенит в ЛЕ. Спартаку не надо играть квалификацию и вылета от АЕКоподобных не будет, а ЦСКА хорошо проходит отбор, Зенит хорошо играет в ЛЕ, как и Краснодар кроме этого сезона
Со скамейкой ЦСКА мы каждый год гадаем хватит сил доиграть первый круг или нет) Квалификация нам ненужна, очень много сил она отнимает- либо ЛЧ либо ЛЕ, но всё на прямую.
saha100
saha100
19 апреля в 21:08
Спартак уже посчитал что выиграл в екатеринбурге и с тосно вот и ошибка. Теперь нужно спуститься с небес на землю. Думаю красно-белые не упустят 2 место.
serh62
serh62 ответил parallels
19 апреля в 21:02
ты далёк от футбола, раз не понимаешь, что с сильными лучше сыграть в начале сезона.
согласен. я еще осенью писал что с прямыми конкурентами спартак сыграет в первой половине сезона. а весной календарь самый простой из всех команд...
serh62
serh62
19 апреля в 21:01
что это за расклад такой? пока не будут сыграны все матчи, ничего не ясно. один клуб уже кубок примерял после игры с крылышками...и где теперь эта команда?
parallels
parallels ответил mikysss
19 апреля в 20:59
Сидел и покупал - в первые 8 туров три дерби, бомжей и краснодар. Не пожалел денег на календарь
ты далёк от футбола, раз не понимаешь, что с сильными лучше сыграть в начале сезона.
mikysss
mikysss ответил parallels
19 апреля в 20:38
федун и тут лёгкий календарь купил, чтобы хоть как-то закрепиться на 5м месте и продолжить смешить всю европу.
Сидел и покупал - в первые 8 туров три дерби, бомжей и краснодар. Не пожалел денег на календарь
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
19 апреля в 20:32
Да не кому там делать нечего. Единственное это денежные вливания. Но там могут влить и обратку на футбольном поле.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
19 апреля в 20:31
Если Локомотив выйдет в ЛЧ, то им стоит вспомнить матчи с Атлетико
serh62
serh62 ответил Ваня лучший
19 апреля в 20:24
Ребята не надо фантазировать и выдавать желаемое за прогнозы. Локо и Спартак первые 2 места не уступят. С учетом календаря у трех команд ЦСКА, ЗЕНИТА и Краснодара примерно равные шансы на 3 место. Может быть чуть хуже у быков. Все решит игра и ....... судейство!
что это ты так легко второе место неизвестно кому отдал??? думаю ты один не уверен в своей команде., которая не то что 2 она 9 очков отыгрывала.
Ваня лучший
Ваня лучший
19 апреля в 20:22
Ребята не надо фантазировать и выдавать желаемое за прогнозы. Локо и Спартак первые 2 места не уступят. С учетом календаря у трех команд ЦСКА, ЗЕНИТА и Краснодара примерно равные шансы на 3 место. Может быть чуть хуже у быков. Все решит игра и ....... судейство!
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