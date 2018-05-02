«Реал» снова выиграет Лигу чемпионов? За и против

«Мадрид» вышел в четвертый финал Лиги чемпионов за пять лет и в третий раз подряд. «Соккер.ру» восхищается командой Зидана, но не спешит вручать им очередного «ушастого».

В современной истории Лиги чемпионов еще не было клуба со столь невероятно удачной серией результатов. В 90-е годы «Милан» и «Ювентус» выходили в финал по три раза подряд, но добились всего по одной победе. В XXI веке у «Манчестер Юнайтед» под руководством сэра Алекса было три финала за четыре розыгрыша, но тоже – всего один трофей. «Барселона» Гвардиолы, которую величали чуть ли не лучшей командой человечества, дважды за три сезона билась в решающих поединках Лиги чемпионов и взяла трофеи в 2009-м и 2011-м. Но все это меркнет на фоне той истории, которую сейчас пишет мадридский «Реал», вышедший в третий финал подряд и выигравший два предыдущих. А еще можно вспомнить победу в 2014 году, то есть «сливочные» примут участие в четвертом финале Лиги чемпионов за пять лет и имеют шанс завоевать третий подряд и четвертый трофей на столь коротком отрезке. Три подряд Кубка чемпионов – это повторение серий «Аякса» и «Баварии» из 70-х годов, более внушительная цепочка на счету самого «Мадрида», выигравшего пять стартовых розыгрышей на заре турнира в середине прошлого века.

За! «Реал» очень хорош в финалах. На счету «Королевского клуба» 12 побед в Кубке чемпионов (рекорд турнира), для этого мадридцам хватило всего лишь 15 финалов, то есть успешность «Реала» в решающих схватках – 80%, это очень высокий показатель. Последние шесть финалов, состоявшиеся уже в эпоху Лиги чемпионов, «Реал» неизменно выигрывал, кто бы ни попадался на его пути, а это по два раза были «Ювентус» и «Атлетико», а еще «Валенсия» и «Байер». Любопытно, что в последний раз в финале Кубка чемпионов «Мадрид» проигрывал в 1981 году «Ливерпулю», с которым, вероятно, встретится в Киеве. Но этот исторический факт мало что меняет: именно этот «Реал» умеет настраиваться на решающие битвы и побеждать в них.

Против! Соперник по решающей схватке будет «голоднее». Шлейф побед – это не только честь, слава и опыт, но и определенный груз, ведь с каждым следующим разом выигрывать труднее. Внутреннее чувство особенности момента может потеряться, когда играешь в третьем финале Лиги чемпионов подряд, то, что является вожделенной и недостижимой высотой для многих клубов, для «Реала» стало обыденностью. Это не значит, что мадридцы не хотят снова поднять «ушастого» над головой – конечно, хотят и стремятся это сделать, но истинного животного голода у них уже нет, в отличие от команды, с которой они сыграют в финале. «Мадрид» подойдет к финалу в Киеве с чувством бывалого дегустатора, а «Ливерпуль» (или «Рома» - чем черт не шутит) наплюет на правила приличия и постарается сразу же ухватить со стола самые вкусные куски.

За! Класс игроков и умение настраиваться. Впрочем, рассуждения о пресыщенности «Реала» победами и привычкой играть в финалах Лиги чемпионов – это палка о двух концах. С одной стороны, теряется особенность момента, но в то же время уникальный опыт позволяет мадридской команде хладнокровно работать тактически и технически, не распыляясь на эмоции от новых впечатлений. И не забывайте о многократно подтвержденном классе игроков «Мадрида»: Кейлор Навас, по сути, затащил противостояние с «Баварией»; в обороне действуют авторы голов в финалах ЛЧ - Серхио Рамос и Марсело, причем бразилец – лучший атакующий защитник планеты. В распоряжении Зидана по-прежнему лучшая полузащита планеты, выстроенная вокруг великолепных Модрича и Крооса, к которым опционально добавляются Иско, Каземиро, Асенсио, Ковачич. Да и в атаке есть выбор и без Криштиану Роналду. Бензема забил мюнхенцам дважды, а парень такого ранга, как Бэйл, может усилить команду по ходу встречи. Завидные кадровые возможности.

Против! Пришло время расплачиваться за удачу. При всем том, что «Реал» обладает внушительным уровнем мастерства, класса и огромным опытом, команде Зинедина Зидана часто сильно везет. «Бавария» играла ярче в обоих полуфинальных матчах и вылетела, «Ювентус» едва не сотворил чудесный камбэк, но получил пенальти в свои ворота на последних секундах, да и в предыдущих розыгрышах наберется немало подобных примеров. Пожалуй, эта полоса удачи началась с гола Серхио Рамоса на 93-й минуте в ворота «Атлетико» в лиссабонском финале 2014 года, но рано или поздно она должна закончиться. Почему бы не в Киеве?

«Реал» протиснулся в финал

За! «Реал» не сможет – судья поможет. У «Реал» в последние годы очень хорошие взаимоотношения с судьями в Лиге чемпионов. Совпадения это или нет, но можно навскидку вспомнить несколько эпизодов, прямо повлиявших на судьбу «сливочных» в этом и предыдущих розыгрышах. Это и гол Рамоса из офсайда в финале 2016 года, удаления Видаля и Куадрадо в прошлом розыгрыше, ряд красных карточек соперникам в этом сезоне и пенальти-фантом в игре с «Баварией» за игру рукой Марсело, что признал сам защитник. Если и в финальном матче парочка таких эпизодов сложится в пользу «Реала», то сопернику придется капитулировать.

Против! Оппонент окажется сильнее. Допускаем банальный и очевидный вариант: соперник по киевскому финалу подготовится лучше и окажется сильнее «Реала». Скорее всего, это будет «Ливерпуль», а команда Клоппа может растерзать оборонительные порядки «Мадрида», которые далеки от идеала. «Королевский клуб» может выиграть очередной Кубок чемпионов в атаке, но вряд ли удержит его в обороне. И это очень круто! Не то, что «Реал» проиграет – сильнейший определится на поле. А то, что в финале, похоже, сыграют команды, которые будут искать счастья у чужих ворот, а это может вылиться в неповторимое шоу. Как умеет веселиться «Ливерпуль», мы неоднократно наблюдали, а «Мадрид» в матчах с «Баварией» не хотел сушить игру в те отрезки, когда большинство тренеров избрали бы именно такую стратегию. Мы, конечно, не знаем, выиграет ли «Реал» очередной Кубок чемпионов или у футбольной Европы будет новый король, но нынешний ярчайший розыгрыш должен быть увенчан потрясающим финалом. Обязательно.