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«Реал» снова выиграет Лигу чемпионов? За и против

вчера, 12:30
«Реал» снова выиграет Лигу чемпионов? За и против

«Мадрид» вышел в четвертый финал Лиги чемпионов за пять лет и в третий раз подряд. «Соккер.ру» восхищается командой Зидана, но не спешит вручать им очередного «ушастого».

В современной истории Лиги чемпионов еще не было клуба со столь невероятно удачной серией результатов. В 90-е годы «Милан» и «Ювентус» выходили в финал по три раза подряд, но добились всего по одной победе. В XXI веке у «Манчестер Юнайтед» под руководством сэра Алекса было три финала за четыре розыгрыша, но тоже – всего один трофей. «Барселона» Гвардиолы, которую величали чуть ли не лучшей командой человечества, дважды за три сезона билась в решающих поединках Лиги чемпионов и взяла трофеи в 2009-м и 2011-м. Но все это меркнет на фоне той истории, которую сейчас пишет мадридский «Реал», вышедший в третий финал подряд и выигравший два предыдущих. А еще можно вспомнить победу в 2014 году, то есть «сливочные» примут участие в четвертом финале Лиги чемпионов за пять лет и имеют шанс завоевать третий подряд и четвертый трофей на столь коротком отрезке. Три подряд Кубка чемпионов – это повторение серий «Аякса» и «Баварии» из 70-х годов, более внушительная цепочка на счету самого «Мадрида», выигравшего пять стартовых розыгрышей на заре турнира в середине прошлого века.

За! «Реал» очень хорош в финалах. На счету «Королевского клуба» 12 побед в Кубке чемпионов (рекорд турнира), для этого мадридцам хватило всего лишь 15 финалов, то есть успешность «Реала» в решающих схватках – 80%, это очень высокий показатель. Последние шесть финалов, состоявшиеся уже в эпоху Лиги чемпионов, «Реал» неизменно выигрывал, кто бы ни попадался на его пути, а это по два раза были «Ювентус» и «Атлетико», а еще «Валенсия» и «Байер». Любопытно, что в последний раз в финале Кубка чемпионов «Мадрид» проигрывал в 1981 году «Ливерпулю», с которым, вероятно, встретится в Киеве. Но этот исторический факт мало что меняет: именно этот «Реал» умеет настраиваться на решающие битвы и побеждать в них.

Против! Соперник по решающей схватке будет «голоднее». Шлейф побед – это не только честь, слава и опыт, но и определенный груз, ведь с каждым следующим разом выигрывать труднее. Внутреннее чувство особенности момента может потеряться, когда играешь в третьем финале Лиги чемпионов подряд, то, что является вожделенной и недостижимой высотой для многих клубов, для «Реала» стало обыденностью. Это не значит, что мадридцы не хотят снова поднять «ушастого» над головой – конечно, хотят и стремятся это сделать, но истинного животного голода у них уже нет, в отличие от команды, с которой они сыграют в финале. «Мадрид» подойдет к финалу в Киеве с чувством бывалого дегустатора, а «Ливерпуль» (или «Рома» - чем черт не шутит) наплюет на правила приличия и постарается сразу же ухватить со стола самые вкусные куски. 

За! Класс игроков и умение настраиваться. Впрочем, рассуждения о пресыщенности «Реала» победами и привычкой играть в финалах Лиги чемпионов – это палка о двух концах. С одной стороны, теряется особенность момента, но в то же время уникальный опыт позволяет мадридской команде хладнокровно работать тактически и технически, не распыляясь на эмоции от новых впечатлений. И не забывайте о многократно подтвержденном классе игроков «Мадрида»: Кейлор Навас, по сути, затащил противостояние с «Баварией»; в обороне действуют авторы голов в финалах ЛЧ - Серхио Рамос и Марсело, причем бразилец – лучший атакующий защитник планеты. В распоряжении Зидана по-прежнему лучшая полузащита планеты, выстроенная вокруг великолепных Модрича и Крооса, к которым опционально добавляются Иско, Каземиро, Асенсио, Ковачич. Да и в атаке есть выбор и без Криштиану Роналду. Бензема забил мюнхенцам дважды, а парень такого ранга, как Бэйл, может усилить команду по ходу встречи. Завидные кадровые возможности. 

Против! Пришло время расплачиваться за удачу. При всем том, что «Реал» обладает внушительным уровнем мастерства, класса и огромным опытом, команде Зинедина Зидана часто сильно везет. «Бавария» играла ярче в обоих полуфинальных матчах и вылетела, «Ювентус» едва не сотворил чудесный камбэк, но получил пенальти в свои ворота на последних секундах, да и в предыдущих розыгрышах наберется немало подобных примеров. Пожалуй, эта полоса удачи началась с гола Серхио Рамоса на 93-й минуте в ворота «Атлетико» в лиссабонском финале 2014 года, но рано или поздно она должна закончиться. Почему бы не в Киеве? 
«Реал» протиснулся в финал

За! «Реал» не сможет – судья поможет. У «Реал» в последние годы очень хорошие взаимоотношения с судьями в Лиге чемпионов. Совпадения это или нет, но можно навскидку вспомнить несколько эпизодов, прямо повлиявших на судьбу «сливочных» в этом и предыдущих розыгрышах. Это и гол Рамоса из офсайда в финале 2016 года, удаления Видаля и Куадрадо в прошлом розыгрыше, ряд красных карточек соперникам в этом сезоне и пенальти-фантом в игре с «Баварией» за игру рукой Марсело, что признал сам защитник. Если и в финальном матче парочка таких эпизодов сложится в пользу «Реала», то сопернику придется капитулировать.

Против! Оппонент окажется сильнее. Допускаем банальный и очевидный вариант: соперник по киевскому финалу подготовится лучше и окажется сильнее «Реала». Скорее всего, это будет «Ливерпуль», а команда Клоппа может растерзать оборонительные порядки «Мадрида», которые далеки от идеала. «Королевский клуб» может выиграть очередной Кубок чемпионов в атаке, но вряд ли удержит его в обороне. И это очень круто! Не то, что «Реал» проиграет – сильнейший определится на поле. А то, что в финале, похоже, сыграют команды, которые будут искать счастья у чужих ворот, а это может вылиться в неповторимое шоу. Как умеет веселиться «Ливерпуль», мы неоднократно наблюдали, а «Мадрид» в матчах с «Баварией» не хотел сушить игру в те отрезки, когда большинство тренеров избрали бы именно такую стратегию. Мы, конечно, не знаем, выиграет ли «Реал» очередной Кубок чемпионов или у футбольной Европы будет новый король, но нынешний ярчайший розыгрыш должен быть увенчан потрясающим финалом. Обязательно. 

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Все комментарии
AshleyRose
AshleyRose
сегодня в 11:28
Варан/Рамос/Карвахаль/Марсело выглядят посолиднее, чем оборона Ливерпуля.
Кьянти
Кьянти ответил злойшериф
сегодня в 08:58
злойшериф:
мадрид на конце пишется буква Д)) посмотрим что будет но думаю из ливера сделают ливерную колбасу))
Не, брат, колбаса это некая вертикальная конструкция, так сказать, стержень, то, что условно говоря может стоять....из ливера можно сделать лишь фарш, то есть такую мягкую однородную субстанцию, в которую всегда можно что-то воткнуть, засунуть:-) и.т.д.
Кьянти
Кьянти ответил Дмитрий Роганов
сегодня в 08:54
Дмитрий Роганов:
ливер,может разорвать мадрит в пух и прах,как это было с сити))
    Кьянти
    Кьянти ответил хусан абдувахитов
    сегодня в 08:49
    хусан абдувахитов:
    Все говорят про то что сюдьи помогают ток Реалу , но вспомните путь Ливерпуля ? Гол с овсайда в первом матче против МС , не засчитаный чистый гол Сане , не поставленная пенка в ворота Ливера в том же матче , гол с офсайда против Ромы ... . Так что нефиг писать что судьи помогают ток Реалу .
    Это не судьи помогают Реалу-это Реал помогает судьям зарабатывать накопительную часть пенсии....:-)
    Ну мол, просто не мешайте нам выигрывать и ваши дети смогут учиться в Англии:-)
    Непотопляемый Князь
    Непотопляемый Князь ответил bublikyo
    сегодня в 07:50
    bublikyo:
    Можно много говорить о том, что там Интер купил и тд, но он доказал свою силу выиграв ЛЧ 2010. Действительно сильная команда была
    Так же как и испанцы показали свою беспомощность. Если бы не судейский произвол не быть Реалу в финале.
    Ali 1
    Ali 1
    вчера в 21:08
    Глорам одного клуба на заметку.Перес всех купил.

    https://twitter.com/FranKrostirador/status/991611813128175616
    Artak78
    Artak78
    вчера в 20:16
    Две одинаковые команды. В составе обоих только атакующие игроки, защитников нету.
    FERIS
    FERIS
    вчера в 18:26
    Реал в этом розыгрыше плохо играет в ответных играх,а именно в дома.
    Финал будет на нейтральном поле и это будет один матч,к которому я надеюсь Реал подойдёт в полной готовности и выложится на все 200 процентов,чтобы завоевать третий титул ЛЧ!
    bublikyo
    bublikyo
    вчера в 18:08
    Буду рад, если Ливерпуль перехватит у нас бремя фаворита, нам не в первой(2016,2017), но я в этом сомневаюсь
    RoArt
    RoArt
    вчера в 18:02
    Все так говорят о атаке Ливерпуля - а про их оборону сказать нечего так?
    Зидан при помощи сверхмощной линии полузащиты просто отрежет это СУПЕРМЕГАГИПЕРТРАМПАМПАМ нападение и все.

    Ну и против Ливерпуля говорит то, что команда за весь розыгрыш не встречалась ни с одним топ клубом...
    bublikyo
    bublikyo ответил Непотопляемый Князь
    вчера в 18:02
    Можно много говорить о том, что там Интер купил и тд, но он доказал свою силу выиграв ЛЧ 2010. Действительно сильная команда была
    Непотопляемый Князь
    Непотопляемый Князь ответил bublikyo
    вчера в 17:58
    bublikyo:
    Чемпионат Италии себя исчерпал
    За это спасибо Интеру в 2006, ну даже в таком виде клубы серии А дают пинка испанским кабинетам с полуторамилиардными составами)
    bublikyo
    bublikyo ответил Непотопляемый Князь
    вчера в 17:57
    Чемпионат Италии себя исчерпал
    Fury_Pitt
    Fury_Pitt
    вчера в 17:13
    Уважаемый автор, не берусь судить о ваших личных пристрастиях в силу своей неосведомленности, поэтому скажу прямо, есть такая поговорка и в случае с Реалом она актуальна как никогда прежде, если уж везет то везет до конца и если рано или поздно это везение и должно закончится, то уж точно не в последнем матче этого клубного футбольного сезона.
    White Warrior
    White Warrior
    вчера в 16:28
    Против! Пришло время расплачиваться за удачу... А кто сейчас вспомнит о том, сколько тому же Реалу не везло на стадии 1/8 ЛЧ? Может как раз сейчас и идет расплата за те досаднейшие поражения?
    злойшериф
    злойшериф ответил Дмитрий Роганов
    вчера в 16:17
    Дмитрий Роганов:
    ливер,может разорвать мадрит в пух и прах,как это было с сити))
    мадрид на конце пишется буква Д)) посмотрим что будет но думаю из ливера сделают ливерную колбасу))
    Ruslan3132
    Ruslan3132
    вчера в 16:06
    «Мадрид» вышел в четвертый финал Лиги чемпионов за пять лет и в третий раз подряд.

    Поднесенная спичка к протекающим пуканам )))))
    Дмитрий Роганов
    Дмитрий Роганов
    вчера в 15:44
    ливер,может разорвать мадрит в пух и прах,как это было с сити))
    G_E_O_R_G_I_A
    G_E_O_R_G_I_A
    вчера в 15:41
    Почему никто не говорит что защита Ливера хуже в несколько раз чем у Реала?)) наивные думают что Реал даст Ливеру поднять ушастого над головой)
    vinyardrip
    vinyardrip ответил амурец
    вчера в 14:42
    амурец:
    вообщем то у Реала больше опыта, что и может сыграть свою роль, а вот автор данной статьи какой то странный, вспомнил удаления Видаля и Куадрадо в прошлом розыгрыше, но почему то не вспомнил в том же прошлом розыгрыше про левые пенальти в ворота Реала
    Автор не странный. Ему заказали статью, чтобы было больше комментов, для этого и были пропущены факты, чтоб у болел горело и они устраивали тут побоища. На соккере уже давно скучные и бесполезные статейки. Новости провокационые больше комментов вызывают
    Непотопляемый Князь
    Непотопляемый Князь ответил Касимов
    вчера в 14:38
    Касимов:
    Ну, это долго объяснять. Тогда Реал играл по другому.
    Можешь не объяснять, я видел Реал Висенте Дель Боске, вот это был королевский футбол. И то ляпы в пользу Мадрида были в порядке вещей, но до такого произвола никогда не доходило.
    Непотопляемый Князь
    Непотопляемый Князь ответил vinyardrip
    вчера в 14:36
    vinyardrip:
    Ну так если бы ливер играл в лч каждый год, то кто знает у кого было бы систематически))
    Твоя правда, поэтому будем оперировать имеющимися данными.)
    Касимов
    Касимов ответил Непотопляемый Князь
    вчера в 14:36
    Ну, это долго объяснять. Тогда Реал играл по другому.
    vinyardrip
    vinyardrip ответил Непотопляемый Князь
    вчера в 14:34
    Непотопляемый Князь:
    А каким боком косяки Ливерпуля оправдывают Реал?) У Ливера такой эпизод раз в 50 лет произошёл, а у Реала систематически из года в год лояльные арбитры)
    Ну так если бы ливер играл в лч каждый год, то кто знает у кого было бы систематически))
    Непотопляемый Князь
    Непотопляемый Князь ответил ozdo
    вчера в 14:34
    ozdo:
    честно ,если бы прошла Бавария, я бы не расстроился, так как она сильнее выглядела))) Но если бы Юве прошел, я 3 дня отходил бы... а именно из-за камбэка после 3 0....
    Вот из-за несостоявшегося кэмбека меня и плющит, это преступление против футбола как такового.
    Непотопляемый Князь
    Непотопляемый Князь ответил Касимов
    вчера в 14:32
    Касимов:
    Ювентусу отдельный респект
    Я им передам)
    Касимов
    Касимов ответил Непотопляемый Князь
    вчера в 14:31
    Ювентусу отдельный респект
    ozdo
    ozdo ответил Непотопляемый Князь
    вчера в 14:31
    Непотопляемый Князь:
    Ещё бомбит у меня, ничего не могу поделать. Не терпит несправедливости моя душа) Да и от моего троллинга от вас не убудет. Кубки как и деньги не пахнут)
    честно ,если бы прошла Бавария, я бы не расстроился, так как она сильнее выглядела))) Но если бы Юве прошел, я 3 дня отходил бы... а именно из-за камбэка после 3 0....
    Непотопляемый Князь
    Непотопляемый Князь ответил Касимов
    вчера в 14:30
    Касимов:
    Автор тоже хейтер , что уже не удивляет
    А за что вас любить?)
    ozdo
    ozdo ответил Непотопляемый Князь
    вчера в 14:29
    Непотопляемый Князь:
    Ещё бомбит у меня, ничего не могу поделать. Не терпит несправедливости моя душа) Да и от моего троллинга от вас не убудет. Кубки как и деньги не пахнут)
    видел бы что у барсоглоров в группах творится, это самое лучше зрелище... так горит))) ахахах
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