«Атлетико»: демонстрация класса

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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 37 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув 1:0 Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед4.63.551.8
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм7.54.71.41
Германия. Бундеслига 2017/2018, 33 тур1X2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д -:- Логотип футбольный клуб МайнцМайнц1.35.59.8
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб КельнКельн -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария8.55.51.33
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Вердер (Бремен)Вердер -:- Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер3.754.11.85
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб АугсбургАугсбург -:- Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-043.43.42.15
Испания. Примера 2017/2018, 36 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СевильяСевилья 1:0 Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад2.073.53.4
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал -:- Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия2.183.33.35
Италия. Серия А 2017/2018, 36 тур1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб МиланМилан -:- Логотип футбольный клуб ВеронаВерона1.147.817.5
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус -:- Логотип футбольный клуб БолоньяБолонья1.147.818
Португалия. Примейра 2017/2018, 33 тур1X2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг -:- Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика2.053.23.6
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 29 тур1X2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск 0:1 Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар10.75.451.28
14:00 Идет второй тайм, 60’ Логотип футбольный клуб ТосноТосно 0:1 Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М2.753.32.55
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М -:- Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит2.453.253.2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов1.524.056.5
Россия. ФНЛ 2017/2018, 37 тур1X2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур -:- Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург11.55.31.25
Франция. Лига 1 2017/2018, 36 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб АмьенАмьен 2:2 Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ9.85.81.27

«Атлетико»: демонстрация класса

вчера, 00:46
«Атлетико»: демонстрация класса

«Арсенал» приехал в Мадрид забивать, но нанес всего один удар в створ ворот. «Соккер.ру» - об убедительном по сути, а не по счету выходе «Атлетико» в финал Лиги Европы.

Изначально пара «Атлетико» с «Арсеналом» казалась очень интригующей, очень яркой, оказалось же, что мадридцы сейчас превосходят лондонцев классом и без труда это демонстрируют. Да, конечно, кто-то скажет, что реализуй «канониры» хоть часть своих моментов в Лондоне, они могли бы праздновать выход в финал. Но реализация – это тоже часть игры, часть умения играть в футбол, и если у вас с этим проблемы, значит, вы похуже играете, чем более эффективный соперник. Всё просто, всё видно на табло в конечном счете.

«Атлетико»: всё под контролем

На протяжении всего мадридского поединка не покидало ощущение того, что сценарий этой встречи пишут не две команды, а одна – только «Атлетико». Мадридцы очень грамотно разбирались в ситуации и вели игру на длинной дистанции, внося в нее аритмию, делая игру буквально дышащей, заставляя ее меняться сообразно своему желанию и возможностям. Поэтому начало получилось вязким – чтобы «Арсенал» не устроил в открытом стиле остроту. Затем «канонирам» позволили повозиться с мячом, кое-что создать.

Потом «Атлетико» поднял линию прессинга, заставляя «Арсенал» уже в обороне действовать на грани ошибки. Это все плотненько сопровождалось перманентной угрозой контратаки, из-за чего «канониры» постоянно находились в нервном напряжении. Собственно, сочетание прессинга и стремительных фирменных контратак привело к успокоительному голу. Все началось с выноса мяча от ворот, неудачной скидки защитника «Арсенала», мяч подхватил Гризманн и мгновенно вывел Косту на Оспину, а дальше – дело техники.

Кстати, игра вратаря «Арсенала» как-то не внушала доверия, несмотря на периодические спасения. В нескольких моментах он не разбирался со своими же защитниками, они мешали друг другу в простых ситуациях, что не характеризует взаимодействие на поле как оптимальное. И вряд ли дело тут в ранней замене Косьельни из-за травмы. Не Лоран же был единственным, кто слушал и понимал своего вратаря. «Атлетико» при получении нужного преимущества еще больше закрепился в своей игровой манере и не отпускал ее, чередуя прессинг с отступлением и связывая игру по рукам и ногам.

Конечно, сторонники «Арсенала» снова скажут про реализацию. Но теперь, когда «Атлетико» играл в равных составах с «канонирами», мадридцы тоже могут говорить про нехватку реализации тех моментов, которые в прекрасном стиле создавали Гризманн и Коста для себя, друг друга и остальных.

Цифры матча

Удары по воротам (в створ): 15 (5) – 7 (1)

Обе команды старались не доводить игру до ударов по своим воротам, стремясь сыграть понадежнее в тылу и эффективнее впереди. Но «Арсенал» вынужден был действовать по законам, диктуемым «Атлетико». А в таком режиме игры мадридцам почти нет равных. И это отражается в «ударной» статистике. Хозяева в два раза больше били по воротам и в пять раз точнее. Всего раз «Арсенал» пробил четко в створ ворот Облака. Всего раз. Это сделала команда, которой кровь из носу нужно было забивать.

Непонятно, на что надеялся Венгер, выпуская тот же состав, который сыграл вничью в Лондоне. Он рассчитывал, что упущенные ими там моменты теперь-то точно разразятся в голы? Или признавал тем самым, что у него просто нет игроков лучше? Или ему просто было уже лень придумывать что-то, изобретать, он пустил все на самотек? «Арсенал» не пытался найти решение по ходу встречи, не хитрил, ничего нового не придумывал, позволив себя раскусить мадридцам очень и очень легко. Более лукавыми нужно быть, когда имеешь дело с жесткой бригадой Симеоне.

Владение мячом (точность передач): 45% (80%) - 55% (81%)

Более низким процентом владения мячом «Атлетико» никого не может удивить. Мадридцам для обретения счастья и побед контролировать мяч не обязательно, они умеют за несколько передач раздеть защиту соперника и забить гол. Так что 45 процентов это даже довольно много, обусловлено тем, что бывали в мадридской аритмии отрезки, когда хозяева держали-таки мяч, сбивая с ритма «Арсенал».

А вот точность передач примерно равная, что говорит не в пользу той команды, которая больше владеет мячом. По сути, «Арсенал» очень много пасов сделал поперек поля, набивая первый процент, а при попытках перейти в атаку многовато следовало неточностей, гораздо больше, чем у «Атлетико», а ведь мадридцам было сложнее переводить мяч в атаку, поскольку впереди работало меньше людей, по сути, Коста и Гризманн. Это говорит просто о более слаженной игре и более качественных в индивидуальном мастерстве игроках в арсенале «Атлетико». Вот в этом и отражается класс команды среди прочего.

Получается, что красивой точки в карьере Арсена Венгера в «Арсенале» все же не будет. Француз уйдет из лондонской команды бесславно, без трофеев, оставив «канониров» на непривычно низкой позиции в чемпионате Англии и без титула в «утешительном» еврокубковом турнире. Печально, конечно, но класс «Арсенала» снизился, и противостояние с «Атлетико» это показало. Речь именно о классе, о командном уровне. Мадридцы сейчас на другой ступеньке. И не одни они, так что «Арсеналу» в Лиге чемпионов действительно пока нечего делать.

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Все комментарии
Funny_Smailik
Funny_Smailik
вчера в 18:35
Матрас силён :)
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:11
Не удалось Арсену хлопнуть евродверью)))
Дмитрий Роганов
Дмитрий Роганов
вчера в 09:13
вообще атлетико ничего не дал сделать арсеналу
112910415
112910415
вчера в 09:08
грустно всё закончилось
Красный навсегда
Красный навсегда ответил MALOVAR
вчера в 08:31
Первые с тобой согласен арсен просто ничего не придумает а игроки неверят в успех😐😐😐
MALOVAR
MALOVAR ответил Roman73
вчера в 07:11
а с чего Арсеналу уставать, он за что-то сражается в апл? Канониры просто сырая команда ,абсолютно ,Арсен потерял связь с реальностью
Roman73
Roman73
вчера в 05:51
Чепуха всё это.
Обе команды сыграли гораздо хуже своих лучших образцов за сезон.
Арсенал выглядел уставшим , смог поддержать давление минут 30 не больше.
И Атлетико не летал по полю.
Игра вымотанных за сезон команд, которые мечтают скорее бы всё это закончилось.
Плюс боязнь травм в преддверии Чемпионата Мира.
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