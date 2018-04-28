Сборная Златана. Звёзды, которые могут пропустить мундиаль

Ибрагимович приедет в Россию, но в футбол сыграет только на пляже в Сочи. «Соккер.ру» напоминает об игроках, рискующих превратиться в зрителей ЧМ-18.

Буффон, Алаба, Кьеллини, Бонуччи, Видаль, Мхитарян, Бэйл, Санчес, Роббен или Обамеянг не приедут в Россию, поскольку их сборные не прошли отбор. Но есть категория футболистов, которые по разным причинам рискуют не попасть в заявки участников турнира. Оказаться на их месте обиднее, чем вылететь по итогам игры в футбол и важно о них помнить накануне чемпионата, в котором редкие из списка сыграют – если повезет в ближайшие месяцы с восстановлением после травм.

Вратарь

Ахмед Аль Шенави (Египет)

Семь дней назад Нойер вернулся к тренировкам впервые с сентября, должен успеть набрать форму, в отличие от основного голкипера Египта. Его 45-летний конкурент – легендарный Эль-Хадари потерял место в основе, но травма колена выбила молодого Аль Шенави. В матче против сборной Черчесова его точно не увидим. Зато Эль-Хадари может стать самым возрастным участником ЧМ в истории футбола.

Защитники

Джибриль Сидибе (Франция)

Не успел Дешам порадоваться, что мощный левый бек Менди вроде как успевает восстановиться к ЧМ-18, как рискует потерять правого. Сидибе травмировал мениск в унизительной игре ПСЖ и «Монако» (счет 7:1), и теперь справа у французов не будет реактивного и техничного Джибриля. Обидно терять такого яркого игрока для турнира, тем более, в последнее время роль Сидибе в тактике команды Дешама росла.

Джером Боатенг (Германия)

Боатенг написал: «Пришло время сражаться. Отдам все, чтобы сыграть в России». Зная Лева, тот скорее включит Джерома в заявку 15 мая, чем выбросит из состава, если есть хотя бы малейший шанс. Но коварная травма в полуфинале с «Реалом» заставит пересмотреть выбор в обороне. Есть риск, что Боатенга на российских полях не увидим, как и еще одного центрального защитника – марокканец Феддаль из «Бетиса» выбыл из-за травмы ахилла.

Виктор Васин (Россия)

Если братья Березуцкие сами отказались, а Игорь Денисов просит не поднимать тему – не желает мириться с Черчесовым, то Васин с радостью бы сыграл и против «Арсенала», и против сборных Саудовской Аравии, Египта и Уругвая. Но получил сложную травму, и хотя был основным центральным защитником сборной на последнем из турниров – Кубке Конфедерации, к чемпионату мира восстановиться вряд ли успеет.

Георгий Джикия (России)

У Бразилии восстанавливаются Филипе Луис и Алекс Сандро, но там есть Марсело, а на данный момент сборная России – рекордсмен по потерям. К упомянутым выше ветеранам добавились основные центральные защитники. Универсалу Джикии не повезло, травма прервала полет характерного москвича, который закрепился в основе «Спартака» и сборной. Без Георгия команде Черчесова может не хватить бойцовских качеств, как и «красно-белым»…

Полузащитники

Лукас Билья (Аргентина)

У Сампаоли хватает проблем не только в атаке, где команда отторгает потенциальных напарников Месси – у Икарди и Игуаина есть проблемы с расстановкой голевых точек над буквой «і» в нападении родной сборной. Полузащитники провалили матч против Испании, а тут еще и опытный Билья травмировался в провальной для «Милана» игре против «Беневенто». Действующий вице-чемпион мира может не сыграть в России.

Алекс Окслейд-Чемберлен (Англия)

Учитывая нестабильность стартового состава Англии накануне ЧМ-18, у универсального игрока «Ливерпуля» были шансы себя показать. Ведь Алекс набрал шикарную форму. Кроме того, что пропускает решающие матчи Лиги чемпионов – очень неприятно в такой момент вылететь, так еще и десерт в конце сезона не получит. Жаль, ведь Окслейд-Чемберлен стал очередным игроком «Арсенала», который ушел в поисках нового уровня игры и нашел яркого тренера.

Гильфи Сигурдссон (Исландия)

Ключевой игрок геройской сборной Исландии получил в начале марта травму в игре с «Брайтоном», и поскольку речь о связках колена – любые прогнозы нужно делать осторожно. Его ждали на поле через 6-8 недель, но коварные повреждения лечить труднее, восстановление всегда может занять больше времени, чем планировали. Стоит пожелать Гильфи успеть набрать форму, ведь без хавбека «Эвертона» Исландия многое потеряет.

Нападающие

Александр Кокорин (Россия)

Форварду получить сложную травму нередко проще, чем игрокам других позиций – полно рискованных решений. Кокорин мог стать одним из открытий чемпионата и важнейшим игроком сборной России. Особенно если бы Черчесов придумал, как связать на одном поле Смолова и Александра. Но теперь второй будет зрителем на трибунах. «Зенит», как и «Спартак» без Джикии, тоже пострадал.

Златан Ибрагимович (Швеция)

Приедет в Сочи, Нижний Новгород или Екатеринбург, но официально заявили – в составе сборной будет лишь гостем. Ибрагимович успел пошутить, что без него Швеция стала фаворитом мундиаля и вообще сильнее, но ситуация двоякая. Многих из списка их сборным будет не хватать, а шведы уже привыкли играть без Златана. Плюс ироничный форвард использовал ажиотаж вокруг темы ЧМ-18 для рекламы часов, похоже, он и не собирался менять решение.

Серхио Агуэро (Аргентина)

Нужно не забывать о Батшуайи – бельгийский нападающий получил травму. Но все-таки у его команды и юркий Мертенс, и габаритный Лукаку. Или вот, команда Перу оказалась на чемпионате мира впервые за 36 лет, но ее ветеран Герреро попался на употреблении наркотиков. Неординарная ситуация, а вот Агуэро может помешать банальная травма. У Серхио и так конкуренция в атаке Аргентины невероятная, а тут еще и повреждения не вовремя выскочили.

Резерв сборной Златана

Мексика: Рафа Маркес (потеря формы и обвинения в отмывании денег наркобаронов). Россия: Игорь Денисов (конфликт с наставником), братья Березуцкие (завершение карьеры). Перу: Паоло Герреро (дисквалификация за наркотики). Бельгия: Миши Батшуайи (травма лодыжки), Раджа Наингголан (особенности характера). Колумбия: Хуан Куадрадо (травма бедра). Англия: Джек Уилшир (непонятная форма), Дэнни Роуз (потеря игровой практики).

Египет: Мохамед Эль-Ненни (травма). Португалия: Данилу Перейра (травма), Ренату Санчеш (спад в игре). Марокко: Зухаир Феддаль (ахилл). Франция: Бенджамин Менди (последствия травмы), Кевин Гамейро (высокая конкуренция). Аргентина: Мауро Икарди (репутация форварда), Фернандо Гаго (порванные «кресты»). Испания: Альваро Мората (травмы и потеря формы). Бразилия: Халк (пенсия в Китае), Филипе Луис и Алекс Сандро (травмы), Неймар (последствия операции).

Всем из списка стоит пожелать крепкого здоровья, как у Неймара. Травмированный бразилец может вернуться к играм даже чуть быстрее, чем планировали. И знаменитого форварда «селесао», и всех остальных болельщики будут ждать, как жена мужа из тюрьмы – по меткому выражению Клоппа после травмы Окслейда-Чемберлена.

Но тут шутками не поможешь. Только труд и удача после обидного удара судьбы позволят увидеть на российских полях хотя бы часть из перечисленных выше звезд футбола и заметных игроков сборных. Надеюсь, состав не пополнится ни одним из знаковых имен, и даже бедняга Марко Ройс – немца будут беречь как зеницу ока, доедет до России в целости и сохранности.