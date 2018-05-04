«Атлетико»: демонстрация класса

«Арсенал» приехал в Мадрид забивать, но нанес всего один удар в створ ворот. «Соккер.ру» - об убедительном по сути, а не по счету выходе «Атлетико» в финал Лиги Европы.

Изначально пара «Атлетико» с «Арсеналом» казалась очень интригующей, очень яркой, оказалось же, что мадридцы сейчас превосходят лондонцев классом и без труда это демонстрируют. Да, конечно, кто-то скажет, что реализуй «канониры» хоть часть своих моментов в Лондоне, они могли бы праздновать выход в финал. Но реализация – это тоже часть игры, часть умения играть в футбол, и если у вас с этим проблемы, значит, вы похуже играете, чем более эффективный соперник. Всё просто, всё видно на табло в конечном счете.

«Атлетико»: всё под контролем

На протяжении всего мадридского поединка не покидало ощущение того, что сценарий этой встречи пишут не две команды, а одна – только «Атлетико». Мадридцы очень грамотно разбирались в ситуации и вели игру на длинной дистанции, внося в нее аритмию, делая игру буквально дышащей, заставляя ее меняться сообразно своему желанию и возможностям. Поэтому начало получилось вязким – чтобы «Арсенал» не устроил в открытом стиле остроту. Затем «канонирам» позволили повозиться с мячом, кое-что создать.

Потом «Атлетико» поднял линию прессинга, заставляя «Арсенал» уже в обороне действовать на грани ошибки. Это все плотненько сопровождалось перманентной угрозой контратаки, из-за чего «канониры» постоянно находились в нервном напряжении. Собственно, сочетание прессинга и стремительных фирменных контратак привело к успокоительному голу. Все началось с выноса мяча от ворот, неудачной скидки защитника «Арсенала», мяч подхватил Гризманн и мгновенно вывел Косту на Оспину, а дальше – дело техники.

Кстати, игра вратаря «Арсенала» как-то не внушала доверия, несмотря на периодические спасения. В нескольких моментах он не разбирался со своими же защитниками, они мешали друг другу в простых ситуациях, что не характеризует взаимодействие на поле как оптимальное. И вряд ли дело тут в ранней замене Косьельни из-за травмы. Не Лоран же был единственным, кто слушал и понимал своего вратаря. «Атлетико» при получении нужного преимущества еще больше закрепился в своей игровой манере и не отпускал ее, чередуя прессинг с отступлением и связывая игру по рукам и ногам.

Конечно, сторонники «Арсенала» снова скажут про реализацию. Но теперь, когда «Атлетико» играл в равных составах с «канонирами», мадридцы тоже могут говорить про нехватку реализации тех моментов, которые в прекрасном стиле создавали Гризманн и Коста для себя, друг друга и остальных.

Цифры матча

Удары по воротам (в створ): 15 (5) – 7 (1)

Обе команды старались не доводить игру до ударов по своим воротам, стремясь сыграть понадежнее в тылу и эффективнее впереди. Но «Арсенал» вынужден был действовать по законам, диктуемым «Атлетико». А в таком режиме игры мадридцам почти нет равных. И это отражается в «ударной» статистике. Хозяева в два раза больше били по воротам и в пять раз точнее. Всего раз «Арсенал» пробил четко в створ ворот Облака. Всего раз. Это сделала команда, которой кровь из носу нужно было забивать.

Непонятно, на что надеялся Венгер, выпуская тот же состав, который сыграл вничью в Лондоне. Он рассчитывал, что упущенные ими там моменты теперь-то точно разразятся в голы? Или признавал тем самым, что у него просто нет игроков лучше? Или ему просто было уже лень придумывать что-то, изобретать, он пустил все на самотек? «Арсенал» не пытался найти решение по ходу встречи, не хитрил, ничего нового не придумывал, позволив себя раскусить мадридцам очень и очень легко. Более лукавыми нужно быть, когда имеешь дело с жесткой бригадой Симеоне.

Владение мячом (точность передач): 45% (80%) - 55% (81%)

Более низким процентом владения мячом «Атлетико» никого не может удивить. Мадридцам для обретения счастья и побед контролировать мяч не обязательно, они умеют за несколько передач раздеть защиту соперника и забить гол. Так что 45 процентов это даже довольно много, обусловлено тем, что бывали в мадридской аритмии отрезки, когда хозяева держали-таки мяч, сбивая с ритма «Арсенал».

А вот точность передач примерно равная, что говорит не в пользу той команды, которая больше владеет мячом. По сути, «Арсенал» очень много пасов сделал поперек поля, набивая первый процент, а при попытках перейти в атаку многовато следовало неточностей, гораздо больше, чем у «Атлетико», а ведь мадридцам было сложнее переводить мяч в атаку, поскольку впереди работало меньше людей, по сути, Коста и Гризманн. Это говорит просто о более слаженной игре и более качественных в индивидуальном мастерстве игроках в арсенале «Атлетико». Вот в этом и отражается класс команды среди прочего.

Получается, что красивой точки в карьере Арсена Венгера в «Арсенале» все же не будет. Француз уйдет из лондонской команды бесславно, без трофеев, оставив «канониров» на непривычно низкой позиции в чемпионате Англии и без титула в «утешительном» еврокубковом турнире. Печально, конечно, но класс «Арсенала» снизился, и противостояние с «Атлетико» это показало. Речь именно о классе, о командном уровне. Мадридцы сейчас на другой ступеньке. И не одни они, так что «Арсеналу» в Лиге чемпионов действительно пока нечего делать.