Салах и Неймар – идеальные цели для «Реала»

«Соккер.ру» рассматривает трансферы, о которых будут говорить все лето. Перес не всегда соединяет полезные и коммерчески выгодные покупки, но задумал космическую комбинацию.

Покупку Салаха могут оплатить вместо «Реала»?

В идеальном для Клоппа варианте он побеждает в финале Лиги чемпионов. Хотя до этого нужно не вылететь от «Ромы» по примеру «Барселоны». Хорошо, что забили пятый мяч, при счете 4:2 перспективы игры Салаха в Киеве зашли бы в туман, как шансы Дмитрия Комбарова успеть за всеми решениями египтянина в атаке на ЧМ-18. Рауша и Жиркова – тоже, дело в Салахе, а не в российских беках.

Но если Мохамед в первом сезоне в «Ливерпуле» поставит рекорд по голам за сезона АПЛ – уже повторил лучшее достижение и имеет туры в запасе, если к призу «Игрок года» добавит «Золотую бутсу», то желание перейти на более высокий коммерческий уровень точно появится. Причем не исключено, что за переход Салаха в «Реал» заплатит не сам мадридский клуб, вернее, часть трансфера ему компенсируют.

Даже израильский министр в шутку предложил включить Мохамеда в состав тамошней армии. А саудовские шейхи на полном серьезе подарили нападающему участок земли в священном для мусульман городе Мекка. Мохамед сказочно популярен в арабском мире, не только у себя на родине в Египте. Так что Перес без труда найдет частных спонсоров, чтобы те выделили часть из 140 млн евро на покупку, плюс всегда может отдать Себальоса в качестве компенсации «Ливерпулю».

А поскольку президент «Реала» легко гарантирует, что Бензема и Бэйл не будут мешать Мохамеду в основе – Карим и Гарет, скорее всего, покинут Мадрид летом в случае дорогих подписаний, то хитрый рулевой «сливочных» убьет сразу несколько зайцев. Не забывайте также, что написано на груди у «Реала». Титульным спонсором является компания из ОАЭ. Поскольку соглашение как раз надо продлить до 2022 года, причем Перес хочет в год 70 млн евро вместо вдвое меньшей суммы, то покупка Салаха – как отличная приманка.

В арабском мире легко найдутся фанаты египтянина, которым захочется, чтобы он нес знамя своей культуры в клубе, который еще значимее для мировой истории, чем великий «Ливерпуль». Так что Перес не глупец. Даже если Зидан присматривается не к Салаху, от Мохамеда сейчас ни один тренер не откажется, кроме наставника «Барселоны». Но купить молодого футболиста, который этот сезон проводит в старом стиле Месси – двойной успех для «Реала». Салах приведет за собой капитал и принесет пользу на поле.

Вероятность перехода Салаха: очень высокая. Трансфер выгоден многим международным корпорациям, не только испанскому клубу.

Перес давно готовит трансфер Неймара?

События складываются оригинально. «Реал» собирается продлить контракт с немецкой компанией, которая изготовляет спортивную одежду. Причем Пересу на переговорах не нужны козыри – его команда успешная в Лиге чемпионов и популярная в мире. Но параллельно появляется информация, что главный конкурент немцев из США собирается предложить «Реалу» еще больше, чем дает «Барселоне», плюс оплатит часть трансфера Неймара. Бразилец как раз на контракте с этой компанией, и Пересу от таких слухов одна выгода.

Дополнительно повлиял МЮ, сменивший экипировку. Понятно, что американцы не хотят терять такое рекламное лицо, как Неймар после того, как им отказал английский гигант. Сам бразилец вряд ли мечтает задержаться в ПСЖ надолго. И хотя всегда может появиться на горизонте «Манчестер Сити», переход в «Реал» ему лично выгоднее. Такой ход вполне в духе легендарного бразильца Роналдо – из «Барселоны» в «Реал» транзитом. Пусть Неймара на «Камп Ноу» встретят не так, как встречали «Зубастика», все возможно. Но тут важно грамотно надавить на ПСЖ, ведь в Лиге 1 не бывает контрактов с «клаусулой».

«Реал» не может притащить 300 млн евро в мешках в офис парижан и оформить трансфер. Значит, нужно вынудить катарских спонсоров чемпионов Франции отдать Неймара обратно в Ла Лигу, которой руководит хитрый жук Тебас, мечтающий превратить чемпионат в успешный международный проект. Для этого Салах и Неймар важны, так что чиновники тоже включатся и будут лоббировать трансферы. Все, как обычно: Неймар «заскучает» в Париже, начнет хандрить, попросит выставить себя на трансфер. ПСЖ сломают, они возьмут деньги, а один из самых коммерчески привлекательных игроков планеты окажется в Мадриде. Где ему после перехода Роналду на позицию форварда найдется место.

Вероятность трансфера Неймара: высокая. «Реал» в любой случае готовит хитрый ход, или Салаха, или бразильца попробуют взять этим летом. Или сразу двух, если повезет.

Такие напарники продлят вечную молодость Роналду?

Всегда существует риск при подобных подписаниях, что новички не заиграют. Но Салах, если использовать определением главного рэпера мира - «смиренный». Этот молодой человек не создаст Роналду проблемы, которые мог бы создать Азар с его характером и креном на левый, а не правый фланг. А Неймар коммерчески выгоднее любой ставки на любого центрального нападающего – Левандовски или Кейна, например. Ведь оба заберут у Роналду любимую игрушку – моменты и голы, чего Неймар и Салах могут не делать в аналогичной мере, оставаясь продуктивными и полезными.

Бразилец будет стоить намного дороже, чем Салах. Но поскольку Перес давно не кормил трансферных драконов, живущих в его воздушных чемпионских замках, раз с Роналду все сложилось удачнее, чем думали, Неймар и Салах вместе с Де Хеа могут стать усилением мечты. Зидан вряд ли проголосует за такие громкие и дорогие подписания, ведь он отказался продать Бензема и защитил позиции Кейлора Наваса прошлым летом. Но решает не Зинедин, а хунта «Реала». И Перес как законный президент клуба, у которого есть деньги, но нужно еще больше.

Трансфер Салаха легко могут профинансировать лоббисты арабской культуры и создания хорошего имиджа мусульман в мире. Маленький Катар отстегнул 222 млн евро за Неймара, не поперхнувшись, а есть и более крупные рыбы на том полуострове. А вот переход бразильца отчасти может оплатить компания, которая мечтает заключить контракт с «Реалом», выбив ключевого конкурента. Конечно, во втором случае вилами по воде писано, но информация о борьбе двух китов нужна «Реалу», чтобы подтолкнуть к покупке бразильца.

Атака Салах – Роналду – Неймар может сформироваться если не сейчас, то через год. Зидан вряд ли откажется такую тройку тренировать, поэтому даже не придется подписывать Почеттино. Если Де Хеа, Салах и Неймар усилят и без того мощный стартовый состав, первым взявший две победы в Лиге чемпионов подряд, у «Реала» появится возможность вернуться на первое место в рейтинге самых доходных клубов мира. Иногда, чтобы много заработать, нужно солидно потратиться. У Переса определенно есть звезды в «Реале», с которыми готов расстаться.

И точно нашлись заманчивые трансферные цели – два молодых фланговых форварда, кроме вратаря-спасителя. Конечно, всегда можно сэкономить, поставить Асенсио и Васкеса в ожидании прорыва и очередного озарения Роналду. Но это «Реал» - единственный клуб мира, который сейчас может мотивировать Неймара и Салаха играть вместе в одной команде.